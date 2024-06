Juan Valdés (PS) agradece apoyo de Bachelet y promete respaldarla si es candidata presidencial

Ad portas de las primarias municipales, la expresidenta Michelle Bachelet compartió un video apoyando la candidatura del exconcejal y exvicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés, una de las cartas que posee el pacto Chile Contigo Mejor para ocupar el sillón municipal en la comuna de La Granja.

En el registro de 32 segundos de duración, la exmandataria invita a los vecinos de la comuna del sector sur de la capital a votar por el candidato del PS, siendo este el único gesto de respaldo político directo que la exjefa de Estado ha realizado respecto a un candidato a alcalde, lo que marca además su postura activa en las próximas elecciones municipales.

Juan Valdés nació en una familia de tradición socialista y posee una vida ligada a La Granja. Su crecimiento lo vivió en este lugar e incluso fue concejal de la comuna por cuatro períodos, entre 2006 y 2021.

Desde joven, Valdés cumplió con tener una actividad política activa, de manera que siendo solo un adolescente realizó trabajos en la clandestinidad del partido durante los años de la dictadura. Su labor fue en el frente social, llevando información a los militantes socialistas que se encontraban ocultos, tarea que desarrollaba trasladándose en su bicicleta.

En este contexto se habría dado el primer acercamiento entre Valdés y Bachelet, quien le tendría un “aprecio especial”. Esta valoración se extendería también a su familia, a raíz de los esfuerzos que realizaron durante la dictadura para la vuelta de la democracia.

Respaldo de Michelle Bachelet

Llama la atención el apoyo que le entregó la expresidenta Bachelet, más en consideración de que es un respaldo que no se ha dado con otro candidato del sector. ¿Cómo recibe este espaldarazo de una figura como ella?

“Me dio tremenda alegría y orgullo recibir el apoyo de la presidenta Bachelet, es una gran mujer y es muy querida en la comuna de La Granja. Yo sé que ella quiere mucho a La Granja, ha estado muchas veces acá en distintos momentos de su vida. La verdad estoy muy agradecido y orgulloso de ese apoyo que no esperábamos y que llegó. No hay más que decir, agradecer no más, soy un orgulloso bacheletista”.

¿Cuál cree que sea el impacto que pueda tener el apoyo de la expresidenta Bachelet a su candidatura?

“Es muy importante su apoyo, habla de que tenemos un trabajo serio y comprometido con la comunidad. Da a conocer un testimonio de lo que ya vio cuando fui concejal y mucho antes. Yo creo que las personas la valoran mucho y espero que la gente también lo considere al ir a votar. No podría decir cuánto impacto electoral tiene, pero evidentemente es una persona a la que la gente escucha. En La Granja dejó huella”.

“Para cualquier persona integrante de nuestros partidos, el recibir su apoyo siempre va a ser un orgullo, un honor y un compromiso también porque si ganamos la elección, tenemos que hacerlo bien, ya que está su figura de por medio, su confianza, y en eso no vamos a fallar”.

¿Cómo es la relación entre ambos?

“No trabajé personalmente en su gobierno, yo siempre he estado en temas municipales. Aun así, ella siempre conoció el trabajo de La Granja. Tuve la oportunidad de conocerla de cuando era ministra y también ella conoce mi trayectoria en la comuna. Las grandes obras que se han hecho en La Granja han contado siempre con nuestro apoyo y ella también nos ayudó mucho en distintos momentos de su carrera. Cuando estaba en La Granja, se ha comprometido, hemos estado juntos recorriendo los barrios caminando desde antes de que fuera presidenta. También para ella es muy importante ver a las personas y las caras de la gente porque las personas no son solo números para nosotros”.

Diferentes encuestas ubican a la expresidenta Bachelet como opción de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Usted estaría disponible para trabajar en favor de aquello desde el municipio de La Granja?

“Yo solo me voy a dedicar a ser alcalde. Sin perjuicio de eso, evidentemente si la expresidenta Bachelet decidiera ser candidata, aunque no creo, ha dicho en todos los tonos que no pero nunca se sabe, yo estaría muy entusiasmado. Volvería a ser una gran presidenta. Tal vez Chile necesita liderazgos como el suyo, que sean cercanos y comprensivos, pero que también sean técnicos y firmes, que sepan lo que hay que hacer”.

“Tenemos que trabajar y hacerlo bien. Si yo soy alcalde, lo vamos a hacer bien. Vamos a demostrar que una comuna como La Granja puede ser una comuna también que dé un salto al desarrollo, y si usted me pregunta a mí, por supuesto que voy a apoyar a la presidenta Bachelet si es candidata, ella puede contar conmigo siempre”.

