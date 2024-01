¿El INE en problemas? Abogado presentó querella por falsificación de datos en encuestas

El 1 de diciembre de 2023 fue declarada admisible una querella que fue presentada por el abogado Óscar Montecinos -la que días después fue ampliada- contra dos funcionarios y el director regional de Los Lagos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y todos quienes resulten responsables. Los delitos: falsificación o uso malicioso de documentos públicos y omisión de denuncia.

Montecinos representa a Silvia Traimante, funcionaria del INE que lleva más de 20 años trabajando en la institución. Ella, antes de recurrir al abogado, denunció internamente que las encuestas de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y Uso del tiempo (ENUT) contienen datos falseados. Pero dentro de la querella también se cuestionan datos de otras mediciones como la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

-¿Por qué presentó la querella?

Es una querella criminal por los delitos de falsificación de instrumento público. Y esto nace de información que recibimos de Silva Traimante, que es mi representada, a propósito de otra causa que llevo con ella, que es un sumario administrativo que se está llevando por el propio INE contra ella. (…) Al averiguar cuál era el motivo del sumario, nos comenta que ella ha denunciado en reiteradas oportunidades, y eso consta en emails y documentos que hizo llegar al superior jerárquico para que se tomara conocimiento, que las encuestas que se estaban realizando en la región de Los Lagos generalmente estaban siendo falsificadas para la obtención de resultados.

-Entonces ¿su representada denunció lo que estaba ocurriendo al interior del INE?

Ella cumplió con lo que tiene que hacer todo funcionario público cuando está a cargo de un departamento, que es poner en conocimiento a quien corresponda si se entera de una irregularidad. Esto consta en emails que nosotros hicimos llegar al Ministerio Público donde ella señala que hay varios equipos de encuestadores que, efectivamente, llenan encuestas con datos que son absolutamente falsos.

-¿Podría dar un ejemplo?

Tenemos encuestas donde contesta una persona que nunca vivió en el domicilio que aparece y en algunas encuestas contestaba una persona y aparecía otra. Ese tipo de falsificaciones. Cuando ella denuncia esto, empieza a fiscalizar y se da cuenta que tanto el resultado final como la metodología estaban totalmente falsificados. Esto se le comunica al superior jerárquico de los encuestadores, que es un supervisor de terreno, y después al director de la región de Los Lagos. Este último, hasta el minuto no ha tomado ningún tipo o nunca tomó ningún tipo de medida para evitar que las próximas encuestas también fueran falsificadas.

-¿Qué es lo que está buscando con esto?

Estoy buscando que, en definitiva, logremos acordar como país que no podemos tolerar nunca más que se vulneren los principios de buena fe en las instituciones. Si cae el INE y lo que estamos diciendo es cierto, las políticas públicas están totalmente equivocadas y, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia es imposible. Porque, ¿cómo nosotros dotamos mayor cantidad de carabineros o recursos a poblaciones donde el INE me está diciendo que está todo bien?

Encuestas involucradas

-¿Qué encuestas son?

Son dos encuestas que son fundamentales. Una que se denomina del uso del tiempo, que es una encuesta de carácter ciudadana. Pero la que a nosotros más nos preocupa, porque es un tema país, es la encuesta respecto a la delincuencia propiamente tal. Esta es una encuesta que busca recoger cuál es la percepción ciudadana frente al delito. ¿Por qué es tan importante esta encuesta? Porque en base a esos antecedentes la autoridad pública forma programas para evitar o para realizar alguna política pública de prevención del delito.

-¿Qué sería lo más grave?

Lo grave de esto es que si, efectivamente, tal como consta en los documentos que nosotros tenemos, las encuestas fueron falsificadas, la autoridad pública está tomando medidas contra la delincuencia con datos falsos. Si nosotros permitimos que el INE entregue datos falsos mediante encuestas falsas, lo que nos vamos a encontrar es que cualquier política pública que se ocupe en una zona determinada esté equivocada.

Acciones del INE

-¿El INE ha explicado la situación?

Una vez que nosotros presentamos la querella, el día viernes el Tribunal de Garantía la declaró admisible, el día sábado sacaron un comunicado de prensa diciendo que habían tomado las medidas y que estas encuestas se iban a repetir. Es decir, una vez que presentamos la querella lo que hace el INE, entre comillas, es reconocer que esa encuesta estában siendo falsificadas y que estos ejercicios se van a repetir.

-¿Dónde se van a repetir?

