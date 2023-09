WRC Chile en llamas: Ott Tänak se quedó con la 5ta especial y desbanca a Suninen como líder del global

El piloto estonio Ott Tänak se quedó con el mejor tiempo de la quinta especial del WRC Chile, en la Región del Biobío, que comprendió 13 kilómetros en la localidad de Rere.

El conductor del Ford Puma Rally1, con el número 8, registró un tiempo de 6 minutos, 39 segundos y 08 milésimas, superando por 2.5” al segundo del tramo, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

Y la emoción del Rally Mundial en territorio nacional no para, ya que hay nuevo líder en el global. Tänak desbancó a Teemu Suninen, quien se había hecho de la punta tras la cuarta especial en Pulpería.

El estonio cuenta con un crono en la general de 46 minutos y 31 segundos, superando por escasos 1.1” a Suninen, ahora sublíder, y por 6.2 segundos al británico Elfyn Evans, que por ahora cierra el podio.

En tanto, el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) -líder del Mundial y que podría coronarse bicampeón en Chile- aparece en la cuarta posición, a casi 21 segundos del puntero de la general.

SS5 Rere 2 (13,34 km): STAGE WIN! 🥇

💭"Obviously, after the previous time, I really slowed down. Let's see, next one is crucial."

1⃣ TÄNAK 6:39.8

2⃣ Neuville +2.5

3⃣ Suninen +4.9

4⃣ Evans +5.1

5⃣ Rovanperä +5.9#WRC #RallyChile #goOtt pic.twitter.com/TEhlUjNFom

— Ott Tänak (@OttTanak) September 29, 2023