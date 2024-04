Fidel Espinoza, senador PS: "Yo incomodo a La Moneda"

El senador Fidel Espinoza (PS), tras unos días bajo la tormenta por los cuestionamientos que desataron los negocios inmobiliarios de su familia, recibe a BioBioChile en su oficina en el Senado. Insiste en que las acusaciones son injustas y que es objeto de una persecución desde el gobierno. En específico, arremete contra la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (RD) y el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

En el contexto del caso convenios y sus reiteradas críticas a La Moneda, afirma que él y su hija recibieron amenazas. “Yo incomodo a La Moneda, pero la incomodo para que mejoremos”, asegura.

También se sincera respecto a su propio escenario político: admite que se siente incómodo con que su partido sea parte del gobierno y que en estos días pensó en irse del partido, pero decidió quedarse. De paso, enfatiza que si dejara las filas socialistas jamás cambiaría de partido. Simplemente sería independiente.

—Ha estado en el ojo público las últimas 2 semanas ¿Por qué considera tan injusto el contenido del reportaje de Ciper?

Lo consideré injusto porque, a raíz de un hecho que ocurrió hace 50 años, mi madre quedó viuda con cuatro hijos, le habían matado al esposo que amaba en diciembre del 73. Se generó un juicio durante nueve años, en plena dictadura, con todo el aparataje del sistema judicial ligado a jueces de la dictadura militar. El año 1982 para nosotros quedó sellado ese caso, que determinó que el campo le pertenece legalmente a mi madre y sus 4 hijos. Consideré que era injusto, porque se pretende vincular situaciones anómalas donde no las hay. Y eso duele, porque yo no he manejado los negocios familiares nunca, porque siempre he estado abocado a mi vida política. Obviamente que soy heredero. Y ahora nos encontramos con un predio que hoy día aparece sobredimensionada su tasación ante el Servicio de Impuestos Internos, pero esas evaluaciones no las hace la familia. Nos empuja a tener que vender ese predio pronto, porque se hace insostenible para una familia -que no tiene negocios- pagar las contribuciones como cualquier otro chileno.

—¿No es cierto que usted no declaró correctamente el avalúo fiscal de los terrenos aludidos?

Eso es absolutamente impreciso. Yo siempre establecí en mi declaración de patrimonio que tenía un derecho hereditario, que estaba evaluado en mil millones de pesos. Yo no puedo establecer un nuevo monto sobre algo que tengo que alegar. Estamos en una situación compleja, es algo que nos perjudica. No nos favorece, como se nos ha dicho en las redes sociales.

—A la hora de pagar las contribuciones no se ve favorecido, pero sí a la hora de transarlo en el mercado.

Sí, pero eso no depende de nosotros. Un campo que en 1973 no valía tanto, hoy día está dentro del radio urbano, al interior de Puerto Montt. ¿Por qué siento que es injusto? Mi madre, para cuidarnos de que no nos echen a la calle, tuvo un juicio de nueve años, en donde tenía que trabajar el campo ella, viuda, sola, 33 años, cuatro hijos a cuestas, haciendo su queso, verduras, vendiendo sus productos en Angelmó para darnos de comer y además defender su campo. ¿Usted cree que algún juez de la dictadura, si mi padre hubiera adquirido este campo de manera ilegítima, no nos hubieran echado a la calle en plena dictadura? Por favor, nos hubieran echado a la calle como lo hizo el gobierno militar con cientos.

—¿Entonces, no es cierto que su familia vendió un terreno a un hermano del dueño de una empresa que construye viviendas sociales?

Yo no estoy diciendo que ellos hayan colocado mentiras, lo que yo estoy diciendo es que las interpretaciones que pretendieron dar eran para causar un injusto daño reputacional a nuestra familia. Las únicas empresas a las cuales les puedes vender un terreno, que vale hoy día mucho dinero, porque está dentro del radio urbano, son empresas constructoras. Y con todas yo he tenido relación. Lo que el reportaje pretende establecer es que yo solamente tengo una relación con la empresa de los señores Martabid, pero tengo relación con todas las empresas constructoras que trabajan la vivienda social. El señor que nos compró, si bien es hermano del señor Martabid, nunca ha trabajado con viviendas sociales. Y las viviendas que construyeron son viviendas privadas.

—¿No se construyó ahí ningún proyecto de viviendas sociales?

