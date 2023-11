Jefe de mecánicos de Red Bull saca cuentas alegres tras Showrun: destacó buenas condiciones en Chile

El jefe de la delegación destinada a preparar el RB7 para los Showrun, Greg Borrill, conversó con BBCL y realizó un balance sobre el espectáculo que tuvo a más de 60 mil personas observando al auto campeón de la Fórmula 1 en Chile.

Santiago volvió a su sinfonía habitual este lunes, luego de que el sonido del RB7 de Red Bull paralizara Avenida Apoquindo en Las Condes con un tremendo Showrun liderado por el expiloto de la F1, Patrick Friesacher.

A su vez, los otros protagonistas cruciales de la jornada, encargados de poner a punto al mítico monoplaza con el que Sebastián Vettel hizo historia al convertirse en campeón de Fórmula 1 en 2011, fueron los mecánicos de la escudería del ‘Toro Rojo’.

En representación del equipo, el jefe de mecánicos del Team Red Bull Heritage, Greg Borrill, se mostró satisfecho tras una tremenda jornada que incluyó shows como karting, exhibición de autos a cargo de Francisco Chaleco López, Ignacio Casale y muestra de autos deportivos a cargo de Cars and Coffee, entre otros.

Por supuesto, el plato fuerte de la jornada fue el RB7 y el funcionario realizó positivos balances al respecto y contó detalles acerca de la preparación del vehículo, que exhibió problemas menores a la hora de acelerar a fondo por Santiago.

“Tuvimos algunos de los sensores que no se restablecieron del todo correctamente cuando hicimos la última ejecución antes de donde tuvimos el problema, pero fue solo cuestión de enchufarlo nuevamente al auto, restablecer los sensores, pero realmente el trabajo estuvo bien. Eso es algo muy común en este tipo de autos”, comentó Borrill en diálogo con BBCL.

Las expectativas eran altas respecto a la superficie callejera y Santiago, cumplió.

“Para ser justos, las calles aquí no están nada malas. Ciertamente, hemos corrido en condiciones mucho peores que las que tenemos aquí, entonces, las expectativas eran absolutamente buenas. Sabíamos que no nos causaría ningún problema y que podríamos dar un buen espectáculo. No hubo problemas particulares. Fue casi sencillo”, complementó.

En resumidas cuentas, todo bien desde la óptica del jefe de mecánicos de Red Bull.

“Es el tipo típico de espectáculo que hacemos. Ya sabes, sigue un formato muy similar dondequiera que estemos, con toda honestidad. Llegamos, quemamos goma, traemos algo de ruido. Sí, y eso es lo que hace que todos se pongan manos a la obra. Chile es genial. Lo hemos disfrutado. Santiago es un lugar agradable, gente agradable, buena comida, buenas bebidas, buena cultura. Nos encantaría volver”, concluyó.