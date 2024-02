El último antes de la era Hamilton: Ferrari estrena su monoplaza para la nueva temporada de Fórmula 1

La escudería italiana Ferrari, la más laureada de la historia de la Fórmula 1, presentó este martes su nuevo monoplaza “SF-24”.

El vehículo será el último que pilotará el español Carlos Sainz, pues dejará su asiento en 2025 al inglés y siete veces campeón Lewis Hamilton.

El “SF-24”, el septuagésimo monoplaza Ferrari construido para el campeonato mundial de Fórmula 1, fue presentado a todos los aficionados al motor de manera virtual.

El coche mantiene el clásico e histórico color rojo que representa esta histórica escudería, aunque incluye detalles en blanco y amarillo que, además de tener una función estética, quieren representar un vínculo con la ciudad de Módena, lugar de nacimiento de Enzo Ferrari.

El negro, en cambio, pierde protagonismo, pues solo está ya en la parte inferior del coche y en el halo protector.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024