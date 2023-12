Conaf Ñuble: el dinero no lo es todo, sino también la planificación preventiva de incendios

Juan Salvador Ramírez es el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Ñuble desde noviembre de 2022. Vivió en carne propia los incendios de febrero de este año y desde que terminó la lucha ha planificado el cómo disminuir y prevenir los incendios para la nueva temporada. La autoridad sostuvo que el dinero no lo es todo, sino que un pilar fundamental es la prevención y que es necesario avanzar en una planificación territorial rural.

Febrero de este año fue un mes que Juan Salvador Ramírez nunca olvidará. Llevaba menos de tres meses como director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la región del Ñuble cuando comenzaron los incendios en la zona. El fuego no cedió, y en días que se extendieron a semanas, apenas tuvo tiempo para una breve ducha y cambiar de ropa.

Y es que a 10 meses de ocurrida esa traquea la región de Ñuble pasó en cuestión de horas de Alerta Roja a estar en Estado de Excepción de Catástrofe producto de cinco incendios forestales que se registraron al mismo tiempo.

Es por esta razón que Ramírez, con más de 15 años de experiencia en el ámbito público, inició un plan integral de revisión, mitigación y control de incendios, con el objetivo de colaborar estrechamente con la comunidad. Consciente de la posibilidad de una temporada de incendios intensa en la región, han llevado a cabo hasta la fecha más de 730 actividades.

A pesar de todo lo realizado Ramírez advierte que el domingo será un día complejo para la región. “Va a ser un día complicado para Ñuble porque gran parte de la región va a estar bajo el botón rojo, es decir, va a estar susceptible a la propagación y ocurrencia de incendios. Cuando esto ocurre nosotros activamos todos los equipos de emergencia y destinamos recursos ya en territorio para que en el caso de que ocurra un incendio tengamos más rápido el control sobre este”.

Juan Salvador se ha tomado todo esto de manera personal, especialmente porque, a diferencia de otras realidades, es originario de la zona. Aquellos que lo conocen describen que, al referirse a algunos parceleros, los llama por su nombre o apodos. En esencia, muchos de los vecinos de la región más empobrecida de Chile son conscientes de que la oportunidad de salvarse de una nueva tragedia está en manos de las decisiones que tomen autoridades como la que representa el director regional de Conaf.

Región de Ñuble

-¿Está preparada la Conaf de Ñuble para esta nueva temporada de incendios?

Particularmente la región de Ñuble se vio sumamente beneficiada con el aumento de recursos que recibió Conaf. Pasamos de tener la temporada anterior 13 brigadas a tener 19. Tenemos brigada terrestre, tenemos maquinaria, también pasamos de tener cuatro aeronaves a seis. Más una séptima nave de coordinación.

-En relación a la prevención ¿aumentaron los recursos o todo fue destinado al combate?

Este año aumentó también en lo que es la prevención. Ñuble es una región rural, agrícola forestal y del total de superficie de hectáreas de masa boscosa que son alrededor de 645 mil aproximado de hectáreas, hoy día el 60% es de plantaciones y el 40% de bosque nativo. Sumado además la superficie que puede ser susceptible a incendio forestal hay que sumar el terreno agrícola, los matorrales, estamos llegando a sobre casi 1.200 de hectárea. Es decir, un 91 o 92% del total de la región de Ñuble está susceptible a un tipo de incendio forestal. Es aquí donde entra sumamente relevante el aumento de recursos para el combate y significativamente en esta región ha crecido. Ha sido un plus ser región autónoma porque hoy día dependemos con recursos propios, aumento de aeronaves, aumento de recursos profesionales.

-¿Qué porcentaje de los incendios en Ñuble son producidos por los seres humanos?

Ya sea un incendio de forma intencional o negligente -como particularmente ocurre en Ñuble- casi el 99% de los incendios son negligentes es donde hemos focalizado por medio de la unidad de análisis y diagnóstico de incendio -que es una unidad especializada que tiene la sección de prevención- es saber la causa y la origen del incendio para esa forma poder articular para el siguiente año los programas de prevención. En este caso, particularmente hemos estado enfocados todo el año en esto y hoy día acentuandonos producto de que la lluvia ha retrasado el periodo de mayor ocurrencia y esto se va a postergar.

-¿En qué sentido?

Si el año pasado tuvimos febrero complicado, puede que el otro año sea en marzo.

-¿Qué porcentaje del presupuesto se destinó a la comunidad para prevenir incendios?

Puedo decir que pasamos de un 10% fácilmente a un 30% de aumento en prevención. Eso es sumamente relevante, hay un dato estadístico de una agencia internacional de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que señala que invertir un peso en prevención es un ahorro de 8 pesos en reconstrucción.

-¿Por qué?

Porque cuando ocurre el incendio no tan solo se ve afectado la plantación forestal, los bosques nativos, el terreno agrícola sino que particularmente también se ve enfrentado a terrenos particulares, vivienda, escuelas, postas rurales. Y particularmente Ñuble que se nos quemó el año pasado los AP rurales que son los aguas potable rural donde vecinos llevan muchos años contando con agua en sus comunidades. Entonces, efectivamente prevenir e invertir más recursos en prevención claramente es favorable para desplegarse en toda la comuna, crear conciencia y se está viendo reflejado, hasta hoy, en las estadísticas que hasta ahora ha dado resultado en la región de Ñuble.

