Johanna Kotkajärvi, embajadora de Finlandia: "Pensaba que Chile era más latino. Es más europeo"

Johanna Kotkajärvi, la embajadora de Finlandia, ya cumplió siete meses en Chile. Una vez terminó su Maestría en Ciencias Políticas, ingresó a la Academia Diplomática y desde 1994 trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país.

En su carrera ha trabajado en Luxemburgo, Croacia, Noruega, Japón y ahora en Chile. Nacida en un pueblo cerca de Tampere, 180 kilómetros al norte de la capital Helsinki, por primera vez llega a instalarse en Latinoamérica.

Sin embargo, ya está familiarizada con nuestra cultura sísmica: vivió el terremoto de 2011 en Japón. En esos años se coordinó con Chile para aprender de la experiencia de 2010. “Estuvimos en contacto con el entonces embajador Ilkka Heiskanen, y las experiencias de Chile fueron útiles para prepararse para un terremoto y ayudar a los ciudadanos en una situación de crisis”.

Pero en su tierra no están acostumbrados a los sismos: “En Finlandia somos felices de vivir en un país que está sobre granito, muy rocoso, robusto”.

comillas Ambos son jóvenes. Y nuestra primera ministra es muy competente. Boric tiene su “fan club” y nuestra ministra también. Ella es muy popular entre los que son su fan. Pero para mucha gente ella es una mujer, muy joven, de izquierda, muy linda, quiere bailar y eso es algo que a mucha gente no le gusta. - Johanna Kotkajärvi sobre Boric y la primera ministra de Finlandia.

En conversación con BioBioChile, Kotkajärvi repasa su arribo al país. Se declara en etapa de aprendizaje, pues aún está intentando entender la sociedad chilena, su política interna y nuestra particular forma de hablar español. “La gente habla muy rápido”, admite.

Destaca las bondades de Chile, como su economía, y las tareas pendientes -según dice- en ambos países, como el combate a la desigualdad.

“Chile no es aburrido”

-En instagram se ve que le ha gustado Concón, las playas y las empanadas ¿Qué otros lugares le han llamado la atención de Chile?

Sólo he estado aquí siete meses y no he visto mucho hasta hoy. Pero Los Andes y Atacama son lugares muy, muy especiales. Y también Concepción y la región del centro sur. He visitado Concepción y la región del centro sur, como Temuco. Para mí es una región más familiar por sus bosques, sus lagos y su mar.

Pero el Océano Pacífico es muy diferente del mar Báltico. El mar Báltico es más tranquilo.

-¿Cuál es el balance que usted hace tras siete meses en Chile?

Chile no es aburrido. Todo el tiempo pasan muchas cosas. No es muy fácil para mí por la lengua, porque la gente habla muy rápido. De vez en cuando les digo que hablen un poco más lentamente.

En la política interior hay, para mí, demasiadas cosas que pasan. Hay mucho que aprender, seguir lo que pasa: ¿qué es autopréstamo?. Hay muchos partidos y los nombres son muy largos. Hay cambio de ministros y subsecretarios. Es desafiante.

En economía, Chile es muy interesante para nosotros, porque en medio ambiente, en el combate contra el cambio climático, ambos países necesitan hacer mucho y es interesante de ver cómo se van a resolver cosas muy difíciles. Hay cosas como el hidrógeno verde, inversiones, innovaciones con la energía del sol, del viento. Es interesante compartir experiencias y lecciones aprendidas, la industria finlandesa también tiene soluciones sostenibles y hay posibilidades de cooperación.

Hay sectores como energía y forestal. Para Finlandia el sector forestal tiene un plan central en la economía finlandesa desde siempre, pero especialmente desde hace 100 años.

-Acá el sector forestal tiene bastantes complicaciones

También en los años 60-70 teníamos muchos problemas con la contaminación en el sector forestal. Desde los años 80 se trabajó mucho para hacer a las empresas forestales sostenibles y hoy en día la industria y la tecnología forestal finlandesa son de punta. El gobierno tiene como la meta para Finlandia a ser carbono-neutral en 2035.

