Bravo (prosecretaria Republicanos): "Hemos sido el partido nuevo en la historia de Chile más exitoso"

En conversación con BioBioChile, la candidata a consejera constituyente de 29 años niega que la intención del partido sea el de boicotear el proceso.

Pese a que desde un comienzo se mostraron en desacuerdo respecto a tener una nueva Constitución, asegura que están abiertos “a llegar a todos los acuerdos que sean buenos para Chile y sobre todo en la línea que busquen reconstruir nuestro país”.

Recordemos que recientemente Republicanos realizó sus elecciones internas, siendo la lista apoyada por José Antonio Kast la que se impuso por amplio margen a la de Rojo Edwards. De esta manera, el exdiputado Arturo Squella será el nuevo presidente de la tienda política fundada por Kast.

“Ahora el paso siguiente es seguir formando nuevos liderazgos dentro del partido, tenemos una gran responsabilidad de encontrar personas preparadas”, señala al respecto Bravo.

Republicanos y Chile Vamos

-¿Cómo están las relaciones entre Republicanos y Chile Vamos?

Han habido algunas tensiones por supuesto respecto al tema de la composición de las listas y de todo lo que tiene que ver con el proceso constitucional pero las veces que hemos tenido que llegar a acuerdos por el bien de los chilenos, por poner los temas de urgencia social sobre el debate siempre vamos a tener buenos acuerdos tanto con Chile Vamos como con los otros partidos que hoy día existen en Chile. En ese sentido, somos proyectos políticos distintos, tenemos un planteamiento diferente pero desde los Republicamos siempre vamos a poner a los chilenos primero y en los acuerdos que tengamos que llevar en esa línea van a haber acuerdos.

-¿Y el nuevo proceso constitucional?

En este caso, en cuanto al tema constitucional, efectivamente no hay un pacto con Chile Vamos. Nosotros ya estamos inscritos como partido político en una lista única, propia del Partido Republicano ante el Servel y es una línea que hemos decidido tomar porque tuvimos muchas diferencias tanto con la centro-izquierda como con Chile Vamos respecto a cómo se estaba llevando este proceso. Pero ahora que ya hay un acuerdo político nosotros vamos a ir a representar nuestras ideas en la futura Convención.

-¿Hubo decepción en Republicanos por el hecho de que Chile Vamos adhiriera a un nuevo proceso constituyente y no a un nuevo Plebiscito de entrada?

Desde la línea institucional del Partido Republicano no estábamos de acuerdo con el proceso convencional en ningún caso, incluso considerando un Plebiscito de entrada. Esto porque al final del día, ir hacia esa propuesta significaba abrirse a este proceso constitucional con el cual no estamos de acuerdo porque entendemos que no es la Constitución el problema que hoy día tiene Chile para enfrentar la gran crisis de seguridad y economía que estamos viviendo. En ese sentido, no tiene que ver con la forma en que llegamos a un acuerdo sino que haber puesto como prioridad el debate constitucional cuando no es ese debate el que va a resolver las urgencias de Chile.

-¿Está la disposición a nivel general en la derecha para abordar este proceso constitucional?

Entendiendo que nosotros como Republicanos no estamos de acuerdo con este proceso constitucional, en cómo se estaba llevando a cabo por ejemplo con el tema de los bordes, el que insistiéramos en algo que ya ocho millones de chilenos habían rechazado, con un 62%, pero de todas maneras estando en el proceso constitucional nosotros vamos a estar abiertos a llegar a todos los acuerdos que sean buenos para Chile y sobre todo en la línea que busquen reconstruir nuestro país, que busquen la reconstrucción de Chile en ese tipo de acuerdos, vamos a estar siempre disponibles para poder avanzar en el tema constitucional. Siempre reconociendo que nuestra Constitución actual ha sido la Constitución que le ha dado una base de desarrollo a Chile, que ha permitido, por ejemplo, que personas como yo que somos de clase media, que son profesionales, los primeros profesionales de sus familias, tuvieran más oportunidades.

-Entonces…

Yo creo que cualquier tema en este debate constitucional que vaya en la línea de poder darle más y mejores oportunidades a los chilenos, que se mantenga el desarrollo de nuestro país y reconstruir Chile frente a lo que estamos viviendo, por supuesto que vamos a tener una buena disposición. Se ha tratado de instalar que el Partido Republicano quiere ir a torpedear el proceso y lo que nosotros queremos ir a hacer es defender las ideas que le han dado estabilidad a Chile, no a torpedear el proceso. Mientras vayamos en esa línea, por supuesto que pueden haber acuerdos también dentro de la derecha para poder dar lo mejor de nosotros para los chilenos.

Relación con el PDG

-Hablamos de la relación de Republicanos con Chile Vamos. ¿Y cómo están las relaciones con el Partido de la Gente? Han habido puntos de encuentro entre ambos.

