Con embajador especial: Italia busca el apoyo de Chile para quedarse con la Expo Roma 2030

Città Eterna, como se conoce a la capital italiana, se prepara por estos meses para competir en la elección que organiza la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), para ser sede de la Exposición Universal. La elección será a fines de 2023 y Chile podría apoyar al Estado italiano, algo que se definirá en los próximos meses.

En ese contexto es que en los últimos días visitó Santiago el embajador especial para América Latina del comité promotor de Expo Roma 2030, Donato Di Santo. Viaje del alto representante que tuvo una agenda que incluyó reuniones con autoridades de gobierno y del legislativo chileno.

En todas ellas Di Santo expuso los ejes centrales de la candidatura italiana, reforzando que esto es más que un gobierno de turno sino que es estructurar desafíos comunes de los estados, ya que de ser electa Roma 2030 serán 7 años de propuestas antes de materializar una propuesta. Es decir, trasciende inevitablemente los gobiernos actuales.

Donato Di Santo entregó varias claves para entender la propuesta que formula Italia y que tiene a todos los sectores trabajando para quedarse con esa organización oficial. Dentro de los aspectos que más destaca, y que podría ser un beneficio para Chile, es activar trabajos conjuntos con universidades y centros formación técnica con pares europeas, un desafío que podría ayudar sustantivamente a las aulas universitarias del país.

-¿Cómo ve y visualiza la expoRoma? ¿Cuál es el origen?

Normalmente las exposiciones universales, no siempre Milán no lo fue, pero normalmente son momentos sin rumbo. Exponer lo bueno, lo lindo de los países y normalmente los títulos son poéticos: la flora es el amor, la paz que buena es la vida… Y nosotros nos preguntamos, cómo comité productor, esto viene de más de un año pensando en la realidad de hoy y pensando en el año 2030 con conflictos, guerra, cambios climáticos, problemas ambientales, la agenda 2030 que ahí está el mismo año -son cosas diferentes obviamente- la exposición universal podría quedarse afuera de la realidad.

– Del momento que está viviendo el mundo…

Que está viviendo el mundo. Entonces la idea fue no convertir la expo en Naciones Unidas pero intentar, dentro de las reglas de las exposiciones que son bien estrictas, pero permitir a los países exponer lo bueno, hacer baile, luces, todo eso estará porque nos gusta, es un fiesta pero dar una contribución también con una exposición universal al desafío del mundo, de la humanidad para salir adelante.

– ¿El que englobó todo el concepto?

El trabaja en el MIT y por eso le pedimos a él dibujar y diseñar la característica principal de la Expo y lo hizo. Entonces el título de esta exposición universal es personas y territorios -territorios no solo como físico también el mar- la regeneración urbana con cohesión social e innovación. Parece casi el título de un seminario de estudio, de una exposición universal pero lo hicimos a propósito, no será un seminario de estudio pero queremos dar alguna respuesta, no la respuesta, ojala pudiéramos.

– ¿Italia lo que busca es que cada país presente su ideario en este caso de ciudad pero que muestre su esencia o con cultura?

Que muestre su esencia con su cultura específica, con sus logros, con su laboratorio de ideas. Porque cada país, sea pequeño, grande, de aquí o de allá, tiene algo y a veces no sabe donde poder colaborar, presentar, aprender, diseñar. La idea es además de lindos pabellones, juegos pirotécnicos. Muchas veces la expo se le ve solo como los que en 6 meses se construye el pabellón, luego se apagan la luz, vamos a casa y ahí termina. La idea nuestra es que la expo de Roma 2023 no empiece en el 2023, empiece el día siguiente de la votación en París. Esperemos ganar, ese es otro asunto de campaña electoral. El día siguiente con los países, pero especialmente con los que nos han apoyado vamos a proponer, ya lo estamos proponiendo, mesas de colaboración donde … vuelvo un poco más atrás, a veces los gobiernos te dicen que bueno la idea me parece maravillosa pero 2030 está muy lejos, yo no sé si seré presidente en el 2030.

