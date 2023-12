Director del Senapred alerta: "Por estar soldando, solamente, salta una chispa y se prende el fuego"

¿Dejar la ventana cerrada y soportar el calor o abrirla y sentir el olor a humo? Esta fue la situación enfrentada por muchos moradores de Santiago en los últimos días, cuando el pasado martes, se desarrollaron dos incendios forestales en las comunas de Curacaví y San Bernardo. Debido a la magnitud de los siniestros, se registraron hasta la presencia de cenizas en algunos sectores de la región Metropolitana.

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta el 21 de diciembre, el último día de la primavera, Chile ya había registrado 1.324 ocurrencias de incendios durante el período 2023-2024 (que se considera desde el 1 de julio del 2023 al 30 de junio del año siguiente). Solamente en el segundo domingo de diciembre, hubo más de 50 incendios en diferentes lugares del país. En lo acumulado, Valparaíso, Bío Bío y La Araucanía son las regiones más afectadas.

Álvaro Hormazábal, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) afirmó en entrevista a BioBioChile que la mayoría de los incendios son causados por personas, muchas veces de manera involuntaria. “Por estar soldando, solamente, salta una chispa y se prende el fuego”, comentó.

Para la temporada 2023-2024, Hormazábal garantizó que el país está más preparado y que durante el último año Senapred realizó trabajos de capacitación junto a varias comunidades. “Otro aspecto aprendido y que fue importante para la temporada actual fue el hecho de poder contar con recursos, medios, cantidad de elementos, sobre todo aéreos, y las brigadas antes de la temporada de incendios”, afirmó.

Precauciones con los incendios

— ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes que Senapred obtuvo con los incendios forestales de 2022-2023?

Cada emergencia es distinta, aunque sea la misma causa, la misma amenaza. En marzo nos reunimos con todas las organizaciones que trabajaron y que estaban trabajando en los incendios, tanto de forma interna como externa, y vimos con cada uno de ellos cuáles habían sido los aspectos destacables y los aspectos por mejorar, las brechas. Esto es importante porque, como la gran mayoría, un 99%, de los incendios forestales, según toda la información que entregó Conaf, tiene su origen en el hombre, esto es complejo porque la forma de prevenir siempre va a depender del comportamiento humano.

Nos hemos centrado en capacitaciones, en trabajos de educación junto a las comunidades, pero por más que se tome medidas, hemos visto que estos problemas siguen sucediendo. Vale destacar que muchas veces, estos incendios generados por el hombre, no son intencionales. Por estar soldando, solamente, salta una chispa y se prende el fuego.

Otro aspecto aprendido y que fue importante para la temporada actual fue el hecho de poder contar con recursos, medios, cantidad de elementos, sobre todo aéreos, y las brigadas antes de la temporada de incendios. Justo el último fin de semana, por ejemplo, hubo 50 incendios, de los cuales 47 se lograron apagar antes de que abarcaran más de cinco hectáreas. Fueron atacados de forma muy rápida tanto por Conaf como por Bomberos.

— ¿Qué acciones preventivas han sido realizadas para disminuir la cantidad de incendios forestales en Chile?

La acción principal fue el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento para la época de ocurrencia de incendios forestales. Esta estrategia vino a ordenar, a sintetizar todo lo que se trabaja y la dividimos en dos aspectos principales. La primera es la de preparación y mitigación y la otra la etapa de respuesta. La etapa de prevención y mitigación tiene muchos trabajos en las comunidades con capacitaciones, y un comité de gestión está encargado de esto y también de estructurar reuniones con las empresas eléctricas, por ejemplo.

En la estrategia de respuesta trabajamos en cómo podemos organizar los medios disponibles para poder llegar con las respuestas lo más rápido posible. Aspectos importantes que nos permite ordenarnos, hacer un seguimiento, y saber cómo se está cumpliendo cada uno de nuestros trabajos.

— ¿Ustedes han realizado algún trabajo de apoyo a los afectados por los incendios?

Sí. Nosotros siempre entregamos la ayuda hasta la etapa de rehabilitación. ¿Qué etapa es esta? Es cuando se logra que la gente vuelva a quedar con las condiciones básicas de vida para poder nuevamente retornar a su sistema habitual. En general, entregamos viviendas de emergencia, acceso de agua potable hasta que nuevamente las empresas logren hacer los empalmes.

— ¿Qué resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de Incendios Forestales 2023-2024 ya se pueden observar?

Los trabajos de comunidades. Hasta la semana pasada, habíamos realizado más de 256 talleres donde se educó a las comunidades, se hizo un trabajo territorial con los municipios, de descentralización de los comités de gestión de riesgo de desastre que, efectivamente, han realizado tareas que se nota cuando uno ve todas las medidas que se han realizado. Todo lo que tiene que ver con el tema de los animales… se ha hecho una serie de actividades relacionadas en las regiones del país, como el lanzamiento de una mesa para discutir la protección animal. Es importante tener en consideración que los animales son un aspecto, tanto los de casa, como los de ganadería. Creo que esas son actividades relevantes y que van marcando la diferencia en el país.

