Gobernador de Antofagasta y seguridad en la zona: "Necesitamos aquí un golpe de timón"

La noche de este miércoles el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, participó, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y la delegada presidencial de la zona, Karen Behrens, en un operativo de seguridad en el borde costero y en el terminal de buses de la ciudad. La actividad, según explicó el prefecto inspector Henán Solis, consistió en una fiscalización, amparada bajo la ley de Extranjería, en partes donde se ha visto la llegada de población migrante.

Y es que Antofagasta no ha estado exenta de la violencia e inseguridad que se vive en gran parte de las regiones del país, acentuada en los últimos días por el factor Tren de Aragua. Sin ir más lejos, el pasado viernes un joven de 16 años fue asesinado en la vía pública, hecho que causó conmoción en la zona. Bajo ese contexto, el gobernador Díaz, en entrevista con radio Bío Bío, entrega su diagnóstico sobre la situación de su región.

Aboga por recuperar espacios y la sensación de seguridad, pero es enfático en señalar que dicha tarea requiere de una cooperación desde el nivel central. Dice que hay “miedo” en la zona y que “tenemos que actuar”. Solicita “certezas” y un “golpe de timón”. “Veo un gobierno que de algún modo llega en un momento en que hay una sensación de inseguridad muy alta”, señala. También pide que “el encargado de migraciones pueda hacer las expulsiones desde la región”.

– ¿Cuáles son los principales problemas de seguridad en la región?

Hemos tenido algunos asesinatos con alta connotación pública. Asesinatos que antes no veíamos, gente que anda en las calles con machete, amenazando a otros, que anda agrediéndose. Hemos tenido en un momento mucho asalto con estos motochorros, estos tipos que van de a dos en las motos y asaltan. Mucho robo de vehículos para el interior, Calama, robo de vehículos que después se llevan hacia Bolivia. Portonazos también hemos tenido, entonces, han ido aumentando los crímenes de alta connotación.

– ¿Cómo han sido las conversaciones con el nivel central para pedir más seguridad?

Yo por lo menos he tenido respuesta, he tenido una articulación directa con el subsecretario Monsalve, vino la ministra Siches, pero lo que falta es mayor acuciosidad, mayor prolijidad que responda más rápidamente. Porque vino la ministra Siches y dijo que iban a ofrecer mayores recursos, que iban a llevar más fiscales para apoyar la labor de investigación, y lo prometieron para el primero de agosto y todavía no llega. Entonces lo que necesito ahora, esos recursos que ella prometió, ¿cuándo llegan, en qué momento llegan? Que nos den esas certezas, porque la verdad es que necesitamos aquí un golpe de timón.

– ¿Y a nivel parlamentario?

Estaba conversando recientemente con el diputado Araya, los diputados de la Macrozona Norte están exigiendo que tiene que haber una reacción del gobierno a nivel central, se tiene que notar una mayor preocupación, y yo creo que eso es lo que necesitamos, necesitamos que haya gobernanza acá. Así como nosotros ahora hicimos este operativo, siendo gobernador no tengo que ver con la seguridad voy a estar comprometido con esto, porque esto es lo que hay que hacer, todos unirnos y empezar a trabajar por más seguridad.

“Se tienen que destrabar todos los trámites burocráticos”

– ¿Y cómo fue la recepción del Ejecutivo?

Aquí lo que hace falta es que el gobierno a nivel central dé un golpe de timón, que dé una manifestación concreta de qué es lo que tiene que hacer. Se tienen que distribuir mejor las policías, (…) se tienen que destrabar todos los trámites burocráticos que hay por ejemplo cuando queremos hacer proyectos de mayor iluminación o de poner más cámaras. Esas cosas se tienen que hacer mucho más fácil, no podemos seguir con la misma burocracia administrativa si tenemos tiempo. Y ahí yo veo un gobierno que de algún modo llega en un momento en que hay una sensación de inseguridad muy alta, en donde hubo todo un proceso migratorio sin control. Entonces, siento que les ha faltado tomar ciertas medidas.

– ¿Cuáles?

Por ejemplo, los fiscales… podrían hacer un proyecto de ley corta, si está toda la disposición de los diputados, de darles mayores atribuciones, que el fiscal pueda tomar medidas más concretas mientras hace la investigación; que el encargado de migraciones pueda hacer las expulsiones desde la región, que no tenga que llamarse a Santiago para hacer una; que haya más funcionarios y mayores recursos tanto en investigaciones y en las policías, no puede ser que los carabineros estén ocupados en labores administrativas, necesitamos a los carabineros dando seguridad, pero también necesitamos que haya más capacidad de enfrentarse al crimen organizado.

– ¿Cuál es su impresión de la justicia?

El sistema judicial que tenemos no responde a la realidad que hoy estamos enfrentando, y esto que estamos viendo ahora de crimen organizado acá en la región si no se detiene acá en el norte eso va a llegar al resto del país, por eso que tiene que haber un sentido de urgencia, que las autoridades a nivel central tienen que tomar medidas más concretas, no hay tiempo para cuestionamientos, no hay tiempo para duda, y ahí se tiene que actuar con fuerza.

– ¿Es partidario de un Estado de Excepción en la Macrozona Norte?