En Puerto Montt, Puerto Varas, Quellón y Calbuco. Que son cuatro comunas muy sensibles con la delincuencia. Esta es la gravedad de esto. (…) Paralelo a esto, el código procesal penal es muy claro: dice que cuando un funcionario público tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, tiene la obligación de denunciar. Y le pone un plazo, tiene 48 horas para entregar los antecedentes ante el Ministerio Público. Y el director regional del INE, en encuestas que se realizaron en meses pasados, no solamente no las denunció, sino que las controló telefónicamente. Es decir, no denunció, omitió su obligación de denuncia, mientras trataba de resolver el asunto telefónicamente. Me parece una vulneración del derecho de proporciones.

-Para usted ¿Qué es lo más grave del actuar del INE?

El INE es una institución pública que recoge datos ciudadanos y que los somete a una estadística que es pública y que posteriormente se le entrega a la autoridad para gestionar políticas públicas. Son instrumentos públicos. Nosotros presentamos una ampliación de la querella por el delito de omisión de denuncia. Está dirigida contra las mismas personas que están denunciadas como falsificadores de instrumento público, entre ellas el director regional ¿Por qué? Porque él tuvo antecedentes en su escritorio, sumario administrativo, mail, cartas, llamados, reuniones, visitas de funcionarios de Santiago donde se le informó textualmente que las encuestas estaban siendo falsificadas. Y no denunció.

-¿Los sospechados, son los mismos grupos de personas que recolectan la información para todas las encuestas?

No solamente son los mismos equipos de recolectores si no que son los mismos supervisores. Supervisores que eran personas de confianza del director regional. El director regional mandaba supervisores de su estricta confianza con los equipos. Lo grave es que varias de esas personas del equipo, y eso consta en los documentos que nosotros presentamos, habían sido despedidos o desvinculados del INE justamente por haber presentado antecedentes falsos o no haber hecho las encuestas que fueron mandatadas a hacer en terreno. Esos equipos habían sido despedidos, pero posteriormente, por instrucción de estos supervisores, fueron re o tratados. Son los mismos equipos que aparecen en las dos encuestas que nosotros estamos denunciando, ¿pero por qué no podrían haber sido falsificadas las encuestas del año 2022, 2021, 2020, y podríamos seguir hacia atrás?

-¿Pero el INE reconoce todo?

El INE reconoce que hay falsificación, dice que se van a repetir los ejercicios a costa de todos los chilenos. A mi me parece muy grave que el INE diga que se equivocaron, que van a hacer el ejercicio de nuevo, pero no asume que omitió denunciar un delito del que tuvo conocimiento.

-¿Cuál es el problema de hacer de nuevo el ejercicio?

Tiene un costo de plata pública no menor. Tiene que trasladar un equipo completo que va de Puerto Montt a un sector apartado como Quellón, en el extremo sur de la isla de Chiloé. Ese costo lo asumimos nosotros, el error del director de no haber denunciado lo asumimos nosotros. Y también está el atentado contra la fe pública, al poner en duda la credibilidad de los datos oficiales.

-¿Tienen antecedentes de que esto se repita en otras regiones?

Recibí llamados y contactos de funcionarios de otras regiones, entre ellos la Metropolitana, que es muy preocupante, donde han pedido comunicarse con nosotros por tener antecedentes de lo mismo por lo que nos estamos querellante. En ese sentido, me tiene contento, porque fuimos la primera querella en presentarse contra una institución tan importante para el país como es el INE y que ha producido un efecto dominó importante. Esta querella está siendo seguida en todas las regiones por los funcionarios. Eso ha significado que algunos se han comunicado con nosotros.

-¿Hay claridad del porcentaje de datos que fueron falsificados en la encuesta en Los Lagos?

El INE lo hizo y responde que van a repetir la encuesta de Puerto Montt, Puerto Varas, Quellón y Calbuco, que son 4 comunas importantes de la región. Entonces la pregunta es ¿por qué el INE repetiría el ejercicio completo de 4 comunas tan grandes y no de un sector determinado? Si estuviéramos en Santiago, por poner un ejemplo, podríamos decir que la encuesta de Quinta Normal tiene un problema y que se repita Quinta Normal y no todo Santiago. Puerto Montt es la capital regional, eso me hace pensar que los porcentajes de nivel de falsificación son muy altos (…) que son encuestas altamente vulneradas y que , por eso, el INE las envió a hacer de nuevo.

-¿Por qué el INE no ha realizado más acciones? ¿Le sorprende?

Hay tres cosas que me llaman poderosamente la atención.

-¿Cuáles?

