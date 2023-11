Rivales en la pista y amigos en la vida: el icónico abrazo entre F. Alonso y ’Checo’ tras GP de Brasil

El GP de Brasil dejó una imagen para la posteridad, luego de la brillante pelea por instalarse en el podio que protagonizaron Fernando Alonso de Aston Martin y Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull, puja que finalmente se inclinó a favor del experimentado piloto español por solo 0.053 segundos.

De esta forma, el circuito Interlagos tuvo una disputa por el tercer lugar que pocas veces se ha visto en esta temporada de la Fórmula 1.

Tras eso y con el bronce para Alonso, llegó el momento de hablar con la prensa en donde se vivió otra icónica situación luego del abrazo entre ambos en zona mixta y de un curioso cruce de palabras.

En el momento, Fernando Alonso, estaba brindado declaraciones cuando llegó el piloto de Red Bull y lo tomó por la espalda, momento en que el conductor de Aston Martin se dio vuelta para responder con un abrazo.

Luego, tras un intercambio de palabras, el asturiano detalló parte del diálogo con ‘Checo’, en donde reconoció que “él está feliz. Pero le dije que no ponga en ese estrés nunca más, porque ya no tengo 20 años”.

Por su parte, el piloto mexicano también tuvo palabras para su contrincante en Brasil al sostener que “fue una carrera durisima con Fernando, perdí mucho tiempo al inicio y después creo que cometimos un error en parar con Lewis (Hamilton), paramos temprano en el primer sprint, luego nos acercamos a Fernando al final”.

“Fue una carrera muy divertida al final, al límite. Con 95 por ciento de la parrilla hubieras chocado, pero con él tienes la posibilidad de hacer estas maniobras que son divertidas”, indicó en los micrófonos de FOX Sports.

Fernando Alonso and Checo Perez post-race #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/575sQJ7sxX

— F1 To Rule Them All (@F1RulesMedia) November 5, 2023