Estoy de acuerdo con los diputados con que necesitamos más presencia militar en la frontera para que las labores de carabineros se concentren más bien en la ciudad, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en mayor presencia militar en todas las ciudades y que los militares se encarguen del orden público porque… seamos honestos, eso no va a ocurrir, eso no va pasar, o sea, un militar no le va a disparar a una persona, a alguien que crea que está cometiendo un delito. Y ahí es donde yo creo que lo que se tiene hacer es fortalecer a las policías, se les tiene que dar mayor atribución a los fiscales para que puedan actuar adecuadamente, y ahí todos nosotros tenemos que fortalecer el rol de las policías, o sea, tenemos que asumir todos nosotros que tenemos que empezar a confiar en la acción de las policías, porque ha sido responsabilidad de todos nosotros que por mucho tiempo se cuestionó la labor de Carabineros y hoy en día vemos a qué nos condujo, nos condujo a esta sensación de inseguridad tremenda.

“Necesitamos mejores policías que vengan más especializados”

– Si bien en Antofagasta no hay antecedentes que permitan acreditar la presencia del Tren de Aragua, ¿hay miedo de que pueda aparecer?

Creo que sí hay crimen organizado acá en nuestra región. Hay evidencia de… hace poco hubo un cargamento de armas de alto calibre que se detectó en el aeropuerto de Antofagasta. Hay evidencia del aumento de los decomisos de droga dentro de nuestra región, creo que hay mucho temor de que puedan estar actuando, pero este temor tiene que venir acompañado de un fortalecimiento y de un cambio en las capacidades o las facultades que tengan los fiscales y las policías para poder hacer la investigación. Necesitamos mejores policías que vengan más especializados para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar, por ejemplo, el robo de vehículos, para enfrentar con mayor fuerza y que tengan la posibilidad de tomar medidas de controles preventivos, de resguardo, creo que ahí se tiene que revisar la ley.

– No es partidario…

Todos hablan de Estado de Excepción, más carabineros en las calles, pero aquí estamos hablando de crimen organizado, o sea, estamos hablando de una situación que requiere un modo distinto de enfrentarla, y ahí es donde a veces siento que el gobierno a nivel central anda perdido, no es capaz de dimensionar la grave crisis que tenemos, y que es una crisis que va a llegar a Santiago si es que no se detiene, por eso es que estamos pidiendo esta interferencia del nivel central acá en la región. Necesitamos mejores policías, necesitamos mejor dotación, porque esto va a afectar al resto del país.

– ¿De cuánto es la dotación policial en la región?

Lo que pasa es que la dotación acá más o menos son como 1.600 policías. De ellos hay muchos que están en labores administrativas, o sea, para acciones de policías más o menos 1.100, y el tema de las regiones en general del Norte Grande es que tienes terrenos muy extensos. O sea, un espacio muy extenso, por eso tiene que haber más recursos para una perspectiva de inteligencia. Necesitamos sistemas de radares, necesitamos sistemas de cámara en toda la frontera, sistemas de cámaras térmicas, eso necesitamos.

“¿Por qué no está el encargado regional de migración de Tarapacá?”

– ¿Cómo está el resguardo de la frontera en la región?

Por lo menos en mi región, en la frontera en Ollagüe, hay militares con drones, con cámaras, con satélites, están haciendo esa pega, pero necesitamos eso mismo, que haya mayores dispositivos acá y ahí es donde… por eso cuestiono un poco la labor de… Nosotros el año pasado aprobamos recursos para mayores vehículos para Carabineros, pero la licitación si no es porque yo empiezo a reclamar y le planteo el tema directamente a la ministra del Interior no suben la licitación. Entonces ahí es donde necesitamos que tiene que estar ese sentido de urgencia, si lo que pasa en el norte va a pasar después en el país, y lo que se está viviendo en el norte es grave, muy grave, y eso es algo que la gente de allá en el sur no lo está dimensionando.

– ¿Cuáles son las urgencias que necesita Antofagasta?

Necesitamos más fiscales y que la fiscalía esté más robusta para que pueda hacer persecución de crimen organizado como corresponde, que tengas más capacidades; necesitamos una redistribución de los carabineros en toda la Macrozona Norte; más presencia de militares en la frontera, más allá de lo que hay ahora, porque lo que necesitas es sacar a los policías de la frontera, sacarlos de labores administrativas y ponerlos más bien en resguardo, en recuperación. Hay que hacer intervenciones, copamientos en espacios, porque hay identificación de zonas rojas (…) Que la ciudadanía vaya viendo que hay presencia de las policías, y eso pasa por una redistribución de las policías. Y sin duda que ahí podemos apoyar los gobiernos regionales pero necesitamos más recursos, necesitamos que la patrulla de Carabineros esté dando vueltas por las poblaciones porque eso genera sensación de seguridad.

– ¿Golpeó muy fuerte la región la crisis migratoria en la seguridad de la región?

Creo que sí, o sea, lo que pasa es que no hubo gobernanza en el proceso migratorio. Los países inteligentes lo que hacen… le dan gobernanza a la migración, establecen qué tipo de profesionales quieren que ingrese, establecen en qué zonas tienen que radicarse, establece con qué condiciones entran. Aquí lo que pasó, lamentablemente en los últimos años, fue que dijeron que estaban cerradas las fronteras, pero en realidad la gente pasaba, pasaba y pasaba sin ningún control. Ahora hay mayor regulación, por lo menos en mi región, entiendo que en Tarapacá siguen ingresando más menos entre 100 a 120 personas diariamente y ahí una pregunta que yo le haría al gobierno a nivel central, ¿por qué no está el encargado regional de migración de Tarapacá si por ahí están ingresando? O sea, qué esperan para nombrarlo, eso es algo que tienen que resolver, y por qué no le dan atribuciones a los encargados de migraciones para que puedan hacer expulsión, por qué no dan, por qué esa desconfianza a que se tomen decisiones en regiones.