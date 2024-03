Ministra Carola Rivas: "El Poder Judicial no es más que el reflejo de nuestra sociedad patriarcal"

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la ministra Carola Rivas conversó con BioBioChile respecto de sus desafíos, su visión sobre la justicia y la igualdad de género en el Poder Judicial.

— Ministra Rivas, ¿cómo ha marcado su vida profesional el hecho de impartir justicia en la región del Bío Bío?

Llegué a esta región hace 17 años como jueza del tercer Juzgado Civil de Concepción. Aunque había hecho toda mi carrera en Santiago, decidí venirme a esta región porque me gustaba mucho Concepción. Quería poder compatibilizar mi vida laboral con una vida familiar.

Tengo tres hijos y un nieto. Dos de mis hijos nacieron en Santiago. Cuando me vine a vivir acá, una de ellas era adolescente y el otro estaba entrando a Primero Básico. Mi tercer hijo nació acá, precisamente tres días antes del terremoto -27/F-. Soy divorciada, así que casi todas mis actividades en el ámbito personal se relacionan más que nada a mi relación con mis hijos.

— ¿Cómo ha evolucionado, desde su perspectiva, la justicia durante estos años?

Creo que la justicia ha evolucionado positivamente. En primer lugar, ha evolucionado en sentidos formales, de acceso a la justicia. Hoy día se han generado muchas plataformas tecnológicas y comunicacionales que han permitido que la gente consiga de los tribunales la resolución de sus conflictos de una manera más directa y más expedita.

— ¿Qué significa para usted el Día Internacional de la Mujer en el contexto del Poder Judicial?

El Día Internacional de la Mujer tiene varios significados para mí. Es el día de la mujer trabajadora. El Poder Judicial, como todos los poderes judiciales latinoamericanos, tiene una integración femenina por sobre la masculina. Sin embargo, ese porcentaje de mujeres se reduce dramáticamente a medida que la escala jerárquica va aumentando. Eso es un reflejo de cómo los cargos de poder discriminan a las mujeres.

El Poder Judicial no es más que el reflejo de nuestra misma sociedad patriarcal. La discriminación que se produce incluso con aquellas que hemos llegado a altos cargos, se sigue produciendo aún a 200 años de historia de nuestro Poder Judicial.

Nuestra sociedad hoy día le exige a las mujeres que se hagan cargo del cuidado de los hijos. Eso trunca las carreras. El discurso del mérito para ascender es un discurso que sus presupuestos solamente lo pueden cumplir hombres que no están a cargo de sus hijos. En cambio, para la mujer cuidadora de hijos no hay tiempo para la capacitación más allá de la capacitación de posgrado o trasladarse a otras ciudades y lograr ascensos que no puedo lograr en mi ciudad.

— ¿Qué le ha faltado al Poder Judicial en términos de igualdad de género?

Creo que al Poder Judicial le ha faltado integrar políticas en sus nombramientos y ascensos que derriben las barreras que han impedido a las mujeres en nuestra organización poder ascender bajo condiciones de igualdad y poder ser visibilizadas. Esa igualdad debe reconocer la discriminación histórica que nos afecta especialmente a quienes queremos insertarnos en un espacio laboral.

Ministra Carola Rivas: “Los liderazgos no tienen por qué tener características masculinas”

— ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que aspiran a tener cargos de liderazgo dentro del Poder Judicial?

Creo que lo primero que hay que entender es que los liderazgos no tienen por qué tener características masculinas. Es hora de construir un nuevo liderazgo. Un liderazgo que con parámetros femeninos, con parámetros de una mujer cuidadora, con hijos, con parámetros de igualdad, también son válidos cuando se ejercen estos cargos.

— ¿Qué causa en particular la han marcado más en su carrera profesional?

Me marcó en lo profesional haber llevado el caso Matute, pero por una cuestión de que golpeó mi vida familiar. Tuve que optar por un 24/7 laboral con una presión de dedicación de tiempo completo. Esto fue un sacrificio más allá de lo laboral.

Pero si hay algunas causas que me han marcado, ha sido especialmente y últimamente haberme encontrado con recursos de amparo que fueron deducidos hace 50 años en favor de quienes en ese tiempo eran niñas, eran jóvenes, eran adolescentes que habían sido detenidas y que habían sido torturadas.

— ¿Cómo ve el futuro de las mujeres en el Poder Judicial?

Quienes hemos llegado y conseguido romper estos techos de cristal que por invisibles no quiere decir que no están, tenemos que extender las manos a quienes vienen.

Si yo voy a nombrar a alguien en un cargo y tengo candidatos, hombres y mujeres, yo ya sé que esa mujer le costó el doble o el triple llegar y voy a extender mis manos.

Tenemos que ser motores del cambio. No podemos quedarnos solo en decir que solo el empoderamiento las va a llevar al cielo. Los que hemos llegado al cielo con mucho sacrificio tenemos que extender las manos para que quienes nos siguen no tengan que pasar por aquellos modelos patriarcales que tuvimos que traspasar nosotros para llegar a validarnos.