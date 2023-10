Exembajador de Chile en Emiratos Árabes: Israel puede defenderse sin "arrasar a toda la población"

Jorge Daccarett es el exembajador de Chile en Emiratos Árabes, ha vivido en Medio Oriente y además es descendiente de palestinos. Por esto, en conversación con Radio Bío Bío, abordó el conflicto actual que existe entre Israel y Palestina. Pero para él “hay una asimetría importante entre una potencia militar como lo es Israel (...) contra un movimiento que es una facción de guerrilla”. Agrega que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu “ha estado bajo en las encuestas, ha sido acusado por corrupción” y que “una situación de defensa contra Palestina genera una causa común”. No obstante, señala que se necesita un mediador para llegar a la paz, y que para él la opción de Emiratos Árabes Unidos se “plantea interesante”.

Hasta julio de 2022 Jorge Daccarett fue el embajador de Chile en Emiratos Árabes, además fue director del Bank of Palestine para Latinoamérica y de la entonces Fundación palestina en Chile -entidad que representaba a los palestinos en el país antes de que se conformará la comunidad-.

Además en 1936 los abuelos del exembajador llegaron a Chile desde Palestina, por lo anterior, además de sus años viviendo en Medio Oriente, a Daccarett le preocupa lo que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza.

En conversación con Radio Bío Bío Daccarett explica el rol de Hamas en Palestina, lo complejo que es llegar a la solución de los “Dos Estados” y advierte que el uso de fuerza por parte de Israel ha sido desproporcionado.

Al analizar en general lo que está sucediendo en el Medio Oriente, el exembajador agrega que “es complicado porque al final del día no hay un ganador y un perdedor, todos pierden. Ambos lados. Cuando hay pérdida de vidas humanas es una pérdida para todos. Mientras no haya una solución definitiva esto va a seguir ocurriendo y lamentablemente se van a seguir perdiendo vidas humanas”.

Sobre el rol del primer ministro de Israel, Daccarett advierte que “Netanyahu ha estado bajo en las encuestas, ha sido acusado por corrupción, las últimas elecciones de Israel han tenido que repetirlas en numerosas oportunidades porque no han sido capaces de formar gobierno” y que “una situación de defensa contra Palestina genera una causa común”.

Ataques

-¿Cómo se explica que Hamas lograra pasar la frontera el 7 de octubre?

No me lo explico. Es muy muy extraño. Básicamente uno se lo puede explicar en base a la desesperación de las personas que viven ahí encerradas por tantos años, pero claramente hay una falla importante de defensa israelí. Con el control que se tiene es muy difícil de explicar cómo se puede haber producido esta brecha de seguridad.

-¿Cómo entraron las armas? ¿Por donde pasan?

Es muy extraño. Hace unos años atrás Turquía trató de enviar unos barcos con alimentos y ayuda humanitaria, y hubo un bloqueo marítimo. Entonces no es que haya un contrabando, que haya una filtración, la frontera egipcia también está muy custodiada. Es algo bastante interesante de analizar y debe haber un cuestionamiento interno dentro de Israel bastante fuerte de cómo se produce esa brecha de seguridad.

Uso de la fuerza

-¿Cree usted que la fuerza de Israel ha sido desproporcionada?

Creo que sí. Hay una asimetría importante entre una potencia militar como lo es Israel. Además tiene todo un apoyo estratégico y armamentista norteamericano, contra un movimiento que es una facción de guerrilla, una población pequeña y más bien artesanal. Por otra parte, Israel entra a un territorio que está bajo su control y arrasa con todo. Le pidió a la población que huya hacia el sur porque iban a entrar.

-¿Pero qué opción tenía Israel después de lo ocurrido el 7 de octubre?

Si tu quieres atacar a una facción de corte de milicia, puedes hacerlo con la inteligencia que tiene Israel, con la tecnología que tiene Israel lo puede hacer de forma selectiva y no es necesario arrasar con toda una población que no tiene arte ni parte en el asunto.

-¿Con qué grupo a nivel mundial se puede comparar el rol de Hamas en Palestina?

No representan a toda Palestina. Por ejemplo la CAM no representa a todo el pueblo mapuche sin embargo cometen actos que podrían considerarse más extremos. Y la PDI ha actuado en consecuencia, no ha tenido que arrasar a todo el pueblo mapuche. Se pueden hacer actos de control sin tener que arrasar a toda una población.

Rol de Hamas

-¿Qué rol ocupa Hamas dentro de Palestina?

Es una facción, un grupo político dentro de Palestina. Al igual que en Chile en Palestina hay muchos movimientos políticos, Hamas es uno de ellos. Están concentrados en la Franja de Gaza y en elección ellos obtuvieron la mayoría y por lo tanto tienen el control de Gaza. Son un movimiento islamista, fundamentalista y tiene algunas actividades que se pueden considerar como extremistas. Pero no representan el total de los palestinos.

– ¿Cuál fue el resultado de esas elecciones?

Obtuvo la mayoría solo en Gaza, es como en una provincia en particular de Palestina. Pero en el gobierno central palestino, en la autoridad central no tiene ninguna presencia fuerte.

-¿Qué relación tiene Hamas con otros grupos de Medio Oriente?

Hay una cierta afinidad ideológica entre Hamas y algunos movimientos más fundamentalistas, en particular dentro de la facción chiita del islam, Irán, Hezbollah, la hermandad islámica, etc.

Israel antes del ataque

-¿Cuál era la evaluación del gobierno de Israel antes del ataque de Hamas?