Ninguno. Y si hubiera sido así, tampoco estábamos en una ilegalidad. La única incompatibilidad que yo le genero a mis hermanos, es no poder venderle al Estado. Y el Estado pagaría mucho mejor ese terreno. Pero hay una incompatibilidad legal porque yo soy parlamentario. O sea, yo perjudico a mis hermanos en el tema del negocio. Por eso este reportaje sí me trajo problemas familiares, porque mis hermanos me señalan que yo los expuse. Yo he sido parlamentario más de 20 años y nunca había salido un tema de este tipo. ¿Por qué ahora? Justo cuando el senador Fidel Espinosa estaba denunciando la corrupción, justo cuando estaba encima del caso convenios.

—Usted dice que el reportaje igual señala hechos que ocurrieron ¿No le parece injusto acusar sesgos políticos cuando la publicación apunta a hechos comprobables?

Eso es lo que dice la ciudadanía. Yo también lo entiendo. ¿Cómo voy a responder por algo que hizo mi papá en un negocio hace 50 años respecto al cual la justicia se pronunció? A eso yo me refiero que el reportaje tiene un sesgo. Me empezaron a seguir justo en diciembre. Empezaron a entrevistar a gente de diferente tipo. Yo hace más de 20 años nunca había tenido una entrevista tan agresiva como la que tuve por parte de este medio. Y creo que no es justo tampoco porque yo siempre he sido súper respetuoso, creo en la libertad de expresión, creo en los medios independientes y tampoco creo que tengo que tener una caparazón por ser senador de que no me investiguen. El reportaje no dice muchas cosas de las que yo le he dicho en esta entrevista. A uno le pueden pegar en política, pero cuando le pegan a las personas que están muertas, eso hiere. Y a mí el reportaje en ese sentido sí me hirió.

“Yo incomodo a La Moneda”

—Usted alude a una supuesta persecución ¿Cuáles han sido las “feroces” persecuciones?

Yo he sido objeto de hechos por parte del gobierno que son realmente cosas increíbles. Si hay gente cercana a Fidel Espinoza en la región, después que yo comencé a denunciar la corrupción en la cual estaban involucrados cercanos a Giorgio Jackson y Miguel Crispi, comenzó una persecución sistemática contra seremis, que fueron destituidos de manera grosera. Tuvimos un seremi, que cuando llega la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (RD), al otro día le piden la renuncia. Era un tipo que estaba haciendo la pega de manera excepcional. Fue una tremenda polémica en mi región, no mía, de los otros sectores políticos y sociales. Fue un escándalo.

Todo lo que huele cercano a mi persona es para ellos un motivo de desagrado, justamente porque yo no he callado en un tema de alta sensibilidad. No es culpa de este gobierno solamente, si la corrupción tampoco salió sólo ahora. Lo que pasa es que este gobierno fue el que habló de la superioridad moral, de la igualdad, pero resulta que ellos llevan menos de un año y medio gobernando y comenzaron a utilizar las fundaciones como un mecanismo para defraudar al Estado por parte de militantes de sus partidos y eso es lo que yo reclamaba. Yo incomodo a La Moneda, pero la incomodo para que mejoremos.

—Para ser más específico, cuando habla del gobierno ¿De parte de qué ministros en particular? ¿Quiénes están detrás de estas maniobras?

Hay varios ministros, lo que ha hecho el ministro de Agricultura es inaceptable. Por tener una animadversión con mi persona hoy día tiene paralizado todo un servicio, que es el Servicio Agrícola y Ganadero en mi región. Él le abrió las puertas a la corrupción. Me refiero al tema de las parcelaciones. ¿Sabe qué ha dicho el ministro? Que su objetivo es mantener prácticamente paralizado esto los dos años que quedan del gobierno. ¿Y qué está logrando hoy día? Que haya corrupción dentro del SAG. En Valparaíso, lo denuncié la semana pasada, todas las tramitaciones se están haciendo con coima. Al colapsar el sistema, con cientos y cientos de carpetas para revisión, algunos empiezan a pagar para que tu carpeta sea la que esté primero. Le podría seguir dando ejemplos. Hay tres o cuatro ministros que han tenido una actitud realmente deplorable, pero la que encabeza esto es la ministra de Bienes Nacionales.

Caso convenios y amenazas

—Usted ha dicho que “por denunciar la corrupción estos meses he vivido de todo”. ¿Qué antecedentes concretos ha aportado usted en el contexto de Democracia Viva o el robo de computadores del ministerio de Desarrollo Social? Más allá de la crítica política.

