Vlado Mirosevic, coordinador del Apruebo: "Estoy optimista que vamos a ganar el domingo"

A un día de la elección, la postura del diputado del Partido Liberal de Chile y coordinador de la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic, es una: el Apruebo ganará. Sin importar las estimaciones entregadas por las encuestas, el parlamentario está confiado en lo que observó en el territorio en las últimas semanas y los distintos “apruebazos” realizados a lo largo del país.

“Estoy optimista que vamos a ganar, porque creo que hay una gran mayoría en Chile que entiende que este texto propuesto es mucho mejor que el anterior, que el actual. Y claro, sobre este texto se podrán hacer todas las mejoras que sean necesarias. Pero no nos perdamos, aquí hemos avanzado 10 pasos, hemos subido una escalera y no podemos volver a cero”.

– ¿El evento del Apruebo en Valparaíso no afectó en el alza?

No, creo que este hecho no representa en nada el hecho de aquellos que estamos buscando la opción Apruebo. Segundo, un acto de tres personas en un escenario no puede en ningún caso empañar el trabajo de miles de voluntarios y voluntarias en todo Chile. Se trataba además de un acto tan fuera de todo límite que nadie seriamente puede atribuirnos eso a la opción Apruebo. Lo descarto.

– Usted ha dicho que el Apruebo está en una tendencia al alza. ¿Cree que será suficiente para alcanzar al Rechazo?

Lo que he visto en las últimas semanas de despliegue sobre todo a nivel territorial es que el Apruebo ha sido mucho más que el Rechazo, y le hemos sacado varios cuerpos de distancia. Y con la cantidad de gente desplegada, cumplimos más de 2 millones 173 mil casas, que era más de la meta que nos pusimos. En dónde pudimos conversar, explicar la nueva nueva Constitución, entregar información fidedigna. Y desde ese punto de vista creo que hemos logrado no solo un repunte del Apruebo sino que me atrevería a decir, sobre todo los jóvenes que van a salir a votar en masa, tengo muy puesta la esperanza en ellos porque además, ellos no solo van a votar por el Apruebo mayoritariamente sino que además van a convencer o intentar convencer a sus familiares que también lo hagan.

– Hace dos semanas dijo que habían datos que daban un empate técnico. ¿Cuáles son esos datos que las encuestas no tienen?

La situación ha cambiado a favor del Apruebo, entendiendo que las encuestas son un instrumento que en este escenario es bien difícil que tengan un pronóstico bien preciso porque el escenario de voto obligatorio con inscripción automática es un escenario nuevo en Chile. Nunca hemos tenido una elección así, cada persona mayor de 18 años está habilitada para votar pero también está obligada a hacerlo. Eso es una variable nueva que no estaba en Chile y por lo tanto es muy difícil que las encuestas puedan hacer un pronóstico muy preciso de cuánta gente es la que realmente va a ir a votar.

– Para usted, ¿el 4 de septiembre las encuestas se van a equivocar?

Creo que las encuestas, y la verdad los exculpo también, es muy difícil que le achunten considerando que no sabemos cuánta gente va a votar por lo tanto yo creo que nosotros vamos a tener un triunfo.

– La estrategia de ustedes fue totalmente distinta a la de la derecha. ¿Están tranquilos con la decisión de ser participantes activos y que una militante del PC haya sido vocera?

Todos saben los que están detrás del Rechazo. Estoy seguro que en un caso eventual, que no lo creo, de que ganara el Rechazo, José Antonio Kast, Sebastián Piñera van a ser los primeros en atribuirse el triunfo. Todos saben quiénes están detrás de la opción Rechazo y, desde ese punto de vista, claro que se han escondido, pero en la práctica la gente no es tonta y sabe perfectamente quienes son los interesados que están ahí sobándose las manos para que gane la opción Rechazo.

– ¿Y respecto a lo que ustedes han hecho?

