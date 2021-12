PDG "sin boleta": piden transparentar dineros por venta de merchandising en partido de Franco Parisi

Militantes del Partido de la Gente acusan que no hay claridad del destino de fondos que se habrían recaudado mediante la venta de merchandising oficial de los liderados por Franco Parisi. Según denuncian, la recaudación incluye depósitos a cuentas personales de tesoreros del partido por la venta de poleras, tazones, banderas, entre otros productos, por cuyas transacciones nunca recibieron boletas ni facturas. Y no sólo eso: un excandidato a diputado manifiesta que esta mercadería era revendida para generar ganancias, cuyo fin es aún desconocido. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió a testimonios, comprobantes de transferencias y un video que dan cuenta cómo habría operado el que es hoy el partido más grande de Chile en número de militantes.

Un grupo de militantes y exintegrantes del Partido de la Gente está en pie de guerra con la directiva nacional de su conglomerado, luego de que acusaran falta de transparencia en la rendición de gastos derivados de las ventas de artículos propagandísticos (o merchandising) al interior de sus filas.

Se trata de poleras, mascarillas, banderas, tazones, chapitas y gorros, entre otros, que fueron comercializados por mandos medios de la tienda política, al menos desde antes de la legalización del partido frente al Servicio Electoral (Servel).

¿El problema? Las ganancias de las ventas, según denuncian, fueron a parar a cuentas personales de militantes de la organización presidida por Luis Moreno.

Y no sólo eso. También aseguran que no recibieron boletas por estas compraventas, y afirman que en la rendición de cuentas del PDG no se contabilizaron los ingresos a través del ítem marketing, a pesar de las múltiples transferencias que se realizaron por este motivo.

“¡El ‘te pago mañana’ no nos sirve!”

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a un video que circuló en los grupos de WhatsApp internos del partido. La pieza audiovisual aporta luces del modus operandi mediante el que se encargaba el merchandising.

Según aparece en el registro, éste estaría basado en depositar a la cuenta personal de un miembro del partido, quien haría de intermediario con la empresa publicitaria para ordenar los productos.

“Hola gente linda del Partido de la Gente, ¿cómo están? Buenos días. Por acá Marcelo Maliqueo, delegado de logística del distrito 14”, comienza una voz en off, mientras se captura la pantalla de un celular con información financiera.

En la grabación se aprecia cómo Maliqueo “recuerda” a sus correligionarios transferir a la cuenta bancaria personal de “Héctor Eduardo Arias Colillán, a su cuenta Scotiabank, informando lo que ustedes están pidiendo”.

Arias Colillán también aparece mencionado como el “Tesorero Regional de la Región Metropolitana” en un póster de “ventas productos PDG R.M.”.

El panfleto constaba de una lista con productos estampados para encargar: tazones y jockey gabardina a $3.000; mascarillas a $2.500; poleras piqué de hombre y mujer a $8.000; banderas a $3.500 y chaqueta de invierno a $22.000.

“Es importantísimo que le hagan la transferencia a él, y cuando se la hagan me la mandan a mí (el comprobante)”, sigue el video. “Yo con eso le hago el informe a nuestra Jannetcita (Medel) que tomó logística, y también le mando un respaldo a don Héctor Arias para recién ahí empezar a mover el merchandising para el distrito”.

“Si ustedes no depositan a Héctor, yo no muevo un solo dedo, porque el ‘te pago mañana’ a nosotros no nos sirve”, cierra Maliqueo en el video.

“Nunca explicaron para qué eran las ganancias”

J.R. (pidió ser identificado sólo las iniciales de su nombre para este reportaje) fue candidato por el Partido de la Gente en la Región Metropolitana. Él conoció personalmente el mecanismo de recaudación, pues se encargó justamente de la logística de esa división electoral.

Hoy, en conversación con Radio Bío Bío cuenta que la tienda política revendía esta mercadería para generar dinero. Sin embargo, cuestiona que nunca explicaran para qué eran las ganancias.

