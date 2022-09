Mario Waissbluth crítico con el cambio ministerial: "Sigue siendo un gabinete para el 38% del país"

Mario Waissbluth no duda en señalar que el error político más grave que ha cometido la administración de Gabriel Boric es haberse comprometido tanto con el Apruebo, “a sabiendas de que iba a perder”.

El columnista menciona a su vez que los adherentes del Apruebo “se han puesto aún más virulentos que antes del Plebiscito”, lo que ha percibido hasta en su entorno más cercano. “Yo lo veo incluso en mis amigos apruebistas; no están dispuestos a reflexionar ni un ápice”, remarca.

Por su parte, el académico descarta que el mandatario vaya a tener problemas en cumplir con su programa de gobierno pese al triunfo del Rechazo.

Además de valor la llegada de Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá a la subsecretaría del Interior y al Ministerio del Interior, respectivamente, Waissbluth defiende a Izkia Siches por las críticas que recibió durante su gestión.

“Yo creo que ya se convirtió en una cosa común decir que Izkia lo estaba haciendo mal”, enfatiza.

Resultado del Plebiscito

-A su juicio, ¿quienes fueron los principales responsables de la derrota del Apruebo en el Plebiscito?

Yo creo que se busca endilgar culpas cuando estos resultados estaban cantados. Escribí una semana antes del Plebiscito una columna que se llama Oráculo para el 4 de septiembre en la cual planteo, no quiero presumir, que era posible que se acerca al 60%-40% simplemente en base a evaluaciones electorales.

Si tú sumas los votos de la derecha en la última elección parlamentaria, que bordeó el 40%, más los votos del Partido de la Gente, el 13%, en el que estaban completamente por el Rechazo, ya tienes un 53%. Agrégale un tercio aproximadamente de la centro-izquierda y ahí sumas unos cinco puntos, es decir, tienes un 58%.

A eso le agrego los mapuches, los que la encuesta del CEP demostró que están completamente en contra, y ya partes con el 60%. Y ante eso, ni aunque Gabriel Boric hubiese hecho el triple de campaña ni aunque no se hubiesen sacado la bandera del trasero… todo eso fue echarle más gas a un potasio que ya estaba cocinado.

Más bien a mí lo que me sorprende realmente es qué llevó a Boric, que pudo perfectamente haber hecho este simple y racional análisis, a haberse comprometido tanto con el Apruebo a sabiendas de que iba a perder. Eso es lo que me parece el error político más grave que ha cometido esta administración dentro de los muchos errores que han cometido en este periodo.

¿Influencia de las fake news?

-¿Cuánto cree que pudieron haber influido las fake news en el resultado del Plebiscito?

En torno a cero. Primero que todo, no fueron tantas las fake news, eso es algo que le encanta decir a la gente que perdió pero no fueron tantas. Pero te vuelvo a repetir, con fake news o sin fake news, la derecha, el Partido de la Gente, los Amarillos por Chile y los mapuches ya sumaban el 60% entonces este Plebiscito estaba perdido apenas se supo que el texto era pésimo. La culpa central la tiene un pésimo texto constitucional, todo el resto son decoraciones.

Cambio de gabinete

-¿Por qué usted plantea que el nuevo gabinete no se salió del estrecho marco de los “apruebistas”?

Porque no se salió del estrecho marco de los apruebistas. Yo hubiese esperado un gabinete en el que se incorporara a la centro-izquierda más allá de los apruebistas. Se puso en el gabinete al Bacheletismo, es decir, ingresaron Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte que son muy sólidas, yo no tengo ninguna crítica a ellas. Pero no es un gabinete que extienda sus manos hacia los que rechazamos, sigue siendo un gabinete para el 38% del país. A eso me refería.

Autocrítica en el Apruebo

-¿Los sectores que iban por el Apruebo han hecho la autocrítica correspondiente tras los resultados del Plebiscito?

Me temo que no. Al contrario, se han puesto aún más virulentos que antes del Plebiscito, es patético. Yo lo veo incluso en mis amigos apruebistas; no están dispuestos a reflexionar ni un ápice. Viven instalados en que esto es culpa de las fake news, de que es culpa de la plata de la derecha, que es culpa de cualquiera menos de ellos mismos, menos de que es un mal texto.