“Pensaba que Chile era más latino”

-En Chile, siempre que hablamos de educación mencionamos a Finlandia como un país ejemplar

Es un principio de los más importantes en la sociedad finlandesa, la educación a todos los pueblos, oportunidades para todos y todas. La importancia de la educación en el desarrollo y en la igualdad en general, en derechos políticos, económicos y sociales.

-Acá acostumbramos a mirar mucho hacia los países nórdicos ¿Usted cree que haya elementos de los países nórdicos y/o de Finlandia en nuestro país?

Sí. Es la primera vez que estoy en América Latina, pero me sorprendió. Pensaba que Chile era más latino. Es un país más europeo, con aspectos nórdicos. Por ejemplo, hay varios asuntos que son como en nuestro país.

Me parece que hay discusión sobre temas comunes como educación, sobre igualdad. Todos los proyectos, como mujeres en la economía, en energía, en minería. Hay muchas cosas que me parecen familiares de mi país o de otros países nórdicos. Aunque, por supuesto, el sistema político es muy diferente.

Nosotros pagamos muchos impuestos. Aquí es mucho menos. Pero la escuela en Finlandia es gratis hasta la maestría en la universidad. Aquí se paga y hay un sistema público y privado. Hay diferencias, pero hay también similitudes.

Aquí me parece que hay gente que quiere tener una sociedad de bienestar. Pero una sociedad de bienestar chilena, no nórdica.

-¿Cuánto son los impuestos en Finlandia?

Varía, porque los que tienen mejor sueldo pagamos mucho más. Eso es muy, muy alto, más o menos la mitad de mi sueldo.

Pero yo pago mis impuestos feliz, porque tengo dos hijas, ellas estudian en la universidad, tienen la educación gratis. Todo el sistema/sociedad que hay alrededor funciona. Yo recibí lo que yo pago de impuestos, pero hay mucha gente que no gana mucho y para ellos es un problema. Pero hay una sociedad que puede ayudar también. Es una una sociedad de bienestar nórdico, una sociedad que quiere que nadie quede atrás.

-Ustedes notan un beneficio en pagar altos impuestos ¿es algo que debiéramos aprender a ver también de esa forma acá en Chile?

Esto funciona en Finlandia. Llevo aquí sólo siete meses. Estoy siguiendo esta discusión, pero el ecosistema es diferente, es difícil de ver. Es un sistema completamente diferente. En Finlandia hay mucha confianza en la sociedad o el sistema. La sociedad de bienestar es mucho más firme en Finlandia que acá. La confianza en los políticos, en los sistemas de bienestar, en la educación, en la policía. Es eso de muy alto nivel en Finlandia.

“La economía abierta ha sido clave para Chile”

-Chile, al igual que Finlandia, es integrante de la OCDE. Pero nuestro país siempre aparece como uno de los que registra mayor desigualdad ¿Ha podido apreciar esa diferencia?

Sí. Claro que hay y es un sistema diferente. Nuestro país tiene su historia, en Finlandia comenzamos como un país muy pobre. Con nuestro sistema de educación, con el desarrollo de la economía, pudimos organizar un estado de bienestar en el modelo nórdico, como Suecia, Noruega o Dinamarca. Hace 100 años tuvimos que pensar mucho en cómo organizarnos para sobrevivir como un país relativamente pequeño con una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia. Tuvimos personas que tenían una buena visión de crear y desarrollar Finlandia como un país de bienestar nórdico como está hoy.

-¿Qué podríamos aprender en Chile de esa experiencia de Finlandia?

Chile debe ver cuáles son los buenos ejemplos para Chile. Pero las cosas que yo pienso que nosotros hemos hecho correctamente es la prioridad o la importancia de la educación, la igualdad, no solo entre los géneros, sino igualdad entre todos los grupos de la sociedad. Y la innovación en educación, inversión y la economía, como Chile, muy abierta y global.

Eso ha sido clave para Finlandia y también para Chile. Somos economías flexibles, abiertas para hacer negocios con el mundo entero. Y eso es una clave para la innovación, porque todo el tiempo necesitamos compartir con otros y estar un poco mejor que los otros para sobrevivir y hacer florecer la economía.

-En esas cosas, vamos los chilenos por buen camino entonces

Sí, en economía sí. Lo que se discuta sobre desigualdad, por supuesto, es algo que se necesita hacer todavía en Finlandia, y aquí también, porque hay una desigualdad entre los diferentes grupos de la sociedad.

