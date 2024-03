Marco Velarde: "Comunes, dentro del Frente Amplio, representa a los sectores populares"

La situación de Comunes es complicada y el presidente de la colectividad, Marco Velarde, lo sabe. El Servel pidió en diciembre su disolución ante el Tribunal Calificador de Elecciones y ahora los dejó en entredicho en un año clave, con elecciones municipales de por medio.

Y también los complica frente a otro hito: este fin de semana el Frente Amplio, el bloque del que son partido fundador, realizará un plebiscito para decidir la fusión del conglomerado en un sólo partido. Sin embargo, por su status, Comunes no participará. Sólo lo harán los militantes de Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS). En cambio, ellos tendrán este sábado y domingo un consejo general para definir su futuro. Por su parte, el movimiento Plataforma Socialista, liderado por Jorge Arrate, deberá decidir entre plegarse a RD o CS.

No obstante, Velarde subraya que Comunes seguirá siendo parte y participando de otra forma del proceso de unificación. De hecho, destaca el valor de su partido dentro del bloque: “Comunes, dentro del Frente Amplio, representa a los sectores populares”, afirma.

En clave municipal, en tanto, se muestra a favor la premisa de “el que tiene mantiene”. “Hay que respetar los lugares donde los alcaldes pueden ir a la reelección, sobre todo en lugares donde son las mejores cartas para competir”, recalca.

“Hemos intentado crecer en la periferia y zonas rurales”

—¿En qué pie está la disolución de Comunes? ¿Tienen chances de evitar el fin del partido?

Sí, estamos en un momento bien complejo, para nosotros fue bien sorpresiva la decisión del Consejo Directivo del Servel de llevar una querella al Tribunal Calificador de Elecciones para disolver nuestro partido. Primero, porque nosotros durante los dos años de gestión hemos tenido una relación colaborativa con el Servel, trabajando con sus funcionarios y fiscalizadores, donde todos los pasos que hemos dado han sido con la supervisión y el visto bueno de ellos. Nosotros consideramos que el partido estaba en una situación administrativa delicada, y así la dejó la directiva pasada, y nosotros teníamos toda la voluntad de solucionar y sanear el partido. Entonces, esta decisión fue sorpresiva, porque nos enteramos por la prensa y nunca el Servel tuvo la delicadeza de advertirnos a tiempo de que iban a llevar a cabo esta decisión.

—¿Cómo afrontan este proceso previo a unas elecciones municipales?

Primero estamos defendiéndonos, estamos esperando a que el juicio en el tribunal avance, y que ojalá sea beneficioso para nuestro partido. Pero nos deja en una situación bien complicada, porque esta decisión se toma a meses de una elección municipal, y ponen en riesgo a candidatos, pero también a concejales que son incumbentes y que van a la reelección y que han trabajado durante años por el bienestar de sus comunidades. Entonces, la decisión del Consejo Directivo del Servel de intentar disolver nuestro partido no solo afecta al partido como institución, sino que también a candidatos que tienen todo el derecho de presentarse a elecciones, y esto es complejo porque podría afectar el principio de pluralismo político.

—¿Ustedes tienen pensado llevar candidatos a alcaldes del partido?

Nosotros somos un partido que respeta la institucionalidad y que obviamente quiere participar de las elecciones. Hemos trabajado durante años para presentar candidaturas en todo el país. Diría que Comunes, dentro del Frente Amplio, representa a los sectores populares, y en el último tiempo hemos hecho un intento por crecer en comunas de la periferia y también en zonas rurales. Entonces, somos una fuerza importante que representa un lugar importante de la política chilena, pero sobre todo de nuestra coalición, que es el Frente Amplio.

El que tiene mantiene

—En la eventualidad que ocurriera una disolución ¿Los candidatos del partido tendrían que buscar la forma de ir como independientes? ¿Cómo funcionaría en ese caso?

Nosotros presentamos un escrito al Consejo Directivo del Servel para poder dilucidar qué pasa con nuestras candidaturas en caso que se disolviera el partido. En un primer momento, el presidente del Consejo Directivo del Servel dijo que no podían participar, pero hace algunas semanas atrás, de forma unánime, el Consejo Directivo resolvió que, en caso de disolución, nuestras candidaturas quedarían como independientes y podrían competir.

—¿Ustedes son partidarios de la premisa de “el que tiene mantiene”?

