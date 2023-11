No importó la deuda de $297 millones: Mineduc entrega convenio millonario a fundación Chilenter

El “caso convenios” se tradujo en la instalación de una verdadera lupa sobre los movimientos de las fundaciones en Chile. Organizaciones sin fines de lucro que previo a lo sucedido con Democracia Viva no eran objeto de desconfianza por la sociedad, sino que todo lo contrario, eran apoyadas por el rol que la mayoría ejerce: “Ayudar a aquellos que más lo necesitan”.

Si bien es de común acuerdo que las alianzas entre el Estado y las fundaciones deben continuar, hay claridad de que es necesario avanzar en cambios a las normativas. Sobre todo en aquellas que fueron creadas por el Estado y trabajan, en gran parte, para representar al Gobierno en acciones concretas de ayuda social. La gran mayoría han nacido de proyectos liderados por ex primeras dama y actualmente, luego que se decidiera el 2022 poner fin a la Dirección Sociocultural de la Presidencia que lideraba Irina Karamanos, las entidades pasaron a integrar distintos ministerios.

Este es el caso de Todo Chilenter, fundación sin fines de lucro creada en el 2002 bajo el mandato de Ricardo Lagos Escobar con la misión de disminuir la brecha digital en Chile a través del reacondicionamiento de computadores. Actualmente, luego del traspaso, depende del Ministerio de Educación (Mineduc).

La situación actual de esta fundación es compleja, pero a la luz de los datos, su obsolescencia se arrastra desde hace años. De hecho, desde hace justo un año viene pagando mes a mes una cuota de $9.908.644 al Fisco chileno por una deuda que arrastra por un convenio firmado el 2015, es decir, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y debe pagar un total de $297.259.311 en treinta cuotas iguales, según documentos que demuestran su nivel de endeudamiento y dificultad operacional.

Pero cuando recién llevaban cinco cuotas pagadas, firmaron un nuevo convenio con el Mineduc. En el cuál el ministerio aporta un total de $350.000.000 a la fundación para recibir 1.500 computadores refaccionados.

Frente a esto, las preguntas sobre el rol de las fundaciones -especialmente las creadas por el Estado- vuelven a aparecer ¿Es legal que el Estado firme un nuevo convenio con Chilenter si mantiene deudas de arrastre? ¿Cuánto cuesta cada computador? Y sobre todo si ¿Una fundación que fue creada para refaccionar computadores sigue cumpliendo su rol en el 2023? La Unidad de Investigación indagó en el tema y tuvo acceso a los convenios firmados desde 2015 a la fecha.

Rol de la fundación

En 2002 nace la Fundación Todo Chilenter con la finalidad de dar acceso a la tecnología a establecimientos educacionales y organizaciones sociales que no tienen recursos para aquello.

¿Cómo funcionan? Reciben equipamiento electrónico, dado de baja por instituciones públicas, empresas y personas naturales. Para luego, después de ser revisados y que cumplan con el estándar, pasan a ser reacondicionados para ser donados. Pero también lo que no cumple con los estándares son reciclados o reutilizados algunos de sus componentes.

Es una organización sin fines de lucro que vela por la economía circular relacionado a la tecnología. Pero desde hace más de 10 años, explican conocedores del tema, existe la idea dentro de los distintos gobiernos de terminar con esta fundación. Lo que se incrementó luego de los problemas financieros que arrastran desde 2018.

Explican que se valora el impacto medioambiental que tiene la fundación pero que la calidad de computadores entregados es mucho más baja que si se recurriera al mercado a comprar uno nuevo por un precio similar.

Problemas de rendición

Fue a inicios de 2018 cuando los problemas comenzaron para la fundación. Debían rendir la última parte de un convenio firmado en 2015 y, al llegar la nueva administración con el arribo del expresidente Sebastián Piñera a La Moneda, se encontraron con errores administrativos y dinero gastado no justificado.

En total eran $267.725.225. Y en detalle, $45.033.978 correspondían a gastos no presentados, $38.875.038 a gastos no aceptados y $183.816 a diferencias de remuneraciones que corresponden al periodo entre junio de 2015 y 2017.

En un documento de enero de 2022 se explica que el error de la fundación fue que habrían rendido un gasto menor al efectuado, “no advirtiendo que al rendir menos de lo que realmente gastaba (…) acumuularían mensualmente una diferencia de dinero que una vez terminado el convenio sería imposible de rendir”.

Pero para el Mineduc, específicamente para el Centro de Innovación del ministerio, según lo indicado en el escrito, “la fundación no presentó antecedentes alguno que permitiera sustentar lo señalado”. Por lo anterior, se “reafirma el monto solicitado de $267.725.225, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula novena del convenio, ajusta ese monto de acuerdo al IPC desde la fecha del vencimiento del convenio, por lo que el monto final solicitado es de $297.259.311”.

Consejo de Defensa del Estado

Para dar cumplimiento del pago, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación del Fisco- ingresó el 9 de mayo de 2022 una demanda civil por reintegro de fondos. Litigio que avanzó rápidamente ya que el 27 de julio del mismo año, Chilenter solicitó a este Consejo suspender de común acuerdo el procedimiento, ofreciendo el pago en cuotas de la suma demandada.

