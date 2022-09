Barchiesi por salida de Naveillán: Si no está dispuesta a trabajar en equipo está bien que renuncie

La diputada Chiara Barchiesi, la nueva jefa de bancada del Partido Republicano tras la salida de Cristóbal Urruticoechea, aborda los ajetreados días que enfrenta la tienda por estos días. Junto con descartar que haya una crisis en el bando, se refirió a la renuncia de Gloria Naveillan, quien calificó al partido como una "secta". A su vez, admitió que hay diferencias con Chile Vamos. Sobre la continuación del proceso constituyente, Barchiesi sostiene que no se debe dar por hecho que los chilenos quieren efectivamente una nueva Constitución.

Han sido días de cambios en el Partido Republicano: tanto Rojo Edwards como Cristóbal Urruticoechea dejaron sus cargos como presidente y jefe de bancada del partido, respectivamente.

A lo anterior se suma la polémica renuncia a la tienda de la diputada Gloria Naveillán, acusando un “liderazgo casi de secta, más que de partido político”.

Es en este escenario que la diputada Chiara Barchiesi, de 25 años, toma una nueva responsabilidad al ser nombrada como la nueva jefa de bancada en la Cámara. En conversación con BioBioChile, la parlamentaria descartó que el partido esté en crisis, remarcando de hecho que la idea ha sido la de levantar nuevos liderazgos.

“Si ella no está dispuesta a trabajar en equipo, creo que está bien que haya renunciado”, planteó sobre la salida de Naveillán.

Por su parte, Barchiesi asevera que si bien están abiertos al diálogo, no se puede dar por hecho que los chilenos quieran contar con una nueva Constitución.

Días de cambios

-Usted asume como jefa de bancada de Republicanos en un momento “turbulento” del partido. ¿Está en crisis el partido?

No, yo creo que estamos precisamente haciendo política de una forma distinta, que es lo que queremos y creemos que tanto necesita nuestro país. Y es por eso que este tipo de cosas, que para nosotros son tan naturales porque estamos en un punto de inflexión en la política nacional, hacen que sea necesario avanzar a un nuevo ciclo. Y algo que tiene el Partido Republicano que, a mí me encanta, es que se preocupa de potenciar liderazgos nuevos.

Agradezco obviamente la confianza que han depositado en mí al pasar a ser la jefa de bancada de Republicanos. Y es que nosotros creemos que el triunfo del Rechazo el domingo fue sumamente contundente e importante, estamos muy alegres por lo que ha pasado y sabemos que lo que se viene es muy importante también.

En ningún caso esto terminó el domingo, sino que la situación de nuestro país hace que estemos lo más prestos posible para poder trabajar y responder de buena manera a lo que Chile hoy día necesita. Vimos, por ejemplo, la promesa en un principio de la paz y una nueva Constitución pero la paz nunca llegó y la nueva Constitución fracasó. Vimos cómo las promesas de las urgencias sociales se dejaron totalmente de lado.

Es en esa misma sintonía que nosotros quisimos dar el ejemplo de levantar liderazgos nuevos, de pasar la posta. Yo le agradezco muchísimo y valoro el trabajo de Rojo Edwards y Cristóbal Urruticoechea que sin lugar a dudas asumieron el desafío de liderar el partido y la bancada en un momento muy importante de la política nacional. También agradezco la voluntad que tuvieron en este momento de querer pasar la posta porque saben que es así cómo vamos a seguir creciendo.

Por lo mismo es que nosotros interpelamos a Chile Vamos a hacer lo mismo, nosotros estamos separados de ellos pero creemos que deberían tomar este mismo ejemplo de poder airear un poco la política, que los nombres de siempre den un paso al costado. Efectivamente nuestro punto de inflexión en la política nacional es poder potenciar liderazgos nuevos que creemos que es lo que se necesita hoy.

Nueva jefe de bancada

-¿Cuál es la razón detrás de este cambio en el liderazgo de la bancada de Republicanos? ¿Por qué Cristóbal Urruticoechea dejó su cargo como jefe de bancada?

