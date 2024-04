Fares Jadue y su candidatura en Recoleta: "Es la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho"

Fares Jadue (51) es licenciado en historia de la Universidad de Chile y administrador público de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es militante del Partido Comunista (PC) y fue director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Recoleta.

Tiene el mismo apellido que el actual alcalde, Daniel Jadue (56), pero no tienen relación familiar. No obstante, son amigos desde los años 90 y miembros de la comunidad palestina. Y desde el 2021, cuando Daniel Jadue fue precandidato presidencial, es el “ungido” por el edil para continuar con la administración del municipio.

Hoy la situación ya está zanjada. Con el apoyo de todo el oficialismo Fares Jadue es el candidato para competir por una de las comunas más emblemáticas de Santiago lideradas por el PC.

-¿Hay algún tipo de parentesco entre usted y el actual alcalde, o es solo coincidencia de apellido y de militancia política?

No tenemos ningún grado de parentesco. Jadue es un apellido muy común en la comunidad palestina somos cerca de 7 mil Jadue. Si fuera González y yo fuera González, nadie se haría esta pregunta. Aquí ha habido una intención un poco de confundir a la gente señalando que hay una situación de nepotismo, pero que no existe. (..) Fui director de desarrollo comunitario, tuve varios cargos en el municipio antes de ser concejal y la Contraloría me habría impedido estar en algún ejercicio de algún cargo público teniendo alguna relación de parentalidad con el jefe del servicio.

-¿El candidato Fares Jadue es la continuidad de los 12 años de Daniel Jadue?

Es la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho. Los servicios populares son servicios muy valorados por nuestra comunidad. La farmacia popular, la óptica popular, aquellos énfasis que se han puesto en temas de cultura, deporte, salud, educación con el programa escuela abierta. Creo que hay iniciativas muy innovadoras que, por supuesto, a mi me interesa mantener, potenciar y reforzar.

-¿Qué lo diferencia del actual alcalde?

Tengo varias preocupaciones que tienen que ver con elevar el estándar de calidad y desarrollo humano de la comuna. Eso dice relación con generar y gestionar mayor inversión pública en todo lo que tiene que ver con inversión urbana. Promover mayor modernización de los servicios básicos. Recuperar todos los recintos comunitarios, canchas, sedes y ponerlas en un estándar que es el que necesita nuestra comunidad.

-¿Se ha avanzado en los últimos años?

No puedo desconocer que en estos años hemos avanzado muy significativamente. Conozco muy bien el municipio desde adentro. Se cómo se gestionan todos estos temas. Reconozco las necesidades de la comunidad. Creo que hoy día el municipio, en el estado que está, tiene la posibilidad de avanzar más rápido para responder a varias de esas necesidades. (…) Somos una comuna que en 10 años pasamos de tener 154 mil habitantes a tener 220 mil habitantes y nuestra infraestructura pública, en general, ya es deficiente para todas las personas que somos.

-¿Qué temática es importante para usted?

La seguridad. Vengo promoviendo una campaña de cambio de categoría de la sexta comisaría de Recoleta. Nosotros tenemos una comisaría que es equivalente a una comuna de menos de 100 mil habitantes, tenemos 217 carabineros para 220 mil habitantes. Por mucho que hagamos planes, coordinamos y tenemos una alianza bastante potente con Carabineros, con Fiscalía (…) es insuficiente cuando tienes 217 carabineros para 220 mil habitantes. Por supuesto me interesa fortalecer la dirección de seguridad humana. Todo lo que tiene que ver con la fiscalización, dotarla de más vehículos.

-A su juicio, ¿cuáles son las prioridades de los vecinos?

En primer lugar, seguridad. Después la basura, es un problema que es más cultural. Tenemos una comunidad que no necesariamente reconoce el trabajo que hacemos en esa línea en los sectores más complejos, que además representa un porcentaje menor de la comuna. La Vega, Bellavista, soporta una gran cantidad de población flotante. No es la realidad de toda la comuna, pero sí tenemos espacios en que tenemos que poner mayor énfasis. Eso implica inyectar recursos para poder hacernos cargo de la gestión de aseo y basura más eficientemente. Los otros temas tienen que ver con la inversión urbana. Calles, veredas, mejora de luminaria, mejora de áreas verdes. Hemos ido aumentando y mejorando áreas verdes pero sin duda falta avanzar.