-Entonces ¿Será un año con menos incendios?

Ojo, no quiere decir que hay que cantar victoria. Todo lo contrario, hay que seguir fortaleciendo el tema, hay que sumar a todos los actores relevantes en la materia. Por ejemplo, con la creación de Senapred pasamos a ser un servicio robustecido el cual mandata y obliga a todos los municipios de nuestro país a tener su plan de gestión agrícola de desastre, lo que hace la Conaf es incorporar un mapa de riesgo relacionado al tema forestal, como también un plan de protección de incendios.

-¿Es suficiente el dinero extra recibido para bajar la cantidad de incendios forestales en la temporada o el dinero no es todo?

Aquí lo relevante es la acción comunitaria. Los incendios en Ñuble como yo te decía un 99% son por factor humano. Por ejemplo, cuando un vecino con una soldadora con más de 30-35 grados de temperatura está trabajando a todo sol provoca una chispa sin ninguna medida de protección, ese es un acto negligente y el incendio no comenzó en un predio forestal, comenzó en una parcelación que es otra de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente, el tema del ordenamiento territorial rural. Hoy día solo Chile tiene un ordenamiento territorial urbano, ¿qué pasa con las zonas rurales? Tenemos como Estado ser proactivos, y estamos trabajando en eso como Conaf, presentamos un proyecto de ley para que Conaf pase de ser de corporación de derecho privado a una Conaf pública. Esto va ligado a dos leyes importantes que es la de incendio y de cortafuego. Al ser una Conaf pública vamos a tener mayor atribuciones porque este proyecto lo que busca es incorporar una mirada ecosistémica, por ejemplo, avanzar en área de la reforestación de bosques nativos, lucha contra el cambio climático y por supuesto la protección contra incendios forestales.

-¿Se ha incorporado a más actores en esta lucha?

Es sumamente importante ir avanzando, por supuesto el aumento de recursos que son bienvenidos, en el despliegue territorial sumar a todos los actores. Este año creamos en Ñuble la primera mesa regional de la prevención donde están todos los actores públicos y privados presentes. Empresas forestales, eléctricas, los municipios, las policias, el ejercito, Senapred. Es importante que tengamos coordinación para accionar conjuntamente y cuando ocurre algún tipo de emergencia trabajar mancomunadamente.

Planificación rural

-¿Quién debería hacerse cargo de esta falta de planificación territorial rural hoy?

Nosotros hoy día en la ley de incendio estamos trabajando junto a diferentes ministerios. Esto encabezado desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo nos reunimos en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputado. (…) Hoy día el vecino que tiene su terreno rural puede hacer lo que quiera. Acá vienen las parcelaciones, los cultivos agrícolas, las forestales, entonces no hay ordenamiento. Por lo mismo, este mancomunadamente y transversalmente son diversos ministerios como el Ministerio de Agricultura, de Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo. Son diversos ministerios que poco a poco han ido avanzando. El Presidente Boric mandato al ministro Valenzuela para actualizar y derogar el famoso decreto 601. Es decir, pasar a una mirada que tiene que ver con esta formulación de una ley para regular la actividad forestal, fomentar el manejo de plantaciones como bosques mixtos o también incorporar frutales que antes no estaban. Particularmente en América del Norte está regulado que por un lado están las viviendas, por otro los terrenos agrícolas, otros los frutales y otros los forestales.

-¿Esta planificación sería para determinar en qué terrenos se puede plantar para prevenir incendios?

Si una agro factibilidad mixta que no está. Un ordenamiento territorial rural.

-¿Con el mundo privado han conversado esta idea?

El decreto 601 nace en los años 70 para recuperar el suelo degradado. Particularmente en zonas que no tenían ningún tipo de acción productiva. En Nuble el valle Itata, las comunas como Cobquecura y Quirihue, que son bien comunas bien agrestes territorialmente, con mucha cuesta y mucha pendiente donde la agricultura no se estaba dando, vino el modelo forestal a hacer un aporte. El tema es que como no estuvo regulado las densidades hoy día es una problemática.

-¿Ya comenzó el diálogo?

Este proceso de diálogo ya comenzó, la semana pasada el ministro Esteban Valenzuela encabezó esta misión que le dio el Presidente. Nos juntamos en la comuna de Concepción desde Valparaíso hasta Los Lagos con el mundo forestal, con el mundo agrícola, con la sociedad nacional forestal, con la academia, etc. Porque lo que buscamos es un consenso y un acuerdo amplio. Aquí nadie va a perder, todo lo contrario. Quien va a ganar positivamente van a ser las comunidades. Mucha gente después y durante la pandemia se fue del mundo urbano al rural y ahí tenemos otro tipo de amenazas, entonces hay que a estas personas nuevas, nuevos vecinos rurales que deben vivir en un ambiente sustentable y seguro. Por lo mismo revierte importancia un ordenamiento como este. Estamos trabajando en la interna como Ministerio de Agricultura y como Conaf y por supuesto vamos a involucrar a todo el mundo público y privado.

