Diputado Meza: La discusión demuestra "la frivolidad con que se han tomado el tema constitucional"

El jefe de la bancada de Republicanos se muestra sumamente crítico con el debate constitucional, afirmando que durante este periodo “no ha habido disposición para hablar de otros temas que son reales urgencias para los chilenos”.

“Yo creo que lo único que demuestra esta discusión es la frivolidad con la que se han tomado el tema constitucional”, agrega, apuntando a un cuoteo para asegurar la representación en un eventual órgano de los conglomerados participantes de las negociaciones.

“Yo creo que eso es lo que están buscando, cómo de alguna manera se aseguran los partidos que están en la conversación de tener una representación importante”, sostiene.

Por su parte, Meza valora el nombre de José Antonio Kast. “Él es una figura importante no sólo para el Partido Republicanos sino que para la derecha completa y para todo el país”, asevera, destacando -a su vez- nuevos liderazgos que han ido surgiendo en la tienda política.

En tanto, el parlamentario precisa que la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson aún está en estudio, por lo que esperan tomar una decisión pronto.

Debate constitucional

-¿Fue una buena decisión bajarse de la mesa de diálogo constitucional?

Absolutamente. Han sido 100 días en los que no ha habido disposición para hablar de otros temas que son reales urgencias para los chilenos. La seguridad, que está lejos de toda duda, el tema del control de la inflación que golpea más fuertemente a la gente más pobre, y cómo vamos a enfrentar la crisis de educación que vive el país después de la pandemia de cara al próximo año. En estos tres temas el gobierno no tiene agenda y gran parte de la oposición no tiene agenda y creen que van a solucionarse todos los problemas llegando a un acuerdo en materia constitucional. Yo, por lo menos, tengo entendido que ni siquiera se ha podido llegar a un acuerdo en ese tema.

-¿Qué piensa que después de tres meses del Plebiscito aún no se llegue a un acuerdo?

Básicamente en la discusión se ha dado, y yo creo que sería bueno que quienes participan de estas conversaciones de nivel constitucional lo digan: el nudo que tienen es cómo se va a conformar el órgano que eventualmente redactará una nueva Constitución. Y eso, en estricto rigor, es la típica pregunta que se hace de cómo queda cada partido, cuántos cupos le tocará a cada partido. Eso es lo que les importa. Quiénes se van a poder sentar ahí y ojalá, que lo que busca un sector, que esos sean designados por el partido. Otros quieren que sean electos democráticamente en su totalidad, pero esa es la discusión y por eso es que se han demorado tanto.

Yo creo que lo único que demuestra esta discusión es la frivolidad con la que se han tomado el tema constitucional, lamentablemente, los partidos que siguen en esa discusión. Y si tienen tantas dudas de cómo quedan conformados estos órganos, bueno, allá va el Congreso, vemos que cada partido y cada bancada tiene una representación democrática escogida hace menos de un año y seamos nosotros los que redactemos los cambios a la Constitución que creamos que son oportunos, pero no sigamos perdiendo más el tiempo.

-¿Teme que se vaya a cuotear el nuevo proceso?

Yo creo que eso es lo que están buscando, cómo se aseguran los partidos que están en la conversación de tener una representación importante.

-¿En Republicanos están disponibles para reformar la actual Constitución?

Por supuesto que sí, nosotros mismos hemos presentado proyectos de reforma constitucional que lamentablemente ni el gobierno ni el oficialismo han querido tener en cuenta para empujar. Por eso es tan importante el tema de cambiar algunas de las presencias en las comisiones para poder empujar esa agenda. En mayo presentamos una reforma constitucional para garantizar el derecho a la vivienda, con propiedad por supuesto, no sin propiedad como lo proponía el proyecto de la convención. Está presentada, disponible para que la discutamos pero el gobierno no quiere darle discusión.

Figura de José Antonio Kast

-¿En Republicanos han intentado “desmarcarse” de la figura de José Antonio Kast, que sigue siendo muy potente? ¿No hay un ánimo de desligarse de esa imagen para ser considerados como un partido propiamente tal, más allá de la figura de Kast?

Es una discusión un tanto superficial. Somos un partido que tiene una bancada y que ha sido bastante influyente durante este año en el Congreso. Es evidente que nosotros somos un partido propiamente tal, voy a tomarme de buena forma la frase, porque somos un partido propiamente tal. La figura de José Antonio es la figura de cualquier líder no sólo en la derecha, sino que en general de un sector, cuando saca tres millones 600 mil votos en una segunda vuelta, cuando a pesar de todo lo que le dijeron las encuestas y el espectro político gana con propiedad la primera vuelta el año pasado. Él es una figura importante no sólo para el Partido Republicanos sino que para la derecha completa y para todo el país.