Yo soy querellante en las causas. En el caso de Democracia Viva hemos pedido diligencias. En los próximos días vamos a pedir otras más, que buscan también llegar al tema de Hermosilla. Nosotros creemos que hubo conversaciones que pudiesen eventualmente estar transgrediendo el secreto profesional entre Hermosilla y Crispi, por ejemplo.

Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social no soy querellante, pero tengo mi percepción como chileno. Eso no es echarle la culpa a Jackson. Es el robo más raro y extraño que puede ocurrir. Delincuentes que se hicieron pasar como sobrinos del ministro, que contratan un Uber para llevarse lo robado. Que deambulan por el interior del ministerio con pleno conocimiento de dónde estaban las cosas. Y le pagan al Uber que los llevó con transferencia electrónica. ¿Qué más huella podría dejar un ladrón? Justamente cuando eventualmente estábamos a horas de una medida por las transacciones que se realizaron. ¿Tuvo información Sergio Muñoz que le entregó a Hermosilla antes? No estoy diciendo que haya ocurrido, estoy diciendo que el país tiene el legítimo derecho a pensar que Muñoz sabía que iban a llegar al Ministerio de Desarrollo Social a hacer medidas policiales y antes se logró organizar esto. Tengo el derecho a pensarlo, porque ese robo para mí va a ser hasta el último día un tongo.

—En su columna en BBCL, usted compara con Ecuador y Venezuela y desliza que políticos o quienes denuncian corrupción llegan a ser víctimas de sicariato ¿Ha recibido amenazas de ese tenor?

En este país estamos llenos de parlamentarios, algunos, que por más de 10 años han tenido custodia policial. Porque alguna vez hace 10 años recibieron una amenaza. De parte de algunos es un abuso. Yo hace meses atrás entregué antecedentes a la policía respecto a amenazas que recibió mi persona y mi hija en nuestro celular. Yo no quiero protección policial. Quiero que tengamos cuidado como país hacia dónde vamos avanzando. Ecuador decía que nunca iba a haber un crimen político en su país y en un año hemos tenido más de cuatro, incluyendo un candidato presidencial. No es para atemorizar, pero sí para poner una voz de alerta. Porque en Ecuador nunca hicieron caso. Nunca los cuidaron y miren lo que pasó.

—¿Y su caso en particular, cuándo ocurrió esta situación? ¿Lo denunció a la autoridad?

Lo denuncié, nunca me han llamado. Creo que me llamaron al principio, me dijeron que se estaba investigando, nunca más volví a saber. Y fue una amenaza horrenda, cuando partió el caso convenios. Y yo hice la denuncia correspondiente. Yo me encontraba con dos colegas en España, cuando recibí mensajes bastante horrendos, sobre todo respecto a mi hija y que fue lo que me dolió.

Fidel Espinoza: “Yo jamás me iría a otro partido, no soy de esos”

—A nivel político, usted se sintió poco respaldado por su partido ¿Le hizo reflexionar sobre su pertenencia al PS?

Sólo (recibí) los dichos de Paulina Vodanovic, que los valoro tremendamente. Porque estuve a punto de (renunciar)… porque el silencio de 24 horas de un partido con un militante que ha tenido una vida ejemplar 40 años dentro del partido, lo consideré que era demasiado inexcusable. Las palabras de ella sí me llegaron, pero esto no significa que yo hoy día esté afirme. Yo siento que estoy en un partido que está en una alianza política con la cual no me siento cómodo, esa es la verdad, pero uno tiene que respetar las alianzas políticas del partido al cual pertenece. Recibí más solidaridad desde la derecha que de mi propio partido. Hubo compañeros como Naranjo, Manouchehri y otros que mostraron toda su odiosidad, toda su envidia, todo su resentimiento en sus declaraciones que sacaron. Pero a ellos no me voy a referir ni siquiera un minuto más porque no vale la pena.

—Pero si se le pasó por la cabeza en su minuto la idea de dejar el partido.

Por supuesto. He entregado mi vida, el crecimiento de mis hijas haciendo crecer el partido en la región. Y sientes que hay un silencio cuando sale un reportaje, que ni siquiera tiene que ver con algún acto ilegal. Lo único que acepto de todo el reportaje es el hecho que se me reprochó de que en 2017, cuando vendimos el campo, yo no había establecido que estábamos vendiendo el campo a tal. No es ninguna obligación, pero en el futuro cuando tengamos que vender sí lo voy a hacer. Si bien no tengo una exigencia de hacerlo, creo que hay una omisión, y lo digo como autocrítica, algo que debí haber establecido y me hubiera evitado toda esta suspicacia.

