La solitaria lucha de la derecha por Lo Barnechea

Es una de las tres comunas más importantes para Chile Vamos; es un lugar donde se encuentra el voto duro de la derecha y, por esto, todos los partidos quieren liderarla. Desde que el alcalde Cristóbal Lira anunció que no repostularía al cargo, comenzaron los llamados, los mensajes y reuniones en la UDI, RN y Evópoli para lograr el candidato más competitivo. Hasta el momento, las definiciones de los partidos son: Carlos Ward por la UDI, Felipe Alessandri por RN y Pauline Kantor o Luz Poblete por Evópoli, los que se medirán en primarias ¿Qué ha pasado en los partidos? ¿Qué tienen de especial estos candidatos?

Desde que Cristóbal Lira (66 años), el actual alcalde de Lo Barnechea, anunció que no repostulará al cargo, llamados telefónicos, largas conversaciones y reuniones se han dado en los tres partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- para lograr tener el candidato más competitivo y fuerte posible para la primaria que se realizará para definir el candidato común.

En la UDI, el nombre estaba claro: el del ex consejero regional, Carlos Ward, quien tiene un largo historial con la comuna, habiendo sido concejal y candidato a alcalde cuando Felipe Guevara estaba al mando de la municipalidad.

En RN, la situación fue diferente. Mientras un número importante de militantes trataron de convencer al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, otros animaron a Felipe Alessandri, ex alcalde de Santiago, para que tomara este nuevo desafío el cual asumió finalmente.

Y en Evópoli, si bien la candidata más fuerte era Juanita Mir, actual concejala de la comuna, que obtuvo la primera mayoría, ella declinó participar. Por esa razón, hasta ayer viernes, no habían definido si sería la ex ministra del Deporte, Pauline Kantor, o la ex secretaria general del partido, Luz Poblete. Se encuentran bajo presión debido al tiempo limitado para tomar una decisión.

La continuidad de la UDI

Aunque el alcalde Lira había confirmado su permanencia en el municipio, fuentes de la UDI explicaron a La Radio que siempre existió la duda si es que iba a seguir en el cargo, especialmente por razones personales, ya que políticamente era una campaña ganada.

Por eso, el 27 de marzo cuando Lira confirmó que no continuaría, comenzaron a moverse rápidamente en la UDI. Tenían que encontrar un buen candidato, ya que hay una cosa clara dentro del partido: “No pueden darse el lujo de perder otra alcaldía en Santiago Oriente”, particularmente después de lo ocurrido en Las Condes, comentan las mismas fuentes. Por esto, el mismo 27 el presidente gremialista, Javier Macaya, contactó por teléfono a Carlos Ward.

Ward, quien en octubre de 2023 había renunciado a su cargo para poder postularse como alcalde, siempre ha deseado liderar una municipalidad, según aclaran dentro de la UDI. Además de ser hermano del ex ministro Segrpres Felipe Ward, fue concejal por la comuna y en 2012 obtuvo la primera mayoría con 4.200 votos. En 2016 renunció a la UDI después de solicitar apoyo para competir como alcalde contra Felipe Guevara, solicitud que no fue aceptada por la directiva en ese minuto, liderada por el entonces diputado Ernesto Silva.

Pero su carrera política no terminó ahí y el 2021 fue electo como consejero regional por la misma zona, donde obtuvo 60 mil votos de los cuales 12.500 fueron en Lo Barnechea.

Su historia con los gremialistas es larga y marcada por la muerte de Jaime Guzmán. Un día después del asesinato del senador, Ward firmó por la UDI cuando tenía 21 años y estudiaba derecho en la Universidad Católica.

A pesar de que su familia actualmente está muy ligada a la política, ya que 3 de los 4 hermanos trabajan en cargos cercanos al mundo público, fue él el primero en acercarse al mundo gremialista.

El regreso de RN

Cuando Felipe Guevara renunció a la alcaldía de Lo Barnechea para asumir como Intendente de la Región Metropolitana, la pérdida fue grande para Renovación Nacional (RN). Cristóbal Lira, como el concejal con más votación, asumió la alcaldía, y desde ese día la UDI lideraba el municipio que por años había permanecido en RN.