No he escuchado a ningún representante del Apruebo, salvo a Noam Titelman que es el único que yo he visto salir a decir y a escribir que ya sería la hora de que hagan una autocrítica. No ha habido un ápice de autocrítica y eso me parece grave y patético.

Proceso constituyente

-¿Cómo cree que continuará, o debe continuar, el proceso constituyente?

Es distinto lo que me gustaría a lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que ya es un hecho que va a haber una nueva convención electa pero a mí me gustaría mucho que se recurriera más a expertos, no digo no elegir un nuevo grupo constituyente pero creo que el país ha dicho, y las encuestas lo dicen, que los ciudadanos queremos que haya un grupo de expertos que sepa del tema, que tenga mucha más influencia en este proceso constitucional de lo que fue en la primera vez.

-Desde sectores de la derecha, como en Republicanos, han manifestado que no dan por hecho que los chilenos quieren una nueva Constitución.

Eso me parece patético por parte de los Republicanos. Nuevamente estamos en que los ultra de la derecha y los ultra de la izquierda están destruyendo el país. Los Republicanos debieran discretamente quedarse callados.

Polémico y fallido nombramiento de Nicolás Poblete

-¿Qué tanto puede haber afectado al gobierno el fallido nombramiento de Nicolás Poblete en la Subsecretaría del Interior, considerando toda la polémica que rodeó a ese momento en el cambio de gabinete?

El gobierno ha venido cometiendo aproximadamente un error por semana desde que fue instaurado, y este es un error más que refleja, una vez más, la desprolijidad y la falta de manejo del gobierno. Es un error más.

-¿Cree que hubo un cierto “anticomunismo” como se ha dicho en la oposición al plantear que era una contradicción que un comunista como Poblete asumiera en la Subsecretaría del Interior?

No, yo hubiese objetado lo mismo. Cuando veo a Hugo Gutiérrez alentando a los estudiantes para que se tomen el Metro, no me parece entonces que el Partido comunista sea el más indicado para controlar la violencia y el terrorismo en Chile. Por ningún motivo. Por eso es que era una pésima señal.

Boric y su programa de gobierno

-¿El Presidente Gabriel Boric tendrá muchas dificultades para cumplir con su programa de gobierno considerando la derrota del Apruebo?

Yo voté por Boric porque me gustó su programa de gobierno. Es un programa social-demócrata y no creo que él debiera tener grandes problemas en pasar leyes que avancen en esa dirección, yo creo que en ese sentido está contra las cuerdas en su imagen pública pero no debiera ser un gran obstáculo para mandar proyectos de ley sensatos al Congreso, especialmente ahora que vamos a tener una mujer experimentada como Ana Lya Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia.

Desafíos en el Interior

-La Ministra Carolina Tohá asume en el Ministerio del Interior en momentos en que hemos visto diversas protestas en la capital, sumado a la situación en la Macrozona sur. ¿Cuáles serán sus principales desafíos?

Tú mismo lo acabas de decir. Yo no quisiera estar en sus zapatos, ella tiene como principal misión controlar desde el terrorismo en La Araucanía hasta los estudiantes que se están tomando el Metro. Yo lo dije por ahí en algún tuiteo, tiene que hacerlo con mano de seda pero guante de hierro. Debe ser muy democrática, respetando la ley y la Constitución pero el rol principal del Estado es frenar la violencia entre sus ciudadanos. Y eso es lo que a ella le corresponde hacer.

-Respecto a los seis meses en los que Izkia Siches estuvo a cargo de dicha cartera. ¿Cree que hubo muchos errores no forzados que le terminaron por pasar la cuenta? ¿Cómo vio su gestión?

Yo aplaudí a Izkia Siches cuando la nombraron, yo estaba contento con su nombramiento. Después comenzó a cometer algunos errores pero yo creo que se han sobrevalorado sus errores.

-¿En qué sentido?

Yo creo que ya se convirtió en una cosa común decir que Izkia lo estaba haciendo mal y la verdad es que hizo un montón de cosas que no estaban nada de mal. Entonces creo que ya era, como dice la película, una Dead Woman Walking hiciera lo que hiciera, e hizo hartas cosas buenas.

-¿Cómo qué cosas por ejemplo?

Te voy a ser sincero, la verdad es que no las recuerdo en este momento, no es porque me esté corriendo. Pero desarrolló proyectos de ley para controlar el terrorismo y tuvo una buena actuación en el Congreso.