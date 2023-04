Jorge Arrate: "El calco o la copia del pasado no nos sirven"

Jorge Arrate Mac Niven ya se acerca a los 82 años, el próximo 1 de mayo. El abogado, economista, escritor, otrora ministro de Allende, Aylwin y Frei; y candidato presidencial en 2009, pasa sus días en su casa en Santiago -según cuenta- escribiendo y compartiendo las tareas domésticas.

Se alista para completar sus memorias, en particular las que aún no registra en el papel, en su mayor parte correspondientes al período democrático que se inició en 1990.

Y si bien ya no está en la primera línea política, no ha dejado la escena del todo. “Soy miembro de Plataforma Socialista, un movimiento que se inscribe en la amplia corriente del socialismo chileno, en la tradición allendista y por supuesto en la izquierda y que es parte del Frente Amplio (FA) y de Apruebo Dignidad. Plataforma Socialista existe desde hace casi cuatro años y se ha extendido a casi todas las regiones del país”, dice.

En medio de esa rutina se hizo un espacio para responder, por escrito, las preguntas de BioBioChile. Desde su mirada, analiza al gobierno, al oficialismo y las nuevas generaciones de la izquierda, con sus aciertos y errores, entendiendo que las cosas ya no se pueden hacer igual que antes: “El calco o la copia del pasado no nos sirven”, asegura.

A su parecer, la sociedad ha mutado en todas sus dimensiones, lo que obliga a las organizaciones políticas a un nuevo entendimiento con los movimientos y organizaciones sociales. Y deja un mensaje a su sector: el escenario actual en la izquierda no cambiará hasta que reconstruyan su relación con el mundo social y adquieran mayor fuerza para avalar sus posturas.

Con todo, desde el primer minuto exhibe sus convicciones: su perfil en WhatsApp muestra una imagen de Salvador Allende acompañado por niños. “Es una foto de Allende que me gusta mucho. Allende significó mucho en mi vida”, admite.

“La composición de clases es muy distinta de lo que era”

-El Gobierno de Gabriel Boric ya lleva más de un año en el poder, y desde el primer día el Presidente ha realizado guiños a Allende ¿Qué le parecen?

Creo que son más que guiños. Boric es un admirador y estudioso de Allende y no lo oculta.

-¿En su opinión, son genuinos esos gestos?

Absolutamente, aunque medio siglo después vivimos una realidad muy distinta y las ideas de entonces no son una guía para la política de hoy. Pero sirven de inspiración y de recuerdo del deber político de actuar sobre la base de nuestros principios.

-En 2021, el PS negoció una primaria junto al Frente Amplio y al Partido Comunista, la cual se cayó. El presidente del partido en ese entonces, el senador Álvaro Elizalde, reaccionó con una recordada frase: “Nos sentimos engañados y defraudados, no se humilla al partido de Salvador Allende”. ¿Ha honrado el PS el legado de Allende?

Es difícil contestar porque no todos interpretan el legado de Allende de igual modo. Pero, muy especialmente, porque la mayoría de los socialistas de base no han renunciado a su allendismo. Y tampoco todos sus dirigentes partidarios, aunque algunos parezcan considerarlo como una categoría sin mucha vigencia. La frase de Elizalde fue golpeadora, pero hay que considerar que el partido rechazado era el PPD y no el PS y que quienes emplazaban al partido que él dirigía en ese momento eran todos allendistas.

-¿Le parece apropiado el ingreso del PS al Gobierno y el pacto que eligieron (con el FA y el PC) para la elección constituyente? A algunos les evoca a la Unidad Popular.

Creo que el ingreso del PS al gobierno y el de otros partidos de la ex Concertación era necesario. El Frente Amplio y el Partido Comunista y sus aliados más próximos habían sufrido una derrota grave en la primera vuelta presidencial: no sólo llegamos segundos en la votación para Presidente, sino que obtuvimos magros resultados en la elección parlamentaria. El empeño que desplegamos de inmediato para ganar la segunda vuelta no dejó tiempo para analizar la muy mala campaña de la izquierda en la primera, marcada entre otras fallas por la ausencia de un sujeto popular activo, que no fue convocado no obstante haber sido siempre pilar de los logros de la izquierda del siglo XX.

Consideremos que ni siquiera la suma de los parlamentarios de AD más los de origen concertacionista, que son parte del llamado “oficialismo”, conforman una mayoría en las cámaras. Aunque no nos guste esta es la realidad y debemos asumirla. El PS, el PPD, PR, PL y DC son nuestros aliados políticos posibles y la ecuación con ellos no cambiará mientras la izquierda no reconstruya su relación con el mundo social y adquiera mayor fuerza para avalar sus posturas.

La composición de clases, entre otros factores, es muy distinta de lo que era y la sociedad ha mutado en todas sus dimensiones. Las organizaciones políticas seguirán existiendo, pero tenemos que imaginar cómo deben ser para cumplir su tarea transformadora en las circunstancias de hoy y del futuro y cómo podrán sellar un nuevo entendimiento con los movimientos y organizaciones sociales tal como son hoy día. Aquí, como en muchos otros ámbitos, el calco o la copia del pasado no nos sirven.

Jorge Arrate: “El Frente Amplio se ha abierto mucho más y tiene conciencia de sus limitaciones”

-Se ha cuestionado mucho la juventud y falta de experiencia de este Gobierno ¿Les ha jugado en contra?