Estamos absolutamente tranquilos porque hemos logrado una movilización… alguien me decía que esto le recuerda lo que les tocó vivir en el plebiscito del 88. El 5 de octubre del 88 donde hubo una gran movilización ciudadana. Todos los “apruebazos”, los eventos masivos que tenemos traen recuerdo a eso, a un momento épico en la historia de Chile. En cada rincón del país que hacemos un “apruebazo” se repleta de gente, realmente sentimos que en el último tramo de la campaña la gente ha respondido muy bien y ha entendido que es lo que está en juego en esta elección.

– ¿En regiones ven el mismo fenómeno?

Si, la mayoría de nuestros “apruebazos” son fuera de Santiago. Por ejemplo en Antofagasta, un evento masivo con miles de personas, en Concepción 30 mil personas el domingo pasado. Estamos hablando de una movilización muy significativa de gente que de manera espontánea han hecho una campaña que ha florecido en cada rincón. Desde el adulto mayor que se pone afuera del metro con un letrero para entregar constituciones hasta los grandes eventos masivos, todo tiene una expresión en esta campaña, todo tiene un lugar.

– Diputados de oposición solicitaron censura contra usted por no participar en las sesiones de la comisión de Zonas Extremas, por -según ellos- usted estar participando en la campaña del plebiscito. ¿Qué le parece la actitud de los diputados?

Lo primero es que la información que dan es falsa y lo segundo es que caer en este tipo de zancadillas políticas para dañar a la opción Apruebo… Lo pueden hacer si es que quieren, pueden acusar al mensajero pero el mensaje del Apruebo es mucho más que yo. Si me quieren atacar y además en este caso con falsedades, yo diría que no caigamos en este tipo de cosas que nos recuerdan a la política tradicional, a la vieja política que no ayuda en nada. No le dediquemos mucho más tiempo a ese tipo de pequeñeces, siempre están presentes.

– ¿Por qué cree que están utilizando este tipo de recursos?

Veo desesperación porque si estuvieran tan tranquilos no tuvieran que caer en este tipo de zancadillas políticas. Son completamente inútiles e innecesarias. Yo haría un llamado a la calma y lo hemos hecho constantemente desde el comando del Apruebo. Queremos hacer una campaña limpia, eso es lo que hemos hecho, no hemos caído ni en las mentiras ni en el engaño. Hemos hecho una campaña limpia y esperamos que lo haga el Rechazo. Allá ellos, nosotros hemos intentado hacer una campaña lo más ciudadana y limpia posible

Ambiente político

– Figuras de la oposición han mencionado que el Gobierno se ha visto más abierto al diálogo. ¿Esta campaña ha dado cuenta de la necesidad de diálogo?

Hemos hecho un llamado permanentemente -desde el comando del Apruebo- y lo vamos a hacer después del resultado, de que es necesario que este nuevo pacto social una a Chile. Y que entendamos que un pacto social es mucho más que un gobierno. No estamos votando por este Gobierno o por otro. Estamos votando por las reglas del juego de la democracia en los próximos años y los derechos sociales de las familias chilenas, principalmente de clase media que lo necesitan. Nuestra disposición al diálogo ha estado siempre. Creemos que este texto constitucional es mucho mejor que el actual y lo hemos mejorado aún más con una serie de compromisos que despejan dudas, que aclaran, que especifican, nos hemos comprometido a eso.

-Si es que el Apruebo gana mañana ¿Cuál sería el camino a seguir con respecto a la oposición y al mundo político?

Cuando gane el Apruebo nosotros haremos un llamado a todos los sectores de la sociedad chilena, y en particular a los sectores políticos, a darle una bajada, una buena bajada a la nueva Constitución. Eso significa diálogo, ponernos de acuerdo en cómo implementar estos principios constitucionales, que conversemos con todos y todas en el Congreso. Una vez aprobada la nueva Constitución no es tarea solo de un sector político, se trata de una tarea nacional.

-Y si el Rechazo gana ¿Qué harán ustedes?

