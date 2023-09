Gobernador de O’Higgins y fundaciones: Ofrecían un servicio más ágil y más rápido que el Estado

Pablo Silva Amaya es el gobernador de la región de O'Higgins, militante del Partidos Socialista, y es uno de los pocos jefes regionales que no está involucrado en el “caso convenios”. En conversación con Radio Bío Bío, Silva Amaya, analizó lo que a su juicio podrían ser las razones tras el escándalo y afirmó que “muchas instituciones ofrecían un servicio que era mucho más ágil y más rápido (que el Estado)”. Además, explicó que ellos planificaron el año de gasto 2022 y lo mismo utilizaron para 2023, y que se basa en organizar las iniciativas para hacerlo con instituciones estatales y no con fundaciones. Sin embargo, sabe que eso tiene demoras pero se traduce en mayor control, advirtió a lo largo de la entrevista.

Con el estallido del “Caso Convenios”, la figura de los gobernadores regionales se vio manchada por diferentes transferencias realizadas a fundaciones. Distinto es el caso de Pablo Silva Amaya quien es actualmente el gobernador de la región de O’Higgins y su administración no ha sido parte del escándalo.

Algo que se subrayan los que conocen a Silva es su experiencia en la política, lo que acarrea conocimiento sobre administración y recursos públicos. Es militante del Partido Socialista, fue secretario regional ministerial de Obras Públicas entre los años 2014 y 2016, y posteriormente fue nombrado intendente regional entre mayo de 2016 a marzo de 2018.

En conversación con Radio Bío Bío el gobernador explica que como él fue intendente, y a ellos los median por la ejecución presupuestaria, siempre se ha preocupado por cumplir con esto y para lograr ese objetivo es necesario “hacer gestión y ser lo más ágil posible”. Explica que ellos decidieron hacer la inversión regional con el Estado y no con fundaciones pero “normalmente el Estado demora casi un año más en hacerlo. Hay un proceso mucho más largo y muchas veces el mismo Estado no ejecuta muy bien los proyectos”.

También ahonda en la región de O’Higgins, en los logros de la zona y en la importancia de desarrollar el proyecto del paso internacional de Las Leñas para conectar de mejor manera a la región con Argentina. “Es muy importante para la región y no solo para nosotros sino que para el país porque, mientras Los Libertadores está cerrado, este paso Las Leñas puede estar perfectamente abierto y va a tener una conexión directa a San Antonio”.

Caso Convenios

-Al mirar el caso convenios uno se percata de la diferencia que existe en su región ¿A qué se debe esto? ¿Qué hicieron distinto ustedes?

Diría un poco la planificación en el sentido de que muchos de mis colegas se pusieron nerviosos con la ejecución presupuestaria. Nosotros en vez de decidirnos de hacer los trabajos con fundaciones o universidades, decidimos hacerlo con el equipo del Estado, del gobierno, con Sercotec, Fosis, Corfo y eso significa no haber utilizado fundaciones. Independiente de que hay algunas necesidades que aún no son cubiertas y que nos tienen molestos porque quisiéramos que fueran más rápidos.

-Es decir ¿todo pasó por la ejecución presupuestaria?

Así es, tenemos un buen equipo. Siempre nos hemos preocupado, tenemos la experiencia de haber sido seremi de Obras Públicas, luego intendente, por lo tanto tenemos un trabajo que está hecho para cumplir la ejecución presupuestaria como si fuéramos ex intendentes. A los intendentes nos calificaban por eso, pero creemos que es importante que efectivamente lleguen a la comunidad. Por eso hay que hacer gestión y ser lo más ágil posible en eso.

-¿Podría entenderse que mucho de este apoyo con las fundaciones pasó por presión respecto a la ejecución presupuestaria?

Diría que sí. Sobre todo porque muchas instituciones ofrecían un servicio que era mucho más ágil y más rápido. Más que posiblemente por la ejecución presupuestaria es porque los beneficios o los recursos lleguen luego a la comunidad.

– Para que quede claro, ¿El Estado demora más?

Normalmente el Estado demora casi un año más en hacerlo. Hay un proceso mucho más largo y muchas veces el mismo Estado no ejecuta muy bien los proyectos. Cuando uno se encuentra con instituciones, que hay de todo tipo, no hay que cuestionar las fundaciones, tienen una muy alta valoración de parte nuestra, y ofreciendo un servicio mucho más rápido que el Estado. Hay muchas buenas instituciones que no hay que desecharlas, yo no lo hice con fundaciones pero sí tengo un trabajo con Bomberos, con la Teletón, con otras fundaciones como Caritas Chile. Uno no puede encerrarlos a todos en el mismo saco.

