La confesión de Solange Paredes: cómo banda blanqueó autos robados para venderlos en automotoras

“(…) Igual seguí haciendo las cartas de poder y realizando los trámites en la notaría, sabiendo que las cédulas de identidad eran falsas”.

Esa es parte de la declaración que voluntariamente entregó Solange Paredes Quintanilla, hermana del exdelantero de Colo-Colo, Esteban Paredes, ante la PDI y la fiscalía.

Lo hizo sólo horas después de ser detenida como miembro de una peligrosa banda criminal dedicada al blanqueamiento de automóviles robados en portonazos en distintas comunas de la capital.

Consecuencia de varios meses siguiéndole los pasos, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) logró en julio de este año desbaratar a la banda integrada al menos por otras 17 personas.

El aceitado andamiaje utilizado por la banda contemplaba la utilización de testaferros o palos blancos y a un “conocido” en el interior de la notaría que permitía hacer más expedita la realización de los trámites.

Todo bajo el alero de automotoras fantasmas creadas a diestra y siniestra, con falsos gerentes generales. Incluso, cuando los detectives llegaron a entrevistarse con uno de ellos lo encontraron hurgando en la basura. Vivía en situación de calle hace ya varios años.

La confesión

El 6 de julio los detectives llegaron temprano al domicilio particular de Solange Paredes ubicado en Santiago Centro, a pocas cuadras de la notaría donde ella misma -gracias a sus conocimientos administrativos como contadora- se encargaba de concretar los traspasos fraudulentos de automóviles de alto valor y origen turbio.

Cumplía un rol clave: dar apariencia legal a vehículos que eran robados violentamente a víctimas de todo Santiago. Del portonazo a la notaría.

Apenas tres horas más tarde de su aprehensión, pasado el mediodía, la hermana del sempiterno goleador decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y declaró ante un representante del Ministerio Público.

Lea la declaración

Según la transcripción del interrogatorio, a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, Paredes explicó que durante 2020 había conocido a quien hoy es sindicado por la fiscalía como el líder intelectual de la banda, Juan Pablo Ulloa.

Con él primero mantuvo una relación sentimental y luego una “laboral”:

—Juan Pablo me decía que él se dedicaba a la compra y venta de vehículos prendados. Yo me percaté que las cédulas de identidad que él me enviaba eran falsas, ya que los carnet tenían incongruencias en los nombres, que las firmas eran idénticas, que las personas eran los mismos de otras fotos.

En su testimonio la imputada aseguró que sólo colaboró con la tramitación de 10 cartas de poder en la notaría y que por cada una de ellas le pagaban $40 mil en efectivo.

Además, reconoció que a sabiendas de que se trataba de un fraude, continuó prestando sus servicios:

—Yo le pregunté qué estaba pasando y me dijo que el tipo que falsificaba se había equivocado. Le di algunas sugerencias para que no tuviéramos problemas en la notaría, en especial que arreglaran los carnet, igual seguí haciendo las cartas de poder y realizando los trámites en la notaría, sabiendo que las cédulas de identidad eran falsas.

Su declaración concuerda con sus redes sociales. En efecto, todo quedó respaldado en las historias de Instagram que la propia Solange compartió con sus más de 7 mil seguidores sólo cinco días antes de que la PDI llegara a su casa. Las imágenes hoy forman parte de la carpeta investigativa.

“Trabajando full, gracias a Dios”, escribió Solange antes de su caída.

Todo estaba conectado, según establecieron los investigadores. Archivos idénticos a los de las fotografías, con falsas cartas de poder, fueron encontradas al interior de uno de los automóviles que logró ser incautado antes de ser blanqueado.

Modus operandi

De acuerdo a distintos informes policiales contenidos en la carpeta de investigación, la organización liderada por Juan Pablo Ulloa Castro adquiría automóviles robados y de alta gama para posteriormente adulterar sus números identificatorios.

También los conseguían a través de estafas. Todo con la finalidad de reinscribirlos como vehículos nuevos o conseguirles placas patentes distintas a la original para proceder con su venta. Así lo señala el primero de dos informes emitidos por la policía civil, fechado a mediados de mayo de 2021.

—Les adulterarían sus números identificatorios, para luego otorgarle una nuevas placas patente, las que no tendrían encargos en los sistemas policiales, y de esta forma poder transitar sin problemas, acción que es conocida como “clonación de vehículos”, los que posteriormente son arrendados o vendidos a terceras personas, que no tienen conocimiento de la procedencia del vehículo.

Una de las técnicas para conseguir placas patentes sin encargo por robo era el “gemeleo”. Básicamente consistía en encontrar un automóvil en prenda (fáciles de vender sin transferencia) del mismo modelo y año que uno robado y luego adquirir o clonar su PPU.

Juan Pablo Ulloa Castro era precisamente quién negociaba los vehículos directamente con Claudio Troncoso Chávez, íntimo amigo de Hercel Herrera Gutiérrez, otro de los nombres claves en la organización.

Los dos primeros (Ulloa y Troncoso) mantuvieron conversaciones directas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. La primera de ellas el 20 de marzo de 2021.