En la bancada la mayoría son debutantes y él, quién está en su segundo periodo, tuvo la disposición y generosidad de poder acompañarnos a nosotros en este nuevo proceso en el que ya casi vamos a cumplir seis meses. Él tenía ganas de pasar la posta, de poder ayudarnos a nosotros a poder echar a andar los motores de manera rápida.

Esto simplemente es un cambio de rol, los parlamentarios republicanos seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando en equipo de la manera que nos ha caracterizado. Simplemente hay un cambio de roles pero seguimos todos en la misma misión que tenemos, trabajando juntos, apoyándonos entre todos y sin lugar a dudas que lo que se viene es importante y hace que todos estemos de manera presta para seguir trabajando de manera seria.

Relaciones con Chile Vamos

-¿Cómo están las relaciones con Chile Vamos?

Sin lugar a dudas que tenemos muchas diferencias con Chile Vamos, sobre todo en la forma de hacer política, por lo mismo es que nace el Partido Republicanos. Va un poco en la misma naturaleza de todo este proceso y que hemos estado en veredas opuestas en distintos momentos. Nosotros no nos hicimos parte del acuerdo del 15 de noviembre, ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución pero como recién decía la paz nunca llegó y la nueva Constitución fracasó. Gran parte de Chile Vamos estuvo por el Apruebo en el Plebiscito de entrada y hoy día dan por hecho que sí o sí los chilenos quieren partir de una hoja en blanco con una nueva Convención Constitucional.

Nosotros sí nos hicimos parte de la reunión el miércoles en el Senado porque es nuestro deber. Si somos parlamentarios tenemos que participar activamente de los debates democráticos en el Congreso, precisamente porque es ahí donde nos corresponde escuchar y decir con respeto pero de manera clara y de frente lo que nosotros pensamos. Y nosotros creemos que no hay por qué dar por obvio que los chilenos quieren partir de una hoja en blanco cuando el resultado del domingo fue tan contundente por el Rechazo. De hecho rechazaron más personas que el total de los que votaron en el Plebiscito de entrada.

Renuncia de Gloria Naveillán al partido

-La diputada Gloria Naveillán dijo que en el Partido Republicano hay un “liderazgo casi de secta, más que de partido político”. ¿Cómo toma estas declaraciones?

Lo que yo te puedo decir es que me siento profundamente orgullosa y feliz de ser parte de la bancada de Republicanos y sobre todo agradezco mucho el hecho de que ahora me hayan entregado la posta para liderar en este momento la bancada, siendo que soy la más joven también. Y agradezco mucho que se potencien los liderazgos de mujer en política. Es por eso que mi impresión de la bancada es bastante distinta a lo que ella cree.

Trabajamos en equipo y yo creo que se ha notado que somos un bloque cohesionado, que debatimos bastante lo que vamos a hacer pero porque nos importa y porque valoramos el trabajo del otro, y es por eso que discutimos todos para actuar en equipo. Valoramos y respetamos el trabajo de nuestros compañeros de bancada. Somos un equipo pero bueno, creo que la diputada Naveillán actuó en consecuencia a lo que ella cree. Si ella no está dispuesta a trabajar en equipo, creo que está bien que haya renunciado al Partido Republicano porque hace un buen tiempo que no estaba siendo parte de la bancada, así que creo que fue consecuente.

Si uno quiere trabajar bien creo que tenemos que estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas por respetar a quien sabe más en cada una de nuestras áreas. Esa forma de trabajo, que yo valoro muchísimo, implica un sacrificio pero es un sacrificio que sabemos que es por el bien de Chile y porque tenemos que trabajar en equipo de forma cohesionada. Es una forma de trabajo que yo creo que da mucho fruto pero que obviamente implica cierta disciplina entonces si alguien no está dispuesto a someterse a esa disciplina tiene todo la libertad de dar un paso al costado.

-¿Generó inquietud o incomodidad en el partido el hecho de que Rojo Edwards fuera el único presidente de un partido de la derecha que fue a La Moneda a la reunión con la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en la semana previa al Plebiscito?