Es obvio que no tener experiencia previa, en cualquier tarea, es una limitación. Pero también tiene aristas positivas. Quienes no tienen experiencia no han asumido aún como inevitables en el aparato del Estado los fenómenos de la pequeña y la gran corrupción, no han debido todavía disciplinar sus propuestas y deseos a la realidad porfiada, no se han habituado a trucos y malabares propios de la política, una actividad humana, que tiene aspectos luminosos, pero también momentos de sombra u oscuridad. El que no tiene experiencia tiene más empuje, la juventud entrega a los “sin experiencia” un impulso especial.

Los méritos de la generación constructora del Frente Amplio son indiscutibles. El problema no es que sean jóvenes. Lo que ha limitado su alcance y proyección es haber creado instrumentos políticos generacionalmente homogéneos y con las lógicas y prácticas del movimiento estudiantil universitario. Este factor fue, en algún momento, un techo y me temo que, si no se reacciona a tiempo, también podría ser un piso si la homogeneidad etaria dificultara no solo hacerse cargo de una herencia política y reconocerla sino, además, trasmitir la propia acumulación a los jóvenes que vienen.

Pero estoy esperanzado. El Frente Amplio se ha abierto mucho más y creo que tiene conciencia de sus propias limitaciones, según aprecio tanto en la actividad político partidista como en el ejercicio del gobierno. Es un hecho positivo que reafirma mi convicción sobre su potencialidad.

-¿Cuál es su percepción de esta nueva generación de la izquierda? Muchos los encasillan en la caricatura del “nuñoíno”.

Ya le he dicho mi visión. Lo del “ñuñoíno” es, como usted señala con acierto, una caricatura.

-Alberto Mayol plantea que es fundamental que un programa de gobierno tenga detrás un sustento filosófico/ideológico ¿Lo tiene esta administración?

Comparto la idea de Mayol, todo proyecto o programa político tiene ese sustrato, incluso aunque no lo explicite. El gobierno de Boric lo tiene. Se funda en una concepción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social que hoy se traduce en el debate constitucional como “Estado social de derechos”.

“El gobierno ha buscado ajustar su proyecto refundador a las necesidades de mantener una policía en funcionamiento”.

-¿Tienen sustento los cambios de opinión que ha tenido el Presidente respecto a Carabineros y la seguridad, por ejemplo?

El gobierno se enfrentó a la necesidad de “refundar” las policías, tanto por los escándalos de corrupción que protagonizaron en el gobierno anterior, como por las violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular de 2019-2020. En paralelo debió hacerse cargo de un proceso migratorio desbocado que incidió, vía la infiltración de narcotraficantes entre los refugiados que llegaron, en un cambio de los patrones delictivos habituales y específicamente en el número y forma de los homicidios que se comenten. Y, además, ha debido enfrentarse a episodios habituales de violencia en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco.

Pero una “refundación” real tomaría, según expertos, quince o veinte años. Luego, el gobierno ha buscado ajustar su proyecto refundador a las necesidades de mantener una policía en funcionamiento. Probablemente no tenía otra posibilidad, aunque el camino que ha adoptado no era el único disponible. Yo hubiese preferido que, desde el inicio, el gobierno hubiera dado señales claras y rigurosas de su no aceptación de las conductas sancionables y repudiables de Carabineros y PDI. Las vacilaciones son comprensibles dadas las circunstancias señaladas, pero han hecho más difícil superar de buena forma la muy compleja situación en que el nuevo gobierno recibió a estos servicios.

-Los giros se empezaron a concretar tras el triunfo del Rechazo ¿Qué le parecía la propuesta de Constitución?

No fue poco el triunfo del Rechazo. Para que el gobierno compensara su debilidad parlamentaria era indispensable la aprobación de la nueva Constitución luego de la Convención. Se requería ese triunfo político.

La propuesta que se votó me satisfacía, en su conjunto. Se orientaba en una dirección positiva y necesaria para encaminar al país a una nuevo opción de desarrollo y de mejor vida colectiva.

-¿A su parecer, es mejor o peor el nuevo proceso constituyente?

El actual proceso tiene severas limitaciones democráticas que hemos puntualizado. Sin embargo, la peor derrota es no luchar, dejar espacios vacíos, ceder territorio sin batallar. Por eso participamos de este proceso aún conociendo las restricciones impuestas por la derecha. ¿Cómo votaremos en el plebiscito final? Es muy pronto para decirlo.

“Sigo sintiendo estimación por Llaitul”

-En el proceso fallido hubo mucha discusión en torno a los pueblos originarios ¿Era suficiente reivindicación para ellos?

Era un avance muy significativo en la construcción de un nuevo Estado que permitiera una mejor convivencia con los pueblos originarios y el respeto de sus derechos como tales.

-Usted escribió un libro con Héctor Llaitul hace más de 10 años: “Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política”. ¿Cuál es su opinión de él? Su nombre ha resonado bastante el último año.

Nos hemos encontrado muy poco en el último decenio y, según mis lecturas de la prensa y documentos, hemos tenido puntos de vista diferentes sobre cuestiones políticas. No obstante, sigo sintiendo estimación por Llaitul y sus hijos y respeto por la claridad y convicción con que defienden sus puntos de vista.

-¿Le parece que su lucha ideológica fue trastocada por el negocio de la madera?

No, no tengo esa impresión.