Primero, cuando nosotros presentamos la querella, estamos hablando de la encuesta Nacional y Urbana de Seguridad Nacional. Esto produce una desconexión entre la autoridad pública que toma la decisión política y la ciudadanía. Como es un tema país la seguridad nacional, me llama la atención que la autoridad política no haya salido a condenar los hechos. Esta es una querella que está presentada frente al Tribunal de Garantía de Puerto Montt con el Ministerio Público investigando. Y donde la autoridad pública, que es el INE, reconoce la existencia de encuestas falsificadas. Si eso no es grave para salir a condenarlo, no sé qué lo será.

-¿Lo segundo?

Lo segundo que me llama poderosamente la atención es que el director del INE, sabiendo que hay una declaración de prensa reconociendo estos hechos, no haya ordenado una investigación y haber entregado los antecedentes al Ministerio Público de forma inmediata. Lo que dice en su comunicado es que el día 14 va a denunciar, lo cuál me llama nuevamente la atención porque ¿cómo es posible que una autoridad este tan mal asesorada jurídicamente, cómo no es posible que el INE no tenga un abogado de planta que le diga que el código procesal penal obliga a los funcionarios públicos a presentar una denuncias en un plazo de 48 horas si se entera de un delito?

-¿Y lo tercero?

Nosotros estamos ad portas de un Censo. Es la gran encuesta nacional y es absolutamente peligroso para las pretensiones de Chile, teniendo problemas con la delincuencia, con la inmigración, con el tráfico de droga, que estemos ante la posibilidad de obtener indicadores distorsionados por la eventual falsificación de los datos recogidos al entregar esa responsabilidad a quienes están citados en tribunales por falsificar encuestas.

-En qué situación se encuentran las personas contra quienes ustedes se querellaron ¿Siguen en el INE?

Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es el hermetismo del INE. No ha declarado, no ha resuelto nada. La delegada presidencial, en un punto de prensa, dijo que “estamos investigando”. La verdad es que el gobierno no investiga, lo hace el Ministerio Público. No sabemos a ciencia cierta en que está la gente del INE. Me hubiese gustado que se interviniera porque es muy peligroso. Las encuestas las van a volver a realizar las mismas personas que tengo imputadas por el delito de falsificación. ¿Quién puede asegurar de que esto va a salir correctamente?

Solicitud a las autoridades

-¿Qué piden al Ministerio Público?

Lo que hemos pedido al Ministerio Público es que a lo menos investigue las otras encuestas. Por ejemplo, la del empleo. Creemos que tiene datos que son sospechosamente difíciles de entender. Y, por lo menos, el Ministerio Público tiene que iniciar una investigación. De hecho ya lo hizo.

-A su juicio ¿Qué es lo que debería hacer la autoridad política?

Debe intervenir el INE ahora. Es lo que debió haber pasado hace un mes atrás, la autoridad política debió haber intervenido el INE. Una vez que lo haga, debe preguntarle a los funcionarios si esto es algo que ha pasado constantemente, porque la respuesta va a ser que sí. Y entonces habrá qué preguntarse si estamos en condiciones de realizar un censo.

-¿En que se encuentra la investigación?

Estamos hablando de una macro querella. Lo digo porque las investigaciones se desarrollan con lo que se va presentando y avanzando. Yo también soy abogado en el Caso Convenios, y una cosa que hemos aprendido en base a la experiencia es que cuando llega al Ministerio Público ellos lo que hacen es prevenir lo que viene. Es decir, esta investigación puede crecer tanto que podamos enfrentarnos a otro tipo de cosas. Eso pasó con el tema convenios. Creo que el Ministerio Público está investigando sabiendo que esto puede derivar en un tema mayor.

-¿Hoy la causa está reservada?

Es una causa reservada, en el sentido en que la mayoría de la acción, por la importancia que tiene,se ha filtrado pero es reservada en cuanto a las diligencias que se van a realizar.

Censo

-En base a los antecedentes que usted maneja ¿Se debería realizar el Censo?

En mi humilde opinión, por lo que he podido hablar con los funcionarios, esta es una práctica habitual que pone en riesgo el resultado de un censo. Eso es lo grave. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que en definitiva todas las políticas sociales públicas que se vayan a realizar tienen el peligro de que sean resueltas en base a datos falsos.

-Es un tema de credibilidad…

Si perdemos la credibilidad en el INE, que es el recolector de datos, lo hemos perdido todo. Hemos perdido la capacidad de hablar con la gente con políticas correctas, hemos perdido la posibilidad de salvar a instituciones que están cayendo dentro de la denostación pública. Hay un principio de buena fe que aquí se perdió.

-¿Qué pasa si la autoridad política no interviene el INE antes del Censo?

El nivel de error que puede llegar a tener ese Censo va a ser tan importante que va a afectar la implementación de políticas públicas a favor de los ciudadanos y eso es muy grave y no lo podemos tolerar.