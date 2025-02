Exdirector de CONAF Valparaíso: "Nadie ha pedido perdón. Sabíamos que iba a ocurrir"

Alejandro Zuleta Marin (70) ingresó el 27 de septiembre de 2023 a las 7:45 a su primer día en la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Valparaíso, ubicada en el centro de Viña del Mar.

Estaba entusiasmado. Cuando le ofrecieron el puesto de Director del organismo en la compleja zona distinguida por sus incendios, acrecentados por la sequía, las altas temperaturas, los vientos y la densidad de la población, aceptó inmediatamente el desafío.

Con más de 45 años de experiencia como ingeniero agrónomo, le había tocado ser cliente de CONAF múltiples veces, por lo que ya conocía -en parte- la institución. Sabía que la Corporación tenía una cara linda, relacionada al tema medioambiental, y otra fea, vinculada a la fiscalización y control del fuego. “¿Cómo no vamos a poder embellecerla para que abarque todo el quehacer de la CONAF?”, se preguntó en ese momento, con la convicción de que Chile merecía una mejor institución.

Sin embargo, desde ese primer día, la decepción fue grande. “Me di cuenta que la cara fea eran las personas que hacían a la institución. Empecé a hablar con los encargados, los invité a ser parte de un mejor proyecto. No había voluntad”.

Fueron pocos meses después que, tras la reticencia del en ese momento Director Nacional de cambiar de función a ciertos jefes de departamento, Zuleta decidió renunciar, sintiéndose impedido de realizar los cambios que creía que se necesitaban para hacer que la paralizada institución, funcionara.

El 2 de febrero de 2024, hace exactamente un año, Zuleta vio cómo la región se quemaba, con llamas que avanzaban sin ser detenidas, arrasando con todo a su paso, incluyendo miles de viviendas y la vida de 136 personas.

Las investigaciones posteriores dieron cuenta de lo advertido por el exdirector regional: CONAF no estaba preparada.

“Si Little hubiese aceptado que cambiáramos a las personas que teníamos que cambiar, lo más probable es que esto no habría sucedido”, afirmó a Radio Bío Bío, en una entrevista en la que comentó sobre su corto paso por la Dirección Regional y los problemas que presenció, advirtiendo sobre los pocos cambios que se han hecho y el riesgo de una nueva tragedia.

¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la Dirección Regional de la CONAF Valparaíso?

Yo me hago cargo de la Dirección Regional de la CONAF en Valparaíso los últimos días del mes de septiembre del año 2023. Ese mismo día venía el Presidente de la República a Rodelillo, donde está el Departamento del Fuego, a inaugurar la temporada de control de fuego, y venía con un anuncio muy sustantivo: a CONAF se le incrementaba en un 47% el presupuesto operativo para controlar el fuego.

Yo asumo un cuarto para las 8 de la mañana, y a eso de las 10 se me acerca una joven brigadista, que me dice: “Director, espero que con usted al mano de esta institución cambien nuestras condiciones de trabajo. Yo en este momento ando con pañales, las mujeres no tenemos baño”. Y pregunto, “¿por qué no tienen baño?”. “Porque el Director del Departamento del Fuego considera que ir al baño es una pérdida de tiempo”, me responde. Y ahí me dije, estamos mal aquí.

Más tarde, se me acerca otro brigadista, un hombre adulto, y me dice: “Yo esperaría Director que esta temporada nos modificaran el rancho. ¿Qué es el rancho? Es lo que nosotros comemos. El año pasado fideos, arroz, fideos, arroz, fideos, arroz”. Entonces me meto en el Departamento del Fuego, dirigido por Juan Atienza, para empezar a investigar.

Visito uno de los lugares donde vivían los brigadistas y veo que con su uniforme de trabajo está cocinando, me sorprendo y les pregunto si no tienen manipuladora de alimentos, y me dicen que no iba hace seis días.

Entonces vamos sumando y sumando. Con esta forma de tratar a los brigadistas… los brigadistas son las personas que están en contacto con el fuego. Con esa forma de trato, lo más probable es que si hay una guerra, vamos a perder la guerra.

¿Y a qué respondían estas malas condiciones?

Conaf tenía una estructura de hacer mal las cosas. Atendido a que todo estaba mal pensado, mal ejecutado, yo me asusté. Me hacían firmar documentos a última hora de la tarde, llegaba la persona que tiene que ver con las platas de CONAF Valparaíso, y me hacía firmar documentos sin ningún respaldo, por cifras de 60 millones de pesos para arriba.

Por ejemplo. Para estar habilitado y certificado como brigadista hay que tener un curso de motosierra que se hace todos los años. Y ese curso vale 60 millones de pesos, y yo pregunto, ¿de quién son las motosierras? De la CONAF. ¿De quién es el combustible? De la CONAF. ¿En qué lugar se hace el curso? En los recintos de la CONAF. Y esto se repite en Valparaíso, San Antonio, Petorca, San Felipe y Quillota. Y yo digo, esto no lo voy a firmar. No estoy en condiciones de creer que un curso de capacitación de motosierra valga 60 millones de pesos y que este señor, una persona natural, hace 14 años se embolse 300 millones.

