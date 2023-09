"Nos vendría bien": en Red Bull golpean la mesa y revelan el piloto ideal para suplir a ’Checo’ Pérez

Red Bull golpea la mesa. La irregularidad de Sergio ‘Checo’ Pérez en la presente temporada del Mundial de Fórmula 1 inquieta al máximo en la interna de la escudería austriaca.

Y es por eso que el equipo de la bebida energética empieza a mover las piezas y analizar nombres para encontrar un piloto joven de primer nivel para suplir al mexicano.

Incluso Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reveló el nombre del sustituto ideal de ‘Checo’.

“(Lando) Norris es definitivamente un candidato para nosotros. En Toro Rosso ya habíamos llegado a un acuerdo con él en ese momento hasta que su manager se dio cuenta de que había una opción para contrato con McLaren”, expresó Marko en diálogo con ServusTV.

La edad aparece como un factor clave pensando en la temporada 2024. El británico de McLaren cuenta con 23 años, mientras que Pérez tiene 33.

“En términos de juventud y velocidad, nos vendría muy bien. Sergio, en cambio, ya tiene más de 30 años y espera su cuarto hijo. Así que él también tiene otros intereses, así que hay que ver qué pasa después”, mencionó Helmut.

Y eso no fue todo. El asesor del team donde brilla el neerlandés Max Verstappen volvió a criticar a ‘Checo’, pese a estar segundo en el Mundial de Pilotos este año.

“Pérez no es consistente, no siempre está concentrado. Pérez tiene un contrato hasta 2024 y Norris hasta 2025. Desafortunadamente es ese tiempo”, apuntó Marko.

Recordar que el mexicano dejó el fin de semana, tras el GP de Italia, abierta la puerta para partir de Red Bull después del 2023. “Si mi lugar para 2024 no es aquí, tendremos que buscar otras alternativas”, dijo.

The cooldown room: Monza edition 🇮🇹

Checo: "You were moving late, right?"

Carlos: "I was moving late, but on time, Checo!"#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xnLv2ro7j1

— Formula 1 (@F1) September 5, 2023