La Granja

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), cumplirá su tercer período consecutivo como jefe comunal, por lo que no puede postular a la reelección. Ante esta situación, el pacto Chile Contigo Mejor inscribió una primaria legal entre Juan Valdés (PS), Edita Alarcón (DC), José Luis Díaz (FRVS) y Alberto Ramírez (IND), quienes lucharán por dirimir quién irá como candidato de la unidad a la papeleta final de las elecciones del próximo 27 de octubre.

Según los sondeos del Partido Socialista, Juan Valdés sería uno de los favoritos para ocupar el sillón municipal de La Granja. Las expectativas de la colectividad son altas respecto al resultado de la votación y confían en que el PS pueda arrebatarle la alcaldía a la Democracia Cristiana, que desde 1992 tiene a su cargo la comuna.

¿De dónde nace este apetito por llegar a la alcaldía de La Granja?

“De la vocación de servicio público, las ganas de seguir aportando con la experiencia y el conocimiento que tengo de la comunidad, de nuestras poblaciones al haberlas recorrido siempre y tener un diálogo directo con los vecinos y vecinas de La Granja, donde escucho habitualmente sus problemas y los desafíos que tenemos, por ejemplo en el tema de la droga, la delincuencia y la violencia. (…) Quiero ser alcalde para trabajar con la comunidad y resolver aquellos problemas que son profundos y esenciales en nuestra comunidad”.

La DC lleva 32 años a cargo de la comuna, el alcalde saliente es de la colectividad y si bien no puede repostular, en las primarias de Chile Contigo Mejor la DC lleva a su candidato. ¿De qué manera cree que el Partido Socialista pueda quedarse con la dirección de La Granja?

“Los partidos no son dueños de las comunas ni de los ciudadanos que viven en ellas. La gente no necesariamente elige por el partido, sino que quiere un liderazgo que le aporte en resolver sus problemas o por el proyecto de comuna que uno puede ofrecer. (…) El alcalde Delpin tuvo tres períodos de alcalde y la gente no votó por él por ser democratacristiano, fue porque tenía una propuesta política y social para mejorar la vida de las personas. (…) He sido dirigente toda la vida de La Granja, siempre he estado presente y hoy creemos que tenemos una alternativa bien competitiva y sólida para generar un avance en la comuna”.

¿Cómo ve el escenario electoral en la comuna, en consideración también de los candidatos que tiene la derecha y la evaluación que se realiza en estas instancias a los gobiernos de turno? ¿Cree que pueda estar por ahí la disputa con la oposición?

“Las primarias han permitido que se abra una discusión respecto de los liderazgos que se necesitan en las comunas. Hacer partícipe a la gente de estas decisiones siempre es muy importante. Antes esto no se hacía habitualmente, hoy tenemos una buena oferta de candidatos y candidatas. (…) Yo espero que el avance de la derecha no sea como se ha dicho en muchos lados y que nosotros logremos también demostrar que nuestras candidaturas, nuestro mundo, tiene propuestas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Tenemos que demostrar que somos capaces de tener una propuesta de país para sacarnos de los estados precarios y dar respuestas más rápidas”.

¿Cómo ve el estado actual de la comuna de La Granja?

“Es una comuna que ha avanzado mucho, pero hoy veo que hace falta todavía un impulso al mejoramiento. Hay muchas calles que están en muy mal estado y también existen problemas de seguridad con un aumento de los delitos violentos del 37%, por lo que debemos esforzarnos para reducir esa cifra. Tenemos que trabajar con las niñas y los niños en las canchas, abrir las sedes sociales y colegios para que puedan ser centros de desarrollo comunitario y proteger la infancia de mejor manera, evitando que los niños estén disponibles para encontrarse con el narcotráfico y el delito. También ha bajado mucho la calidad de la atención en salud, hay que mejorar esas condiciones y perfeccionar su acceso, especialmente para las personas mayores”.

Más aún teniendo en consideración que La Granja es una comuna históricamente postergada…

“Es una comuna que siempre ha sido pobre, no tiene ingresos propios, es más bien ‘dormitorio’, no tenemos desarrollo productivo. Queremos generar ahí todo un incentivo a la inversión para poder impulsar trabajo local, condiciones de emprendimiento y desarrollo económico con los propios emprendedores que tenemos en la comuna. Fortalecer esa área es muy importante y empezar de a poco a tirar para arriba. Tenemos que tirar para arriba en muchas cosas que faltan aún por hacer”.