Con el Partido de la Gente obviamente tenemos algunas cosas en común. El PDG, independiente de los problemas internos que pueda tener cada partido, ha sido una voz para representar, sobre todo, al chileno desesperanzado, al chileno más vulnerable que se ve afectado por lo que estamos viendo hoy día, que es lo mismo que queremos hacer nosotros como Partido Republicano. En ese sentido, se han tenido ciertas conversaciones informales en algún momento respecto a todo el tema constitucional y tenemos muy buenas relaciones con ellos pero tampoco vamos a tener un pacto con el PDG. Valoramos el que ellos también se hayan opuesto a este proceso constitucional, entendiendo siempre que no era la prioridad de Chile, y en eso compartimos algo en común que es poner a los chilenos primero por sobre todo y avanzar en materias en las que tengamos que avanzar en la línea de reconstruir Chile.

Conducción de Squella

-¿Cuáles son los ejes en los que debe centrarse Arturo Squella al mando de Republicanos?

Yo creo que Arturo, y toda la nueva directiva, tienen un gran desafío que es la consolidación de nuestro partido. Nuestro partido es muy nuevo, tiene tres años, se constituyó a nivel nacional recién hace un año, y hemos sido el partido nuevo en la historia de Chile más exitoso en sus primeras elecciones. Por eso ahora el paso siguiente es seguir formando nuevos liderazgos dentro del partido, tenemos una gran responsabilidad de encontrar personas preparadas y que pongan siempre a Chile primero, con nuestros principios, nuestras ideas y sobretodo consolidar a nuestra militancia, profesionalizar el trabajo interno del partido.

Un ejemplo de ello es tener, por ejemplo, una sede regional del partido en todas las regiones de Chile, en donde todos se sientan que están en su casa, porque en todos los rincones de Chile tenemos Republicanos, tenemos todas nuestras directivas regionales constituidas, nuestras directivas de la Juventud Republicana, y yo creo que hoy día tenemos que dar un paso a la consolidación de nuestras bases y militancia.

Rol de José Antonio Kast

-José Antonio Kast tuvo un papel más bien en un segundo plano en el último Plebiscito. ¿Qué rol cree que debiera tener ahora?

A mí me parece que José Antonio tiene que tener el mismo rol que ha tenido hasta el día de hoy desde que terminó la presidencial y él asume un nuevo desafío desde Acción Republicana, que es seguir recorriendo Chile, buscando nuevos liderazgos por todo Chile, formar estos liderazgos con las ideas republicanas y con las ideas de una sociedad libre y responsable para Chile.

Yo creo que su rol hoy día va a ser recorrer este país junto a los candidatos republicanos para llevar a la Convención Constitucional. Además, José Antonio tiene una meta que es visitar las 345 comunas de Chile y le quedan 10 o 15 para terminar. Eso nos da una visión muy amplia como partido y como movimiento Republicano, considerando también la acción de la sociedad civil desde Acción Republicana, desde Ideas Republicanas y todas las fundaciones que son parte de este gran movimiento Republicano.

-¿Entonces cuáles son las expectativas de Republicanos en torno a este nuevo proceso que se viene con la elección de los consejeros? ¿A qué aspiran como partido?

Lo primero es poder representar a todos los chilenos y ser la voz de aquellos chilenos que hoy día están totalmente defraudados y desencantados de la política. El Partido Republicano tiene una gran responsabilidad de renovar la política, un tercio de nuestros candidatos son sub 35, con nuevos rostros y jóvenes profesionales. Eso también es algo que la gente valora mucho el día de hoy.

En este proceso, frente a la crisis que estamos viviendo en el país, desde los Republicanos vamos a impulsar esta Constitución, que esperemos llegue a buen puerto. Si no es así y se va a ir en la lógica refundacional que tuvo la pasada Convención, obviamente vamos a estar por el Rechazo. Pero si se escribe una Constitución resguardando lo que la actual también ha permitido como parte del desarrollo de Chile, vamos a ver cómo se va a ir dando ese debate y obviamente sacando nuestras propias conclusiones.

Yo creo que en cuanto a las materias que se deben tocar, obviamente nosotros vamos a poner como énfasis la seguridad, vamos a impulsar que se protejan los valores esenciales como la vida la comunidad, la propiedad privada y la seguridad de las personas. Como republicanos debemos hacernos cargo de los temas que hoy no están bien resueltos en la Constitución como en el marco de perseguir la delincuencia.

Falta una profundización en la Constitución actual y en ese sentido, sólo para darte un ejemplo, como candidata a consejera constitucional soy maipucina, me crie en un barrio de Maipú muy tranquilo y hace unos meses encontramos en mi casa una bala en el techo. Algo que antes jamás ocurría, está ocurriendo. Mi papá, feriante de la comuna de Maipú, tuvo que escapar de una balacera hace un año, a las tres de la tarde. Ese miedo que yo sentí y que siento a diario, lo sienten todos los chilenos sin distinción social ni política, y por eso como candidata a la Convención Constitucional, representando a los Republicanos, voy a trabajar incansablemente por el derecho para vivir sin miedo, que va a ser uno de los ejes que voy a levantar en este proceso.