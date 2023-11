Fiscal jefe de Curacaví y crimen organizado: "No podemos ocupar las mismas fórmulas de siempre"

Antes de titularse como abogado de la Universidad Católica, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Curacaví, Paul Martinson, ya formaba parte del Ministerio Público. “Partí como técnico jurídico”, recuerda, en conversación con Radio Bío Bío. Era 2007. Han pasado más de 16 años y hoy es uno de los 12 concursantes al cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que dirige hasta el 22 de enero de 2024 el fiscal José Luis Pérez Calaf.

Ha investigado narcotráfico, delitos sexuales y corrupción, como una arista del denominado caso “basura”. Hace no mucho desbarató a una banda criminal llamada “Jalisco Melipilla Nueva Generación”, donde su líder, el “Pablo”, fue a dar a la Clínica Las Condes tras ser baleado. Es hermano de Kurt Martinson, quien desapareció en noviembre de 2014, a los 35 años, en el desierto de Atacama. Se define -dice- como un fiscal de “alta experiencia operativa”.

Postula al cargo no solo por un tema de “desarrollo profesional”, sino que porque cree que la Fiscalía Metropolitana Occidente “necesita una energía nueva para poner en práctica un programa que afronte las nuevas problemáticas; los nuevos delitos, las nuevas leyes, nuevas herramientas investigativas, nuevas formas de criminalidad”, transparenta. Que su nombre llegue a la terna de candidatos será resorte de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel.

Imputados desconocidos

– ¿Qué tan grande es la crisis de seguridad que actualmente se percibe?

No es un misterio que hayan aumentado los delitos de homicidio y los secuestros. (…) Y lo que es más preocupante es que han aumentado los imputados desconocidos en los homicidios, y eso requiere que tomemos acciones inmediatas. Acciones innovadoras que permitan adelantarnos a ese tipo de delitos y evitar que esta cifra de imputados desconocidos siga subiendo y que lleguemos a como era antes.

– ¿Era al revés?

El imputado, en los delitos de homicidio, era el que tenía las cifras más altas de imputado conocido porque tenía características completamente distintas a las que tiene el día de hoy; motivaciones distintas y, por tanto, uno podía dirigir la investigación de una forma completamente diversa a los fenómenos que están sucediendo el día de hoy.

– Y al interior de la crisis, ¿cómo evalúa el rol del Ministerio Público?

Actualmente creo que ha tomado decisiones bastante acertadas. El hecho de que se haya iniciado esta fuerza de tarea relacionada con los delitos de homicidio y secuestros extorsivos en el contexto crimen organizado, que ha llevado el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el Programa Calles sin Violencia, es una forma acertada de abordar este fenómeno porque, y lo dice el fiscal nacional constantemente, ante criminalidad organizada la fiscalía debe ser más organizada, y en este caso ha, efectivamente, organizado un equipo que innova y que le hace frente a las nuevas formas de criminalidad, y que ha elevado el estándar de atención de víctimas.

– ¿Cómo definiría esta transición en la forma en que se están cometiendo delitos en el país?

De todas maneras es preocupante la forma en que han evolucionado los delitos, no solamente por los delitos violentos, sino que porque año a año los ingresos de la fiscalía son mayores. Y eso no solamente por los nuevos delitos, sino que porque han aumentado nuevas formas de criminalidad y la innovación o evolución en las figuras delictuales. Entonces, tenemos que hacerle frente, y para hacerle frente no podemos ocupar las mismas fórmulas de siempre. Y ante una situación en esos términos, debemos atacar de tal forma los delitos que podamos llevar no solamente a descubrir quién es el autor del mismo, sino que tenemos que llevar a cabo medidas que nos permitan evitar el aumento y ojalá llevar a una situación decreciente del delito.

Mercado delictual

– En la zona Occidente en los últimos periodos han aumentado los delitos violentos. ¿A qué atribuye esto en la jurisdicción?

Creo que hay varios incentivos para la comisión de los delitos. El mercado delictual ha aumentado estos incentivos porque son altamente lucrativos, y por ejemplo los delitos de robo con intimidación, en sus versiones denominada ‘abordazo’, ‘encerrona’, o ‘portonazo’ tienen un rédito bastante alto, porque han proliferado los receptadores de esas especies y aquellos son los que pagan para obtener estos vehículos, y en definitiva como prolifera la demanda de ese tipo de vehículos, prolifera también la oferta o aquellos que quieren cumplir con esa demanda.

– ¿Dónde se debe atacar, entonces, el mercado delictual?

Debemos atacar a los incentivos del delito, las ganancias que se han obtenido, aquellos que hacen que se gane con el delito, que le hacen que sea lucrativo, por ejemplo receptadores de vehículos, talleres en que se clonan vehículos; las ganancias de aquel traficante de droga, vehículos, casas, dineros que puedan tener, y hay que atacar, aparte de los incentivos, hay que establecer cuáles son los incentivos de todos y cada uno de ellos, y ahí empezar a atacar, pero también hay que atacar los medios, dejarlos con una dificultad de acceso al medio.

– Con eso debería bajar la comisión…

Si nosotros atacamos el incentivo al delito bajamos, por lo tanto, las ganas de cometerlo, entre comillas, o la tendencia a cometerlo; y si hacemos difícil el acceso a los medios también desincentivamos la comisión porque se produce una dificultad mayor para acceder al mercado.

– En los últimos meses se han conocido casos narcos en la zona Occidente, como el “Pablo” o la “Ina”, Sabina Godoy Montero, ¿qué tan enquistado está el crimen organizado en la zona Occidente?

