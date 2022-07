Ex carta para dirigir la subsecretaria del MOP: "Sentí y aún siento el apoyo del Presidente"

El 22 de febrero y 22 días después de haber sido nombrado como nuevo subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Iván Gutierrez renunció al nombramiento del cargo que no alcanzó a asumir.

Ingresó en 1997 a la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del MOP, como ingeniero proyectista de Obras Marítimas y Portuarias y lleva más de 25 años en el ministerio. Lo que para él ha sido “un verdadero honor servir al país como un funcionario de carrera más, conociendo las riquezas de nuestra tierra y nuestra gente así como también trabajando fuerte para superar las carencias de nuestros territorios”.

Todo comenzó en octubre de 2019 cuando la empresa COMAVSA se adjudicó una licitación pública para la construcción de una barcaza para el Lago O´Higgins. Con el pasar del tiempo, la empresa comenzó a solicitar el pago de mayores costos, que no estaban pactados en el contrato. Luego de diversas reuniones en la DOP, y de que el organismo estatal no accediera a las peticiones de la empresa, el 31 diciembre de 2021 COMAVSA interpuso una querella por prevaricación administrativa en contra de Iván Gutiérrez, en su calidad de director Nacional de Obras Portuarias, y de la abogada del servicio, Paola Forquera.

Desde la firma Chahuán Letelier Lledó, Guillermo Chahuán, abogado de los querellados, explica que el 3 de mayo de 2022 el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago acogió completamente la petición de la defensa y declaró el sobreseimiento total y definitivo de la causa, porque no existía ningún delito. Luego, dado que COMAVSA insistió mediante un recurso de apelación, el 15 de junio de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante una sentencia unánime, confirmó el sobreseimiento por no existir delitos, acogiendo nuevamente los argumentos de la defensa.

Por esto, 5 meses después, decidió hablar con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío para dar cuenta de lo sucedido.

– En diciembre del año pasado se presentó una querella en su contra. ¿De qué trataba? ¿Quiénes se querellaron?

Se trató de una querella que me imputaba un delito de “prevaricación administrativa”, por supuestamente no haber respondido o atendido a tiempo las exigencias de una empresa, de nombre COMAVSA, a la que se le había encargado –previa licitación pública–, la construcción de una barcaza para el Lago O’Higgins, en la región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo, y estaban requiriendo que el Estado les pagara costos mayores a los pactados en el contrato.

– ¿Cuándo terminó todo? ¿Cuál fue la decisión de la justicia?

Todo terminó el 15 de junio de 2022. La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó en forma unánime la sentencia dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía, que sobreseyó definitivamente el proceso, porque no existió delito alguno. Yo no hice otra cosa que defender el interés público. Con esta decisión se confirmó lo que siempre tuve muy claro, no podía haber sido de otra manera y me alegro mucho de que se haya hecho justicia.

– En alguna otra ocasión durante estos años en el MOP ¿existió algún acto judicial en su contra?

No. Jamás me había visto en una situación como la ocurrida.

– Volvamos a febrero, cuando te nombraron subsecretario del MOP ¿sabías de la querella?

Por cierto, obrando en consecuencia, cuando recibí la llamada del Presidente Boric, invitándome a formar parte de su Gobierno, le informé inmediatamente que se había interpuesto en esos días, esta querella.

– A las pocas horas de tu nombramiento se hizo pública la querella ¿Sentiste apoyo del presidente Boric?

En todo momento me sentí y aún siento el apoyo de parte del Presidente, del Gobierno y de todos quienes impulsaron esta posibilidad. Pude hablar con ellos y fueron muy claros en las razones de mi nombramiento, las que buscaban, no solo relevar la carrera funcionaria como un valor importante, sino también, para avanzar en las acciones y correcciones necesarias para fortalecer el ministerio. No obstante, es indudable que el daño y malestar que me ocasionó esta situación, no sólo me afectó a mí sino también a mi familia, equipo y entorno más cercano.

-¿Le pidieron la renuncia o usted decidió dar un paso al costado?

La decisión fue mía y la razón es muy simple: no estaba dispuesto a obstaculizar el proceso de nombramiento de autoridades por un asunto, que si bien, sabía que era del todo injusto, estaba política y comunicacionalmente perjudicando a un gobierno en el cual confío se podrán materializar gran parte de las transformaciones que nuestra gente espera. Dar un paso al costado, considero, fue un gesto que buscó elevar los estándares de accionar en lo público; sé que no es muy frecuente, pero tengo la convicción, que fue la decisión correcta y eso me tiene muy tranquilo.

– ¿Por qué tomó esa decisión si estaba seguro de que la querella terminaría a su favor?

Tenía absoluta claridad que terminaría como terminó, es decir a mi favor de manera unánime. Lo que no sabíamos, es cuánto tiempo podría demorar todo el proceso, los que muchas veces se extienden excesivamente por las diversas instancias judiciales donde se incurre. Lo importante era no perjudicar el buen arranque del gobierno, más allá del tiempo, que demorara en resolverse esta situación.

– Han pasado más de 6 meses ¿Por qué decidió guardar silencio por tanto tiempo?

Solo han pasado pocos días desde que se decretó el sobreseimiento y quedó firme. Efectivamente han pasado 6 meses desde el inicio de la querella. Quienes me conocen, funcionarios, gremios y pescadores artesanales de todo Chile por ejemplo, saben de mi bajo perfil mediático, toda mi vida me he posicionado como una autoridad que ha cultivado un perfil más bien técnico, pero también muy orientado al vínculo directo y cercano con las personas, dirigentes y organizaciones en los territorios. Con lo resuelto definitivamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, me siento satisfecho, más allá del daño a mi honra y reputación, lo que es irreparable.

– Su nombre públicamente quedó marcado por la querella ¿Tomará medidas en contra de los responsables de esto?

Enlodar una trayectoria personal y profesional intachable, querer dañar la fe pública no debiera ser indiferente para nadie.

– ¿Cree que existe la posibilidad de que pueda volver a ser nombrado en un cargo público y de relevancia nacional como fue el de subsecretario?

Estoy muy contento, y abocado plenamente a mi querida Dirección de Obras Portuarias del MOP, donde tenemos desafíos enormes, como entregarle infraestructura digna a las mujeres del mar, implementar un plan de caletas rurales, para que el estado llegue hasta donde hoy no ha llegado, fomentar infraestructura verde para nuestras costas, entre otras tareas fundamentales que el Presidente Boric, ha encomendado.

Como funcionario público con vocación de Servicio y con una carrera funcionaria de larga data, uno está dispuesto a dar lo mejor de sí, en el lugar en que las autoridades lo requieran. Cuando el Presidente muy gentilmente me convocó a colaborar en su Gobierno, me sentí muy feliz y honrado y hasta el día de hoy así lo sigo sintiendo. Su invitación fue un reconocimiento, no solo para mí, sino para todos los funcionarios públicos de nuestro país, que ven que un funcionario que parte de abajo, como es mi caso, puede llegar a servir en los espacios más relevantes y que inciden en la decisión pública que afecta la calidad de vida de todos los chilenos.