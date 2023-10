Ferrari da pelea a Red Bull: Verstappen domina libres del GP de Qatar y Sainz con Leclerc a la caza

Acaban de disputarse la primera tanda de libres del Gran Premio de Qatar, en donde Max Verstappen espera consagrarse como tricampeón mundial de la Fórmula 1.

Es por eso que comenzó de la mejor manera la fecha en suelo de Medio Oriente, dominando y quedándose con la primera largada del día viernes de competencia.

En la segunda posición quedó Carlos Sainz en su Ferrari, mientras que Charles Leclerc cierra el podio de los libres 1.

That's your lot – practice is DONE! ✅

Top 10 👇

Verstappen

Sainz

Leclerc

Alonso

Perez

Tsunoda

Hulkenberg

Russell

Piastri

Norris#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/61XewgDjUP

— Formula 1 (@F1) October 6, 2023