Seguridad

-Según el Centro de Estudios y Análisis de Delitos, Recoleta figura como la tercera comuna del país con mayor índice de delitos violentos. ¿A qué se debe esto a su parecer?

Efectivamente nosotros tenemos delitos que antes no existían. Tenemos situaciones de crimen organizado donde estamos trabajando con las policías, con la delegación presidencial, estamos generando iniciativas a nivel de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por supuesto eso hay que combatirlo de manera bien radical.

-¿Cuál sería su primera medida en seguridad?

Conseguir el cambio de categoría de la sexta comisaría de Recoleta para que tenga mayor capacidad para abordar las situaciones de delito. En el aspecto más preventivo, tenemos que dotarnos de mayor capacidad para fiscalizar y desarrollar patrullaje mixto preventivo. Actualmente existe un convenio entre la municipalidad y Carabineros donde se hacen rondas preventivas, pero eso también tiene un impacto limitado debido a que no tenemos la suficiente dotación de carabineros ni la infraestructura municipal. Mi intención es invertir en esos aspectos y mejorar las condiciones de carabineros porque en el trabajo conjunto tengamos mejores resultados.

-Usted forma parte del consejo, ¿por qué hoy día no se ha avanzado en eso?

Porque la ley de municipios se cambió aproximadamente hace dos años, que le permitió a los municipios crear la figura de direcciónes de seguridad ciudadana. Antes funcionaban de manera bien al borde de los que señalaba la norma.

-¿Había una estrategia de seguridad previo al arribo de Daniel Jadue?

El alcalde Jadue decide no continuar con la estrategia de seguridad ciudadana que venía implementando la alcaldesa Sol Letelier. Uno de los datos relevantes para tomar esa decisión es que la encuesta nacional de victimización del año 2012 pone a Recoleta, teniendo seguridad ciudadana, como la comuna de mayor victimización del país. No tenía ningún impacto

-¿Entonces qué hicieron?

Empezamos a fortalecer la coordinación con las policías. Cuando tu tienes una policía con baja capacidad, lo que ocurre si tu tienes seguridad ciudadana es que los carabineros dejan de actuar. Eso es muy delicado. Parte de esto fue pedirle mayor actuación a Carabineros, generar un contexto de trabajo en conjunto. Existe un consejo de seguridad pública, un plan de seguridad pública donde todas las instituciones comprometen iniciativas en el marco de ese plan y es liderado por el alcalde.

Crimen Organizado

-En relación al crimen organizado ¿Cómo abordará el avance de estos grupos delictivos?, ¿desalojos?, ¿copamiento?

En Recoleta lo venimos haciendo hace rato. Debemos ser de las primeras comunas que empezó a fiscalizar mediante ley general de vivienda y urbanismo el estado de las viviendas colectivas para poder generar inhabilidades y desalojos de estas viviendas. En el caso de las propiedades privadas tomadas, los mismos propietarios con el tiempo, han ido solicitando el apoyo de la municipalidad para desalojar. Nosotros hemos hecho una serie de desalojos.

-Pero en detalle para combatir el crimen organizado…

Tenemos un canal de denuncia que cualquier persona que quiera denunciar anónimamente puede dirigirse al municipio. Entrega los datos de la información que tiene e, inmediatamente, la fiscalía le asigna un ruc para poder iniciar una investigación. Varias de esas investigaciones han terminado con la desarticulación de algunas bandas que han ido teniendo resultado. (…) Ha habido un trabajo muy coordinado. Estoy disponible para seguir fortaleciendo esa línea de acción que es la cuál con qué podemos contribuir los municipios.

Comercio Ambulante

-En relación al comercio ambulante ¿Está descontrolado?

