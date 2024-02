Mercedes a la ofensiva: la jugada "al borde de lo legal" del equipo alemán para volver a reinar en F1

Restan solo dos semanas para que arranque la nueva temporada en la Fórmula 1, y los diversos equipos de la parrilla ya están presentando sus modelos para lo que será, de seguro, una de las más intensas del último tiempo.

Todos buscan romper le hegemonía de Max Verstappen y Red Bull y para ello, Mercedes parece tomar un paso adelante y desafiar a las otras escuderías en lo que respecta al diseño de los monoplazas.

De hecho, un nuevo aspecto presentado en el nuevo vehículo (Mercedes W15) que manejará Lewis Hamilton y George Russell ha generado controversia en una acción que según MotorSport (medio especializado en el deporte motor), tilda de “al borde de lo legal”.

Resulta que en las primeras prácticas y fotografías que se le han sacado a los vehículos de competencia de Mercedes, se logra ver como integraron un nuevo alerón delantero que presenta dos segmentos importantes para no ser vetado por los controles de legalidad de la FIA.

En concreto de trata de una nueva sección de un alerón delantero que va unido directamente al morro de la parte frontal del monoplaza, una acción que puede brindar una mejor forma de distribución del flujo del aire, acompañado de la inclinación pronunciada del morro que fue modificado para este 2024.

Aún no se sabe si podrá pasar la revisión de la FIA o si lo diversos equipos de la Fórmula 1 alegarán o tomarán en consideración la modificación del alerón delantero de Mercedes, un cambio que puede ser una estrategia para desviar la atención y reforzar otra parte ‘oculta’ del vehículo para este año.

Lo único cierto es que la escudería alemán buscará este 2024 romper la hegemonía de Verstappen y Red Bull, en la última temporada de Hamilton en Mercedes.

Hitting the track for our first run with W15 😍 pic.twitter.com/6SLK7EOR9y

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2024