Tomas Wiklund, el embajador tuitero: "Los chilenos son más espontáneos que los suecos"

A los cinco años de edad tuvo su primer contacto con Chile. Por medio de las historias de Clara, Blanca y Esteban Trueba, “viajó” hasta este distante país latinoamericano sin salir de su residencia en Täby, ubicada en las afueras de Estocolmo, la deslumbrante capital de Suecia. A través del libro “La Casa de Los Espíritus”, escrito por Isabel Allende, Tomas Wiklund pudo conocer un poco de la realidad chilena, aunque por la ficción. Hoy en día, a los 51 años, mira por la ventana de su oficina, en avenida Apoquindo, y afirma: “Me encanta Chile”.

Wiklund llegó a Santiago en julio de 2022 para ocupar el puesto de embajador de Suecia en Chile. Lo acompañaron su esposa Mónica y sus hijos Vera y Magnus. Baltazar, el mayor, vive en Ámsterdam, donde estudia antropología. Cada vez más adaptado a su nuevo hogar, cuando no está en la oficina, el diplomático disfruta lo máximo posible de la capital chilena. Le gusta escapar a las montañas, comprar frutas y verduras en La Vega Central, visitar museos, flanar por las calles del centro. Según Wiklund, es una manera de acercarse a la ciudad que eligió para vivir.

Muchas de sus actividades, tanto laborales como en momentos de ocio, pueden ser acompañadas a diario por las redes sociales. El autodenominado “embajador tuitero” ya suma 23,9 mil seguidores en X (ex Twitter) y su estilo más informal, poco común entre diplomáticos, lo ha hecho acercarse aun más a los usuarios, algo que considera bastante positivo. “Queremos mostrar funcionarios accesibles y transparentes, ofrecer una imagen un poco más moderna”, destaca Wiklund, quien nunca se sintió atraído por las redes. Impulsado por el gobierno de Suecia, como parte de la “twiplomacia”, tendencia en la política mundial, tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y romper con el estereotipo de figura lejana del pueblo.

Graduado en derecho y en ciencias políticas por la Universidad de Estocolmo, Wiklund construyó una carrera profesional sólida a lo largo de los años. Vivió en Etiopía, en Pekín, en Nueva York, donde trabajó en las Naciones Unidas; y en Cuba, donde ocupó por primera vez el puesto de embajador.

En Chile, una de sus principales misiones es estrechar aún más las relaciones bilaterales en los diferentes ámbitos, y que estas sean basadas en valores compartidos por los dos países, como derechos humanos, democracia, igualdad de género y sostenibilidad. “Creo que con esa plataforma siempre sale bien”, afirmó Wiklund, quien recibió a BioBioChile para conversar en la embajada.

Los negocios y la política

—¿Qué proyectos Suecia ha desarrollado con Chile actualmente?

Históricamente, las relaciones entre Chile y Suecia son muy profundas y excelentes. En lo comercial, tenemos mucho en común y en el sector económico existe algunas similitudes entre nosotros. Somos países mineros, con una industria forestal, Chile tiene regiones con el clima parcialmente ártico y es un país poco poblado en comparación con su tamaño. Además, hacemos hincapié en temas como la sostenibilidad e innovación, donde tenemos una relación muy fuerte.

Los proyectos en minería, por ejemplo, constituyen un 50%, más o menos, de nuestra relación comercial. De hecho renovamos este año un memorándum de entendimiento entre el Estado sueco y el chileno en minería sostenible. Además de eso, hay otra colaboración entre Codelco y el ecosistema minero en Suecia, que es algo bastante concreto. Allá existe también un trabajo conjunto entre los dos países, sobre todo en minería subterránea, que es tradición en Suecia y ahora cada vez más importante para Chile. La innovación en automatización del sector es otra área donde tenemos muchos trabajos en conjunto.

Pero también existen otras colaboraciones en el sector comercial. Vale mencionar el de transporte con Scania y Volvo, el de telecomunicaciones con Ericsson, y también en otros sectores. Ikea abrió en Santiago sus dos primeras tiendas de América Latina. Muchas empresas ven a Chile como una puerta de entrada a la región porque es una economía desarrollada, tiene una infraestructura que funciona, una democracia estable e instituciones que funcionan muy bien. Así que eso también es una fortaleza que tiene el país.

—Para el futuro, ¿hay algo que ustedes nos puedan adelantar respecto a proyectos bilaterales?

Bueno, más allá del comercial, tenemos también una colaboración en lo académico muy fuerte. Existe una red de 17 universidades chilenas y suecas que se llama ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) y el año pasado tuvimos un foro en Punta Arenas en el cual estuvieron presentes 100 académicos suecos. El próximo año, este foro será en Estocolmo. Cabe destacar que esta colaboración se desarrolla con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, junto con Business Sweden, realizaremos el Swedish Innovation Week, una semana con seminarios enfocados en innovación en diferentes sectores. Será un proyecto importante para 2024.

