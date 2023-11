Fiscal jefe de La Florida y su apuesta contra el crimen organizado: "Lograr condenas importantes"

Felipe Díaz ingresó a trabajar en la Fiscalía de Antofagasta en el año 2001. Desde ese momento toda su vida laboral ha sido dentro del Ministerio Público. En 2016 fue galardonado por la Policía de Investigaciones como el fiscal más destacado de la zona Oriente, y luego de más de 20 años hoy es Fiscal adjunto jefe de La Florida. En 2022 pasó a estar en las principales portadas al liderar la investigación que concluyó la condena de pena de cárcel efectiva para tres vecinos de La Florida por linchar y matar a un jóven de 21 años que fue confundido con un delincuente.

Diaz se define como un “fiscal persecutor”, que aunque pareciera una obviedad, explica, se basa en que todavía mantiene la pasión por la persecución penal. Sabe que la necesidad de justicia pasa por el trabajo que ellos realizan.

Señala qué la decisión para ser candidato tiene que ver con “desafíos profesionales” por la edad que tiene y porque cree que “efectivamente puedo hacer una diferencia más que ser crítico de la gestión de la fiscalía occidente, creo que se pueden mejorar algunos procesos y se puede hacer la diferencia en algunas cosas”.

-¿Cómo cuáles?

Creo que la Fiscalía Occidente debe reincertarse en los circuitos metropolitanos. Estos naturalmente tienen cuatro fiscalías regionales que funcionan o parecieran que están separadas. Pero lo cierto es que debemos apuntar a tener una fiscalía de flagrancia metropolitana o al menos el concepto de fragancia metropolitana única, unas primeras diligencias únicas y dar pasos más allá. Reintegrarse en la unidad de corte, alegamos ante dos cortes y tenemos cuatro fiscalías, la Fiscalía Occidente debe reintegrarse al equipo de la unidad de corte y alegar como corresponde. Tiene que definir ciertas políticas, aunar ciertos criterios y obtener los resultados, conocer la jurisprudencia.

-¿Qué significa eso?

Tener foco interregionales, esto corresponde a estrategias de investigación de ciertos fenómenos que nuestra región, la verdad que todas, pero las diferencias territoriales son prácticamente una autopista. Si tengo un delito que se comete en Vicuña Mackenna hacia el nortes es La Floria y hacia el poniente es La Granja, pero el fenómeno es el mismo y la banda puede ser la misma. Entonces, cómo fiscalía Occidente creo que es necesario reintegrarse a formas de investigar que combinen los esfuerzos de las otras fiscalías regionales también. Y no ver como fenómenos separados.

-¿Por qué cree que es importante?

Las bandas están operando en todo Santiago. Lo mismo ha ocurrido con las personas que están organizadas para sustraer cables de telefonía o de cobre, están funcionando en todos lados, hay acopios en todas las comunas, no son solamente fenómenos de ciertas partes de la Región Metropolitana. Verlo en forma separada me parece que tiene malos resultados. Ahí creo que hay espacio de mejora. (…) A ratos cada fiscalía prefiere tener sus propias soluciones técnicas para ciertos fenómenos cuando realmente debiese ser compartida. Ahora el Fiscal Nacional afortunadamente está apuntando a esto. Apuntando a que tengamos un equipo, al menos, de flagrancia. Hoy día está apuntando con el equipo de crimen organizado y homicidio a que se trabaje en forma unitaria, yo formo parte de ese equipo junto a tres fiscales de la zona oriente. Pero lo cierto es que estamos trabajando codo a codo con un equipo multidisciplinario de la nacional.

Crisis de seguridad

-En las últimas semanas los problemas de migración han sido la base de las disputas políticas ¿Es tan grande la crisis de seguridad que se percibe en el país?

Hay cosas que en función de mi cargo no me compete responder que son de carácter político pero si me corresponde desde la función de la Fiscalía. Tenemos harto que hacer en materia de crimen organizado. Como lo caracterizamos, si el crimen organizado se compone o no de personas que son extranjeras, desde luego yo creo que hay una combinación, y que la situación de que alguien no pueda ser fácilmente identificable constituye un desafío. Un problema que se convierte en un desafío para los que hacen la investigación penal pero también se compone de nacionales que están identificados. Entonces en la medida que demos el salto, en término de investigación, para lograr efectivamente utilizar las técnicas que la ley concede para atacar el crimen organizado, que son varias, por allá va la solución.

-¿Qué deben hacer para enfrentar el crimen organizado?

