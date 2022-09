Torrealba (FRVS) tras triunfo del Rechazo: "La derrota fue electoral, no de agenda ni cultural"

Hace una semana el Rechazo se impuso de manera holgada en el plebiscito constitucional. Y el análisis que hacen distintos líderes oficialistas es que deben levantarse. Sin embargo, hay quienes comenzaron a identificar lo que a su juicio pudo haber incidido en la derrota.

“Hubo un desaprovechamiento de la franja, y se registró la incapacidad de mostrar fortaleza institucional en la propuesta que se le entregaba al país”, dice Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

La timonel oficialista considera que la derrota del domingo solo fue electoral, pero no cultural ni de agenda. “Fue un perder ganando (…) naturalmente nosotros ahora partimos la construcción de una nueva Constitución de un punto impensado hace 10 meses atrás. Hoy, nadie va a discutir la paridad, nadie se atrevería”, ejemplifica Torrealba.

-¿Cómo se vivió la derrota en el oficialismo el día domingo?

Fue un momento extraño, de desazón, pero igual era algo que podía ocurrir. Había mucha congoja por la amplitud de los resultados y mucho desconcierto, porque todos estábamos preparados para un resultado estrecho, pero no de la magnitud de la que la gente habló. Se generó un espacio de silencio pero no de recriminación. Todos tienen una lectura similar, que era incómodo ponerla en discusión en ese momento.

Los errores de la campaña fueron evidentes, pese al esfuerzo de Karol Cariola y el programa de los 2 millones de puertas. Hubo un desaprovechamiento de la franja, y se registró la incapacidad de mostrar fortaleza institucional en la propuesta que se le entregaba al país a través de los únicos espacios estelares que teníamos.

Perdimos la posibilidad de plantear de buena forma los temas, porque se optó por ocultar los proyectos políticos que estaban detrás. En la discusión no hubo quienes defendieran los temas que se discutieron en particular en la Convención.

-¿Hay una lectura estructural del mecanismo? Por ejemplo ¿la forma en que se diseñó el proyecto de reforma que dio paso al proceso constituyente?

Hubo una muy mala lectura de las instituciones y su funcionamiento. Es evidente que tu no puedes llevar adelante un proceso de una institución y luego cambiarla. El voto voluntario tiene un funcionamiento muy complejo, porque tu convocas al electorado más ideológico y el voto obligatorio convoca a un electorado que tu desconoces. Ese fue un error gravísimo que debió haberse atendido de mejor forma. Hubo improvisación o desconocimiento de las instituciones ahí. Faltó explicar de una manera más sencilla lo que el proyecto significaba.

No pudimos salir de los cuestionamientos de las iglesias al aborto, por ejemplo, y llevar la discusión a los derechos garantizados. No pudimos salir del cuestionamiento a la plurinacionalidad, no fuimos capaces de disminuir los miedos de la gente (…) Los sectores progresistas ganaron en agenda, pero perdimos en elección.

-¿Cómo analizas políticamente esta derrota?

Nosotros sufrimos una derrota electoral. No de agenda ni cultural. La derrota es aparente, fue un perder ganando, pero naturalmente nosotros ahora partimos la construcción de una nueva constitución de un punto impensado hace 10 meses atrás. Hoy, nadie va a discutir la paridad, nadie se atrevería. Tampoco se opondría al Chile regional de construcción verde, con una economía sustentable. Nadie se opondría a los escaños reservados. Independiente del resultado electoral, el avance de la agenda progresista es enorme. Ganamos perdiendo, y si la derecha no entiende que este no es un triunfo de su sector ideológico, podríamos poner al país en un riesgo institucional enorme.

Continuidad del proceso constituyente

-¿Cómo se ve a la derecha en los inicios de las conversaciones por avanzar hacia la continuidad del proceso constituyente?

Ellos a pesar de los discursos públicos entienden que nos estamos jugando la estabilidad democrática. Creo que van a aprovechar esta sensación de triunfo para condicionar la agenda del gobierno, pero si insisten en ese camino todas las relaciones políticas terminarán quebradas, y con un malestar incrementado en la ciudadanía. La gente necesita avances y por eso la agenda del Gobierno tiene que avanzar. Nos vamos a demorar un poco más en tramitar la reforma tributaria, pero en pensiones hay un amplio consenso. Aprovechemos la reforma que hizo la senadora Rincón y Walker, donde los quórum que requerimos para avanzar con las grandes reformas disminuyeron. Mientras se dan las conversaciones por un nuevo proceso, llevémosle a la gente bienestar.

