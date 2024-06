Pluxee Chile desafía a Junaeb si no cambia licitación: "Vamos a buscar responsabilidades penales"

Gonzalo Hernández, gerente general de Pluxee Chile, decidió salir a la ofensiva. Tras varios meses de disputa con Junaeb, por la operación de la popular Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), el proceso sigue en ascuas.

La multinacional francesa, antes conocida como Sodexo Beneficios e Incentivos, recibió un espaldarazo de Contraloría en mayo pasado, que obligó al ente estatal a invalidar la licitación —de 620 mil millones de pesos— que fue asignada en su totalidad a su más férreo competidor: Edenred. Un escenario inédito, pues suele repartirse a distintos oferentes por zonas.

Sin embargo, hasta hoy no se ha anunciado la nueva adjudicación corregida. Hernández, ante un posible escenario en que todo quede igual, anticipa que tomarán todas las vías judiciales disponibles. “Vamos a agotar todas las instancias y vamos a buscar las responsabilidades penales y administrativas que existan”, afirma.

Eso sí, pase lo que pase, todos los actores implicados afirman que la operación y la entrega del beneficio a los estudiantes no está en riesgo.

—¿A qué atribuyen las irregularidades que han habido en el proceso?

La evidencia que nosotros presentamos tiene que ver con una disparidad de criterio, se aceptan algunos documentos a unos y a otros no. Toda esa evidencia fue puesta en Controlaría, y Contraloría la ratificó. Creemos que al final del día es una comisión la que tiene que evaluar y lo que Controlaría dictamina es que la evaluación que esa comisión realizó, no se ajusta a derecho y se tiene que repetir.

—¿Ustedes creen que hay indicios de corrupción?

Mira, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre eso. Lo que nosotros hemos hecho —y la Contraloría lo ha reafirmado— es que el proceso anterior de evaluación fue arbitrario, irregular y contrario a derecho. No es normal que la Contraloría se pronuncie en este tipo de cosas. La Beca BAES es un beneficio social que llega a todo el país, a una gama de 600 mil estudiantes, es algo importante y lo que nosotros hemos dicho es que las evaluaciones tienen que hacerse de acuerdo a las bases y el trato igualitario a los oferentes. En el nuevo proceso de evaluación, lo que nosotros esperamos es que eso se cumpla.

—De su trabajo en el pasado con Junaeb ¿Hay alguna autocrítica al trabajo realizado? Quiero decir, ¿Creen que esto pueda tener su origen en algún incumplimiento o algún episodio anterior en el que hayan tenido diferencias?

Nosotros tenemos una relación con Junaeb de larga data, más de 20 años trabajando con distintas autoridades. Hemos acompañado el crecimiento de este servicio en todo ese tiempo con innovación, con niveles servicio que se ajustan a lo que la bases indican. Nuestro acompañamiento y nuestra preocupación por este servicio siempre ha estado presente y no sentimos que exista en la historia nada que pueda justificar lo que pasó y lo que constató Contraloría. Y nuestra preocupación siempre ha sido la misma, que es entregar el mejor servicio posible y que este beneficio sea y llegue a los estudiantes de la mejor manera posible.

“No es lógico que se vuelva a repetir el mismo resultado”

—¿Por qué creen que le están asignando la licitación a Edenred?

Lo que nosotros creemos es que eso tiene que cambiar, evidentemente, porque mirando cómo se gesta, cómo se construye esto, se construye desde una adjudicación que es ilegal, contraria a derecho. Con lo cual la lógica indica que lo que debiera pasar ahora es que eso cambie, justamente. Y lo que Contraloría ha pedido es que se vuelva a evaluar, y entendemos que no es razonable, no es lógico que se vuelva a repetir el mismo resultado. Así que nuestra expectativa es que no se vuelva a repetir.

—Ahora el proceso está en el aire ¿Qué esperan que ocurra?

Lo que las bases indican, que se adjudique. Hay varias escenarios: adjudicación, que se declare desierto o trato directo. Lo que tenga que pasar, siempre con la lógica de que el resultado no puede ser el mismo.

—Ustedes entienden que Junaeb va a corregir y debería adjudicarle al menos una de las tres zonas.

Lo que ha sido la historia. La historia te dice que nunca hemos estado en un escenario como este. Es primera vez que existe un solo proveedor adjudicado en los 20 algo años de la beca y evidentemente lo que nosotros esperamos es que esto vuelva a la lógica de una distribución razonable de zonas entre distintos oferentes.

“Vamos a buscar responsabilidades penales y administrativas”

—Por otro lado ¿Podría pasar que se declare desierta y luego asignen por trato directo? ¿Ven posible ese escenario?

Sí, es un escenario que ya ha pasado en muchas ocasiones, donde se ha declarado desierta y en la práctica se ha mantenido el resultado de la última adjudicación válida. Eso implica en nuestro caso mantener las zonas que sosteníamos, que era la zona 2 y 3. Esa es la última adjudicación que existe valida al año 2018.

—¿Si eso ocurre, planean tomar alguna acción judicial?

Vamos a agotar todas las instancias y vamos a buscar las responsabilidades penales y administrativas que existan. Nuestra posición es clara en esto. Nosotros esperamos resultados distintos que los de hoy día. Sostener un mismo resultado sobre el origen de cómo se generó nos parece que abre una puerta a una legítima defensa.

—Finalmente, si bien ustedes dicen estar disponibles para retomar la operación a la brevedad ¿Creen que estas decisiones irregulares ponen en peligro la alimentación de los estudiantes?

El no poner en peligro la alimentación de los estudiantes es un fin común. Nosotros trabajamos para que eso no pase los últimos 20 años. Si nos toca tomar alguna zona, que es lo que esperamos, estamos preparados para que nunca eso esté en riesgo. Los estudiantes, además, conocen nuestras plataformas. Conocen nuestras aplicaciones, porque las usaban hasta hace un par de meses atrás, con lo cual migrar a la plataforma de Pluxee no tiene ni un riesgo. Entonces el tema de la continuidad operacional hoy día no está riesgo. No está en riesgo porque ya nos conocen, nuestra red está operando al 100% y nosotros estamos preparados para acompañar esa migración desde el punto de vista operacional como lo hemos hecho los últimos 20 años. Nada nuevo para nosotros. Nada nuevo para los estudiantes. Sabemos hacerlo bien, rápido y eficiente.