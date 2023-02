Vodanovic (PS) y gabinete de Boric: "Los incendios lo pusieron a prueba y salió bastante bien parado"

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, aún lamenta no haber llegado a un acuerdo para ir en una lista única oficialista para las elecciones de consejeros constituyentes de mayo próximo. Pese a esto, asegura que ambas listas -Todo por Chile y Unidad para Chile- tienen un objetivo común. En ese sentido, afirma que esperaron hasta el último momento para que el PPD cambiara su oposición y así se sumaran a una lista unitaria. "Habría que preguntar al PPD y a los radicales por qué tomaron esa decisión", menciona

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, desdramatiza sobre la falta de acuerdos para lograr una lista única en el oficialismo para las elecciones de consejeros constituyentes.

Esto, luego que el PS, Partido Liberal, Partido Comunista y el Frente Amplio se inscribieran como Unidad para Chile, mientras que el PPD hizo lo propio junto a la Democracia Cristiana y el Partido Radical en la lista llamada Todo por Chile.

“No hubo un diagnóstico común”, reconoce Vodanovic, aunque sostiene que ambas listas tienen un proyecto común: tener una nueva Constitución.

Junto con descartar que el PS haya abandonado a sus socios históricos del PPD, la abogada abordó la llegada a la arena política del FA, mencionando que su irrupción se produjo mediante un discurso más bien crítico.

A su vez, destacó el manejo que ha tenido la administración del Presidente Gabriel Boric respecto a la emergencia por los incendios. “Ha puesto a prueba a este equipo y han salido bastante bien parados y fortalecidos”, sostiene.

Dos listas

-¿Qué faltó para que el oficialismo fuera en un sólo bloque para las elecciones de consejeros constituyentes?

Yo creo que no hubo un diagnóstico común. Por una parte, nosotros buscábamos la idea de una lista única pensando en que la unidad del progresismo garantizaba mejores resultados. Por otra parte, cuando sale la lista Todo por Chile señalaban que ir en dos listas amplía la base social y de apoyo electoral, de manera tal que finalmente no hubo un diagnóstico común. Lo que sí es cierto es que ambas listas tenemos un proyecto común que es tener una nueva Constitución y tener la mayor cantidad de consejeros y consejeras electas que trabajen por un proyecto progresista.

-El PS dejó a sus socios históricos de la Concertación para pactar con el FA y el PC. ¿Cuál es el argumento detrás de esto?

O los otros socios dejaron al PS. Todo depende de la lectura que uno haga. Aquí hubo una posición de unidad que nosotros impulsamos desde el PS y que el resto de las fuerzas políticas legítimamente decidieron no acoger. Nuestra postura fue siempre la de unidad y de una sola lista, y como digo, hay distintas motivaciones políticas, pero eso es algo coyuntural. Es algo que tiene que ver con esta elección y la política de alianzas para futuras elecciones, también según los proyectos políticos que cada uno de los partidos tenga. Creo que las definiciones que tiene que tomar la DC por una parte, de cuál va a ser su rol en la política y con quiénes lo haga también es legítimo que sea una decisión de ellos. Nosotros debemos respetarla. Para el PS es muy importante trabajar siempre en alianza o coaliciones, de manera de ampliar la base de apoyo de los gobiernos y poder de esa manera ampliar la gobernabilidad en Chile.

-¿Es más bien un cálculo electoral esto o es una decisión ideológica mirando a futuro?

Es una decisión que se tomó en base a la estimación de que era mejor ir en una lista, que la unidad era necesaria para esta elección, y en segundo lugar, a petición del Presidente de la República que nos llamó precisamente a construir una lista lo más amplia posible. Pero eso no es algo que rompa con las coaliciones que son la base del gobierno. También tiene que ver con cómo enfrentamos este desafío electoral.

Socios históricos

-En mayo de 2021 el PS se negó a abandonar a sus históricos del PPD. ¿Qué cambió ahora?

Aquí no hay un abandono sino que hay una decisión que no es solamente del PS. Aquí nosotros estuvimos hasta el último minuto esperando que el PPD cambiara su posición al igual que los radicales. Entendemos sus razones, pero esperamos hasta el último día que ellos decidieran ir en una lista unitaria, por lo tanto, más que preguntarnos a nosotros, habría que preguntar al PPD y a los radicales por qué tomaron esa decisión.

-¿Fue un error no haber pactado en ese momento con el FA y el PC?

No, yo creo que cada decisión responde a un momento político y nosotros teníamos unos socios, también cuando se nos llama a incorporarnos al gobierno siendo el presidente en ese momento Álvaro Elizalde. Se tomó la decisión de que se integrara al resto de los partidos del Socialismo Democrático y no únicamente al PS, de manera tal que nosotros hemos dado hechos concretos de unidad.

-Se lo preguntaba a propósito de los resultados de aquella oportunidad, los que fueron malos, porque la candidata del pacto, Yasna Provoste, salió quinta con el 12% de los votos.

Pero uno no siempre toma las decisiones únicamente por su ganancia electoral. Yo creo que la política tiene otras lógicas y tampoco corresponde analizar situaciones a la luz de los resultados eventuales, sino todos serían generales después de la guerra.

El PS y FA

-En una de sus columnas, Daniel Matamala plantea que el PS es una especie de figura paterna para el FA, al que estos últimos miran con orgullo por el gobierno de Salvador Allende. ¿Lo considera así?

A mí, en general, no me gusta referirme o interpretar a las demás fuerzas políticas. Sí creo y lo que he visto legítimamente es que el Presidente tiene una gran admiración por ciertas figuras del PS, por el propio Salvador Allende.

-¿Cree que el FA, más allá de las críticas, tiene un respeto histórico por el PS, pero no así por el PPD?

Yo creo que habría que preguntarle a ellos. Evidentemente ellos han manifestado críticas respecto del PPD, pero también respecto de lo que significaron los llamados treinta años, en donde el PS tuvo un rol bastante gravitante. Fueron críticas políticas en general, como también críticas a ciertas cosas políticas por motivos particulares, pero en efecto el discurso del FA para instalarse en la política chilena fue un discurso crítico del resto.

Manejo del gobierno

-Usted mencionó que lo que le interesa es que el gobierno cuente con el mejor equipo para enfrentar este segundo año de administración. ¿Está satisfecha con el equipo que tiene el Presidente actualmente?

A mí no me corresponde, el que tiene que estar satisfecho es el Presidente. Debe tener la certeza de que cuenta con las mejores personas para cada una de las posiciones en las que están. Es un equipo de trabajo y yo creo que la crisis de los incendios ha puesto a prueba este equipo y han salido bastante bien parados y fortalecidos. Pero… es él quien tiene que evaluar el detalle de cada una de las personas que integran sus gabinetes y si están cumpliendo a cabalidad el rol que se necesita en ese momento.

-Como presidenta del PS, ¿ve alguna debilidad en el gobierno?

Más que eso, yo creo que los temas importantes se están llevando de buena manera. Me parece que siempre se puede mejorar en aspectos de coordinación en algunos ministerios sectoriales, pero como te digo, no soy yo la que tiene que hacer esa evaluación.

-¿Considera injustas las críticas hacia la canciller Antonia Urrejola por no suspender sus vacaciones para liderar la gestión de la ayuda internacional por los incendios?

Yo creo que es un tema que está sumamente agotado y que ya debiera salir de las preguntas, porque si el Presidente no estimó llamarla de regreso yo creo que la canciller no ha cometido ninguna falta.