-¿Deben existir plazos?

Tenemos que contar el calendario hacia atrás. Tenemos elecciones de gobernadores y alcaldes, y esos cargos pueden ser modificados con las nuevas reglas constitucionales. Entonces, de ahí hacia el presente, tenemos que construir las reglas nuevas, porque sino tenemos que hacer ajustes. La derecha insiste en que tenemos un plazo abierto, pero eso no es tan así.

-¿Existen mínimos para el futuro mecanismo/órgano redactor?

Deberían ser al menos 120 representantes, en listas mixtas donde hayan constituyentes nacionales y distritales, 50 y 50. Nosotros no podemos cerrarle la posibilidad a que las regiones levantes sus liderazgos más notables, porque sino terminará siendo un concurso de popularidad. El plazo debe ser relativamente corto, al menos 7 u 8 meses, para que se haga un espacio con la ciudadanía, que fue lo que no se pudo hacer en su momento, a propósito de la premura en el tiempo. Si se hubiese alargado el proceso constitucional de la Convención, nos hubiésemos evitado todo este proceso, pero bueno, de todas maneras es necesario mantener esta práctica saludable de escuchar a la ciudadanía. Si no escuchamos a la ciudadanía, el sistema político quedará más debilitado.

Cambio de gabinete y comité político

-Sobre la conducción del Gobierno. ¿Cómo observa la conformación del nuevo gabinete y el comité político?

El Presidente está en una encrucijada, y los presidentes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Llamar a Carolina Tohá y a Ana Lya Uriarte fue una buena idea, más allá de los partidos que ellas pertenecen. Por lo que he visto, han sido ampliamente aceptadas por sus capacidades, son figuras de peso. No solo no me complica, sino que creo que fueron muy buenos nombramientos.

En términos políticos, si el eje gira hacia los partidos más grandes de Socialismo Democrático creo que todavía está por verse, porque este pacto llegó a un gobierno que tiene un programa. Es cierto que la política necesita realidad para implementar sus reformas, pero también es cierto que un político o una política debe hacer realidad sus propuestas No creo que un gobierno que llegó al poder con la promesa de la transformación pueda abandonar eso, que es una promesa electoral. Estos partidos entraron apoyando a un programa y a una figura presidencial. En la medida que no sea la renuncia a los principios que guían este gobierno, no es demasiado complejo, me gustan ambas, son mujeres tremendas.

-¿Cuáles son los desafíos que tiene el Gobierno en esta segunda etapa?

Una de las cuestiones que el Gobierno tiene que entender es que tiene un objetivo político superior, que es primario al control orden público. Las personas deben entender que en Chile no existe el derecho a rebelión. En nuestro ordenamiento constitucional el poder legítimo del uso de la fuerza está en el Estado, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. (…) La misión primaria y el desafío político es hacer entender que la ley hay que respetarla, y que es un objetivo primario incluso anterior al objetivo del control de orden público.

-¿Qué desafíos no puede abandonar el Ejecutivo?

Además de facilitar que el proceso constituyente llegue a buen término y empujar las reforma estructurales comprometidas, debe poner mucha atención en paliar los efectos de la situación de la crisis hídrica y climática y que sumado a los efectos económicos del alza de los combustibles fósiles en el mundo pueden ser devastadores para la disponibilidad de alimentos ya sea por el alza o la escasez Este gobierno se comprometió a ser el primer gobierno ecologista de la historia por lo que, además, las señales deben ser muy claras en orden a impulsar la recuperación ecosistémica de las zonas de sacrificio, compensar a las comunidades dañadas y evitar que surjan nuevas. El impulso de la economía verde y circular es más que un compromiso del programa de gobierno, es una urgencia estratégica. Apostar por reconstruir los tejidos productivos locales y avanzar hacia el consumo consciente y enfrentar la administración del agua son tareas prioritarias.