Lo preocupante de este tipo de situaciones es que grupos de narcotraficantes se están ocupando de las comunas más periféricas, y por lo tanto ejercen control sobre lugares que no están acostumbrados a este tipo de delitos y de violencia, por tanto los grupos organizados prefieren este tipo de lugares por eso mismo, porque las herramientas y el esfuerzo que se destina en hombres, en policías, en control policial en cantidad de patrullas, en cantidad de recursos, son menores en ese tipo de lugares porque históricamente tiene una criminalidad distinta, que se aborda de otra forma.

Centralizar investigaciones

– ¿Cuáles son las dificultades para perseguir el crimen organizado?

En el crimen organizado hay que establecer un criterio único de persecución dentro de la Fiscalía Occidente, y centralizar las investigaciones en el fiscal regional, en este caso espero centralizarlas en mí, con un equipo de fiscales de Alta Complejidad, con analistas del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, con abogados asistentes y Unidad de Víctimas y Testigos que establezcan un estándar único de investigación.

– ¿Cuál sería el plus de centralizar las investigaciones?

Centralizar las investigaciones en el fiscal regional con este equipo, implicaría una elevación del estándar de investigación, una centralización de la información que permite, obviamente, un mejor análisis y utilizar para aquello analistas de SACFi unido a el análisis con inteligencia artificial, que permita, entonces, desbaratar a las organizaciones criminales y no solamente atacar al sujeto que comete el homicidio y que forma parte de la organización criminal.

– ¿Qué falta para tener una persecución a la altura de los tiempos que se requiere?

Mire, podríamos decirlo a nivel de fiscalía, en general. Falta, por ejemplo, que haya una posibilidad de acceso a los datos de migraciones, que podamos consultar con mejor rapidez y no solamente mediante oficio, que en el Banco Unificado de Datos se pueda incorporar la información de quiénes están solicitando esta autorización o están regularizando su situación, porque eso nos permite desde ya empezar a tenerlo dentro de una base de datos, o al menos ubicables y conocer nombres y caras.

– ¿Y a nivel Occidente?

La pregunta a nivel de Fiscalía Occidente para poder hacernos cargo de la criminalidad organizada, se requiere de innovación. Se requiere de innovación y estar sobre los procesos, ejecutando los mismos, y esto creo que lo debe hacer quien va a llevar esas investigaciones, lo debería hacer el fiscal regional. Y esto es para darle la relevancia que tiene el fenómeno, porque el hecho de que se mantengan en el fiscal regional y que lo haga con un equipo especializado creo que le releva. Estamos hablando de un fenómeno que no puede ser abordado en forma local, sino que debe ser abordado en forma regional y global dentro de todas las comunas que se encuentran adscritas a la Fiscalía Occidente.

Innovación

– ¿Qué medidas propone si llegase al cargo para combatir el crimen organizado?

Hay que distinguir algo. Los delitos que se están cometiendo relacionados con los ‘portonazos’ y estos robos violentos o robos de vehículos pluriofensivos, y que han ido aumentando, están radicados en SACFi, y realizan investigaciones bastante exitosas respecto de ciertos grupos. Pero hay que, insisto, innovar en ese punto, y como adelantaba, hay que ir atacando otras situaciones que están relacionadas con esos grupos, y por lo tanto ir atacar los incentivos, para la comisión de esos delitos, y atacar los medios.

– ¿Cómo se atacan los medios, por ejemplo?

Nosotros somos parte de los Consejos de Seguridad y de los Consejos STOP. (…) Por ejemplo, el hecho de que se instalen ciertas cámaras que sean financiadas por la municipalidad, levantamos los puntos rojos hotspot y dentro de ese lugar, si bien puede haber una cámara en la vía pública, en los locales se les puede otorgar las facilidades para mantener estas cámaras de seguridad porque quizás en ese local no tiene los medios para hacerlo. (…) Por lo tanto, aumentamos los ojos dentro de la ciudad y que han servido mucho para descubrir delitos muy graves, o sea, homicidios y otras situaciones.

– El tema de la flagrancia. ¿Es un problema hoy para la Fiscalía Occidente?

El problema que tiene la flagrancia es que creo que muchas veces se agota el caso en la flagrancia, cuando no debiera ser de esa forma. Creo que la flagrancia la debiéramos aprovechar para poder levantar investigaciones en base a esos datos, poder interpretarlos, y si, por ejemplo, tenemos una flagrancia de un tráfico de drogas poder no quedarnos solamente con la investigación de ese caso, sino que poder levantar algo más respecto de esa información y ver quién es su proveedor, dónde vende, en general investigar más ese antecedente y no solamente quedarnos con la flagrancia que, claro, puede ser una condena relativamente segura, pero tenemos que utilizarla para algo más.

– ¿Dónde hay que atacar al narcotráfico, el punto débil?

Hay que dirigir las investigaciones, establecer, obviamente la participación en el delito que principalmente se está investigando, pero el lugar donde más hay que enfocar la investigación es en los bienes que se obtienen, en las ganancias. Ahí es donde hay que atacar. Eso es lo que más le duele al traficante al momento de ser condenado, el comiso de sus especies; el quitarle las casas que ha comprado, los bienes muebles que ha comprado, los autos que ha comprado provenientes de la venta de drogas.

– Y en caso de ser regional, ¿cómo piensa atacar el patrimonio?

Vamos a levantar por tanto, en el evento de ser designado fiscal regional, investigaciones por lavado de activos relacionados con sujetos que ya tienen condena en delitos de tráfico de drogas y verificar si efectivamente durante el periodo de su condena mantuvo ganancias lícitas que puedan justificar los bienes que actualmente mantiene en su poder. Y si esto, obviamente, pueden ser relacionados a un origen ilícito, esto es, el tráfico de drogas, ahí es donde hay que atacar, eso es lo que más duele al traficante de drogas, sus bienes. El delincuente no comete el delito para ser delincuente, lo comete con un objetivo que es la ganancia.