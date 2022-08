Celis (RN): "Hay una parte de la derecha que no está dispuesta a ceder y eso hace imposible avanzar"

“La hoguera de vanidades que se viene es tremenda”, vaticina el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, para los días posteriores al Plebiscito del 4 de septiembre. Sea cual sea el resultado.

En conversación con BioBioChile, el congresista no oculta su inclinación por el Rechazo y descarta ser una figura “díscola” en la derecha. Más bien, se define como una persona “con sentido común”.

Con todo, reconoce que parte de su sector no está dispuesta a ceder “en nada”. “No quiero dar nombres, pero me refiero más a la extrema derecha en donde son incapaces de ceder en nada. En la vida siempre hay que ceder. En la vida, en el matrimonio, en todo hay que ceder”, lanza.

¿Se siente un rostro importante de RN? “Decir que soy un líder sería muy presuntuoso, pero sí creo que represento a una derecha nueva que es social-liberal y que además es muy dialogante”, expresa.

Apruebo… pero ahora Rechazo

-Usted votó Apruebo en el Plebiscito de 2020. ¿Cuál es su inclinación para este Plebiscito de Salida de septiembre próximo?

Yo votaré Rechazo.

-¿Cuáles son sus razones?

En cuanto al tema de justicia, yo era partidario de que fuera un Poder Judicial. Yo me leí completa la propuesta de Constitución, y creo que el hecho que haya justicias diferentes según los pueblos originarios, es sumamente injusto. Yo represento al distrito 7 y por ejemplo, hasta hace muy poco se aplicaba un artículo en que cuando un hombre violaba a una mujer en Rapa Nui tenía una pena menor que si un hombre violaba a una mujer en Temuco o Viña del Mar, porque era parte de su cultura supuestamente. Eso se alegó en el Tribunal Constitucional y hoy día ya no se aplica. Yo creo que el tema del sistema de justicia es un tremendo y grueso error.

Lo otro es que se habla de una defensoría del pueblo y yo pienso que es fundamental una defensoría de las víctimas. Ahora estoy en San Antonio por ejemplo y lo que tú más escuchas es el tema de la delincuencia y que la gente no sigue en el curso con las acciones porque no tiene abogados. Entonces, al final, esta defensoría del pueblo no defiende a las víctimas de los delitos comunes. Creo que queda absolutamente al debe.

A su vez, en esta cámara regional las facultades son menores y en definitiva que tú tengas un Congreso de diputados y diputadas y que puedas, por ejemplo, en el tema del aborto por una mayoría circunstancial, por una mayoría simple, señalar o aprobar que puedes abortar hasta los siete u ocho meses, creo que de verdad es sumamente irresponsable.

Entonces, hay muchos temas que tú le dejas solamente como responsabilidad al Congreso de diputados y diputadas porque la Cámara Regional es un simbolismo que más bien viene a justificar una especie de Parlamento que tiene dos cámaras pero que es una sola cámara. Hay otros aspectos más que te podría detallar, son cosas que no me convencen.

Rol en la derecha

-¿Usted se siente díscolo en su sector?

Mira, ayer conversaba con tus colegas del Congreso y me señalaban que mi hermano Raúl, dentro de los convencionales, había sido el convencional de la centro-derecha que más había votado cercano a la centro-izquierda por así decirlo. Por qué te doy ese ejemplo, porque yo no me considero díscolo sino que me considero una persona con sentido común. Y yo aplico eso, es mi forma de ser, más allá que yo tengo mi valores, principios e ideas, pero yo aplico el sentido común. Es así de simple.

A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando me hablaron de mi hermano Raúl, siendo que él votó Rechazo en la votación pasada, pero claro, yo me di cuenta que él aplicó sentido común una vez que se vio sentado en esa Convención porque es una persona que le gusta llegar a acuerdos. Le gusta conversar y dialogar. A mí me pasa lo mismo. Soy una persona que está dispuesta a conversar, estoy dispuesto a llegar a acuerdos y estoy dispuesto a ceder. Soy muy parecido al estilo de mi hermano, tenemos diferencias por supuesto, pero siempre con la disposición de escuchar mucho y no de ceder en nada. Yo creo que hay una parte de la derecha que no está dispuesta a ceder en nada, y eso hace imposible avanzar.

-¿A qué sector de la derecha se refiere?

Más a la extrema derecha. No quiero dar nombres, pero me refiero más a la extrema derecha en donde son incapaces de ceder en nada. En la vida siempre hay que ceder, en la vida, en el matrimonio, en todo hay que ceder.

-¿Y usted se siente como uno de los nuevos liderazgos en la derecha?

Sería muy vanidoso decir que me siento líder del sector. Sí creo que represento a una derecha distinta que hoy día por lo menos es lo que se está originando dentro de las personas que se están convenciendo de las ideas de la centro-derecha liberal. Decir que soy un líder sería muy presuntuoso, pero sí creo que represento eso, una derecha nueva que es social-liberal y que además es muy dialogante.

-Pero proyectándolo a futuro, ¿no le gustaría ser uno de los líderes de su sector?