—¿Por qué elige quedarse en un partido con el que tiene evidentes diferencias?

Decido quedarme porque la presidenta me ha dado un respaldo sin distinciones y sin condicionamientos. Y porque, más allá de las desavenencias que yo en particular he tenido con el gobierno por su actuar, creo que el Partido Socialista ha sido el partido que le ha dado la posibilidad a este gobierno, a pesar de las vicisitudes, del oleaje que ha tenido, porque no ha sido un gobierno tranquilo, ha sido el que le ha dado estabilidad. Eso puede ser que en el futuro cambie. Hasta aquí el partido nunca me ha hecho callar. Si yo sintiera algo así, antes que me expulsen, me iría del partido.

—¿Si eligiera irse, a dónde le gustaría irse?

A mi independencia, a tener la libertad de poder luchar por los temas que Chile quiere que luchemos. Yo jamás me iría a otro partido, yo no soy de esos, pero si ocurriera aquello, amaría la independencia de poder defender los temas de Chile desde esa posición, con la libertad absoluta de hacerlo en concordancia con los intereses del país. Espero que no tenga que llegar a eso.

“La derecha tendrá la batuta de las reformas. Y eso nunca va a ser bueno para Chile”

—Al margen, cómo visualiza usted la situación en el Senado, donde la derecha y Demócratas pactaron quedarse con la testera y también con mayoría en la Comisión de Hacienda.

Horrible.

—¿Esto deja al gobierno sin opciones de tramitar cualquier reforma relevante?

No, no es que la deje sin opciones. La derecha rompió un acuerdo y lo hizo majaderamente en complicidad con Matías Walker y Ximena Rincón. Yo no tengo doble lectura respecto a ese punto. Ellos planificaron el rompimiento del acuerdo previamente, aunque ellos aducen que fue la demora del PPD en la definición. Eso no es así. Los partidos pueden definir hasta 5 minutos antes quién va a ser su presidente.

—¿Es una excusa entonces?

Es una excusa de muy baja calaña. Y por eso me sorprende obviamente la actitud de Macaya (UDI) y el propio Galilea (RN), que se creían tan respetuosos de los acuerdos y estadistas. Demostraron muy poca seriedad en este punto. Yo creo que el triunfo que tiene la derecha es que ellos van a poder manejar la batuta de los cambios o de las reformas que se hagan. Y eso nunca va a ser bueno para Chile cuando es la derecha la que está poniendo la música en un tema de tanta sensibilidad para la ciudadanía, cuando tenemos que mejorar pensiones.

Yo creo que no van a terminar oponiéndose a mejorar pensiones, pero van a ser al gusto de como ellos las quieren, bajo su música, no la de la ciudadanía. Vamos a avanzar seguramente en los temas de isapres, AFP, pero al gusto de ellos. El gran triunfo que tuvo la derecha cuando rompió este acuerdo fue que se llevaron a dos senadores que nunca se sintieron cómodos tampoco acá. Y esa es la diferencia conmigo. Yo me podría ir de mi partido, pero jamás me iría de mi pensamiento de centroizquierda para lidiar con ellos en absolutamente nada. Excepto los temas que sean para bien de los chilenos y chilenas.

Fidel Espinoza pide una reforma al sistema político

—Si llega a pasar lo mismo en la Cámara, que se ve probable, ¿Ahí la debacle sería total?

Sí, y eso hace un llamado a que tiene que negociar la derecha con el oficialismo una reforma al sistema político. Yo estoy de acuerdo con reformar el sistema político. No es posible el transfugismo en la política. O sea, que tú salgas por un partido, después te vayas y te vayas a otro. El multipartidismo ha hecho un daño tremendo a las instituciones como la Cámara de Diputados y el Senado. No le hace bien eso a la democracia. Yo creo que hay que hacer reformas políticas. Para eso, y para evitar que parlamentarios salgan elegidos con menos del 1% de los votos. Yo haría una reforma política también para evitar la segunda vuelta de los gobernadores regionales, que es un absurdo que no tiene sentido.

—Y si ahora el trámite legislativo va a ir al ritmo de la música de la derecha ¿Qué consecuencias puede traer eso en reformas tan importantes como pensiones, salud?