– Pero es coherente con la política actual en todo el mundo…

Lo digo en general, y entonces lo que dijimos eso es legítimo, cada político, cada gobierno tiene este problema, yo también lo tuve en este tiempo con el miembro de un gobierno pero la idea es darle inmediatamente una herramienta para presentarlo a sus electores, a su pueblo, diciendo que no del 2030, de enero de 2024 estamos colaborando sobre un tema específico que le interesa a mi país dentro del marco de la exposición de Roma. A Chile le va a interesar hidrógeno verde o lo que sea, no lo voy a decidir yo, será el gobierno de Chile el que decidirá el tema.

Entonces, desde el día siguiente, antes de empezar el pabellón, hemos construido una coalición de casi todas las universidades, de los centros científicos de Italia. Muchos de ellos están relacionados en una red europea, la puerta para entrar a Roma es la puerta para entrar en Europa. No se va a Roma, se va en un contexto donde el ombligo es Roma pero ahí en dos horas de vuelo está todo. Entonces colaboraciones donde centros científicos, universidades de Chile, grupos, laboratorios, puedan empezar inmediatamente en trabajar para aportar logros, respuestas, becas de estudiantes de investigadores que vayan y vengan. Entonces para un gobierno esto puede ser atractivo. No estoy esperando cuando yo no estaré.

– ¿Lo que se busca es que este proceso sirva como una revolución de todos estos conceptos ?

Que sea un trayecto donde se empieza inmediatamente ese trayecto, mientras se construyen los pabellones, pero que ese trabajo que después se va a presentar. No utilizo el término de revolución.

– Pero revolución en el término de debate…

Siempre nos dicen a nosotros los envíados especiales mira que no digan nada porque hay reglas que no queremos revolucionar, pero queremos revolucionar el contenido, las reglas son reglas. Otro elemento interesante es que el momento de la expo será en Roma en el barrio de Tor Vergata, donde está la segunda universidad de Roma, Universidad de Tor Vergata. Es un barrio bastante controvertido donde hay mucho del futuro y escasa urbanización, problema de transporte. Lo hicimos a propósito, ahí la contradicción de la regeneración urbana y en ¿qué puede aportar una ciudad como Roma en término de regeneración urbana? Roma vive porque desde hace 28 siglos se está regenerando, va a cumplir dentro de pocos meses su 20867 y tantos años de vida, tiene el cumpleaños de Roma y con miles de defectos, de errores. Roma es una suma de cosas muy diferentes pero ahí está. Entonces la idea es hablar de regeneración urbana, terminar con gastar territorio, con destruir, sustentabilidad, ciudades circulares, en una ciudad con sus contradicciones porque no viven en la luna, vive en la realidad del mundo, pero supo regenerarse desde 28 siglos. Nos parece interesante y la puerta de ingreso a la expo estará en el foro romano, no se puede hacer en el centro de Roma por razones obvias. Pero ahí empezará con una nueva ruta metropolitana especial para el evento que llega hasta allá y con una ruta ecológica de 10 kilómetros a través de los acueductos romanos donde máquinas eléctricas, peatones, caballos, bicicletas, todo esto con todo renovable. Habrán dos tipos de pabellones, el pabellón desmontable, que tiene que ser totalmente desmontable, que tiene que ser totalmente desmontable, Chile tiene experiencia en esto.

– Durante la entrevista el Presidente está en Temuco, y de hecho está en una reunión dentro de la infraestructura que usó nuestro país en la Expo Milán 2015, que luego se llevó a la capital de la Araucanía, ¿A eso se refiere?

Así es, me parece muy importante que quede como registro histórico. Entonces eso con la parte desmontable que no gaste territorio, que sea totalmente sustentable, toda la energía será renovable, quedará para el barrio y los pabellones que los países quieran algo no desmontable, otra innovación, es que pueda quedarse como patrimonio, con un acuerdo bilateral, del país. Como una especie de embajada sobre el tema, un lugar que después del 2030 permanente viaje la colaboración científica, tecnológica, empresarial.

-¿En esta oportunidad buscarán que el país deje su huella?

Que tenga su espacio. La decisión sobre eso es una decisión de inversión. Nos parece ofrecer una buena oportunidad de inversión porque empieza antes, habrá ese momento con un mercado que no es el mercado de Italia, es de todo mediterraneo-europa. Y que siga después, nos parece que es dinero bien invertido.

-¿Cómo ven la acogida en Chile y en latinoamérica en general? ¿Están confiados que puede haber un apoyo?