-Usted es un gobernador oficialista ¿Le preocupa que lo ocurrido con las platas le pueda pasar la cuenta en la próxima elección?

Creo que cada región tiene su realidad distinta. En el caso de la región de O’Higgins no creo que pase eso. Claramente yo soy oficialista pero completamente autónomo, tomo las decisiones con respecto a los recursos y a la forma de hacer política en mi región y completamente separado con el gobierno. Yo soy crítico con el gobierno, la gracia que cuando critico al gobierno lo critico hacia adentro, converso personalmente con los ministros, los subsecretarios, les digo mis quejas y no lo estoy anunciando hacia afuera. No estoy peleando por la prensa, no lo hago como otros parlamentarios de la región que permanentemente pelean con el gobierno. Yo soy leal y lo leal es decir las cosas: ‘Esto no está funcionando’. Y se los digo de forma personal. Creo que esa es la forma de ser leal con una coalición.

-¿Lo ha tenido que hacer muchas veces?

Lo he tenido que hacer muchas veces. Francamente ya los subsecretarios y los ministros que llegan a hablar conmigo de alguna forma van preparados de que yo soy muy colaborador pero también digo las cosas por su nombre.

Gobernación regional

-¿Cómo ve usted su región? ¿Cree que en su gestión han habido avances o los gobernadores están todavía muy atrapados sin mucha autonomía?

En general lo que nosotros hemos estado reclamando es mayor autonomía y también tener injerencias en las decisiones de los fondos sectoriales. No nos parece que el MOP decida lo que va a hacer en la región desde Santiago sino que se decida en la región. Y en todas las carteras, la mirada que nosotros tenemos de la región y del conocimiento de la región permite tener inversiones más atingentes, más aterrizadas en el territorio. Por ejemplo, en los fondos de innovación antes se asignaban políticamente, nosotros lo hacemos concurso y pedimos que tengan pertinencia en el territorio que sea que las universidades que van a presentar un proyecto conversen con el territorio, con los beneficiarios y de acuerdo a esa conversación se llega a la presentación del fondo. Hemos tratado de tener en el caso nuestro la mayor posibles de líneas concursables para hacerlo mucho más transparente. Menos asignación política. Diría que lo que hemos hecho es despolitizar el accionar del gobierno regional

-¿Cómo ha sido la integración? ¿Han escuchado todos los sectores?

Primero hubo una desconfianza de los alcaldes y alcaldesas de derecha, yo soy un gobernador socialista. Pero les demostramos en el camino que la distribución de recursos no era de asignación política. Nosotros lo que hicimos ahora es hacer un proceso técnico que tiene que ver con pobreza, ruralidad, población, ahí se da una fórmula y designamos de acuerdo a esa fórmula estrictamente de cuanto le toca a cada comuna. Eso ha tenido una muy buena respuesta de la comunidad y los alcaldes de derecha creyeron en nosotros y el consejo regional hizo lo mismo.

-¿El uso de recursos no es discrecional sino es objetivo respecto a números a cifras?

Así es. Hemos tratado de ser lo más justos posibles, no distribuimos por la cantidad de habitantes sino por la necesidad de los sectores, tenemos 3 provincias, hay una que históricamente estaba rezagada y le hemos dado mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de cariño, visitas y efectivamente escuchándolos más.

Descentralización

-¿Qué es lo que a usted más le interesaría que se cambiara en cuanto a gestión regional?

Tenemos un reclamo contra el Presidente cuando se comprometió a eliminar los delegados presidenciales y eso no es por una mala relación que tenga yo con el delegado, todo lo contrario, (…) hay varios servicios que funcionan bajo el financiamiento del gobierno regional. Entonces muchas veces uno no entiende por qué tienen la tuición del gobierno central y colocamos los recursos nuestros. Creo que tiene que haber mayor autonomía en todos los recursos que se inviertan en la región y poder tomar las decisiones en el territorio. (…) En el caso del gobernador debemos tener una hoja de ruta, un estatuto muy parecido que el de España que cada región avance de acuerdo a sus capacidades pero ir marcando distintos hitos de avance para que efectivamente se produzca la descentralización. Y es un camino que no va a ser fácil porque hay un centralismo muy fuerte. También el tema de los parlamentarios que les da susto esta figura de perder poder delante de los gobernadores.