“El partido compraba a distintos proveedores las poleras, gorros, chapitas, todo lo que se puede hacer publicidad, para que los adherentes compraran. Se dirigían a distintos proveedores y se pagaba al monto más bajo que se podía y se revendía más caro”, explica J.R.

“Esa ganancia era para el partido, pero yo nunca supe para qué era. No entendía para qué se compraba una polera en $3.000 y se vendía en $8.000. Nunca explicaron para qué era esa ganancia”, detalla.

Su relato continúa: “El adherente tenía que transferir los montos directamente a la cuenta del tesorero de la Región Metropolitana, Héctor Arias. El dinero no pasaba por nosotros, los encargados de logística. Una vez que ya estaba hecha la transferencia, nos enviaban ese pantallazo, hacíamos compras durante el mes. Acumulábamos varios pedidos y los íbamos a buscar donde un candidato a Core de Providencia, Fernando Rojas. Luego, él dio un paso al costado, e íbamos donde Jeannette Medel, también candidata, en La Cisterna, que era el centro de acopio de la mercadería. Los productos se demoraban dos semanas en llegar al comprador”.

Y sobre los proveedores, dice no conocerlos, “pero son proveedores nacionales, donde no se emite boleta ni factura, solo se compra de forma mayorista y se va revendiendo. Acá nunca se entregó una boleta, o un ‘vale por’”.

Sin boletas

Yetzabé Gallardo es militante en el Partido de la Gente, y es parte de uno de los grupos que se han ido formando de manera satélite a la directiva: Unidos por la Transparencia. Estas células se unieron precisamente por el descontento con la falta de transparencia que -aseguran- ha demostrado la cúpula del partido.

Gallardo también compró mercadería junto a su marido. Este último fue precandidato a constituyente. Y constató que esto funcionaba “como si el PDG fuera una tienda. Vendían los productos, pero no daban boleta”.

Los testimonios se repiten. Otra militante, Ana Gallinato, expresa que había prohibición de mandar a hacer la mercadería donde cada militante quisiera: “Nos decían que estaba prohibido hacernos las poleras donde queríamos. Decían que había una pura persona para hacerse las poleras”.

Gallinato también compró mercadería junto a su hija, Diana Echiburu, quien manifiesta: “En todas las regiones se vendía merchandising, y había que darle una parte al partido. El tema del merchandising no está transparentado”.

Leonardo Huerta, otro militante que se incorporó este año, constata que en el partido no permitían comprar merchandising en un lugar a elección: “Te incitaban a hacerlo con ciertas personas. En una ocasión quería hacerme una polera, y un personaje matonesco de acá de la quinta región me dijo que no podía aguantar que hiciéramos poleras de otro color, porque teníamos que mandársela a hacer a una persona específica. No podíamos mandarla a hacer por nuestro lado. Tenía que ser con una empresa determinada, porque supuestamente tenían las marcas registradas”.

Y Huerta remata: “Muchas pymes se ofrecían y tampoco le daban la posibilidad, porque decían que tenían que tener boleta. Pero tampoco a la gente le boleteaban o facturaban por los productos”.

Cecilia Lizama, denunciante y también parte de Unidos por la Transparencia, evidencia la falta de información respecto al destino y cantidad de los fondos recaudados en venta de propaganda.

“Lo del merchandising no se ha preguntado, no se sabe en qué quedó todo ese dinero. Lo recaudado por las ventas era depositado a distintas cuentas de los mismos vendedores que tenían pyme y producían estos productos.

Se supone que esa plata iba a llegar a la cuenta de Luis Moreno. Pero nosotros tampoco sabemos de esos depósitos. Tampoco sabemos cuánto se recopiló”, testifica.

Y suma: “No era solo una empresa que producía estos productos. Eran varias, en distintas regiones. En el caso de la quinta región era una persona que nos pusieron, que no sabemos ni siquiera quién es, nunca lo vimos hablar en los grupos de la región. Un día nos pusieron un afiche publicitando los precios de los productos en el grupo. Decíamos ‘¿quién es, de dónde salió, quién lo puso?’. Y no entregaban nunca la boleta de los productos”.