Las consecuencias que vamos a tener es que si queríamos llegar a pensiones efectivamente dignas, con las cuales los chilenos puedan vivir, seguramente vamos a tener que llegar a términos intermedios porque ellos van a defender otro tipo de intereses. No vamos a llegar quizás a las cifras que hubiésemos esperado, porque van a generarse negociaciones que en definitiva van a demostrar claramente que la derecha sigue defendiendo los intereses que siempre ha defendido, y nosotros vamos a quedarnos con una minoría en una defensa de los intereses de miles que no pueden vivir hoy día con una pensión de 60 luces. Eso es imposible.

—¿Este escenario arruina desde ya el segundo tiempo de la administración Boric?

Yo tengo esperanza. Ha sido un gobierno que generó expectativas en millones, y hay muchas ilusiones, es cierto, pero yo tengo la esperanza de que el gobierno logre centrarse en los temas del país. Hay equipos que pierden el primer tiempo 2 a 0 en un partido y lo logran empatar al menos, y algunos lo dan vuelta. Yo creo que esto está muy difícil de darlo vuelta completo, porque no tenemos mayoría parlamentaria, pero sí se puede lograr por lo menos equiparar las fuerzas y decir, sacamos estos temas adelante, vamos a terminar el gobierno con cosas positivas. Las dos esperanzas que este gobierno logre empatar este segundo tiempo es que cumplamos el plan de emergencia habitacional y que logremos una reforma a las pensiones. Si el gobierno logra esas dos cosas… la primera no depende de la derecha, depende solo de su sapiencia y de lo que se siga haciendo.

Fidel Espinoza: “La única que puede derrotar a la derecha el otro año es Bachelet”

—En la medida que se llegue a un punto intermedio en las negociaciones con la derecha ¿Hay riesgo entonces de que esas reformas terminen siendo reformas a medias?

No reformas a medias, pero no como las queríamos íntegramente, probablemente. Por ejemplo, como ocurrió con el proyecto de gratuidad de Bachelet. Yo siempre defiendo a la Presidenta por eso en particular, de lo más orgulloso que tengo en mi vida parlamentaria es haber votado la vivienda sin deuda a favor y la gratuidad. En gratuidad, cuando no había mayoría parlamentaria hubo que llegar a ciertos consensos. Eso no rompió el fondo en definitiva. Hago el mismo llamado para la reforma. Si bien no vamos a llegar al 100% de consenso, ojalá que lleguemos al porcentaje más alto de consenso, porque cada vez la bencina sube, la luz, el agua, los dividendos, los arriendos, etc.

—Usted alude a la expresidenta Bachelet. La última encuesta Cadem volvía a ponerla a ella como una carta fuerte, incluso pudiendo derrotar a Kast en un eventual balotaje.

La única persona que tiene la centroizquierda hoy día, la única, aunque a algunos no le guste, la única persona que puede derrotar a la derecha el otro año es Michelle Bachelet. No hay absolutamente nadie más. Si bien está baja en las encuestas, eso ha sido claramente por la reticencia que ella misma ha tenido sobre la materia. Pero yo creo que claramente Bachelet es la persona que puede, de una u otra manera, equiparar el escenario con una Evelyn Matthei, que se ha ido consolidando muy inteligentemente. ¿Y por qué Kast ha ido decayendo? Porque Kast vendió humo durante mucho tiempo. Después demostraron que ellos tampoco estuvieron a la altura de Chile con su proceso constituyente. Decayó su figura. Les pasó lo mismo que a nosotros, ganamos un plebiscito 80-20 y después perdimos la elección de manera estrepitosa. Si Michelle Bachelet dijera que está dispuesta, tendría porcentaje para acercarse muchísimo a ella y tendría un escenario al menos parejo, porque es la única persona en la centroizquierda que puede alinearnos a todos, incluyendo a los amigos del Frente Amplio.

—¿Debería dar un paso al frente entonces la expresidenta Bachelet?

Sería hermoso que ella pusiera su candidatura a disposición de Chile, aunque sabemos que no es una tarea fácil, porque también ella vivió momentos bastante injustos en su accionar como Presidenta cuando fue cuestionada duramente por la derecha de manera atroz. La misma derecha que cuestionaba los eventuales ataques a Piñera, no trepidó en pretender masacrar la imagen de Michelle Bachelet con el caso Caval, en donde definitivamente su hijo nunca ha sido formalizado, nunca ha tenido un acto, un problema más allá de la imprudencia que se cometió en ese negocio, al reunirse con Luksic.