Por ejemplo, yo soy feliz de pagar impuestos, pero hay mucha gente que no puede. Que tiene muchos problemas con los precios que suben, precios de energía, de la comida, por causa de la guerra de Rusia a Ucrania, porque todo el mundo sufre sobre lo que pasa allá.

Guerra en Ucrania: “Esperamos que Chile pueda hacer más”

-A Finlandia le preocupa mucho la guerra, considerando que tienen a Rusia como vecino.

Sí, Ucrania no quería una guerra, ninguno quería una guerra en Ucrania, pero Rusia quería. Ocupar Ucrania es una cosa mucho más grande que sólo esta guerra, es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de las Naciones Unidas.

Es una cosa que no es sólo de Europa, sino de todo el mundo. Es un ejemplo muy peligroso si Rusia tiene éxito. (Deja el mensaje de que) todos los grandes pueden ir y ocupar cuando quieran.

No es sólo para nosotros. Por supuesto nos preocupa mucho lo que pasa en Rusia, por lo que nosotros, Finlandia y Suecia, estamos aplicando para ser miembros de la OTAN.

-¿Cree usted que Occidente ha puesto suficiente esfuerzo para detener a Rusia?

No, porque la invasión todavía continúa. Por supuesto, estamos muy contentos que Chile ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, pero también esperamos que Chile pueda hacer más con nosotros para ayudar. Yo no conozco muy bien lo que Chile ha hecho, lo siento, no sé. Pero siempre nosotros podemos hacer más y los otros países también. Hay países en Latinoamérica que dicen ser neutrales, pero en este caso cuando es una agresión contra la Carta de Naciones Unidas, es algo que no puede ser neutral.

-¿Occidente está siendo muy débil frente a esta situación? Dejando que Rusia continúe con la guerra.

No, yo pienso que Occidente ha sido muy fuerte. Por ejemplo, la Unión Europea ha sido muy unida en su respuesta a la guerra y en su ayuda a Ucrania. Pero necesitamos hacer aún más.

-¿Qué más se podría hacer?

Ayudar a Ucrania y presionar a Rusia. Buscar fortalecer cooperación con otros países. Ucrania necesita ayuda, mucha ayuda militar, política y económica, de todo.

“Boric tiene su fan club y nuestra ministra también”

-Volviendo a Chile ¿Qué ha podido ver de la política chilena hasta ahora?

Es algo que estoy estudiando todavía. Hay muchas cosas que yo no comprendo. En el sistema político hay muchas preguntas que tengo y todavía estoy aprendiendo.

El año pasado fue difícil con el plebiscito y el Rechazo y comenzar de nuevo con el proceso. Yo aprecio que las organizaciones en Chile funcionan. Aunque hay opiniones muy diferentes en la discusión. Pero las organizaciones funcionan, el gobierno funciona, el parlamento funciona, hay mucha discusión en el parlamento y en el Senado.

-Pero el debate parece ser más agresivo en Chile

Nosotros tenemos una tradición de gobierno de coalición. Tenemos elecciones parlamentarias el 2 de abril. Se busca un consenso y después continúa un gobierno de mayoría. Es algo más predecible después. Los próximos dos meses van a ser difíciles para buscar el consenso, pero después es más fácil para gobernar porque hay mayoría. Pero en Suecia y Noruega tienen la misma tradición que aquí. Hay un gobierno de minoría y funciona también, no es un problema.

-¿Se asimila a ratos al de su país en algunas cosas? Más allá del sistema político. En Chile al Presidente Boric se le critica por cómo se viste. Y a la primera ministra Sanna Marin también le ha pasado una situación similar en Finlandia.

Ambos son jóvenes. Y nuestra primera ministra es muy competente. Boric tiene su “fan club” y nuestra ministra también. Ella es muy popular entre los que son su fan. Pero para mucha gente ella es una mujer, muy joven, de izquierda, muy linda, quiere bailar y eso es algo que a mucha gente no le gusta.

-Tomas Wiklund, embajador de Suecia, dijo hace un tiempo que creía que “los chilenos eran los nórdicos de América Latina” ¿Usted está de acuerdo?

Sí, es lo mismo que yo pienso. A mí me parece que sí.