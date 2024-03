"Hay que sacarse las caretas": Ministra Sandoval alinea a Demócratas dentro de la derecha

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, es hoy por hoy la única representante de Revolución Democrática en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

En esa condición, opina respecto a una semana política turbulenta, en particular tras el fracaso de los acuerdos en el Senado, lo que permitió a la derecha quedarse con la presidencia de la Cámara Alta. “(Hay que) sacarse las caretas y transparentar que acá hay un bloque de derecha, que incluye a Demócratas, y evidentemente hay que estar mucho más alerta”, afirma.

Asimismo, también apunta a los desafíos del nuevo Frente Amplio, que ya tiene prácticamente definida su hoja de ruta para fusionarse: “No debemos quedarnos en el nicho de confort. Muchas veces nos quedamos con visiones muy centralistas”, admite.

Una derecha con Demócratas

—Esta semana política estuvo marcada por la tensa discusión para definir la nueva mesa del Senado, que finalmente quedó en manos de la derecha ¿Cree que estas cosas debilitan la fe publica?

Bueno, lo han dicho la ministra Vallejo y el ministro Elizalde respecto de que acá ha habido, sin duda, una pérdida de confianza respecto de la palabra empeñada. O sea, los acuerdos políticos son claves para avanzar en la agenda de transformaciones en el Congreso, dado que no existen las mayorías necesarias para avanzar sin diálogo. Entonces, por lo mismo, cuando hay un acuerdo político que se traduce en una palabra empeñada, no concurrir a ese acuerdo es faltar sin duda a ese compromiso. Y sienta un precedente de desconfianza, por supuesto, que esperamos no se traduzca en el retroceso de las agendas que están hoy día en el Congreso y que son prioridad para nuestro Gobierno, como, por ejemplo, la reforma de presiones.

—A su parecer ¿Por qué es tan importante esta discusión? ¿Qué problemas podría traer?

Bueno, sin duda, con esto también yo diría que (hay que) sacarse las caretas y transparentar que acá hay un bloque de derecha más articulado de lo que se supone, que incluye a Demócratas, y evidentemente hay que estar mucho más alerta y evidenciar quiénes están en esos sectores que pudieran ser motivo de obstáculo para reformas que hoy día son prioritarios de avanzar, como la reforma de presiones.

—¿Qué tan problemático será esto para que el Gobierno avance en su agenda legislativa? Más allá de la reforma de pensiones que usted menciona

Yo creo que es súper importante que las confianzas no se dinamiten, porque no solo pone en peligro el avance de las reformas, como te señalaba, sino también una forma de relacionarse en el Congreso, la cual la gente igual siempre critica transversalmente. Realmente es un triste espectáculo que se da para la ciudadanía. Más aún cuando la disposición desde el Gobierno, el presidente Boric y de las fuerzas que lo apoyamos, insistimos en el diálogo, porque esa es la forma de poder actuar en temas que, evidentemente, requieren de grandes consensos.

“PPD tiene autoridades y roles clave”

—También hubo reproches propios dentro del oficialismo. Se dice al interior del PPD que ellos no se sienten queridos en el Gobierno ¿Hay algo de eso?

El Partido por la Democracia es parte del Gobierno, tiene autoridades, y la verdad es que tienen roles clave. Entonces, ahí quizá hay una apreciación más desde afuera, pero no interna del Gobierno.

—El diputado PPD Raúl Soto dijo que “cada vez que se involucra el Ejecutivo en la interna del partido o las bancadas, termina metiendo las patas” ¿Hubo errores del gobierno?

Bueno, es una apreciación del diputado Soto, de la cual debería hacerse cargo él. La verdad es que yo coincido más bien con la apreciación general que ha hecho el ministro Elizalde, quien se relaciona con las bancadas en la tramitación legislativa, y con la ministra Vallejo como vocera. Acá lo central es no haber concurrido un acuerdo y que eso genera desconfianza. Eso es el hecho político.

—¿Pero se hace de alguna forma también un poco de autocrítica desde el Gobierno?

Siempre ha existido la capacidad de diálogo. Son otras las autoridades que les corresponde hacer esas conversaciones. Pero para el espíritu, desde el Presidente hacia abajo, lo que él siempre transmite es que exista diálogo. Él es una demostración también de cómo busca siempre avanzar en alianzas, porque es la forma de actuar en política, conversando a veces con quienes no están en posiciones tan similares a las nuestras y llegar a acuerdos por el bien común.

“No bastamos sólo nosotros”

—En estas situaciones se habla mucho de la atomización, del daño que genera el multipartidismo. Ahora que se aprobó la fusión del Frente Amplio ¿Se contribuye con esto a que estas divisiones pasen menos?