Por esto, en una sesión realizada del 23 de agosto, el CDE acordó aprobar la propuesta en los siguientes términos: “a) El demandado pagará al Fisco de Chile la suma de $297.259.311 mediante treinta cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $9.908.644, la primera en el mes de octubre de 2022; b) Cada parte pagará sus costas”.

Y se acordó que el pago se realizará, a más tardar, el día 20 de cada mes. Así lo confirmó el director ejecutivo de Chilenter, Matías González. “El monto adeudado reclamado por el CDE era cercano a los 300 millones, el acuerdo alcanzado fue el pago de 30 cuotas iguales de un monto cercano a los 10 millones de pesos, el cual se paga mes a mes. A la fecha se han pagado 12 cuotas, restando aún por pagar 18”.

Lo que también fue ratificado por el Centro de Innovación del Mineduc, pero con una pequeña diferencia. “El avenimiento con el Consejo de Defensa del Estado consiste en pagar un total de $297.259.320 (la totalidad de fondos que fueron objetados en 2020 ajustados por IPC), en 30 cuotas de $9.908.644. Hasta el momento se han pagado 11 cuotas, por lo que quedan 19 por pagar”, señalaron.

Nuevo convenio

El 20 de abril el Mineduc en representación del Centro de Innovación del ministerio firmó un nuevo convenio con Todo Chilenter. Situación que no ocurría desde hace 3 años.

A pesar de que la fundación sigue cumpliendo la misma función de refaccionar computadores, existe un cambio en el convenio. Esta vez se solicita reacondicionar y entregar 1.500 computadores, pero también desarrollar acciones educativas de economía circular. Para esto el Mineduc transfiere $350.000.000. Si dividimos ese monto por computador, el costo sería de $233.000 aproximadamente.

Al comparar con el convenio de 2018, en el que se solicitan 3.850 computadores por un monto total de $500.000.000 El precio unitario es de $129.000 aproximadamente. Sin incluir clases de economía circular. Lo mismo con el convenio de 2019.

Por lo que en pocas palabras, el costo de cada clase sería de más de $100.000 por computador.

Al consultar a la fundación sobre las clases, González indicó que se dieron cuenta que como fundación tienen “la capacidad instalada para educar a otros en el valor de la reutilización de residuos electrónicos, y que esa experiencia era valiosa de transmitir. (…) Dimos un vuelco en este nuevo convenio con el Centro de Innovación del Mineduc. Es un nuevo desafío que ya estamos ejecutando y en donde además de entregar computadores de la manera tradicional como lo veníamos haciendo (500 equipos a establecimientos siniestrados por incendios), 1.000 computadores irán directamente a beneficiarios que postularon al Plan de Educación en Economía Circular”.

Explica que llevarán equipos desarmados a establecimientos y que será tarea de un grupo de alumnos más profesores ensamblarlo. Y para eso “diseñamos primero una jornada de entrenamiento presencial, donde a partir del próximo martes 14 de noviembre los recibiremos en nuestra planta en Quinta Normal y enseñaremos qué pasa con los residuos electrónicos cuando ya no son funcionales y los procesos de reacondicionamiento a los que estos son sometidos”. Serán beneficiados 69 establecimientos de distintas comunas de la Región Metropolitana.

Bajo este análisis, si los computadores continuarán con el mismo costo de $129.000, el valor total de las acciones educativas serían de $156.500.000, más de la mitad del monto total. Entonces, ¿El reacondicionamiento de computadores ya no es el rol principal de la fundación? Además, al observar los precios de computadores nuevos en el retail, el valor de un notebook puede alcanzar los $100.000.

Conocedores de temas administrativos comentan a La Radio que si bien no es ilegal cerrar este nuevo convenio, porque el juicio ya terminó y están en proceso de pago, si creen que si no fuera una fundación creada por el Estado no lo habrían realizado. Porque si bien existe una parte importante del monto que es por errores administrativos hay más de $40.000.000 que no tienen justificación. Más aún cuando la compra de un computador nuevo tiene un precio menor en el mercado.

Respuesta del ministerio

Desde el Centro de Innovación del Mineduc explicaron por qué decidieron incorporar las acciones educativas al nuevo convenio. “Se determina que la fundación tiene un potencial educativo que se debe aprovechar para no solo entregar computadores, si no también dejar capacidades instaladas en las comunidades educativas. Así, se considera más pertinente a los objetivos de Mineduc que no solo busca entregar tecnología sino también desarrollar capacidades para su uso pedagógico”.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío también les consultó por qué decidieron firmar un convenio con una fundación que aún no termina de pagar una deuda con el Fisco. Respondieron que “en vista de estos antecedentes, el año 2022 Mineduc y la fundación evalúan la suscripción de un nuevo convenio con transferencia de recursos y determinan concretarlo, considerando que la fundación debe continuar con el proceso de restitución de fondos. Es importante destacar que, desde el punto de vista normativo fue factible llevar a cabo el nuevo convenio, dado el acuerdo con el CDE, el cumplimiento de las obligaciones sostenidas, y que todas las rendiciones de los convenios anteriores habían sido presentadas, tal como requiere la normativa”.

Y que “el nuevo convenio se ajusta al contexto de austeridad fiscal y cuenta con adecuaciones que también buscan instalar capacidades de innovación en los establecimientos educacionales beneficiados por la Fundación”.