-Entonces no genera incomodidad que su figura concentre de manera tan amplia la atención.

No, son procesos naturales. En la medida que el partido vaya madurando eso va generando nuevos liderazgos más jóvenes. De a poco eso se va a ir dando.

-¿Qué liderazgos ve para el futuro del partido?

El liderazgo que ha ejercido nuestra presidenta ha aportado bastante, es un liderazgo distinto al de José Antonio, que viene de regiones, es un liderazgo femenino en oposición a otros tipos de liderazgos. Yo creo que la experiencia de Arturo Squella también es potente. Dentro de la directiva hay gente joven que representa muy bien las bases del partido, como Macarena Bravo. Dentro del Congreso, para no ser tan autorreferente, yo creo que hay muchos liderazgos muy potentes como Cristián Araya, Benjamín Moreno o la propia Chiara Barchiesi.

-Es probable que José Antonio Kast sea la carta presidencial de la colectividad en las próximas elecciones. ¿Cuál es la posición en la interna del partido?

No es una conversación que estemos teniendo hoy en día ni es una definición que estemos pronto a tomar. Hoy día lo que más nos importa es construir una agenda del movimiento Republicano para proponer al país y después se verá cuál es la figura que mejor represente esa agenda y que mejor represente lo que nosotros creemos que es conveniente para el país.

-Usted dijo en una entrevista que el rol que tiene José Antonio “está perfecto, está formando nuevos liderazgos, uno lo ve en acción republicana y cómo se ha ido diversificando. ¿Siente que este rol de carácter más formativo les acomoda más que el rol que tenía antes como timonel del partido?

Son procesos. Cada día tiene su afán, como dice el dicho. José Antonio ha tenido la humildad para estar a disposición de lo que el partido y, en general, el movimiento republicano le ha pedido. Fue candidato presidencial, fue el primer presidente del partido. Pero este rol, recorrer el país y formar liderazgos nuevos, no es nuevo. Ya en 2018 y 2019, lo hicimos en Acción Republicana, cuando yo trabajaba con él. Así que está volviendo a sus orígenes, incluso.

Rol como oposición

-¿Cómo siente que ha sido el rol de Republicanos en el contexto de la oposición? ¿Cuál es el balance que usted hace?

Bueno, obviamente la recomendación viene muy de cerca, pero yo hago un balance positivo en el sentido de que hemos logrado, a pesar de no ser la bancada más numerosa del Congreso, instalar ciertos temas y discusiones que para nosotros son relevantes que se den. De generar un tono propio y una identidad propia al momento de ser oposición. Nosotros no estamos mirando para el lado, como lo hace el resto, sino que nos centramos en cómo creemos que tenemos que hacerlo nosotros.

-¿En qué puntos siente que han logrado tener más cercanía o acuerdos con los partidos oficialistas?

Hay temas que escapan a las respuestas propiamente ideológicas, donde hay siempre conversaciones. Creo que en el último tiempo un sector importante de la centro-izquierda ha ido teniendo la relevancia que tiene avanzar en la seguridad de nuestro país. Ahí, afortunadamente nos hemos encontrado buenos aliados dentro del Congreso, en algunos de los países oficialistas. La extrema izquierda no quiere entender esto, pero hay ciertos partidos de centro-izquierda que sí lo han entendido y sí se ha podido avanzar en algunos temas.

Posible acusación con Jackson

-¿En qué punto está lo de la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson?

Está en estudio, se tienen que presentar esta semana todos los antecedentes que se hayan podido recabar. Nosotros por nuestra parte también hemos estado muy al tanto de las acusaciones que hay sobre el ministro. También estamos al tanto o encima, por así decirlo, de lo que ha sido la licitación del Servicio Mejor Niñez y nos han llegado otros antecedentes que por el momento creo que no es conveniente revelar, pero que también hablarían de un pésimo desempeño por parte del ministro en otras áreas de su cartera.

-¿No siente que con estas acusaciones se está usando la misma estrategia que usaron los sectores oficialistas cuando ellos eran oposición?

Nosotros, a diferencia de lo que ha hecho todo el resto del espectro político, optamos por la responsabilidad debida. No presentamos acusaciones constitucionales así como así, sino que primero las estudiamos y eso es lo que hemos hecho ahora, lo que fuimos a dar a conocer frente a la ministra Izkia Siches. Y el tiempo, en el caso de la ministra, nos dio la razón. La ministra termina saliendo de la cartera, lejos de lo que pensaba Chile Vamos, nunca se convirtió en la gran heroína de la izquierda sino que cada día iba perdiendo más apoyo dentro y fuera del Gobierno.

Yo creo que en el caso del ministro Jackson amerita al menos un estudio, y vamos a usar todas las herramientas que la Constitución nos da para controlar a este gobierno en el que hay mucha ideología y poco contenido.