A mi juicio esto no es un conflicto Palestino-Iraelí. Esto es un conflicto entre el gobierno de Netanyahu y Hamas. Netanyahu ha estado bajo en las encuestas, ha sido acusado por corrupción, las últimas elecciones de Israel han tenido que repetirlas en numerosas oportunidades porque no han sido capaces de formar gobierno. Por lo tanto una situación de defensa contra Palestina genera una causa común, en el pueblo israeli que se siente vulnerado y por lo tanto evidentemente esto es algo que es positivo en su gestión política.

-Para usted, ¿Netanyahu está sacando provecho político de esto?

Llama la atención que en el último discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el primer ministro Netanyahu mostró un mapa donde decía el nuevo Medio Oriente. El visualizaba una alianza con Egipto, Jordania, Sudán, Emiratos Árabes, Barem y también con Arabia Saudita. Y dónde está el territorio compartido, salía en morado solo Israel. Con lo cual evidentemente aquí hay una intención de generar este nuevo mapa, de este nuevo Medio Oriente sin considerar a Palestina.

-¿Cree usted que ese discurso tuvo como consecuencia el ataque de Hamas?

Es fuerte porque le da un portazo a la “Solución Dos Estados” al mostrar un mapa que incluye solo a Israel. Hamas por otra parte está en una situación de encierro y evidentemente ese encierro, nosotros lo vivimos en la pandemia, la gente estaba desesperada con el encierro en sus casas, imaginate estar encerrado por tantos años. Eso puede llevar a que algunas personas comentan actos más extremos pero no podría asegurarlo.

“Solución Dos Estados”

-¿Cree que la “Solución Dos Estados” se lleve a cabo y se logre la paz?

Si. Definitivamente al haber dos estados cada uno tiene su propio país. Hoy día la situación de los palestinos es bien compleja. Cuando quieres ir a Palestina, cualquier chileno, turista, que quiere conocer Belén tiene que entrar primero a Israel, no puede llegar directamente a Palestina. La moneda que circula en Palestina es la moneda israeli. Por ejemplo yo mismo, cuando trabajaba para el banco, la sede está en Ribalda, yo iba a Belén que es la ciudad de mi familia y para ir no podía circular por carretera palestina, tenía que irme por dentro con muchos checkpoints que te van controlando por lo tanto si cada uno tiene su propio país donde pueda circular libremente, eso quita presión a ambos lados.

-¿Por qué no ha ocurrido?

Hay varios temas que se pueden analizar. Las poblaciones en ambos lados están muy entrelazadas. En Israel de los 9 millones de habitantes, 7 millones son judios y 2 millones son árabes. En territorios ocupados, en Cisjordania por ejemplo existen muchísimos asentamientos donde viven colonos israelíes. Entonces separarlo en dos países ¿qué haces con esos colonos? ¿a dónde los llevas? Israel ha invertido en infraestructura, ha construido carreteras, casas, viviendas, hay contratos con desarrolladores inmobiliarios.

-¿La separación podría provocar más conflictos?

No lo creo. Está muy claro y definido cuales son las fronteras. El conflicto va a ser en aquellas personas de religión judía que viven en los territorios que pasarán a ser palestinos y no van a querer ser palestinos, van a querer seguir siendo israelíes. Por lo tanto van a tener que dejar sus casas y reubicarse pero esa persona que está pagando un crédito hipotecario, ¿quién le va a compensar esa vivienda que compró? Creo que eso más que nada es el conflicto.

-¿Crees que la “Solución Dos Estados” sigue siendo la única y mejor?

La única solución es que los palestinos tengan su Estado y que los israelíes tengan su propio Estado. Si no es esa la solución ¿Cuál sería? Imaginate si es la que Netanyahu plantea en su mapa en que todo fuese Israel. (…)si Israel quiere seguir siendo un Estado democrático tendría que ser laico, hoy día hay una ley que es la “ley nación”, solamente tu puedes ser israeli si eres judío. Pero si tu eres laico y democrático y le das derecho a voto a todos los ciudadanos es complejo porque en Israel hay 9 millones de habitantes, 7 millones judío y 2 millones árabe. En territorio ocupados -Cisjordania y Gaza- hay 6 millones. Eso nos da 15 millones, de los cuales serían 7 millones de religión judía y 8 millones de árabes. Imaginate que puede haber mayoría arabe en ese nuevo Israel, que puedan elegir a un primer ministro árabe. Eso obviamente que para Israel no es una buena opción.

-¿Y económicamente?

Israel tiene un PIB per cápita de 50 mil dólares y Palestina tiene 6.700. Si tu anexas y juntas, tu PIB per cápita ponderado baja de 50 mil a 32 mil, tu índice Gini de desigualdad aumenta. Para Israel tiene muchos costos también la anexión político, económico, no es sencillo

Mediador para la paz

-¿Quién podría ser un mediador para lograr esto?

Creo que Emiratos Árabes Unidos es un mediador que se plantea interesante porque por una parte firmó los acuerdos de Abraham con Israel, tiene llegada, tiene embajada en Tel Aviv y por otro lado, ha sido un legítimo y férreo defensor de los derechos de los palestinos y de la libertad de los palestinos. Hoy día Emiratos es un país abierto, pluralista, neutral, muy aliado con Estados Unidos, creo que podrías ser un mediador bien interesante.

-¿Cómo podría Emiratos Árabes ser el mediador?

El viaje de Biden va a ser bastante pivotante en lo que pueda ocurrir. Porque si bien va a visitar a Netanyahu, también al rey de Jordania, al presidente de Palestina y al de Egipto. Entonces creo que la solución tiene que ser con estos países árabes que tienen acuerdo con Israel, que a la vez son aliados de Estados Unidos y que desde ahí, desde adentro, brote una nueva mediación en donde empiezan a aparecer nuevos actores como en el caso de Emiratos.