-¿Cuál es el llamado de ustedes a la población en general?

Esta es una nueva mirada como país, el actual modelo forestal, el desordenamiento territorial han sido temas claves para que también tengamos daños como incendios. Los incendios en Ñuble no comienzan en una plantación ni en un bosque. Comienzan en terreno agrícola, a través de matorrales, entonces efectivamente y cuando avanza según la proyección de masa y combustible o de viento esto va a afectar a todos. Los incendios no distinguen entre una empresa forestal grande o un pequeño propietario agrícola o un pequeño vecino que tiene una hectárea o media hectárea de plantación. Por lo mismo el acuerdo debe ser amplio. Comenzamos hoy día a conversar y va a ser un camino largo.

-¿Se han puesto alguna meta?

Si nos hemos propuesto que para el próximo año presentemos un proyecto de ley en el Parlamento. También vamos a invitar a los parlamentarios transversalmente a que miremos el país para ver cómo lo vamos a enfrentar a futuro. No queremos eliminar las forestales, todo lo contrario son un tremendo aporte para el país y también para Ñuble, el 30% de la región aquí es forestal, eso es sumamente importante fortalecerlo pero de una forma regulada y amigable con el medio ambiente. Y por supuesto amigable con las comunidades que viven alrededor de estas zonas rurales.

Nueva temporada

-En junio y julio llegaron noticias de las altas temperaturas en Estados Unidos y Europa ¿Preocupa que esto se replique en Chile, especialmente en Ñuble, y se provoquen mayores incendios?

El factor humano en Ñuble es sumamente relevante. Nosotros tenemos una unidad de análisis y diagnóstico de las causas de incendios y tanto en factor humano en forma negligente o intencional son relevantes en esta materia. También las faenas agrícolas cuando hay maquinaria que emite calor en cualquier momento por un descuido se puede provocar un incendio y eso es lo que ha pasado en Ñuble. La región es sumamente diferente a lo que pasa al sur del Bío Bío o en la Araucanía particularmente donde es otro proceso de los incendios forestales. Acá por ejemplo nosotros hemos articulado tan bien al mundo público y privado que por ejemplo nosotros articulamos también con el nivel central lo que es el botón rojo.

-¿Qué es el botón rojo?

Es un sistema para prevenir incendios forestales. Es un sistema predictivo de alerta que ha sido destacado por diferentes profesionales con el tema de prevención de incendios forestales y el objetivo básico es informar sobre la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios de gran envergadura.

-¿Cómo se activa?

El botón rojo analiza la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del tiempo. Además de la humedad de combustible muerto como vegetación seca o probabilidad de emisión. Se activa cuando se produce una probabilidad de emisión sobre el 70% o también la velocidad del viento superior a los 20 km por hora como va a ocurrir este fin de semana.

-¿Habrá condiciones este fin de semana para incendios?

Van a comenzar un alza de temperatura en la región del Ñuble que es normal como también el combustible, lo que no es normal es el aumento de viento. El día domingo va a ser un día complicado para Ñuble porque gran parte de la región va a estar bajo el botón rojo, es decir, va a estar susceptible a la propagación y ocurrencia de incendios. Cuando esto ocurre nosotros activamos todos los equipos de emergencia y destinamos recursos ya en territorio para que en el caso de que ocurra un incendio tengamos más rápido el control sobre este.

Año lluvioso

-El año lluvioso que acaba de pasar ¿Provocará menos o más incendios?

Particularmente las lluvias que ese año se postergaron hasta Noviembre, el año pasado dejó de llover en Septiembre, atrasó el inicio del periodo de mayor ocurrencia de incendios. Es decir, el año pasado a esta fecha llevábamos 124 incendios y hoy a la misma fecha llevamos 53.

-¿Por qué tantos menos?

Esto es por dos factores. Uno es el retraso de las mayores temperaturas producto de que aún sigue el terreno con alta humedad y por supuesto el aumento de acciones de prevención que hemos realizado transversalmente en la región. Eso es sumamente importante.

-¿Qué pasará con todo el pasto que creció producto de las lluvias?

Que se haya postergado la lluvia hasta casi fines de años trajo este hermoso pasto verde que hoy día vemos florido en la región del Ñuble. Pero a medida que avanza el verano, aumenta la temperatura, esto se va a convertir en pasto seco, el principal combustible disponible que va a estar para un incendio. Este material vegetal siempre ha estado en la región, y para que se produzca un incendio debe estar el combustible, que es el vegetal, el oxígeno y la chispa. La chispa la produce el fuego y el ser humano. Ahí cobra relevancia las acciones coordinadas de prevención, medidas de educación y crear conciencia en la ciudadanía que los incendios no son tan solo responsabilidad de la Conaf o de los equipos de emergencia, es una responsabilidad transversalmente.