Es evidente que la fragmentación política no ayuda, no contribuye a avanzar. Y debilita los proyectos. Y eso no quiere decir que con los esfuerzos unitarios se afecte la diversidad de opiniones. Sino más bien en cómo hacemos confluir visiones que a veces parecen antagónicas, pero no lo son tanto. Sino más bien a veces hay visiones más estratégicas distintas, pero no necesariamente ideológicas. Es lo que pasó en su origen en el Frente Amplio, que algunos tomamos la opción primero de ser partidos políticos y disputar la institucionalidad, como en el caso de Revolución Democrática, y luego lo hizo Convergencia Social. Pero hoy día estamos en una postura común, triunfó en el plebiscito interno que ambas fuerzas políticas nos unificáramos, y ahora en los territorios se están dando conversaciones para que ese proyecto unitario sea lo más fluido posible y sin dejar a nadie fuera.

Y evidentemente que somos de la opinión de que no bastamos sólo nosotros, y esto tiene que ser un arco mucho más amplio. Pero hoy día sin duda queremos ser una fuerza unitaria que también permita viabilizar algunas de las acciones que tiene el Gobierno en este segundo tiempo, y también ponernos al servicio de un proceso de un ciclo mucho mayor de transformaciones, y eso evidentemente incluye gobiernos municipales y futuras disputas al Congreso.

—¿A usted le parecería bien que en el futuro se integren otras fuerzas al Frente Amplio?

Hay una decisión de parte del Partido Comunes, de los militantes que han renunciado y que están disponibles para contribuir a este esfuerzo unitario. Han renunciado a la espera del pronunciamiento del Servel respecto a la mantención de su partido, pero hay una disposición. Hay una voluntad ahí también del movimiento Plataforma Socialista, que encabeza Jorge Arrate. Son fuerzas importantes que podrían nutrir el proyecto que hoy día encabezaría Revolución Democrática y Convergencia Social.

—¿Cuáles son los desafíos del nuevo partido?

Tenemos que actuar unitariamente y ponernos al servicio de no sólo este segundo tiempo del gobierno, sino también entender que… porque aquí tenemos distintos roles, una cosa es quienes estamos en roles del Ejecutivo y que somos representantes también de ciertas ideas políticas y obviamente ahí estamos muy en línea con lo que piensa nuestro Presidente, que es parte de este conglomerado del Frente Amplio.

Pero un desafío mucho mayor es cómo consolidamos esta fuerza, y eso significa tener una escucha mucho más activa, no quedarnos en el nicho de confort de quienes han firmado por nosotros, de ciertos segmentos de público, tener un lenguaje que sea mucho más cercano, haga eco de las necesidades que se viven en distintos territorios rurales, más alejados, que muchas veces nos quedamos con visiones muy centralistas. Y la política, si queremos hacerla amplia, que es el apellido de nuestro Frente, es que evidentemente tenemos que convencer a otros y llegar con propuestas que le hagan coherencia y sentido a públicos y a una ciudadanía que escapa del nicho de comodidad en el que nos hemos movido.

—¿Es una dificultad hacer todo este proceso en un año de elecciones municipales?

Yo creo que nunca existen los contextos ideales, yo creo que es un desafío. Las coyunturas también fuerzan a veces los escenarios. Creo que es una decisión que ya venía siendo reflexionada al interior de nuestras fuerzas políticas, era un momento de unidad, el mismo Presidente hizo el llamado un par de veces, y eso también se fue transformando como en un consenso mayoritario en el interior de nuestros espacios políticos. Así que tenemos que enfrentarlo como desafío.

Vocación de mayoría y equilibrio

—¿La fusión es el mejor camino para el oficialismo?

Para nosotros sí, por supuesto, es consolidar un proyecto, es ponernos de manera mucho más sólida y fortalecida a defender las ideas, pero las acciones de nuestro gobierno, pero sin duda también en paralelo requiere de ir fortaleciendo el trabajo de los territorios, de ir creciendo y de tener mucho más arraigo en sectores que no estábamos creciendo.

—¿Es Diego Ibáñez la figura más indicada para liderar el nuevo Frente Amplio? Él ha estado sonando para asumir la directiva temporal.

Hay varios nombres sobre la mesa. Más que los nombres, acá lo importante es este proyecto que tiene una vocación de mayoría. Entiendo que la decisión va por tener una directiva transitoria y después una directiva más definitiva. Pero que tenga equilibrio dentro de las fuerzas que componen el Frente Amplio. Y ahí los nombres, los partidos y las directivas de hoy día deberán ponerlas a disposición. Pero evidentemente quienes compongan esa directiva deben dar señales a todos de confianza, de certeza y de avanzar en unidad.

—Se supone que en junio la directiva que asuma de forma provisoria convocará a elecciones para una directiva definitiva ¿Quién debería, en su opinión, liderar ese primer periodo?

Yo no tengo preferencia por ningún nombre en este momento. Hay nombres de compañeras sobre la mesa, de compañeros. Yo también siento que siendo de Revolución Democrática, también mis compañeros de Convergencia Social son mis compañeros. Entonces esas definiciones se deberán tomar cuando llegue el momento.