-¿Cree que mayor autonomía de los gobiernos regionales significa también una merma del poder de las “parcelas” que tiene cada parlamentario?

Creo que sí. En algunos casos hay ese temor, yo no encerraría a todos los parlamentarios en el mismo saco. Pero en algunos casos así parece. Creo que es un temor que está errado porque cada uno tiene una posición distinta. Hay que cambiar la forma de hacer política. Pensar más en la gente que en el propio electorado o lo que viene posteriormente hacia adelante y eliminar las competencias. Nosotros los gobernadores somos los únicos que tenemos solo una reelección, los alcaldes, los parlamentarios tienen 2, es decir 3 periodos y en el caso de los gobernadores solo 2. Creo que ahí debe haber una mayor justicia respecto al tema … la pega que estamos haciendo es una pega espectacular, bonita en el sentido que es muy motivadora por lo tanto uno no está pensando en pasar a gobernar a otro cargo. sino que hacer bien la pega. Los parlamentarios deberían dedicarse hacer lo que para lo que fueron elegidos y esa es la forma que tienen que hacerlo.

Situación actual de la región

-¿Usted cree que la región de O’Higgins, particularmente su capital Rancagua, es el patio trasero o es parte de un mito que quedó en el pasado?

Diría que es un mito. Dos décadas atrás Rancagua estaba muy desagregada, no es lo que es ahora. Tenemos el hospital más grande y más moderno de Sudamérica. Estamos haciendo inversión nuestra de equipamiento, tenemos la Universidad de O’Higgins que ha sido un ejemplo, se creó paralelo a la Universidad de Aysén y la nuestra está disparada. Estamos listos con el diseño de la escuela de ingeniería en Rengo, que hoy día conversaba con el ministro. Vamos a construir nuestro propio centro de la Teletón. Hay muchas cosas que está haciendo la región que se deben sentir orgullosos. Somos los mejores vinos del mundo, tenemos la capital mundial del Surf.

-¿Rancagua podría dejar de mirar a Santiago y sentirse orgulloso de lo que realmente representan?

Así es. Hay muchas cosas por las que sentirse orgulloso, patrimonio, termas, tenemos muchas cosas, artesanía a nivel mundial. Acaban de llegar artesanos nuestros que estuvieron en Polonia y que se ganaron el primer y tercer lugar a nivel mundial del mimbre. Lo que a nosotros nos falta es marcar la entrada de la región, que la gente se sienta orgullosa, tener un himno, una bandera nueva. Eso no es sentirse orgulloso de Rancagua, sino que de la región completa. Tenemos 33 comunas.

-¿El paso Las Leñas podría significar uno de sus desafíos que podría marcar una diferencia para el desarrollo de la región?

Sin lugar a dudas, el paso Las Leñas va a ser muy importante para la región, tenemos que convencer al gobierno, se lo hemos planteado al Presidente. También al ex ministro del MOP y a la actual ministra y queremos reactivar un equipo, el cuál está en la cancillería, ya lo conversamos con ellos. Es muy importante para la región y no solo para nosotros sino que para el país porque mientras los libertadores está cerrado este paso las leñas puede estar perfectamente abierto y va a tener una conexión directa a San Antonio.

-¿Con Argentina han tenido diálogo?

Hemos tenido un diálogo incipiente. Después del 18 vamos a ir a Argentina a conversar con la embajadora, lo conversamos con el presidente de la cámara de comercio de Rancagua que nos va a acompañar, más el consejero regional que está a cargo del tema. Vamos a ir a conversar con la embajadora y con la provincia para reactivar esta presión hacia los dos gobiernos. Es una decisión gubernamental, que el Presidente le ponga inyección a esto.

-El paso Las Leñas habilitado los 365 días del año ¿Podría ayudar a la carretera bioceánica para unir el Atlántico con el Pacífico?

Así es. Para unir la región de O’Higgins hacia el mundo. Pasa por Machalí después Requínoa, Rengo, Pelequen, para por Rancagua mismo. Muy importante para las exportaciones, nos permitiría ir a Argentina en 2 o 3 horas sería una cosa muy sencilla. Sobre todo las exportaciones, no solamente de Chile sino de todo Sudamérica.

