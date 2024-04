Ruth Hurtado (PR) a Chile Vamos por Recoleta: "Espero que apoyen mi candidatura"

Oriunda de Temuco, Ruth Hurtado llegó a la Región Metropolitana para formar parte de la Convención Constitucional, donde estableció vínculos con la derecha tradicional y se destacó como figura prominente del partido fundado por José Antonio Kast.

De convencional, ascendió a secretaria general del Partido Republicano y ahora busca convertirse en una de las 64 alcaldías que aspiran los republicanos.

A pesar de no tener conexión previa con Recoleta, Hurtado aseguró que ve a la comuna como un “hijo abandonado” que merece amor tanto de una madre biológica como de una madre adoptiva. Por este motivo, espera el respaldo de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas para su candidatura y así poner fin a la “era Jadue”.

Recoleta

-¿Por qué Ruth Hurtado como candidata a Recoleta?

Recoleta es una comuna que lamentablemente ha vivido en carne propia lo que significa vivir bajo la administración del Partido Comunista. Vivir la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, la mala gestión de la basura. Por otro lado, uno ve a un alcalde que utiliza la municipalidad como botín para experimentar con algunas políticas fracasadas de otros países.

-¿Pero por qué asumió este desafío?

Este desafío lo he asumido con mucha responsabilidad, pensando en los vecinos, en los desafíos que hay que enfrentar -que no son menores- y me entusiasma darle herramientas a la gente para que puedan crecer y desarrollarse con movilidad social.

-¿Cuál es la razón por la que un vecino que lleva años votando por el PC este año debe votar por usted?

Los vecinos, con el pasar de los años, saben muy bien cuál es la diferencia de vivir bajo una administración comunista. Al caminar por la comuna se pueden dar cuenta del deterioro que ha sufrido los espacios públicos, el temor que sienten en sus calles y la incivilidad. Luego llegan a sus casas y ven que el alcalde por el que votaron va a ser formalizado por graves casos de corrupción, por haber malgastado los recursos que deberían estar enfocados e invertidos en la comuna y, por ello, Recoleta merece un cambio. Los vecinos se dan cuenta de aquello, quieren mejorar su calidad de vida y en octubre van a recuperar esa comuna del comunismo de manos del Partido Republicano.

-Una de las críticas que se ha repetido es que usted no vive en la comuna ¿Cómo responde a eso? ¿Se iría a vivir a Recoleta si es electa?

Lo he pensado. Hace unos días me preguntaron esto y lo analicé desde una mirada un poco más humana.

-¿Lo haría?

Cuando he ido a la comuna he visto un abandono, es como abandono de una madre a su hijo y creo que un hijo merece cariño de una madre biológica o adoptiva. Mi compromiso es ese, poder acoger a la comuna, trabajar con sus vecinos, más allá de la vinculación o de vivir ahí. El dicho “nacido y criado” no es suficiente para poder trabajar y sacar adelante una comuna.

-A su juicio, ¿Cuál es el problema principal que tiene Recoleta hoy?

Hay varios temas que me preocupan. Una de las mayores necesidades de los vecinos se relaciona con la gestión de la basura. Lo otro es el tema de la seguridad. Hoy sienten que la comuna es mucho más insegura que hace años atrás. La crisis es a nivel nacional, pero esto se replica en Recoleta y tenemos que abordarlo de manera integral. También la situación del comercio ambulante. Hay que tener tolerancia 0 con el ambulante, porque mata el comercio regular. (…) Queremos potenciar la fiscalización de los inspectores municipales, crear equipos especializados de control para erradicar los ambulantes con apoyo de Carabineros y del Ministerio Público.

-En seguridad ¿Cuál será su primera medida?

Este es un trabajo bien en conjunto. Me he estado reuniendo con Carabineros y el Ministerio Público para conocer los delitos de mayor connotación en la comuna y generar acuerdos de colaboración. Hay que aumentar la dotación policial. En la comuna hay una comisaría, una subcomisaría y una tenencia y creo que debemos mejorar la presencia policial. Es muy importante tener un equipo municipal que esté de manera permanente en la calle, regulando, fiscalizando.

– ¿Estaría a favor de una guardia municipal armada?

No, eso le corresponde a las fuerzas del orden. Obviamente hay experiencias comparadas como España, donde algunos municipios sí tienen esos sistemas, pero creo que hay que utilizar primero todas las herramientas legales que ya tenemos del orden público.

-Considerando la experiencia de la nueva medida de control de acceso en el mercado mayorista Lo Valledor, ¿qué medidas tomaría en la Vega Central?

Lamentablemente, los mismos locatarios han tenido que tomar medidas extremas. No son discriminatorias como dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, sino que van en la línea de poder controlar y otorgar seguridad a quienes viven en el sector, trabajan ahí o van a comprar. Esto es algo que el gobierno no ha hecho.

-¿Pero qué haría en la comuna?

La comuna no cuenta con una gran dotación policial como para aumentar presencia en la Vega, pero podríamos tener un punto fijo de control, como una garita y que esto se sume a las medidas que tomen los mismos locatarios. Para mejorar la seguridad en el sector tenemos que conversar con los locatarios. Luego de esas instancias, presentaremos un proyecto robusto que incorpore sus medidas, las de los vecinos y las del equipo municipal.

Era Jadue

-Si usted gana en octubre llegaría a Recoleta luego de 12 años de gestión de Daniel Jadue ¿Cómo evalúa los años del actual alcalde a cargo de Recoleta?

