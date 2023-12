Las difíciles etapas que enfrentarán la armada chilena que busca triunfar en el Rally Dakar 2024

El Rally Dakar 2024 que una vez más se toma Arabia Saudita, contemplará 12 etapas en 14 días de carreras en 7.881 kilómetros, en una edición que el mismo David Castera, Director del Dakar, considera “la más desafiante de todas desde que el rally desembarcó en Medio Oriente”. Hasta aquí llegarán los seis pilotos chilenos que competirán en las categorías UTV, Motos, Quads y Camiones.

La edición 2024 es toda una novedad para sus participantes, la competencia será en un 60% nueva, con cuatro etapas de alta dificultad donde se adentrarán en una duna tras otra. Además, para crear un equilibrio, se cambiaron el orden de las etapas para hacer aún más incierto el resultado final.

Esto se ve en la segunda etapa, donde se enfrentarán a un recorrido de alto impacto, en una carrera de 470 km con 30 km de dunas y tramos muy rápidos donde se pondrá a prueba la resistencia de los pilotos.

En la etapa se desarrollará una de las grandes novedades ’48 horas Chrono’. Tal como lo dice su nombre, son dos días en el “Empty Quarter” que ya ha dado que hablar entre los competidores por lo extrema que es. Los pilotos recorrerán 600 km sin asistencia técnica y con un ‘toque de queda’ donde no tendrán conexión telefónica ni de internet, lo que significa que no conocerán el resultado de sus rivales.

Aquí acamparán con instalaciones mínimas sin conocimiento de los resultados de sus contrincantes. A las 7:00 hrs de la mañana siguiente retomarán para completar el resto del recorrido.

La séptima etapa que se corre el 14 de enero, constará de un laberinto de cañones que confundirá a los pilotos en un intenso tramo donde sus elecciones afectarán directamente en los tiempos.

La etapa número 11 que contempla casi 500 kilómetros será altamente competitiva en una zona árida y propensa a accidentes. El hecho de ser la penúltima tiene razón de ser, es un recorrido que puede alterar completamente el podio.

Entre quienes disputarán este Dakar 2024 emergen 6 pilotos chilenos, el atleta Red Bull Francisco López, Ignacio Casale, Kevin Benavides (Motos), Alexandre Giroud (Quads), Nasser Al Attiyah (Autos), Austin Jones (T3), Eryk Goczal (T4) y Janus van Kasteren (Camiones).