Debemos transitar de la investigación dirigida a establecer la responsabilidad penal de las personas que han cometido delitos: homicidio, robo con intimidación, robo con homicidio a atacar el mercado ilícito y las ganancias que provienen. ¿Por qué hay grupos organizados para cometer delitos? Porque están lucrando de alguna forma, es una forma de vida que puedo no compartirla pero sabemos que hay un lucro que está detrás y siempre estamos pensando en condenar o lograr la condena del que participó en los hechos. Pero eso generó un mercado ilícito detrás que no estamos atacando, no estamos utilizando adecuadamente herramientas para, por ejemplo, incautar inmuebles, se hace pero masivamente no lo hacemos. Así se va a generar un desincentivo naturalmente. Alguna vez un profesor hablaba del análisis económico del derecho, no solo analizar jurídicamente la norma sino que cuales son los efectos económicos de aplicar ciertas normas.

-¿Cuáles son las principales dificultades para investigar al crimen organizado?

En este minuto nuestra institucionalidad nos da muchas herramientas para dirigir nuestras investigaciones, vale decir, de hacer una investigación profunda, conocer el comportamiento patrimonial de los sujetos de interés, y luego derechamente instar judicialmente por obtener cautelas reales. Hay nuevas herramientas que salieron este año en nuestra legislación, entonces bajo ese punto de vista estamos bien aspectados. Ahora bien, nosotros como fiscales al momento de ejercer la acción penal y particularmente al hacer la investigación tenemos que apuntar a lograr siempre la convicción, no solo la del fiscal, la de los jueces.

-¿Entonces qué hay que hacer?

Nosotros tenemos que atender y dirigirnos a conocer y satisfacer el estándar judicial para lograr condenas importantes que incluyan comicios. Para eso al momento de iniciar una investigación yo tengo que apuntar no solo a lograr establecer una participación sino que también como la malla completa de la organización se estructura. Cuáles son los roles de cada uno, pero eso tiene que convertirse en prueba. Ese es un desafío que naturalmente es difícil pero en buena hora tenemos un estándar difícil porque es una garantía de todos los ciudadanos que si vamos a ser condenados es porque logramos convencer a un tribunal más allá de toda duda razonable.

Portonazos

-¿Es un problema la flagrancia?

La flagrancia no es un problema. Corresponde a una detención cuando alguien está cometiendo un delito in fraganti, cuando se está cometiendo, se acaba de cometer o hay señales en su vestimenta que acaba de cometer un delito. Eso significa pruebas que son rápidas y de muy buena calidad que generan convicción rápidamente. No hay duda que una buena flagrancia debiese generar un buen juicio oral por un hecho generalmente aislado. Cuando quiero profundizar una investigación, desbaratar una banda criminal lo que hemos hecho con buenos resultados porque hemos convertido lo que se denomina simplemente en indicios en pruebas que generan convicción.

-¿Podría dar un ejemplo?

Voy a poner un ejemplo, bandas criminales que desarrollan portonazos. Cuando teníamos un fenómeno de portonazo en cierta comuna que se habían cometido 15-20 delitos. Teníamos ciertos hilos conductores que podíamos vincularlos, a través de los pórticos, masivamente los pórticos mostraban la cantidad de vehículos, mostraban los vehículos que iban por las autopistas con encargo y cerca habían otros sin, que los llamábamos “la vecindad”. Sumado al análisis de las redes sociales y otros elementos, juntabamos 10 o 12 casos que no estaban en flagrancia o quizás había uno de ellos pero había un hilo conductor entre los demás.

-¿Qué hacen con esa información?

Cuando nosotros llevábamos eso a juicio le mostramos al tribunal que para los hechos aislados podíamos tener poca prueba, pero el desarrollo cronológico de los hechos una noche de furia que se cometieron 5 o 6 hechos, los horarios en que se cometieron, víctimas que no en todos los casos logran reconocer a los imputados de cada evento. El tribunal no podía llegar sino a lo mismo que nosotros, que los hechos estaban concatenados y terminaba condenado por todos ellos. A que voy, hemos logrado en algunos casos cuando nos ha ido bien que hemos logrado convertir los patrones, los indicios, pruebas que al principio consideradas de forma aislada son de poca calidad en pruebas suficientes y eso requiere llevar al tribunal derechamente un relato.

Rol del Ministerio Público

-En medio de esta crisis de seguridad, ¿Cómo evalúa el rol del Ministerio Público?

No me corresponde a mí evaluar el rol del Ministerio Público, no es de mi competencia. Entiendo para donde va la pregunta, la fiscalía tal como otros órganos ha tenido que ponerse al día en función del fenómeno. La agudización de la violencia es un fenómeno que sí hemos visto, hemos pasado de aquel homicidio que se cometía saliendo de una discoteque, un femicidio, una pelea entre personas que habían consumido droga y alcohol. A pasar al homicidio que hay imputados desconocidos que los medios de comisión son armas de fuego y ahí estamos en presencia ya de bandas criminales, homicidios por encargo, ajuste de cuentas, ese tipo de cosas. (…) En esa línea creo que ha sido muy buena la implementación del proyecto ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios). Persigue precisamente que estemos compartiendo la misma información a nivel metropolitano.

Cambio en los delitos

-¿Hace cuánto tiempo estamos frente a un cambio en la forma en que se cometen los delitos?