Efectivamente hay una situación de desborde del comercio en general, que hoy tiene una expresión más fuerte en lo que se llama la explanada de los mercados. Lo que es Santa María, el lado del Tirso Molina y la Vega Central. Esto es producto de las acciones que nuestros vecinos han tomado. Porque cuando toman decisiones en Estación Central o en Santiago tu no erradicas el problema, lo que haces es desplazarlo; y lo que ha venido pasando es que se traslada al otro lado del Mapocho.

-¿Pero solo se entiende por este desplazamiento?

Hay que entender esto como un fenómeno post pandemia. Mucha gente perdió su empleo, optó por la informalidad y el problema es que la informalidad es cómoda porque permite flexibilidad y tener mayores recursos que en un empleo formal.

-Entonces, ¿seguirá con la misma línea de la administración actual?

Lo que hay que hacer es entender el fenómeno del problema, abordarlo con las herramientas municipales. Así quienes quieran formalizarse lo podrán hacer y quienes no quieran tendrán que salir del espacio público. Para eso controlaremos exhaustivamente. No todos los ambulantes son delincuentes, pero si se genera un contexto de incivilidad. Por eso, quiero tener una comuna con mayor ordenamiento territorial.

La Vega Central

-Respecto a la Vega Central, ¿Qué opina del control de acceso que estarían evaluando implementar los representantes del mercado?, ¿apoya la medida o -tal como dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá- considera discriminatoria?

Estoy totalmente de acuerdo en modernizar el funcionamiento general de los mercados. Lo Valledor se está convirtiendo en un modelo de gestión de aquello. Deberíamos apostar a la modernización de La Vega. En relación al control de identidad estoy 100% de acuerdo siempre y cuando no vulnere los derechos de las personas.

-¿Cómo, esta medida, podría vulnerar los derechos de las personas?

Yo creo en la libertad del desplazamiento de las personas. Cuando alguien va a La Vega a consumir un producto, puede que no esté regularizado, pero probablemente ya está auto denunciada su regularización. Esto puede ser una medida discriminatoria porque tu no vas a conocer el detalle de todo. Entonces esa medida tiene que ser aplicada con criterios más amplios, porque puede vulnerar el derecho de una persona que va a comprar al mercado, no a delinquir.

Migración

-Recoleta es una comuna con considerable presión migratoria. ¿Cómo busca abordarla?

El tema de expulsiones y el de regularización no pasa por los municipios, no tenemos atribuciones en ese aspecto. Por lo tanto, hay que contribuir colaboración con las instituciones que se hacen cargo de esto. La presión migratoria es importante, de hecho, parte de nuestros recursos destinados a temas sociales también van en ayuda migrante. Tenemos convenios con organismos internacionales que le entregan ayuda social a migrantes. Sin embargo, yo creo que hay que avanzar en la fiscalización y ahí tenemos un trabajo bien estratégico con la PDI que tiene más de 120 personas detenidas.

-¿Ustedes manejan alguna cifra de qué porcentaje de la población de Recoleta es migrante?

Nosotros estimamos que, entre cifras negras y datos duros, hay cerca de 20 mil personas migrantes de un total de 220 mil habitantes.

Formalización Jadue

-¿Qué opina usted de la formalización del alcalde Jadue por el caso Farmacias Populares? ¿Coincide que hay una persecusión o hubo errores de gestión?

Coincido con que hay una persecución porque el trato no es similar entre distintas autoridades que han estado cuestionadas. Aquí se cuestionó la figura legal que asociaba a distintos municipios donde hay alcaldes de distintos colores políticos. Él era el representa legal porque haber sido el iniciador de esto, presidente de esta asociación, pero la segunda vicepresidenta fue por mucho tiempo la ex alcaldesa de la UDI, Nora Cuevas, el segundo vicepresidente Germán Codina y tesorero, el actual alcalde de Valparaíso Sharp. (…) Quiero señalar muy claramente, no ha habido delito ni mala fe ni una actuación alejada del marco legal y normativo por parte del alcalde Jadue. (…) La formalización no es nada más que se va a investigar al alcalde Jadue por ciertas denuncias que se han hecho.

-¿Cómo incide en su campaña la formalización del alcalde Jadue?, quien ya lo presentó como su “sucesor”.

