Senador Walker: "La cúpula de la DC le dio la espalda al electorado demócrata cristiano"

En conversación con BioBioChile, Matías Walker aborda la situación interna en la DC que desembocó en su renuncia. A su vez, el senador adelantó algunas directrices de Demócratas, la nueva tienda política en formación en la que funge como vicepresidente. Rincón, por su parte, es su presidenta.

“Se produjo un distanciamiento muy importante con la decisión de una cúpula del Partido Demócrata Cristiano de no pedirle la opinión a los militantes a lo largo del país respecto de la opción que debía tomar la DC frente a la propuesta de la convención”, cuenta.

“Después del resultado del Plebiscito no se quiso hacer una reflexión por parte de la directiva del partido”, añade quien apoyó abiertamente la opción del Rechazo pese a que su expartido entregó su respaldo al Apruebo.

En tanto, Walker reivindica los logros alcanzados por los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría. “No hemos renegado del aporte que hicieron al país los gobiernos de centro-izquierda y en base a ese legado aspiramos a que Chile vuelva a crecer”, puntualiza.

Inminente renuncia al partido

-¿Cuándo comenzó a pensar en la idea de renunciar a la militancia de la DC?

Fue un proceso gradual. Evidentemente se produjo un distanciamiento muy importante con la decisión de una cúpula del Partido Demócrata Cristiano de no pedirle la opinión a los militantes, a lo largo del país, respecto de la opción que debía tomar la DC frente a la propuesta de la convención. A eso, le siguió una presentación al Tribunal Supremo en la cual se pidió nuestra expulsión. No solamente contra nosotros, sino que también contra el ex Presidente Eduardo Frei.

Después del resultado del Plebiscito no se quiso hacer una reflexión por parte de la directiva del partido. Renunció el presidente Felipe Delpín, pero no hubo ninguna autocrítica. Intentamos autoconvocar a una junta nacional para hacer un debate en profundidad, se desechó la propuesta del expresidente del partido de hacer una mesa de unidad, entonces vimos que se trataba de un partido que estaba haciendo más noticia por sus peleas internas que por las propuestas al país. Por eso decidimos dar un paso al costado y formar un nuevo partido junto con otras fuerzas de centro-izquierda y del mundo independiente que pudiera convocar al centro político.

Nuevo partido Demócratas

-¿Cuál es el perfil del militante de este nuevo partido?

Nosotros queremos apuntar a un electorado de centro que también proviene de partidos de centro-izquierda, gente que proviene de movimientos ciudadanos independientes como el Movimiento 50+1 que ha hecho propuestas con destacados profesionales sobre el fortalecimiento de la democracia, la modernización del Estado, etc. En ese sentido la convocatoria es a un electorado amplio y diverso, que en su mayoría estuvo por el Rechazo, pero que también no por eso deja de acoger a los que estuvieron por el Apruebo. Como, por ejemplo, Miguel Ángel Botto, convencional que fue parte de Independientes No Neutrales, que estuvo por la opción del Apruebo legítimamente y que se ha integrado a nuestro partido.

-¿Se podría decir que Demócratas es un partido cercano a lo que fue la Concertación?

Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que fueron los gobiernos de centro-izquierda, tanto de la Concertación como de la Nueva Mayoría. Por lo tanto, nos sentimos tributarios de los gobiernos de los Presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. No hemos renegado del aporte que hicieron al país los gobiernos de centro-izquierda y en base a ese legado aspiramos a que Chile vuelva a crecer, a reducir la pobreza, a tener paz social y seguridad ciudadana, que fue el gran aporte de los partidos de centro-izquierda.

-¿Usted es de oposición en estos momentos?

Nosotros vamos a colaborar en sacar adelante todos los proyectos que sean buenos para el país. Lo he hecho desde la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado. Obviamente tenemos diferencias con el Gobierno, siendo la principal el hecho de que estuvieran por el Apruebo y nosotros por el Rechazo para generar una buena Constitución que uniera a todo el país y no aprobar una mala propuesta que lo único que hacía era exacerbar la división entre los chilenos. También tuvimos una diferencia respecto del TPP11 que nosotros aprobamos a pesar de toda la resistencia del Gobierno y creo que con eso le hicimos un favor al país. Vamos a seguir contribuyendo con todas aquellas iniciativas que sean buenas para el país y creo que nuestro aporte, más que ser oposición, está en las propuestas.

-¿Cómo se financiará el Partido Demócratas?

Buena pregunta, la verdad que es en lo que menos hemos pensado.

-Pero tienen algo pensado, me imagino.

La verdad es lo que menos hemos planificado. Nos tiramos a la piscina, de hecho hoy lo comentábamos en una reunión. Va a ser un desafío muy grande, nos va a ayudar mucho Carlos Maldonado, quien tuvo experiencia como presidente del Partido Radical. Acá hay muchos profesionales y gente independiente que se ha incorporado y probablemente como todos los partidos vamos a tener que fijar cuotas nomás. Trataremos de hacer un esfuerzo, probablemente ocupando todos los instrumentos que permiten la era digital. Cuando ya estemos habilitados como partido en formación vamos a tener un plazo de 210 días para juntar las firmas para constituirnos legalmente como partido político, y se puede hacer online, con Clave Única a través del Servel. Vamos a utilizar la tecnología para hacerlo de la manera más austera posible, sin tener que financiar sedes o viajes y apoyándonos en una estructura muy importante que tenemos en regiones, sobre todo de concejales que han adherido al partido en todo el país.