No, yo creo que es importante que nosotros seamos activos y ocupemos todos los espacios. En el mismo punto de prensa había periodistas que nos preguntaban “¿por qué participan de esa reunión si no quieren ser parte del acuerdo?”. Precisamente porque creemos que es necesario escuchar hacia dónde ven y decir con respeto, ahí, qué es lo que nosotros pensamos.

Si no ocupamos todos los espacios de las atribuciones que tenemos como parlamentarios, después no podemos reclamar. Hay que ser consecuentes pero no podemos simplemente restarnos de procesos porque creemos que van a terminar mal. Como fue el 15 de noviembre, nosotros dijimos “esto va a terminar así” y efectivamente fracasó este proceso de nueva Constitución. Pero creo que es nuestro deber parlamentario ocupar todos los espacios para también, dentro de esos espacios, alzar la voz con respeto.

Continuidad del proceso constituyente

-¿Cuál es la postura en el partido para lo que se viene, a propósito de lo que se ha hablado sobre la continuación del proceso constituyente?

Creemos que no podemos dar por hecho lo que dice la mayoría de los parlamentarios respecto a que los chilenos quieren sí o sí partir con una hoja en blanco para tener un nuevo proceso constitucional. De hecho, en junio pasado el Presidente Gabriel Boric dijo que si se rechazaba el proyecto constitucional sí o sí se mantendría la Constitución actual. Después se dio cuenta que iba a perder entonces dijo que sí o sí habrá una nueva Convención Constitucional, y así se ha ido dando vuelta la chaqueta. Nosotros creemos que tenemos que ser prudentes. Tenemos que recordárselo a los políticos, y de hecho alguien dijo “es que nosotros queremos una nueva Constitución”. Bueno, ¿pero qué quieren los chilenos? Eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que escuchar. Una parte importante del diálogo es la escucha porque si no se recibe el mensaje es difícil que haya comunicación.

Por otro lado, el fin de semana más chilenos rechazaron que el total que votó en el Plebiscito de entrada, ese es un aspecto que hay que considerar. También está la importancia de las urgencias sociales, yo veo a muchos políticos que están como caballo de carrera simplemente pensando en una nueva Constitución y creo que Chile se congeló. ¿Entonces qué hacemos respecto de la seguridad? ¿Qué hacemos respecto a la inflación? ¿Qué hacemos respecto a las urgencias sociales?.

Durante estos meses nosotros, porque al gobierno se le olvidó gobernar y se dedicaron a hacer campaña por el Apruebo en estos meses, hemos estado trabajando arduamente, hemos presentado reformas constitucionales y proyectos de ley para así poder seguir avanzando. Nosotros creemos que lo que hoy día se necesita es comprometernos realmente con las urgencias sociales pero cuando lo dijimos en la reunión este miércoles nos dijeron “no, esta reunión no es para eso”. Bueno, esa fue la gran promesa del principio de todo este proceso.

Yo creo que no se está respondiendo de buena manera a lo que los chilenos quieren, que son las urgencias sociales, seguridad, el problema que hay con el aumento del costo de la vida. Es importante volver a poner la discusión donde corresponde y nosotros obviamente utilizaremos todos los mecanismos y herramientas que tenemos como parlamentarios para poder trabajar por un Chile realmente libre, con más oportunidades para todos los chilenos.

-¿Pero entonces el Plebiscito de 2020 quedaría atrás, a pesar que el Apruebo tuvo casi un 80%?

Lo que nosotros decimos humildemente es que no damos por hecho que los chilenos quieren sí o sí una nueva Convención Constitucional, con un proceso que costó 17 mil millones de pesos. En el punto de prensa me preguntaba “¿Boric va a pagar eso? ¿Habrá otro Pelado Vade?”. Hay muchos aspectos que hicieron fracasar este proceso que se están considerando nuevamente. Es por eso que también es importante que nosotros participemos de esas reuniones para saber qué es lo que realmente están pensando y nosotros con respeto decir lo que pensamos. Humildemente creemos que no hay que darlo por hecho.