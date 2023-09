"Es para Wikipedia": Jefe de Mercedes lapida récord de Verstappen y neerlandés acusa celos de Hamilton

Max Verstappen hizo historia en la Fórmula 1 al alzar su décima victoria consecutiva en la categoría reina del automovilismo y marcar un hito nunca antes visto en el campeonato.

Sin embargo, desde Mercedes optaron por asumir una postura lejana a los halagos y en esa línea, Toto Wolff no dudó en bajarle el perfil a la marca lograda por el neerlandés.

“No sé si a él le importa el récord; no es algo que sea importante para mí, ninguno de esos números. Es para Wikipedia y de todos modos, nadie lo lee“, disparó el dirigente de la F1.

“Para mí este tipo de marcas son completamente irrelevantes, eran irrelevantes en nuestros buenos días en Mercedes“, agregó, al comparar lo hecho por el de Red Bull con la época de Schumacher y Rosberg en el equipo alemán durante 2012.

Antes de lograr una gran hazaña en la F1, el nombre de Max Verstappen sonó en los pasillos del ‘Gran Circo’ por unos picantes dichos de Lewis Hamilton.

En la previa al GP de Italia, el británico y siete veces campeón de la categoría aseguró que, en su tiempo, “todos los compañeros de equipo que he tenido, han sido más fuertes que todos los que ha tenido Max”.

Tomando la posta, el piloto de 25 años acusó que Hamilton “tal vez esté un poco celoso” de su éxito.

“Este tipo de declaración… posiblemente piense que está ganando algo con eso, pero a mí no me importa. Creo que a Mercedes le resulta muy difícil lidiar con la derrota“, cerró.

Toto Wolff gave his thoughts on Max Verstappen's new F1 record 💬 pic.twitter.com/K4CiPHP9Se

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 3, 2023