Facturas a personas naturales

En un recorrido virtual por algunos perfiles de Facebook del Partido de la Gente se pueden encontrar a la venta varios productos publicitarios estampados con el logo del partido.

Una de las pymes que ofrece este tipo de objetos es Gennomy, en Valdivia. Su dueño, Gustavo Parra, dice ser militante del Partido de la Gente, pero afirma que nunca facturó al partido, ni recibió fondos directos: “Le vendía a cada persona como cliente normal, no al partido. Me enviaban los nombres y los logos. Me decían ‘hazme una polera con el logo del PDG’, y yo se la hacía”.

Otra microempresa que vendía merchandising con la estrella azul característica es Sanna, de Coquimbo. Su administradora es Rossana Rojas, que se dedica a la sublimación y estampados.

Dice que una candidata la contactó para un trabajo, y luego le siguieron llegando pedidos de chapitas, banderas, gorros y poleras. Pero aclara que “no conocía a nadie” dentro del PDG, y que emitió boletas a personas naturales y facturas cuando fuera el caso; por ejemplo, a una candidata a consejera regional.

Cuentas personales

Yetzabé Gallardo, así como otros denunciantes que participaron en este reportaje, critica la rendición de gastos que realizó el administrador de fondos del Partido de la Gente, Miguel Azar, en una transmisión por la plataforma Zoom.

“Estas ventas de merchandising no están en la rendición de gastos. Esa rendición ‘chantita’ que hicieron fue respecto a las ‘lukatones’. Pero el merchandising no está incluido ahí. Si te das cuenta en el detalle no está incluido”, arremete Gallardo.

En buenas cuentas, la “lukatón” fue, junto a la ‘francotón’ y la recolección del “regalo de cumpleaños de Franco”, parte de lo denunciado por el medio digital Ciper el 7 de diciembre. En ese artículo se constató la serie de campañas organizadas por el partido para recolectar fondos, los que eran depositados a la cuenta personal del presidente del órgano, Luis Moreno.

En esa misma publicación se estipuló que la Coordinadora de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción de Chile Transparente, Tania Tabilo, “interpuso una denuncia ante el Servel que también estaría siendo investigada”, ya que según la Ley de Financiamiento de campañas, “la única manera de recaudar fondos con fines electorales es a través de las cuentas que dispone el Servel y en periodo de campañas”.

Varios de los comprobantes de transferencia de venta de merchandising del partido a militantes, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, muestran que estas compraventas se hicieron después de la constitución del partido (26 de julio del 2021).

De hecho, algunas son fechadas en agosto, como una por dos mascarillas y un gorro en la descripción, realizada a la cuenta personal de Arias Colillán, y otra por “polera PDG” al mismo Arias.

El artículo 21 de la actual ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral reza: “La recaudación de los aportes se hará directamente al partido, dando recibo de ellos. Los recibos se otorgarán en formularios timbrados por el Servicio Electoral, de acuerdo con el formato que éste, por resolución que se publicará en el Diario Oficial, determine”.

Algo que en este caso -de acuerdo a los denunciantes- no habría ocurrido.

No obstante, en su defensa, desde el PDG han argumentado en distintas ocasiones en medios de comunicación que utilizaron cuentas personales ya que el Servicio Electoral demoró mucho en habilitar una cuenta corriente exclusiva para el partido, la que les fue entregada el 30 de septiembre de 2021.

Rendición

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío también analizó la transmisión del Zoom completa de Miguel Azar, el administrador de fondos del PDG. Esta fue realizada a principios de diciembre del 2021 y en ella se rindieron a la militancia los gastos de campaña y de operaciones del partido.

“Agarré todos estos comprobantes desde el 3 de junio al 15 de septiembre, y le presenté al Servel un asiento inicial con los costos y gastos del partido”, dice en un momento Azar, mientras presenta una serie de diapositivas.