Lo he pensado, me gustaría. Yo soy una persona sumamente observadora, lo digo con humildad. Y también me lo comentó la Doctora Cordero, que había percibido eso (risas). Y hoy día estamos frente a una hoguera de vanidad, entonces frente a lo que pase el 4 de septiembre, tú vas a tener a un Raúl Soto ya casi instalado dependiendo del resultado, no me atrevo a decir dónde va a estar instalado, todo va a depender del resultado.

Seguramente cuál sea el resultado, vas a estar instalado en La Moneda. Vas a tener a un Elizalde (Álvaro) también instalado, vas a tener al propio Presidente Gabriel Boric instalado, entonces se va a venir una guerra de codazos tremenda y lo mismo va a suceder en RN, en la UDI, en los partidos de gobierno. Yo creo que para tener un mayor protagonismo, ahora no es mi minuto. Hoy día está Diego Schalper, está Francisco Chahuán. Claro, yo puedo pensar en algunas cosas distinto a ellos pero reconozco que ellos son los que llevan el liderazgo en RN… La hoguera de vanidades que se viene es tremenda.

La derecha en las elecciones

-Usted menciona que representa a una derecha más moderna. ¿Siente que quizás el pecado de la derecha en las elecciones más recientes precisamente fue el de no abrirse y seguir en la línea de la derecha más tradicional? Se lo pregunto porque no les fue bien ni en las elecciones presidenciales ni en las de constituyentes.

En general, la derecha que manda el país es la derecha económica, la derecha empresarial. La izquierda más bien se mueve dentro del mundo de la sociología, entonces la mirada de la derecha en nuestro país es muy economista, es muy empresarial y muy fría. Y la izquierda es más sociológica, más de conversar aunque ojo, porque no llega a nada, es más utópica e irrealista. Pero igual convoca con eslogan, convoca a áreas en donde la derecha no tiene espacio hoy día.

Convoca a la cultura en donde la derecha poco existe porque tengo claro que Amarillos no es de derecha. Convoca al medioambiente. Yo mismo estuve en una actividad sobre el medio ambiente en Algarrobo y una persona me preguntó qué hacía yo ahí. Y yo le pregunté por qué me preguntaba eso. Entonces, creo que la derecha económica debería darle cabida a la derecha social y darse cuenta que con la derecha económica sola es imposible que el país avance. Encerrado en una oficina, sacando cuentas… No, imposible.

-¿Se podría decir que a la derecha le ha “faltado calle”?

Absolutamente. Yo lo veo cuando salgo, cuando voy a actividades el 30% (de la gente) es de derecha y el 70% de izquierda. El de izquierda es más jugado, más de terreno, más de conversa, más de diálogo y discutir temas. Pero insisto, no llegan a nada. El otro día leía un proyecto de ley y habían conceptos que de verdad eran increíblemente enredados, y googleando me di cuenta que eran conceptos que había inventado el Frente Amplio en una Constitución ecologista. Como te digo, ellos tienen esa facilidad de desarrollar la izquierda desde el mundo de los sociológico, y la derecha, lamentablemente, desde la economía. Y la economía de la derecha no le da espacio a la derecha social.

Previa al Plebiscito

-Volviendo al Plebiscito, ¿en su sector dejaron discutiendo sola a la centro-izquierda? Hemos visto que varios representantes de su sector se han mantenido en silencio.

Es que hay una gran diferencia, porque el Apruebo es de la izquierda y de parte de la centro-izquierda; el rechazo es de la derecha, de la extrema derecha, de la centro-derecha y algo de la centro-izquierda. No es que el Rechazo sea de la derecha. Creo que se debieran guardar más algunas figuras.

-¿Como quienes por ejemplo?

Dar nombres siempre es odioso pero a mí me parece que los partidos políticos no tenemos que aparecer en el tema de la discusión, en la televisión. A los debates ojalá llevaran gente que no tuviera nada que ver con caras conocidas en el mundo político.

-¿Pero hubo un acuerdo en su sector para mantener cierto silencio?

Yo creo que hubo sentido común.

-En su sector, con sus colegas afines, ¿se han comentado las disputas internas en la centro-izquierda a propósito del Plebiscito?

No, yo creo que más se ha comentado sobre la pelea por la mesa que por el Plebiscito. Yo creo que hay muchos diputados y senadores que públicamente dicen que van a votar Apruebo, pero en las urnas van a votar Rechazo.

De La Carrera y el Servel

-¿Qué le han parecido los tuiteos de Gonzalo de la Carrera? Han generado bastante polémica en los últimos días.

Me va a creer que leí críticas pero no los tuits que ha subido.

-Básicamente ha compartido memes para reírse por los fallecidos en el padrón del Servel. Mucha gente lo ha fustigado por burlarse de personas detenidas desaparecidas que aparecen en este padrón.

Mire, le voy a dar una opinión que le va a parecer extraña. A Gonzalo de la Carrera no lo conocía, sí fui muy crítico de él antes de conocerlo. Soy colega en una comisión de Energía, tengo una buena relación con él. Antes de hacerlo públicamente, prefiero decírselo a él privadamente. Yo tengo claro cuál es mi posición y te reitero que ahí también aplico el sentido común.