Claudio: Hola compa soy el hermano del “Niko”

Juan Pablo: Aaa, wena wena mano.

Claudio: Oye compa, lo que pasa es que, a mi siempre me están llegándome vainas cachay, nuevas y semi nuevas vos cachay po.

Juan Pablo: Yapo manito!

Claudio: Lo que manden te lo voy pasando Dos días más tarde Claudio envió las primeras fotos: Juan Pablo: Teni más fotos de la x1

Claudio: No mano esas me mandaron

Juan Pablo: A cuanto mano?

Claudio: Pera, 1.4 la x1, esta reposada de 3 días, igual tengo unos amigos traen siempre

Juan Pablo: Wena mano, mano me interesa, pero puedes pedir más fotos xfa Y la foto de la llave.

Claudio: ya vale. Ese mismo día, un par de horas más tarde, Claudio ofreció otros modelos: Juan Pablo: Que patente es mano?

Claudio: Perq.

Juan Pablo: Tiene que ser lo mas nuevas posible manis

Claudio: Yaya

En el mismo tono amistoso ambos continuaron tratando vehículos de alta gama robados. La revisión de las conversaciones permitió a la policía concluir que Claudio Troncoso era el hombre que comercializaba y abastecía de la materia prima a la banda que posteriormente procedía con el proceso de blanqueamiento.

El término “reposada” no es casualidad. En buenas cuentas, se trata de sacar de circulación y esconder los vehículos tras ser robados en portonazos o bajo otros métodos. Seguimientos y escuchas permitieron establecer que los miembros de la banda conseguían ocultar los automóviles incluso en casa de sus parejas.

Hercel, en tanto, era quien “se encargaba de conseguir testaferros para los trámites de inscripción de los vehículos y presentarlos para las ventas de los mismos”, de acuerdo a un segundo informe de la PDI.

Y mal no le iba. Así da cuenta al menos una fotografía que él mismo se tomó y ahora es parte de las pruebas que podría utilizar el Ministerio Público en su contra.

Fajos de billetes de $10 y $20 mil repletaban el piso de un automóvil presumiblemente robado.

Gerente en la basura

El último eslabón de la cadena para el blanqueo de vehículos robados está conformado por al menos siete automotoras vinculadas a la organización.

Creadas bajo la modalidad de ’empresa en un día’, servían de fachada para adquirir los vehículos blanqueados para luego ponerlos a la venta en el mercado “formal” e intercambiarlos por altas sumas de dinero.

Entre ellas destaca la Automotora Fernández Continental SPA, que al 6 de mayo de 2021 registraba seis vehículos inscritos bajo la modalidad anteriormente descrita.

¿El gerente general? Un hombre de actuales 36 años que fue encontrado por los policías hurgueteando en la basura. Ocurrió en la población San Ricardo de la comuna de La Pintana, misma donde reside Hercel Herrera.

Otro de los informes policiales retrata el hallazgo:

—Se encontraba recogiendo desperdicios en la basura, y al consultarle por su diario vivir, manifestó que desde hace años se encuentra en situación de calle, recolectando objetos desde la basura para venderlos o solicitando dinero para poder alimentarse.

En base a ese encuentro, y considerando que sus ingresos no justificaban el capital para la creación de la sociedad, la policía estableció que el hombre en cuestión fue sólo un testaferro.

Además de la Automotora Fernández Continental SPA, también figuran en la indagatoria: Bellavista SPA, Vitacar Automotriz SPA, Automotora Merced Compra y Venta SPA, Automotora Olímpica Autos SPA, Automotora First Motors SPA y Automotora NYA SPA.

Varias de ellas, cuando la policía llegó a investigarlas, resultaron ser casas o meras oficinas virtuales.

Salida alternativa

Respecto del proceso, este medio constató que al menos los líderes de la organización continúan en prisión preventiva. El plazo inicial de investigación fijado en 120 días fue aumentado por solicitud de la fiscalía.

Sobre Solange Paredes, en tanto, pesan las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras está a la espera de conseguir algún beneficio por su colaboración.

Su abogado, el penalista Nelson Salas Stevens, se muestra confiado en ello tras acceder a conversar con BioBioChile.

—Solange en esta causa ha colaborado desde el principio de la investigación. De hecho, cuando fue detenida ese mismo día prestó declaración ante la fiscal del Ministerio Público y en presencia de funcionarios policiales.

El jurista apunta a poder conseguir algún tipo de acuerdo y de esa forma evitar ir a juicio. Salas cuenta:

—Ella reconoce su participación en determinados hechos o conductas, porque como le indicaba el rol de ella es distinto. Ella no tenía conocimiento de la existencia de esta banda ni que se dedicaba a clonar vehículos que procedían del mercado ilícito.

En la actualidad la causa judicial se sustancia de manera reservada en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago.

Se espera que las pesquisas se extiendan al menos por un par de meses más, tiempo en el que el Ministerio Público y la PDI buscarán establecer todos los brazos operativos de la banda.