-¿Ha faltado estrategia? ¿Ha sentido eso?

Si he sentido eso y cuando se ve muy lejano no se le pone mucho ímpetu al cuento porque posiblemente electoralmente no es tan rentable. Hay que hacerlo porque es necesario a largo plazo, es necesario hacerlo porque es muy importante para la región y para el país.

-¿El turismo es uno de los puntos que buscan potenciar?

Tenemos dos actividades fundamentales que son la agricultura y la minería, y el turismo está mucho más abajo pero hay un potencial espectacular. Tenemos 7 millones de clientes cautivos acá en la Metropolitana, 1 hora y media del aeropuerto. Tenemos patrimonio, cordillera, mar y vino. El potencial que tenemos en turismo es muy potente para la región de O’Higgins.

-¿En materia de desarrollo industrial?

Es importante siempre y cuando estas industrias no sean contaminantes, sean de acuerdo al medio ambiente, tenemos un capital fitosanitario y medioambiental que tiene que ser empresas que no vayan a contaminar. Pero las posibilidades de instalación de estas empresas se multiplican si estamos a 1 hora y media del aeropuerto y a 1 hora y media del puerto de San Antonio cuando tengamos la ruta 66, que ya está en construcción. El potencial para ser una región industrial no contaminante también es muy potente.

-En índice de seguridad ¿cómo lo evalúa usted?

No es una región que esté en peligro como la Metropolitana. Pero si cuando se mejore la seguridad pública en la Metropolitana será reciente en la región. Lo que estamos haciendo es tener conversaciones con la subsecretaría de Prevención de Delito, Carabineros, PDI y la Fiscalía. Tenemos destinados alrededor de 15 mil millones de pesos para hacer portales en cada uno de los caminos de los distintos pueblos para lectura de patente, con cámara de alta definición para que permita definitivamente actuar sobre la fragancia, que tenga además imágenes adecuadas para hacer los juicios correspondientes. Eso requiere que reforcemos las dos centrales de 5 carabineros, en este momento son centrales muy pequeñas pero que requerimos que tengan muchas pantallas que esten controlando todas estas entradas y salidas, con alarmas que permitan efectivamente actuar con rapidez y que investigaciones haga la investigación correspondiente.

-Con lo que pasó en el biotren de Concepción ¿Les preocupa la seguridad relacionada al tren en su región?

Sí, por supuesto. Nosotros pretendemos que ojalá el metrotren sea casi un metro. Lo utiliza mucha gente, entonces hay que ir mejorando las condiciones de seguridad, no hay muchos cruces pero no es la situación que acontece en Concepción. Pero si entre Rancagua y San Fernando que hay muchos cruces como ese con barreras que no tienen la seguridad correspondiente.

-¿Hoy qué es lo que a usted le preocupa en la región?

En la región estamos preocupados de un tema que está invisibilizado que es discapacidad. Tenemos un proyecto de ayuda técnica pero también nos interesa trabajar lo que es deporte, la inclusión y somos de la única región, de las primeras, que lanzamos un fondo especialmente para organizaciones de discapacidad. Hemos destinado 200 millones de pesos para que distintas organizaciones postulen a un fondo que permita mejorar los talleres laborales, hacer actividades. Estamos preocupados, en el caso de las últimas inundaciones, hubieron varios catres clinicas, sillas de ruedas que quedaron bajo el agua, contaminadas completamente y no se les ha podido entregar una ayuda. El tema de las discapacidades tenemos que ir haciendo conciencia y en la región queremos ser punta de lanza para que el resto del país visibilice el tema de la discapacidad.

-¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en la región?

El 17% de la población tiene algún tipo de discapacidad, uno no los visualiza y nosotros queremos hacerlo para que efectivamente la gente los vea y los empresarios puedan incorporarlos.

-¿Ha trabajado con los municipios? Porque en comunas más pequeñas hay otras prioridades.

Así es, hemos trabajado con varias comunas en un proyecto con el comité paralímpico de Chile de llevar actividades de los seleccionados nacionales. Estamos financiando un proyecto en el cual vamos a equipar y vamos a financiar la participación de los artistas de la región, que van a participar en los parapanamericanos y lo que estamos tratando de hacer es que haya una conciencia de eso.