En lo que se refiere a cultura, por el momento estamos promoviendo la música sueca. Me gusta mucho la música, pero también es una manera de promoción integrada en el sentido de que se trata de cultura, se trata de la imagen del país. La música es un negocio importante para Suecia también. Somos uno de los tres países que más exportan que importan música. Vamos a tener una exposición sobre nuestros trabajos en el área, el Swedish Music Moments. Además, habrá conciertos de artistas suecos en Chile, como The Hives, una banda de rock.

—La música sueca está llena de referentes, ¿sí?

Sí, tenemos ABBA, Roxette, entre tantos otros. El año pasado, Europe se presentó acá y llenó el Movistar Arena. Ace of Base es otro grupo importante.

Además, Suecia tiene hoy en día muchos productores importantes, como Max Martin. No sé si lo conoces. Actualmente él tiene equipos que producen canciones para muchos de los principales artistas del mundo. Así que hemos tenido mucho éxito también en la industria creativa, lo que es interesante. Curioso, quizás. Creo que esto tiene que ver con varias cosas y una de ellas es que en Suecia tenemos desde hace mucho tiempo una escuela comunal de música. Max Martin, por ejemplo, cuenta que, cuando era niño, tenía acceso a instrumentos, a toda la infraestructura para iniciarse en la música y de manera gratuita. Esto ha sido muy importante.

—Hablando un poco sobre las relaciones entre Chile y Suecia en el pasado, hace 50 años la Embajada sueca tuvo una importancia significativa en el Golpe Militar, salvando a muchos chilenos de la dictadura de Pinochet. ¿Qué le parece el apoyo que sigue teniendo Pinochet en Chile? Según la encuesta Mori, 36% de los chilenos lo apoyan.

Lo que hizo mi predecesor en ese entonces, el embajador Harald Edelstam, fue un ejemplo de coraje civil para proteger, cuidar y promover los derechos humanos. Ya lo había hecho antes en otros lugares también, así que mostró la importancia de cuidar de la democracia. Son valores que compartimos Suecia y Chile. El sistema internacional no funciona sin estos principios.

—Usted admite que es un defensor de los derechos humanos ¿Qué le parece la posibilidad que los chilenos elijan a José Antonio Kast en las próximas elecciones presidenciales?

Como diplomático extranjero, no me corresponde tener una posición sobre ningún candidato en una elección. Es un asunto interno del país.

Chile: primera opción

—Usted y su familia viven hace poco más de un año en Santiago. ¿Ya están completamente adaptados a la ciudad?

A mí me encanta Santiago, y a mi familia también. Estamos muy contentos acá. Nosotros quisimos realmente venir a Chile. Como los diplomáticos siempre tienen que aplicar, así funciona para nuestro sistema, hay una lista de opciones de países que podemos elegir para desempeñar nuestra labor. Chile fue la opción número uno. Lo que sí pasa con la familia, es que la vida diplomática, en general, no es tan fácil. Uno tiene que cambiar país todo el tiempo y eso tiene sus más y sus menos, obviamente.

—¿Cuál fue el choque cultural más importante que usted tuvo en Chile?

En general, las similitudes son más importantes que las diferencias. A veces es bueno acordarse de eso también. Y con Chile creo que vale la pena mencionar que estamos en los extremos del mundo y, quizás por eso, también un poco aislados. En el contexto de América Latina, los chilenos son un poco más serios, tienen fama de ser un poco más ordenados, digamos. Y en el contexto europeo pasa lo mismo con los suecos. Pero claro que hay muchas diferencias también, ¿no?

No sé si hubo un choque porque ya había estado en Chile antes, ya había visitado el país algunas veces. Pero sí, los chilenos son más espontáneos que los suecos y lo encuentro algo positivo.

—Quizás sea una característica del pueblo latino…

Sí, exacto. Además, a los chilenos les gustan los asados aún más que a los suecos. También amamos los asados, pero aquí creo que la pasión es mayor.

—¿Y es muy diferente el asado en Suecia?

No muy diferente, pero aquí hay un enfoque en la carne. Allá también se come carne, pero hay más pescados y verduras.

—¿En qué otras cosas nos parecemos chilenos y suecos?

He trabajado en muchos países y para mí es muy fácil trabajar aquí. Tenemos esta plataforma de valores que compartimos, como derechos humanos, la democracia, igualdad de género, la sostenibilidad.

Además de eso, los recursos que necesita todo el mundo para la transición energética, la transición hacia lo renovable… todo eso tiene Chile. Por esta razón, hay una competencia entre diferentes sectores de Europa, China, Estados Unidos. Como representante sueco, veo que nosotros también encajamos muy bien en esto. Tenemos empresas y soluciones que trabajan en esa dirección de sostenibilidad e innovación. Por eso creo que hay muchas oportunidades para nuestra relación.