— Considerando los recientes allanamientos a empresas eléctricas y lo que pasó en 2016 con CGE, ¿cuán responsables son las compañías en los incendios?

Cuando uno ve todas las estadísticas de las responsabilidades que existen en los incendios forestales, indudablemente cualquier incendio que pueda tener un origen en alguna empresa causa una afectación importante y la idea es poder prevenir. Ya tuvimos cuatro reuniones con todas las empresas y nuestro objetivo es tratar que eso no vuelva a ocurrir.

— En marzo de este año la Corte Suprema confirmó la decisión que condenó a la empresa eléctrica CGE por la responsabilidad en el incendio forestal que ocurrió en la comuna de Marchigüe. Al parecer las empresas eléctricas no están tomando las medidas necesarias. ¿Concuerda con eso?

Bueno, en este caso indudablemente hubo un estudio y se hizo todo un proceso judicial. Así que, efectivamente, es imposible tratar de decir lo contrario. Pero yo creo que, en base a este antecedente, que se están haciendo todas estas reuniones de coordinación para que no vuelva a repetirse ese tipo de error. Eso es lo importante.

— Usted considera que la explicación de las fallas de las compañías eléctricas explica de mejor manera los incendios forestales por sobre supuestos pirómanos o incluso la propagación por animales (conejos), como dijo en su momento el ministro Montes?

Siempre hay distintas causas y, efectivamente, cuando uno ve todos los análisis, y eso es importante destacar, yo creo que todo el trabajo que ha hecho Conaf con su departamento de investigación, Bomberos y la Fiscalía nos han permitido tener una cantidad de antecedentes importantes. La cantidad de reportes que tenemos hoy en día de las causalidades, es muy relevante, y es información que antiguamente no se tenía. Cuando uno logra tener la causalidad de los incendios, te permite poder orientar los esfuerzos para evitar que se siga con determinadas actividades y estos esfuerzos es en lo que se está centrando.

— ¿Y qué tan responsables son las forestales por los incendios?

Las forestales tienen una particularidad, que es la gran cantidad de superficie de la cual son propietarias. Es importante también ver la causa de estos incendios y todo eso está en la materia de investigación que se entrega permanentemente. Con ellas, tenemos un trabajo mancomunado. Desde el día uno participaron en la estrategia. Hemos tenido una cantidad de reuniones donde sumamos a todas las forestales para que puedan participar. Ellas nos han entregado también todo el material que tienen, como imágenes satelitales, el mapeo de los trabajos en la etapa de prevención y también todo el despliegue que tienen en la etapa de respuesta. Las cuadrillas, las aeronaves…

Endeudamiento de Senapred

— En el inicio de diciembre, Bomberos de Florida, en la provincia de Concepción, hicieron un reclamo por una deuda de ocho millones de pesos por parte de Senapred. El monto corresponde a los gastos por emergencias durante enero y febrero de este año por incendios forestales. A nivel regional, la deuda ascendería a más de cien millones de pesos. ¿Por qué Senapred llegó a esta situación de endeudamiento?

No. Hay un protocolo que está firmado con Bomberos a nivel nacional donde establece claramente cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los cumplimientos que ellos tienen que dar en la forma que rinden. Cuando un aspecto en esa rendición no cumple el estándar que está solicitado, o no se adjuntan los documentos comprobatorios, o hay algo que no se rendió, causa un rechazo. Nosotros tenemos que fiscalizar. Hay casos puntuales en el cual muchas veces ha faltado un documento y, mientras no se tiene ese documento, no se puede rendir. Eso en base al protocolo que fue firmado por la autoridad de Bomberos.

Ahora, el protocolo es modificable. Ya hicimos dos reuniones con Bomberos. El lunes de esta semana hubo una nueva reunión porque estamos actualizando el protocolo. Tratamos de flexibilizar porque entendemos que Bomberos es una organización principal en la gestión del riesgo.

— ¿Esta situación es solo en la región del Bío Bío o ha sucedido en otras regiones también?

En general ha sucedido en otras regiones donde posteriormente se ha subsanado la observación que ha existido y se han podido hacer lo que es correspondiente. Lo importante es que las rendiciones lleguen en el nivel óptimo, que es lo que pedimos, porque tenemos la gran responsabilidad de custodiar los recursos fiscales y indudablemente sabemos que se ha hecho una tremenda gestión, pero es necesario tener muy claro que, efectivamente, existe un protocolo que es el que después tenemos que ver que se cumpla.

— En octubre de este año un proyecto de ley iniciado por el presidente Gabriel Boric fue ingresado a la Cámara de Diputados. Su objetivo es regular la prevención de incendios forestales y rurales. ¿Usted tiene conocimiento de este proyecto? ¿Y qué le parece la propuesta?

Nosotros tenemos conocimiento, hemos participado en algunas comisiones de la Cámara dando nuestra opinión. Entendemos que cualquier herramienta que busca fortalecer el trabajo de las municipalidades para que se tenga un mayor control para fiscalizar mejor y permitir estandarizar el trabajo, creo que es importante. Así que nuestra opinión siempre ha sido positiva para ese tipo de de proyecto de ley.