Mujer adoptada ilegalmente repasa a juez que indaga robo de bebés: "Es corrupto, cobarde, tiene miedo"

Anna Bohrn descubrió que cuando niña fue robada. Por años buscó a su madre y hace una semana la encontró. Ahora también clama por justicia, pero parece —por el momento— un deseo más esquivo. Jaime Balmaceda, el juez a cargo de investigar las adopciones irregulares en Chile, dijo que no había delito alguno. Pero no planea rendirse, pues evalúa llevar el caso ante La Haya y las Naciones Unidas si es necesario. "Todos menos él ven el crimen. Todo el mundo sabe que tiene miedo. Yo me como esos cobardes en la cena. Se está metiendo con la chica equivocada", advierte. Esta semana volvió a Suecia, pero volverá al ataque en octubre.