Entonces yo empecé a pedir respaldo para los gastos, ¿por qué estamos haciendo esto? Y me decía: “Alejandro, firma esto, porque si no lo firmas y hay un incendio y se queman 40 casas, tú vas a ser el responsable”. Era una verdadera extorsión, y ahí dije: aquí hay un grupo de personas que se han confabulado para hacer las cosas de manera poco transparente.

Quiero señalar que desde el año 2006 al 2023, CONAF Valparaíso estuvo sin la presencia de un director o directora que verdaderamente dirigiera. Entonces los funcionarios entendieron que esta institución era para ellos: que los lápices eran para ellos, las camionetas para ellos y los recursos para ellos. Si usted pide la planta de funcionarios de la CONAF, ¿cuántos padres e hijos hay? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos pololos? CONAF Valparaíso es una empresa familiar.

¿Qué hace cuando nota la situación?

Cuando yo me doy cuenta de eso, digo que aquí se necesitan hacer algunos cambios. Cambias a cinco o seis personas de función, porque no hacen bien su trabajo, no están bien preparados, no tienen conocimientos. Que la persona que mira a la ventana, ahora mire al mar.

Entones fui a hablar con el Director Nacional de la época y le describí la situación. Le dije: “Yo no estoy dispuesto a seguir así, independiente de cómo esta institución haya funcionado antes de mi llegada”. Se armó una discusión, y la pelea aparentemente la gané, porque convenimos que el 8 de enero de 2024, se materializarían esos cambios.

Pero los primeros días de noviembre el Director me llama por teléfono y me dice que los cambios que habíamos acordado no se van a hacer, que había cambiado de opinión. Entonces yo digo: “Llego hasta aquí, renuncio”.

Bueno, un año después, tres instituciones serias, la PDI, la Cámara de Diputados y la Contraloría confirmaron que lo que yo decía era cierto. La CONAF es la principal responsable de esta cuestión. Nadie ha pedido perdón por lo que ocurrió. Sabíamos que iba a ocurrir.

¿Cómo se manifiesta este mal funcionamiento el día del incendio?

Por ejemplo, el Director de la Cenapred, dice que tiene 22 llamadas a Little, que no le contestó. ¿Por qué? Porque el encargado de entregar la información estaba preocupado por detalles, detalles que no eran importantes. Primero tuvo que modificar el puesto de comando dos veces. Y abatir un puesto de comando y levantar otro toma mucho tiempo.

Y porque además luego decidieron guardar silencio. Porque el incendio fue el 2 de febrero, y hasta el 2 de febrero la cantidad de incendios que había habido en Valparaíso, y la envergadura de esos incendios, no eran lo suficientemente importantes. Y cuando no se gastan las platas hay que devolverlas, y ellos decidieron gastar la plata.

Entonces, ¿qué falló aquí? Falló todo. Siempre pensaron que el incendio iba a ser chiquitito, chiquitito, chiquitito, hasta que el incendio se agrandó. Entre un incendio gigantesco y un incendio chiquitito, los límites son muy sutiles.

No se lo tomaron en serio. Porque el departamento de control de incendios forestales nunca se tomó en serio el fuego. Obviamente el problema principal es de quien genera el fuego, pero también de quien lo controla. No solo son ocho los pirómanos, son muchos más. Entonces, si ellos entienden que generar fuego, que armar incendios es rentable, obviamente que les interesa armar incendios. Mientras más se previene, menos pueden controlar, y es en el control dónde está la plata.

Todo el mundo sabe y también lo sabe el Ministerio Público, que los que están presos hoy día son el eslabón más débil. Y los que están por encima de ellos todavía están en la institución. Las mismas personas que quemaron Valparaíso el año pasado, hoy día están tomando decisiones

¿Qué ha faltado para perseguir a los responsables?

La comunidad local Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana está bastante angustiada.

En la semana la prensa señalaba en todos los tonos que el ministro Montes reconocía lentitud en el proceso. Pero no solo hay lentitud en el proceso de reconstrucción, sino que también hay lentitud en todo lo que tiene que ver con las consecuencias del incendio y fundamentalmente en la investigación. Desconozco el porqué avanzamos a una velocidad tan lenta y a un año de transcurridos los hechos todavía no están los verdaderos responsables.

Lo que a mí me parece muy grave es que las mismas personas que estaban el año pasado, algunas de ellas aparecen mencionadas en el proceso de formalización. ¿Y por qué no se ha investigado? La mayoría de ellos están ejerciendo sus mismos cargos, tomando las mismas decisiones que han tomado sin ser investigados. La justicia no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué ha fallado aquí? Que las autoridades ministeriales, institucionales, no han tenido la voluntad de investigar. ¿Qué necesitamos? Que el Ministerio Público tenga voluntad de acelerar la investigación. La contraloría ya terminó su trabajo, los diputados ya terminaron su trabajo. Ahora falta el Ministerio Público.

¿Cree que CONAF Valparaíso está preparado para un nuevo megaincendio?

CONAF no está preparada para febrero. Yo afirmo que CONAF no está preparada para controlar los incendios forestales. Las personas a cargo no tienen la formación mínima que les permite enfrentar una emergencia de esta envergadura.