En ese caso, nosotros vamos a insistir con el camino que es más largo, engorroso e incierto, que es tener una nueva Convención Constitucional. Lamentablemente el camino que ofrece al país el Rechazo es iniciar todo de nuevo. Eso claro, tiene incertidumbre en un país donde ya creemos que hemos tenido mucha incertidumbre. Por eso hemos dicho que el camino del Apruebo es el más seguro.

-¿Pero si gana el Rechazo?

En caso de que ganara el Rechazo, el caso eventual y que yo realmente no lo creo. Será responsabilidad de la derecha ofrecer un camino de cómo seguir. Nuestra posición es clara: queremos un nuevo proceso constituyente. La sociedad chilena ya decidió en el plebiscito de entrada que esto es con nueva Constitución pero también con una convención 100% electa. Porque la opción de convención mixta ya fue rechazada. No tiene ningún sentido volver a una idea de ese tipo.

-¿Cree en el Aprobar para reformar?

Nosotros ya tomamos ese camino. Cuando las fuerzas del Apruebo por unanimidad hemos decidido que respecto de este texto le vamos a hacer una serie de aclaraciones ya sea en las leyes de implementación o mejoras o reformas, ya nos comprometimos a eso. Por lo tanto este texto no es intocable. (…) Una vez aprobado, el Congreso podrá hacerle las modificaciones y mejoras necesarias partiendo por las que ya nos comprometimos a hacer. Por ejemplo respecto de justicia indígena, ya quedó sancionado que no va a haber desigualdad ante la ley, ni privilegios ni nada porque no va a operar en lo penal la justicia indígena. Eso ya quedó claro.

-¿El Gobierno del Presidente Boric quedará fortalecido si gana el Apruebo o debilitado si gana el Rechazo?

Hago una invitación a mirar este proceso por fuera del Gobierno de turno. Aquí estamos definiendo sobre los próximos 40 años de la sociedad chilena, no es un plebiscito sobre el Gobierno. Es un plebiscito para definir si para tener derecho a la salud vamos a tener que seguir organizando bingos para salvarle la vida a algún familiar o a un vecino. O vamos a tener una seguridad social en salud, en pensiones, en vivienda, en fin. Esa es la discusión de fondo, sobre los próximos 40 años, no sobre el gobierno de turno.

Noche del 4-s

-Después de las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sobre salir a defender los votos a la calle ¿Se teme que el 4 de septiembre exista un ambiente de violencia independiente de quién gane?

No. La sociedad chilena aquí tiene que respetar el resultado sea cual sea. En ninguno de los dos escenarios siento que está esa amenaza. Realmente creo que el sistema electoral y el Servicio Electoral en Chile son confiables. Siempre se han respetado las elecciones y creo que esta no va a ser la excepción. Sea cual sea el resultado, nosotros como comando vamos a respetar la decisión mayoritaria del pueblo de Chile.

-Si gana el Apruebo, ¿Qué mensaje le entregaría a esos grupos de extrema derecha que no estarán felices con el resultado?

Creo que esa noche es muy importante y significativo que tengamos una claridad y consciencia de algo: Hay que respetar el resultado, hay que respetar lo que la sociedad chilena luego de un largo proceso ha definido. Por lo tanto, a los sectores más extremos que tienen una tendencia a imponer su posición al resto, este no es el lugar ni el momento porque nosotros lo que necesitamos es que gane la democracia este 4 de septiembre.

-Si el resultado fuera al revés ¿A los grupos de extrema izquierda les diría lo mismo?

Le diría exactamente lo mismo. Aquí no hay espacios para extremismos porque es la sociedad chilena, con voto obligatorio y de manera democrática la que va a definir un camino. Tenemos que confiar en eso y en ningún caso este tipo de grupos van a tener el derecho de levantarse -de ultra izquierda o derecha, el que sea- y no respetar el resultado.

-Si llegara a ganar el Rechazo ¿Quién cargaría con la culpa? ¿Ustedes o el Gobierno?

No me pongo en el escenario del triunfo del Rechazo porque no lo creo. Pero de todas maneras vamos a hacer un análisis después de la elección. Eso se discutirá después, no me pongo en ese escenario.