—¿Y en qué cosas somos totalmente opuestos?

La verdad es que no creo que haya algo donde seamos totalmente opuestos… No se me ocurre algo, por lo menos.

comillas Lo que hizo mi predecesor en ese entonces, el embajador Harald Edelstam, fue un ejemplo de coraje civil para para proteger, cuidar y promover los derechos humanos. Ya lo había hecho antes en otros lugares también, así que mostró la importancia que es cuidar de la democracia. Son valores que compartimos Suecia y Chile. El sistema internacional no funciona sin estos principios. - Tomas Wiklund, embajador de Suecia en Chile

—¿Cuáles son sus actividades favoritas cuando no está en la oficina? ¿Dónde le gusta pasear en Santiago?

Me encanta la montaña. Es como un marco de la ciudad, pero también es un lugar para escapadas. Con mi esposa nos gusta hacer trekking y tenemos cerca de nuestra residencia el cerro Manquehuito, donde ya fuimos varias veces. Pero también está el Cajón de Maipo, que es hermoso.

Además, me gusta caminar por el centro porque es una manera de acercarme a la ciudad. A veces la diplomacia es como una burbuja. Bueno, tiene que ser así a veces, obviamente, pero salir de eso es la única manera de conocer un poco el país y la cultura. Me encanta también ir a La Vega Central, que refleja lo que es Chile, y a los museos. El Museo de Arte Precolombino es mi favorito hasta ahora. Pero, si tuviera que elegir una cosa solamente, sería las montañas, que son preciosas.

Embajador tuitero

—Usted es bastante activo en las redes sociales, sobre todo en X. ¿Siempre le gustaron las redes?

Bueno, eso es lo chistoso. La verdad es que como persona jamás he sido activo en las redes. De hecho, esto comenzó cuando me mudé para Santiago. Tuve como instrucción del Ministerio de Asuntos Exteriores que, como embajador, debería tener una cuenta en las redes. Entonces, la abrí como parte de mi trabajo. Pero desde entonces, ¡ha tenido tanta interacción positiva y realmente cariñosa! Ahora, pasado un tiempo, digo que sí me gusta porque he aprendido mucho. Ha sido una experiencia muy enriquecedora.

Nuestra idea es que la cuenta de X (ex Twitter) sea un poco más personal, que vaya en línea con la imagen de Suecia. Queremos mostrar funcionarios accesibles y transparentes, ofrecer una imagen un poco más moderna. Entonces, si utilizásemos la cuenta para solamente sacar declaraciones, no sería tan interesante fuera de la burbuja diplomática. Estoy muy contento con este trabajo y agradezco mucho a los seguidores que tengo.

—¿Y ha sido fácil romper la imagen del diplomático lejano?

No hago nada que no me representa a mí realmente y sigo mis propios instintos. Claro, siempre teniendo en cuenta mi oficio, porque obviamente tengo que tener esto presente, pero en general lo que publico soy yo como persona también, no es un teatro. Por eso, sí, ha sido bastante fácil. Sorprendentemente fácil.

—Hay un video en X que me llamó bastante la atención. Muestra a usted preparando una empanada chilena. Con bastante maestría, incluso ¿En cuánto tiempo aprendió a prepararla? Porque no es algo fácil…

¡No es trampa, te lo juro! La verdad es que mi esposa es colombiana. Entonces, la empanada, aunque sea algo muy típico de Chile, también se come mucho en Colombia. Así que no es la primera vez que las preparo. Ahora, a los chilenos les gustan las empanadas más grandes y de pino. Preparé una de queso, pero la próxima vez haré una de pino.

Aquí preparando empanadas chilenas para las Fiestas Patrias ¡Felices fiestas a todas y todos! 🇨🇱🎉🎊🥳🥟#FiestasPatrias2023 #EmpanadasDeliciosas pic.twitter.com/InPubH7wnr — Embajador de Suecia en Chile (@EmbSueciaChile) September 17, 2023

—Con toda sinceridad, ¿usted prefiere empanada o albóndigas?

¡Ahora sí es una pregunta muy tramposa! Bueno, la verdad es que es difícil elegir, porque me gustan las dos. Pero, si estoy en Chile, obviamente me quedo con las empanadas. En Suecia, elijo las albóndigas.

—¿Qué legado usted quiere dejar como embajador en Chile?

Espero haber contribuido para profundizar aun más las relaciones entre Chile y Suecia, sean comerciales, culturales o políticas. Y que sean siempre basadas en los valores que compartimos, porque creo que con esa plataforma siempre sale bien. Además de eso, contribuir para una relación un poco más accesible, fuera de la burbuja diplomática, y mostrar que en Suecia somos un país moderno.