Los vecinos destacan que al principio él llegó con ganas de escucharlos, de trabajar por la comuna. El tema de las farmacias populares fue muy bien visto, pero lamentablemente fue un desangre para la municipalidad. En general la evaluación que uno hace del alcalde Jadue es mala. Ahora él el 29 de mayo va a ser formalizado por presuntos delitos de cohecho, de fraude al fisco, de estafa, de administración desleal, y creo que eso está asociado al caso de farmacias populares. (…)No olvidemos que a principios del año 2021 la PDI había allanado el municipio por el caso Luminarias, después se perdieron esas interceptaciones telefónicas. Ahí hay varios datos adicionales a todo esto.

-¿Cómo cuáles?

También ha sido cuestionado por la superintendencia de Educación, por irregularidades en el proceso de rendición de cuentas de las subvenciones escolares por más de 4 mil millones. No es un tema solo puntual, sino que son las luminarias, las farmacias, la educación y además su administración refleja lo que ocurre cuando la extrema izquierda o el comunismo quiere tener capturada a las personas en el poder: violencia, inseguridad, populismo, administración deficiente.

-¿Considera que la formalización del alcalde Jadue la favorece en su campaña?

Mi decisión no fue pensada en un hecho como este. Nosotros no conocíamos el anuncio o la noticia de que iba a ser formalizado. (…) No había luces de que él podría ser formalizado. La decisión de ir a competir allá no estaba envuelta bajo este factor. Fue tomada en conciencia pensando en que era lo mejor que nosotros podíamos hacer como Partido Republicano, estar donde teníamos que estar y no centrar la disputa en las comunas del distrito 11 sino que en las comunas más populares.

-¿Pero le favorece?

Más allá de que me favorezca o no, yo espero que los vecinos vean en mí a una alcaldesa que va a trabajar por ellos. Que incansablemente va a luchar para que puedan tener nuevamente un espacio de desarrollo en la comuna, de crecimiento, de tranquilidad, de paz pero también de mucha seguridad.

Apoyo de Chile Vamos

-¿Espera usted que Chile Vamos apoye su campaña?

Espero que se pueda zanjar luego el nombre, espero que apoyen mi candidatura. Mi compromiso partió mucho antes de conocer estos antecedentes y creo que el no haber inscrito primarias es una señal de que todavía hay espacio para que tengamos una candidatura única y que sea de la mano del Partido Republicano pero en conjunto con todos. Esto no va a ser solo una victoria del Partido Republicano, va a ser una victoria para los vecinos de Recoleta de sacarlos de las garras del comunismo y poder devolverle la dignidad a las personas que viven ahí.

-¿Cree que Fares Jadue puede ganar las elecciones?

Espero que no. Los vecinos no son ingenuos. Ya se han dado cuenta que el próximo candidato que fue ungido por Daniel Jadue probablemente siga en la misma línea del actual alcalde. Lamentablemente también tiene el mismo apellido y eso hace que las personas lo relacionen aún más con la mala gestión del alcalde actual. Los vecinos lo que buscan es tener una muy buena administración, y obviamente eso no se los va a dar el Partido Comunista.

-El oficialismo logró un acuerdo para estas elecciones ¿Que falta en la oposición para poder conseguir un acuerdo y poder presentar un proyecto país unitario?

Somos proyectos distintos, el Partido Republicano, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, somos tres fuerzas que obviamente lo que quieren es el bien de Chile pero eso no significa perder nuestra identidad y diferenciación.

-¿Pero tienen el mismo objetivo?

Nosotros lo hemos dicho en distintas oportunidades que vamos a trabajar coordinados todo lo que sea necesario para poder recuperar el país, para que no vuelva a administrarlo alguien de izquierda y menos una izquierda tan radical como lo que estamos viendo hoy día con tantos malos índices. (…) Nosotros como Republicano no nos perdemos en eso y vamos a trabajar para reconstruir nuestro país. Si hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que haya una coordinación la vamos a hacer porque nosotros tenemos muy claro quien es el adversario. El adversario no es la oposición actual.

-¿Ustedes como partido estarían dispuestos a dar un paso atrás con José Antonio Kast y apoyar a la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei?

Si bien partió super apresurada la campaña presidencial para algunos, era evidente que Evelyn Matthei iba a tener que tomar decisiones y dejar la municipalidad en respeto a los vecinos de Providencia. (…) Creemos que fortalece al sector ir con dos candidatos porque esto hace que en una primera vuelta los distintos votantes voten por el que es más afín y en una segunda vuelta unir ambas voluntades. Tal como nosotros lo hemos dicho y José Antonio lo ha manifestado, él tiene la voluntad de ir. No sabemos qué va a pasar de aquí al próximo año, siempre pueden haber cambios, puede ser que la alcaldesa Matthei no sea la candidata. Las cosas pueden ir cambiando con el tiempo.

-¿Y en una segunda vuelta?

Nosotros no nos perdemos si es que tenemos que apoyar en una segunda vuelta a otro candidato que no sea José Antonio. Esperamos ser los que pasemos a la segunda vuelta si es que va José Antonio a competir y tener ese respaldo. En 2017 cuando fue José Antonio a la primera incursión para ser candidato él al día siguiente salió a hacer campaña por el Presidente Piñera. Al día siguiente se fue a Arica o a Punta Arenas a hacer campaña. Si tenemos que volverlo a hacer, lo vamos a hacer. Pero también esperamos lo mismo de toda la fuerza opositora.