Por esto, el anuncio de la no continuidad de Lira revolucionó la sede de Antonio Varas. Y las ganas de recuperar lo que fue por años de ellos comenzaron a marcar las horas. El primer nombre que apareció fue el del ex subsecretario Rodrigo Ubilla, quien cumplía con los requisitos del partido, pero finalmente Ubilla no mostró interés en el cargo debido a sus actuales intereses fuera del ámbito municipal.

Frente a ese escenario, la carta de Felipe Alessandri, militante de RN hace más de 20 años, decidió reconsiderar su rechazo a postular a la alcaldía de Santiago y optar por Lo Barnechea. Alessandri, hijo del ex alcalde y diputado Gustavo Alessandri Valdés, posee una larga experiencia política y ya ha ocupado el cargo de alcalde, lo que lo convierte en una opción sólida para RN. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue director de gestión ciudadana que dependía directamente del Presidente.

Un gran logro para Evópoli

En Evópoli, el triunfo de Camila Merino en las primarias de Vitacura marcó un hito para el partido. Por eso, la oportunidad de competir por Lo Barnechea encendió las luces dentro del partido y comenzaron a buscar la mejor carta para la alcaldía.

La opción inicial, Juanita Mir, declinó participar debido a razones personales, lo que dejó al partido en la búsqueda de una nueva opción entre Pauline Kantor, ex ministra de Deporte y ex candidata a constituyente, y Luz Poblete, ex secretaria general del partido. Aunque ambas han sido candidatas por el sector y tienen buenos números, Kantor parece tener más fuerza en la contienda, según indican fuentes de Evópoli.

Escenario que si se contrasta con datos electorales pasados, en que ambas participaron en procesos de definición en las urnas, el resultado debería ser diferente. Kantor sacó 2.492 votos en Barnechea y Poblete 2.722. Sin embargo, ambas tienen un posicionamiento y cuentan con el respaldo de Juanita Mir, según fuentes de Evópoli.

Sector oriente

Según el analista Marco Moreno, lo que sucede en Lo Barnechea es algo histórico en la derecha. Moreno lo explicó así: “Las tres comunas del sector oriente de la región Metropolitana, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, han sido históricamente municipios que han estado en manos de la derecha y son normalmente el espacio en donde los distintos partidos que corresponden a este sector político pueden competir sin riesgo de perder esos municipios a manos de la izquierda o el centro político”.

Por esto, agregó, “es el campo de batalla en donde las fuerzas de derecha de alguna manera se miden internamente, por eso es que normalmente la competencia allí es una competencia intra bloque político, en este caso al interior de Chile vamos”. Y lo que buscan es “medir fuerzas, ver cuál partido está teniendo más apoyo en ese sector de la ciudadanía, es un nicho electoral de la derecha y por lo tanto el riesgo es un riesgo controlado, no es que vayan a perder el control del municipio, pero sí les permite medir fuerzas”.

Específicamente en Lo Barnechea, “ahora con el anuncio de que el actual alcalde Lira no va a la reelección, comienzan a desarrollarse los apetitos por la competencia internamente. Renovación Nacional con el exalcalde Alessandri, la UDI queriendo mantener el cupo y el Partido Republicano también amenazando con instalar un nombre, lo que buscan es en una disputa controlada, ver cuál de estos partidos de ese bloque es el que genera mayor nivel de adhesión. Algo parecido a lo que ocurre en Vitacura y Las Condes”.

Análisis en que concuerdan varios. El cientista político Tomás Fuentes, indica que Lo Barnechea es “clave porque es una comuna muy influyente desde el punto de vista de la opinión pública. Concentra un electorado mayoritario identificado con la derecha, que sirve para otras elecciones y por eso es muy importante para cualquier partido político. Además, con un gran presupuesto municipal que permite mostrar buenas gestiones y el potencial que tiene la coalición para gobernar en otras instancias”.

Pero para él es un error que la derecha se enfoque en esta comuna. “La derecha no debería pensar que es más importante que, por ejemplo, Santiago, una comuna clave, muy diversa y que representa algo histórico: ser la madre de todas las batallas”.