Sí, yo confío. Me sorprendería que no lo dieran, pero cada gobierno tiene su total libertad de hacerlo. Lo bueno para nosotros, para ser muy sincero y franco, es cuando en esta fase -todavía falta un año para que se vote en noviembre de 2023 en París- no esperamos la respuesta. Si está, somos felices. Es dar a conocer, explicar lo que realmente esperamos es: vamos a estudiar. Y eso es a favor nuestro, si van a estudiar y comparar, es a favor de Roma. Si la respuesta es -no estoy hablando de Chile- bueno si pero el otro me ha prometido, me ha regalado… estamos ya en otro ámbito.

-¿Ustedes que le pedirán a los que leeran esta entrevista? ¿Buscan brindar este espacio de conversación y debate?

Conocernos como cultura a través de la expo. Eso es una filosofía general de expo, se hacen más o menos por eso. No solo conocernos también colaborar, dejar algo hecho, 2030, objetivos del milenio, serán las Naciones Unidas que haga la evaluación pero ahí cómo podemos aportar con expo Roma sobre el tema que le señalé con operaciones concretas. Por ejemplo, un laboratorio común de hidrógeno verde, ¿qué va a quedar? Los cientos de jóvenes que van a viajar para especializarse o para intercambiar con las otras universidades. No es solo un diálogo, una conversación. Nuestra propuesta es la construcción de alguna respuesta concreta a través de la experiencia de Roma.

Lo del turismo es otro tema, podría ser para un gobierno ir a un lugar donde pueda presentar un país turístico es decir poco en el caso de Chile, entonces presentarlo no sólo a un círculo muy estricto de las personas que singularmente visitan una expo. Ya es importante pero ahí ya hay un mercado de 27 países europeos, la parte norte de África. Podría ser también una buena inversión en términos turísticos porque va a ofrecer un “producto” a un mercado espectacular.

Otro tema de carácter geopolítico es que nosotros decimos que después de una exposición universal maravillosa en Dubai que terminó ahora porque la pandemia la atrasó, después de la próxima en Osaka, Japón, que la siguiente exposición siga o en un país árabe porque el candidato es Arabia Saudita o en Corea del Sur, no es ilegítimo

– ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Van a regresar y seguir con las conversaciones?

Si. La presentación oficial del dossier, del master plan, de candidatura de los países fue el 7 de septiembre. Ahí empezó oficialmente con cifras, números, metros cuadrados, cada país lo presentó. Al final de este mes se realiza la asamblea general de BIE y ahí todos los países presentarán el estatus de avance, donde se ha llegado hasta ahora. Seguramente vamos a tener otra ocasión. Las embajadas de Italia existen, están ahí, trabajan 24 horas todos los días. Nosotros apoyamos, aportamos pero el trabajo cotidiano son los embajadores de Italia y la estructura de la embajadora. Pero seguramente se harán otras misiones de este tipo.

Hubo elecciones hace poco en Italia, se pasó de un gobierno político pero con características muy especiales, una especie de unidad nacional para enfrentar la situación dramática a un gobierno político de centro derecha claramente. Ganó las elecciones, pero en algunas cosas no hay diferencia.

-Es decir, se entiende que son políticas de Estado que son más globales que la política contingente diaria…

Totalmente. Vamos a pelear y discutir miles de cosas que son obvias en democracia, gracias a Dios. Es muy importante que la opinión pública institucional y política de Chile sepa que no es algo de un gobierno, solo de un gobierno.

– ¿Cada gobierno, independiente de su sector, le va a poner lo mismo?

Sobre eso no hay problema, vamos a trabajar juntos, ese es el mensaje. Imagino que el líder de una coalición de gobierno, de un Presidente, mira voy a tener algunas… En este caso no, se está apoyando una idea, una propuesta, un país, un proyecto que es como una.

El pasado 9 de octubre se cumplieron 30 años de la Expo Sevilla, España, que le dio a Chile la oportunidad de volver a encontrarse con el mundo y renovar de forma muy potente la imagen internacional. En esa oportunidad el presidente Patricio Aylwin y el grupo que trabajó en la idea escogió un iceberg, un témpano que concentró las críticas y la polémica y que, finalmente, resultó un éxito ya que pese a estar a punto de derretirse se logró mostrar en Europa, generando el aplauso mundial, al mismo país que durante 17 años había estado enclaustrado por la dictadura de Augusto Pinochet.