-¿Piensan hacer un trabajo de bases? ¿Cómo se proyectan hacia el futuro?

Tenemos muchos concejales, dirigentes sindicales, dirigentes de pueblos originarios, gente del mundo de la cultura como Hugo Manzi de Natalino, también está Alejandro Steilen, presidente de la Central Sindical de Trabajadores (UNT), además de otros liderazgos. Hay gente que viene de la diversidad sexual también que ha adherido a nuestro partido y que por lo mismo pretende tener una convocatoria muy alta.

-¿Consideró en algún momento sumarse a Amarillos por Chile?

Tuvimos conversaciones con Amarillos, pero no para sumarnos a ellos sino que para formar toda la centro-izquierda por el Rechazo en un único partido. Sin embargo, ellos tenían una estructura muy armada y nosotros teníamos la impresión de hacer algo más amplio y diverso, que es lo que nos pidieron quienes adhirieron al partido en formación. Pese a eso, tenemos la mejor opinión de Amarillos, tenemos muy buena relación y esperamos formar un pacto con ellos y una coalición política el día de mañana.

Creo que a Chile le haría muy bien tener una coalición de centro, además que para llevar candidatos independientes los partidos necesitan formar un pacto electoral con más de un partido, así que espero que podamos converger con Amarillos en un proyecto de coalición política pero entre iguales y no con un partido adhiriendo al otro.

-Usted ha dicho que no se puede seguir dividiendo al país entre las izquierdas y las derechas, y que aspiran “unir a Chile”. ¿De qué manera pretenden lograr esto, considerando el contexto?

Creo que Chile ha estado muy polarizado, lo demostró en la campaña previa al Plebiscito, y por eso yo me alegro de lo transversal que fue el triunfo del Rechazo, porque le permitió a todos los políticos y a todos los partidos políticos leer que había un electorado que de la mano del voto obligatorio no quiere polarización. Quiere reformas pero no refundar al país y ese es el electorado que nosotros intentamos representar, llegando a acuerdos como lo hemos hecho tradicionalmente.

Esa es nuestra vocación, creo que en un momento, sobre todo después del Estallido Social, se miraron en menos los acuerdos, se miró en menos lo que había sido la política de los acuerdos de los gobiernos de la Concertación, y creo que cuando hubo política de los acuerdos es cuando Chile más creció, cuando de mejor manera logró reducir la pobreza, controlar la inflación, insertar y reinsertar a Chile en el mundo.

Nosotros aspiramos a eso, a que mediante los acuerdos Chile vuelva a crecer, a mejorar las pensiones, a disminuir las listas de espera en los hospitales, con mejor y mayor seguridad ciudadana y empoderando a las policías. Creo que eso es lo que espera la gente y lo que Demócratas aspira representar.

Futuro de la DC

-¿Lo ocurrido el 4 de septiembre podría ser la lápida de la DC?

La cúpula de la DC le dio la espalda al electorado demócrata cristiano. En su mayoría, el demócrata cristiano, de centro, que tradicionalmente había sido convocado por la DC, votó por el Rechazo, sino no se entiende que ocho millones de chilenos hayan adherido a esa opción. Por eso es que nosotros pedíamos ese proceso de reflexión que nunca llegó y por eso es que creemos que hay un electorado que está huérfano de representación política que quiere cambios con paz social, con seguridad ciudadana, que cree en el emprendimiento basado en el apoyo a las pymes, que cree en la libertad de elecciones y nosotros vamos a seguir convocando a ese electorado.

-¿Qué le espera a la DC tras la renuncia de militantes históricos como usted, Ximena Rincón y Claudio Orrego, por nombrar algunos? ¿Podría significar el fin del partido como tal?

Indudablemente que el éxodo de militantes que hoy día tienen cargos de representación popular habla de una profunda crisis de un partido que ha hecho noticia más por las peleas internas que por las propuestas al país. Yo lo lamento mucho, por eso digo que renunciamos a ser militantes de la DC pero no hemos renunciado a convocar al electorado demócrata cristiano y de centro que hoy día está huérfano de representación política y que no tiene ningún partido político que lo represente.

Dardos desde la propia DC

-¿Le dolieron algunas críticas dentro de la misma DC en cuanto al distanciamiento que usted estaba teniendo con el partido? Hubo quienes pidieron la expulsión del ex Presidente Frei y también hubo denuncias para llevarlo a usted al Tribunal Supremo del partido.

Yo creo que eso fue un signo de la descomposición del partido. Intentar expulsar a un ex Presidente de la República, que fue el mandatario que mejor logró sintonizar con el electorado el 4 de septiembre porque fue el único Presidente de la República que abiertamente llamó a votar Rechazo, fue la gota que rebalsó el vaso y donde todos entendimos que había un grupo que iba a hacer todo lo posible por quedarse con la campanilla de la DC, incluso a costa de intentar expulsar a un expresidente.

Pero bueno, eso ya pasó, dimos vuelta la página y ahora estamos enfocados en Demócratas y a convocar el centro político porque Chile quiere alejarse de los extremos y requiere gobernabilidad de la mano del centro y del sentido común ciudadano.