Mira, yo creo que esas premisas y los criterios para la elección están todavía en discusión y esperemos que eso avance prontamente en marzo. Pero nosotros creemos que hay que discutir, creo que los alcaldes incumbentes que van a la reelección tienen el derecho de poder presentarse nuevamente y nosotros debiésemos apoyar. Lo que está en duda son algunas gestiones municipales que han sido cuestionadas por distintos motivos y en ese caso el resto tiene derecho a poder competir. Pero desde el lugar donde yo vengo, desde el Frente Amplio, nosotros somos una coalición relativamente nueva que también tiene todo el derecho de crecer. En las últimas elecciones a nosotros nos ha ido bien y nuestras gestiones municipales, por ejemplo la de Maipú, Viña del Mar, hablan muy bien de nuestro proyecto político. Entonces nosotros, por los resultados electorales y por la gestión que hemos hecho en los distintos municipios, tenemos el derecho de competir en la mayor cantidad de lugares posibles.

—En Ñuñoa y Santiago el PS ha sondeado precandidatos ¿Es una actitud apropiada de un partido que está dentro de la misma coalición?

Me parece que está bien que los partidos tengan su propia carta. Más cuando en una negociación electoral se sabe que se juegan distintas estrategias para poder tener las mejores condiciones de negociación. Pero hay que respetar los lugares donde los alcaldes pueden ir a la reelección, sobre todo en lugares donde son las mejores cartas para competir. Yo no dudo que hoy día tanto Emilia Ríos en Ñuñoa como Irací Hassler en Santiago son las mejores cartas que tiene el oficialismo para poder competir y ser reelegidas.

“No vamos a participar del plebiscito”

—¿Cómo se ha abordado lo de la disolución de Comunes en el contexto de la fusión del Frente Amplio? ¿Qué tan relevante ha sido este problema a la hora de pensar en el partido único?

Evidentemente ha sido una complicación a la cual también nos pone la decisión del Servel. A nosotros nos intentan disolver meses antes de la fusión de los partidos del Frente Amplio y nosotros no vamos a participar del plebiscito de unificación de este fin de semana justamente porque nuestra herramienta administrativa está en medio de un proceso en el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero eso no obsta que nosotros no seamos parte del Frente Amplio, somos parte constitutiva de la historia de esta coalición, la fundamos, hemos participado en sus luchas y somos también activos creadores de lo que va a ser el nuevo partido único del Frente Amplio. Nosotros este fin de semana vamos a tener un Consejo General en el cual vamos a resolver la forma de cómo integrarnos políticamente al proceso que se está llevando adelante.

—Formalmente ustedes no van a poder participar este fin de semana con los militantes de Comunes votando en el plebiscito.

Claro, pero eso no obsta a que no empecemos a participar de otra forma del proceso de unificación y del partido único del Frente Amplio, en el cual también somos parte.

—Entonces, si la fusión se concreta, ustedes se integrarían una vez habiendo resuelto la situación de su propio partido.

Ese es uno de los elementos que está sobre la mesa, pero sí quisiera dejar de manifiesto que nosotros tenemos un compromiso para poder resolver y sanear los compromisos del partido. Eso significa terminar los procesos que todavía están abiertos con el Servel y también pagar las deudas con los acreedores que quedaron de la dirección pasada. Ese es un compromiso que hemos tenido desde el principio y que no vamos a abandonar.

—Al margen del plebiscito en si mismo ¿El termómetro interno en Comunes apunta a que hay voluntad general para una fusión?

Absolutamente. Nosotros hemos trabajado durante un año para que nuestros militantes estén convencidos de que formar el partido de izquierda más grande del siglo XXI está sobre la base también de lo que ha construido Comunes. Y hay una mayoría en nuestro partido que quiere ser parte de ese proceso que carga con la historia de lo que ha sido el Frente Amplio, desde las movilizaciones estudiantiles, desde la revuelta feminista, desde las luchas contra las AFP, pero que también se tiene que proyectar con luchas hacia el futuro. Entonces, Comunes es parte constitutiva de este proyecto y va a estar presente en el partido único del Frente Amplio.

“Vamos a avanzar lo que la mayoría en el parlamento deje avanzar”

—Si uno ve a la Concertación, su esencia fue administrar el modelo y sumar ayudas sociales, la derecha tuvo la misión de mostrarse como una derecha democrática y también administró ese modelo. Una vez lograda la fusión ¿Cuál es o cual va a ser la esencia del Frente Amplio?