No podría dar un tiempo. Pero si lo hemos notado. Lo noto en los ingresos, leo regularmente, todas las mañanas me llegan las novedades de la noche. Esto se viene arrastrando hace más años, yo creo que ha sido incluso progresivo. Hemos normalizado los portonazos y lo cierto es que hace 15 años no eran normales. (…) La fiscalía tuvo que implementar distintas formas de investigación para enfrentar el fenómeno del portonazo. Esta comunicación inmediata con las autopistas, los pórticos lectores de patentes donde están implementados y funcionando para conocer los autos que tienen encargo. Ese tipo de investigaciones o actuaciones. Las mesas que se hicieron en su minuto con el gobierno en materia de portonazo, etc.

-¿Y los delitos violentos?

Pasa lo mismo. No estábamos acostumbrados a delitos de esta naturaleza. No estábamos acostumbrados a que alguien sea víctima de un portonazo y le disparen. Lamentablemente nos acostumbramos a los portonazos pero no a los violentos. Bueno hoy día las novedades que me llegan a mi bitácora diaria dan cuenta de que muchas personas son golpeadas cuando están entregando el vehículo. Lo cual pareciera innecesario, yo hablo con ellos y no entienden porque ya están entregando el vehículo y son golpeados igualmente.

Ideas para la Fiscalía Metropolitana Occidente

-¿Cuáles son las principales ideas para combatir todo lo que está sucediendo en la zona?

El proyecto que yo encabezo, porque me acompañó de otras personas de otras áreas, tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver con el tema de las víctimas, la relación con el Poder Judicial como tal y el tema de la corrupción y del crimen organizado. Para responder la pregunta, quiero enfocarme en corrupción y crimen organizado. No voy a entrar a comentar casos contingentes, pero hemos visto que la corrupción ataca distintos órganos del Estado incluyendo la fiscalía, conocemos casos que hay policías involucrados, servicios públicos, municipalidades y otros. En la medida que la corrupción afecta en los órganos públicos, termina afectando las posibilidades ciertas que tenemos de investigación y de persecución de delito.

-¿Y en materia de crimen organizado?

Creo que se puede dar un paso adelantándose a la comisión de delito. Las técnicas de investigación modernas que se están utilizando con éxito como la interceptación de télefono o cuando hay agentes virtuales en bandas criminales internacionales en materia por ejemplo de pornografía infantil. Se están adelantando, una vez que sabemos que se ha cometido un delito, y empiezan a conocer el comportamiento de un grupo criminal. A tal punto que en algún momento hay que tomar ciertas decisiones, bueno decir que tengo que interrumpir y esta comisión criminal se interrumpe cuando hay en tela de juicio bienes jurídicos relevantes. Puedo hacer una coordinación para que llegue droga del norte y permitir que pase por ciertas regiones esperando conocer cuál es el destino final, pero no puedo permitir que sigan matando gente un grupo de sicarios dentro de la investigación. De ese modo, a través de esas herramientas, debiese uno lograr adelantarse a ciertos grupos. Perfilarlos adecuadamente y conocer el mercado.

– En relación a los delitos económicos ¿están los organismos auxiliares preparados para hacerle frente a esta nueva criminalidad?

He tenido buena experiencia en investigaciones de esa naturaleza. (…) Parte de la buena experiencia que hemos tenido tiene que ver con los organismos del Estado, tienen un rol relevante para entregar evidencia potente. Cuando hemos trabajado con la Contraloría, con el Servicio Impuestos Internos, porque son organismos que percé están en la fiscalización de sus respectivos sectores de trabajo. Cuando nos han entregado información de calidad, esa información pocas veces es descartada de juicio. En otras palabras, si yo hago un trabajo cohesionado con la Contraloría, si estoy indagando una licitación irregular, lo más importante para mi va a ser conocer el primer trabajo que hizo la Contraloría al respecto.

-¿Se requiere de una mejor especialización para la criminalidad que existe hoy?

La especialización es necesaria para todos los ámbitos, eso incluye a jueces -que se especializan regularmente- fiscales también, en muchas ocasiones tenemos estudios de abogados que toman defensas y son empresas completas con gente muy especializada. Creo que es un desafío importante, y que en otras materias del pasado la fiscalía también se puso a tono, las policías también.

-¿Cómo en cuál?

Hoy día nadie discute que estemos capacitados para hacer delitos tributarios, una empresa que tiene facturas falsas y que abultó sus gastos para declarar menos impuestos, es un delito sumamente sencillo de cometer. Ya nos acostumbramos que con un buen informe del servicio, una pericia de la factura, con declaraciones se logran condenas. Cuando antes era un delito que parecía muy complejo. Si es que yo salgo elegido Fiscal Regional, mi idea tiene que ver con lograr ciertos niveles de especialización. La verdad es que uno debiese combinar fiscalías territoriales, que tienen una competencia común, con fiscalías especializadas que tienen competencias en ciertas materias.