En cuanto al ítem de ingresos, declaró para octubre $33 millones y para noviembre $14 millones. No mostró más detalles sobre este tópico.

Por otro lado, para el ítem gastos, exhibió cinco conceptos: “sueldos” ($12 millones en octubre y $11 millones en noviembre), “arriendos”, “asesorías”, “legales y básicos” y “otros”. En total: $27.5 millones en octubre y $19.5 en noviembre.

En tanto, en “gastos pagados” para la campaña electoral, el administrador exteriorizó $197 millones de pesos en total: $45 millones para la “franja” y $112 millones para Cubic, empresa propiedad de Roberto Cofré, excandidato a senador del PDG por la región Metropolitana. Esta última proporcionó flyers, lápices, palomas y banderas, entre otros.

En la presentación, Azar entregó dos detalles a remarcar sobre los sueldos: entre junio y septiembre se pagaron $7.994.000 en salarios. “La mayoría de la plata de los sueldos son mías, cobré la proporcionalidad de junio y agosto”, dijo.

Luego, el mismo Azar manifestó: “Todos los sueldos que estamos pagando, que son cinco en el partido, son más bajos que el precio de mercado. A modo de ejemplo, mi sueldo bruto como administrador general de fondos son 3.5 millones de pesos brutos. Yo me iba a venir al partido por más plata, pero me invitaron al proyecto y me bajé. Después eventualmente si hay más plata, si podemos tener más recursos, vuelvo a precio de mercado”.

Por ende, si se consideran los $11 millones en sueldos de noviembre, si se resta a esto el sueldo de Azar y el resultado se divide en cuatro sueldos, da un promedio de $1.875.000 por cabeza.

Sin embargo, Azar no mencionó nunca algún tipo de ingreso por concepto de venta de merchandising.

PDG responde:”Nunca hemos ganado dinero con el merchandising”

Requerido para este reportaje, el tesorero del Partido de la Gente, Rafael Huechuñir, respondió ante estas críticas: “El Partido de la Gente se constituyó oficialmente el 26 de julio del presente año. Desde esa fecha en adelante, el Partido no ha vendido ningún artículo corporativo a sus adherentes. Todo lo contrario, se le regaló merchandising (chapitas, banderas, etc) a aquellos que lo solicitaban”.

Y pasó a explicar que “hasta el 21 de diciembre de 2020, teníamos dos proveedores de poleras corporativas, ya que como Movimiento, no poseíamos venta directa de merchandising. Uno de ellos era Luis Molina, a quién tiene una pyme de estampados y se le compraron 516 mil 850 pesos en poleras, que fueron distribuídas en diferentes regiones del País, incluyendo Santiago. Lo hacía de manera particular como simpatizante y tenía buenas ofertas al por mayor. En ese entonces no éramos Partido, por eso se compraron sin factura para abaratar costos”.

En tanto, Huechuñir sumó que tuvieron un “segundo proveedor, llamado Kitza Ltda. En ella se compraron 126 mil pesos en poleras para las regiones de Ñuble y Arica. Aquí sí se compró con facturas y tenemos los comprobantes que lo acrediten”.

“Cada persona se compraba supolera. QUé hacíamos nosotros: me mandaban la plata a mí, yo le pagaba al proveedor y se las despachaba. Pero cada adherente se compraba su polera a un precio normal y nosotros se la despachábamos a la regiones respectiva. La región pagaba el envío”.

Desde el Partido esclarecen que solo fueron intermediarios entre las compras de las regiones y los proveedores. En otros casos, las mismas regiones gestionaban su compra. Que todo esto se hizo en la época en que el partido era movimiento, pero no un partido constituido.

Finalizando, subrayan que nunca, ni antes ni después de la creación del partido, ganaron dinero con alguna transacción de merchandising. Solo hacían gestión como intermediario. Y que siempre ha habido libertad de acción para elegir proveedores.