Ampliación de derechos, democratización de la vida cotidiana, seguridad para la gente y un modelo de bienestar que rompa con la injusticia del modelo que heredamos de la dictadura.

—Pero durante este gobierno de todas formas han seguido administrando el mismo modelo neoliberal… ¿o no?

Creo que falta construir mayorías institucionales que nos permitan continuar un camino para la ampliación de derechos. Lo pongo en el caso muy concreto hoy día sobre la reforma de pensiones para dejar atrás el modelo de AFP. Es evidente que nosotros vamos a avanzar lo que la mayoría en el parlamento deje avanzar. Y nos hemos dado cuenta que se necesita hoy día construir mayorías más grandes para poder avanzar en nuestro objetivo. Pero mientras estemos en el gobierno, un objetivo del Presidente Boric es avanzar en el bienestar de la sociedad. Nosotros no nos vamos a quedar solos en este gobierno. Tenemos harto tiempo más como Frente Amplio para demostrarle a la sociedad de lo que somos capaces de hacer. Y esto necesita tiempo y esfuerzo. Y ojalá en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones parlamentarias nosotros podamos construir mayorías que vayan dejando atrás estas barreras y pilares de la dictadura, con los cuales nosotros hemos luchado hace más de una década.

—¿Hay alguna visión filosófica, por decirlo de algún modo, de qué quiere ser el Frente Amplio?

El Frente Amplio quiere ser y es un partido de izquierda socialista del siglo XXI. Que es feminista, que es ecologista, que lucha por la paz y la justicia social. Creo que esos son parte de nuestros principios fundantes por los cuales tenemos que seguir luchando.

—Tal como lo planteó Jackson en su momento, se intentó instalar una idea de superioridad moral, podría decirse ¿Si se convierten en un partido único esa será una de las ideas fundadoras?

No. Yo no creo en una superioridad moral. No somos mejores éticamente que el resto. Somos mucho más que eso. Creo que la política no puede diferenciarse en ese plano. Lo he dicho anteriormente. Creo que si en algún momento se dijo, creo que fue un error llevar nuestra disposición política hacia allá.

“Hay una tirria hacia la izquierda y el Partido Comunista”

—En dos años de Gobierno, siempre la derecha ha dirigido sus críticas hacia el PC ¿Qué opina de que Boric le haya “prestado ropa” al PC y que luego salgan Barrera y Carmona a defender a Maduro?

Primero, es real que hay una tirria hacia la izquierda y especialmente hacia el Partido Comunista. Hay mucha gente de la derecha que sigue pensando en la lógica dictatorial. Donde pensar distinto, donde pensar sobre justicia social y sobre solidaridad era ser enemigo de la patria. Creo que la derecha tiene que abandonar su odio interno hacia la izquierda y aprender a convivir en un sistema de partidos políticos donde todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, particularmente con el Partido Comunista.

Ahora, sobre lo de Venezuela, yo tengo una opinión también tajante sobre esto. Yo estoy convencido de que en Venezuela se vulneran derechos civiles, que la ciudadanía no puede desarrollar sus plenos derechos políticos y que también hay una grave crisis social y económica. No se explica de otra forma el éxodo masivo de millones de venezolanos por Latinoamérica y el mundo. Entonces, no considerar a Maduro como un régimen autoritario, creo que es un error.

—Pero en esta situación en específico, el Presidente también juega buena parte de su capital político defendiendo al Partido Comunista y ellos no le retribuyen demasiado, podría decirse.

Yo creo que hay que separar, y el Presidente ha sido súper claro desde hace mucho tiempo en señalar que el Partido Comunista chileno tiene convicciones democráticas, lo que no implica apoyar de plano a otros regímenes de carácter autoritario. No necesariamente son las mismas cosas, ni tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que piensa el Partido Comunista chileno.

—¿Le parece que, a veces, situaciones como esta vuelven al PC una carga para Boric?

Yo creo que no. Hay referentes del Partido Comunista que han trabajado y han hecho crecer nuestra patria. Gladys Marín, por ejemplo. Pero hoy en el gobierno tenemos a ministras como Camila Vallejo o Jeannette Jara, que son un aporte para el país. Y en el parlamento, sin duda, el aporte que hace Karol Cariola es importante. Entonces yo, al contrario de considerarlo una carga, considero que tienen un valor inmenso.