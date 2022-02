Funerarias advierten "letra chica" en PGU: beneficiarios perderán $200 mil para gastos mortuorios

No es un misterio que los valores para contratar un servicio funerario son altos. Algunos llegan a ser de varios sueldos mínimos. En una cotización rápida por internet se pueden encontrar precios entre los $600 mil y los $4 millones o más, dependiendo de la cantidad de prestaciones que este incluya.

Actualmente, el mecanismo para paliar esos gastos es la asignación por muerte y la cuota mortuoria. Aunque en el mercado de servicios funerarios a ambas se les suele llamar “cuota mortuoria”, sin distinciones, a la ‘asignación por muerte‘ acceden los jubilados no afiliados a una AFP y que son pensionados en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ésta asciende a $676.818, correspondientes a “tres ingresos mínimos no remuneracionales”, para cubrir gastos funerarios por fallecimiento. En tanto, la ‘cuota mortuoria’ alcanza las 15 UF, $471.679 al día de hoy, y es el beneficio al que accedían quienes jubilaban por el sistema de pensiones actual.

No obstante, quien se convierta en beneficiario de la nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), según la información que ha entregado el mismo IPS, recibirá al jubilar los $471.679 de cuota mortuoria. Es decir, las mismas 15 UF de un afiliado al sistema de pensiones. Esto significa una disminución de alrededor de $205 mil pesos para costear las exequias, considerando la situación antes de la promulgación de la ley.

La situación podría llegar a afectar a miles de familias a lo largo del país: el IPS administra los beneficios sociales del “sistema antiguo” de previsión, y según sus cifras el año 2020 entregó un promedio mensual de 714.887 pensiones.

Falta de información

Varias empresas funerarias han expuesto su descontento con esta “rebaja” de la cuota mortuoria, dado que ha afectado tanto a las familias más vulnerables que tienen como clientes, como a sus negocios.

La Gremial Nacional de Funerarias (Grenafun) agrupa aproximadamente a 60 empresas del rubro. Su presidente, Diógenes Igor Woldarsky, expresa a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío su molestia:

“Tuvimos conocimiento que desde el 1 de febrero todas las Pensiones Básicas Solidarias que pasaron a la PGU tuvieron una rebaja de la cuota mortuoria a 15 UF, igualándose a la de las AFP. La rebajaron sin informar, al parecer, a los pensionados”. Los familiares de los pensionados que están falleciendo están dándose cuenta de esto”.

A lo que añadió: “Y el problema es que el IPS tiene una plataforma electrónica donde las empresas funerarias a través de Chile hacemos las consultas sobre los beneficios de los pensionados fallecidos, pero no está habilitada y tampoco indica de qué cuota mortuoria son beneficiarios y cuál le corresponde. Entonces se produce una incertidumbre”.

Uno de los más grandes problemas, además de la “falta de información”, como indica Woldarsky, es el efecto negativo en los negocios funerarios: el IPS, grafica, “detuvo los pagos de cuotas mortuorias y está devolviendo la documentación, porque hay que rehacer el beneficio. A las personas que fallecieron desde el 1 de febrero en adelante, cuando no se sabía de este cambio, les facturamos el valor de la cuota mortuoria del IPS. Hoy congelaron todos los pagos, porque esto se hizo retroactivo. Todas esas cuotas no están siendo pagadas por el IPS. Nosotros tenemos que darle la cara a las familias y explicar el cambio. ¿Quién nos va a creer?”.

“Esto es una letra chica”

Katherine Gajardo es dueña de la funeraria Katty, que brinda servicios en Concepción y Talcahuano. Dice que se enteró de esta rebaja luego de que ella se contactó con las autoridades locales por las cuotas que ella tiene retenidas, que alcanzan los dos millones de pesos en su caso.

Gajardo explica que muchos clientes contrataban los servicios que costaban menos o igual a la cuota de $676 mil pesos que entregaba el IPS, pero hoy, los $471.679 pesos no alcanzan a cubrir los costos de un responso. Por ende, este dinero lo deben desembolsar las familias de su propio bolsillo.

Dada esta situación, ha tenido que contactar a sus clientes para aclarar sobre el dinero retenido y llamando para cobrar la diferencia, “pero creen que es una estafa”, comenta: “¿Cómo le explicas que tiene que pagar 200.000 pesos más porque el IPS ya no da esa cuota? Me dicen ‘no tengo plata’. Otro dijo ‘no te voy a pagar’. Es natural, porque ellos contaban con esa cuota mortuoria”.

“Hay mucha gente que compra solo por la cuota mortuoria. Eso no entienden las autoridades. Hay quienes pagan un poco más, pero en regiones el fuerte es la cuota mortuoria”, lamenta Gajardo. Y suma: “Esto es una letra chica, porque esto se les endosa a los dolientes. Se les dice que tienen una pensión garantizada, pero no les dicen que baja la cuota. No hay ningún servicio que valga 15 UF. Hay quienes dicen que puede ser, pero ¿qué calidad de urna? ¿qué calidad de servicio? No olvidemos que es un ser querido, y uno quiere darle lo mejor”.

A pesar de que atienden a un segmento de ingresos altos en el sector oriente de Santiago, en la funeraria Inmemoria también consideran que esto afecta “a la gente de escasos recursos”. Su asesora de ventas, Francisca Molina, describe que ellos también tenían servicios “valor cuota IPS”, que hoy ya no podrán realizarse de la misma manera, porque tendrán que cobrar una diferencia.

“Antes, quienes estaban con el sistema antiguo, de 75 años hacia arriba, optaban por el servicio funerario completo con el valor cuota IPS. Hoy, un servicio funerario parte en los lugares más económicos desde los $650.000 hacia arriba. Por lo tanto, esto les perjudica totalmente”, pormenoriza.

Woldarsky cierra asegurando que no han recibido respuesta desde las autoridades. Además, remarca que no están en contra de la PGU, pero que el beneficio no debería quitarse: “Está muy bien la PGU, porque hay pensiones que son paupérrimas. Pero están afectándolos a ellos en el momento de su muerte. Les están quitando plata de un beneficio que tienen por ley”.

“No se resta un beneficio”

Requerida, la Superintendencia de Pensiones precisó que efectivamente habrá un cambio: “Las Pensiones Básicas Solidarias de vejez tenían asignación por muerte ($676 mil). Eso por ley cambiará y tendrán cuota mortuoria (15 UF, o $471.679)”.

“Dicho lo anterior, la interpretación de la Superintendencia de Pensiones es que aquellas personas que ya tienen y reciben hoy día una PBS de vejez, al fallecer tendrán derecho a la asignación por muerte”, consignaron desde el órgano.

“Sin embargo”, añadieron, “esta interpretación debe ser corroborada por el Ministerio de Hacienda, debido a que involucra recursos fiscales. Por esta razón, la Superintendencia está realizando la consulta formal al Ministerio de Hacienda”.

Así también, confirmaron que los nuevos pensionados por vejez que accedan a la PGU “efectivamente accederían a cuota mortuoria y no a asignación por muerte”. Aunque acotaron que estas personas “aún no están pensionadas”, por ende, “no se les estaría restando un beneficio, dado que no perciben ningún beneficio hoy día”.

Por último, subrayaron que quienes tienen PBS de invalidez y Aporte Previsional Solidario de vejez del IPS mantienen sus beneficios sin cambios. Es decir: reciben asignación por muerte ($676.818 de hoy). Los afiliados del DL 3.500 (sistema de AFP) siempre han tenido cuota mortuoria y no hay cambios”.