Todo aspecto que aparezca en los medios como algo negativo incide, pero yo soy Fares Jadue (…) no he sido víctima de ese tipo de situaciones y espero no serlo. Confío en el trabajo que hemos hecho en Recoleta, soy concejal, el más votado de mi comuna, de mi distrito y estoy entre los más votados del país. Eso, creo, representa cierta legitimidad y se evidencia cuando salimos a la calle. La percepción de lo que pasa con estos casos y la mediatización, no es necesariamente lo que ocurre en la comuna, donde los vecinos confían en sus autoridades.

-¿Siente que el alcalde Jadue ha cometido errores en sus 12 años de gestión?

Creo que al final de todas estas situaciones, el alcalde va a ser reconocido como un innovador en políticas públicas, locales y como un gestor de una nueva forma de hacer municipalismo. Se habla poco de sus contribuciones desde la política pública local, con un rol más fuerte de los municipios, con la aspiración de ser gobierno local. Hay muchas iniciativas como las farmacias populares, ópticas y otras que se han replicado en otros lugares del país y que han tenido impacto incluso legislativo.

-¿Por qué no se le ha reconocido?

Cuando uno tensa la norma para correr el cerco e ir más allá de lo que se hace normalmente, efectivamente puede haber un espacio de error. El alcalde siempre dice que prefiere pedir perdón que permiso, sin caer en la ilegalidad. Lo que aquí ha habido es que se tensó esa relación con el mercado de las farmacéuticas, por ejemplo, y eso le ha traído las consecuencias que ha vivido. Confío en que puede haber, de repente, situaciones administrativas cuestionables, pero que no han habido delitos.

-Recoleta es una de las comunas que la derecha -ha dicho- quiere recuperar, ¿por qué la oposición no debiese llegar al sillón municipal?

La derecha, cuando estuvo en la municipalidad de Recoleta, la tomó como un botín. Teníamos una situación de corrupción vertical y transversal en todo el municipio. Varias de estas informaciones siguen siendo investigadas. El alcalde Cornejo, en su momento, no pudo postularse por una situación de corrupción y no pudo ser juzgado porque decidió no abrir su cuenta bipersonal que tenía con la diputada Nogueira (Claudia) y no pudo ser investigado.

Venezuela

-El alcalde Jadue ha sido criticado por la forma en la que define el régimen venezolano y lo defiende. ¿Cuál es su visión de Nicolás Maduro y de la situación en Venezuela?

No tengo el perfil del alcalde Jadue, ni su relación internacional o sus vínculos y la proyección política. Soy respetuoso del derecho internacional, creo en la autonomía de los pueblos, creo que Venezuela tiene que resolver en la interna sus problemas y, efectivamente, tenemos que avanzar con ellos para temas migratorios.

-¿En lo político?

No tengo una opinión en lo político. Yo creo que Venezuela ha ido construyendo su democracia en los términos en que ellos mismos la han definido y nosotros hemos ido construyendo la nuestra también.

-¿Entonces usted considera que Chile y Venezuela son democracias a la misma altura?

Creo que son identidades nacionales bien diferentes, pero Venezuela es una democracia, no una dictadura. Por más que digamos que hay fraude y situaciones en derechos humanos -que no son muy distintas a las que tiene nuestro país con los pueblos originarios- Venezuela tiene los problemas que tienen muchas democracias.

-¿Qué opina de lo que ocurrió con el alcalde en su fallido viaje a Venezuela?

Lo que se le aplicó al alcalde impidiendole el viaje es una medida de arraigo nacional que no está decretada por la justicia. Por lo tanto vulnera una garantía constitucional del libre desplazamiento, del libre movimiento. (…) Considero que el trato que se le está dando al alcalde Jadue es un trato abusivo y que vulnera sus garantías constitucionales. El fue invitado como autoridad, como figura pública y política a una conferencia internacional de varios países que se da en Venezuela. Iba en representación dada la experiencia de las iniciativas que ha desarrollado en la propia comuna de Recoleta y por lo tanto él iba y volvía. Efectivamente su viaje era por tres días y estamos a un mes y medio de la formalización. La verdad es que me parece a lo menos sorprendente la actuación de la fiscal.