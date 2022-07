Exsenador Cantero y Estallido Social: Se lo anuncié a Piñera con cuatro meses de anticipación

Sumamente crítico contra Sebastián Piñera, y su segundo gobierno, se muestra el exsenador Carlos Cantero. Quien fuera militante de Renovación Nacional entre 1989 y 2007 señala en conversación con BioBioChile que le advirtió al exmandatario que se avecinaba un Estallido Social con meses de anticipación. No obstante, afirma, no fue tomado en cuenta.

“Se le señaló incluso los caminos que había que recorrer para tratar de mitigar esa situación previamente, pero en realidad no había mucha disposición a oír”, afirma en conversación con BioBioChile el exsenador, geógrafo y doctor en sociología, Carlos Cantero, en relación al Estallido Social y su relación con Sebastián Piñera.

En su más reciente libro, titulado “Chile: Crónicas de un fracaso anunciado”, Cantero presenta tres líneas de pensamientos, abordando la crisis política antes de octubre de 2019.

En su publicación, el exparlamentario recoge decenas de columnas escritas y publicadas antes y durante el último gobierno de Piñera, anticipando el “reventón social” de octubre de 2019. Para el autor, las causas de la crisis social se basan en la gran desconexión de la pasada administración con las demandas ciudadanas que comenzaron a configurar el escenario del estallido.

-¿Hubo voces dentro del propio sector oficialista que advirtieron sobre un inminente Estallido Social?

Yo fui invitado para hablar de esta temática, y personalmente plantié al gobierno esto. Las primeras semanas de septiembre se hizo un análisis político, expliqué lo que se estaba observando como señales muy evidentes y señalé que antes que terminara el año tendríamos una explosión social de magnitud. Se le dijo con toda claridad. Se le señaló incluso los caminos que había que recorrer para tratar de mitigar esa situación previamente, pero en realidad no había mucha disposición a oír. Como se había corrido con suerte durante largo tiempo, se pensó que se podía seguir de la misma manera.

-¿Y cuál es el rol que usted le asigna a Cristián Larroulet?

Él fue precisamente el interlocutor que recibió la información. Él no tenía claridad respecto de la situación política y social, la crispación social que se vivía, y la verdad es que no dio mucho crédito. Sus palabras fueron yo diría minimalistas. Y yo no sé si era una visión de él o en realidad era una visión del Presidente Piñera. No sé realmente cuál de los dos era el que tenía la visión minimalista y que pensaba que podía remontar la situación sin mayores conflictos.

-¿A qué se refiere cuando menciona que había un exceso de sentido autocrático en la autoridad, y especialmente en el Presidente?

A que el Presidente no escuchaba a sus asesores, tenía un control muy hegemónico sobre sus ministros y cualquiera que fuera representante de una visión crítica, de un pensamiento crítico o de pensamiento de autocrítica, la verdad es que a él no le generaba ninguna gracia. Más bien, buscaba anular esos actores. Esa es la sensación con la que yo me quedé.

Yo estuve durante todo el gobierno del Presidente Piñera anunciándole con dos, tres y cuatro meses de anticipación lo que iba a ocurrir, por la vía de columnas, por la vía de tribunas de opinión y por la vía de publicaciones en distintas plataformas, de las situaciones pero nunca hubo el más mínimo interés. De hecho, yo era un nombre prominente en el sector, había ocupado tres veces alcaldía, dos veces diputaciones, dos veces senatorías, había sido vicepresidente del Senado de Chile y no se dio ningún crédito a esta trayectoria.

A mí me tenía muy sorprendido y al final no me fue sorpresa cuando reventó la situación, lo que sí me causó sorpresa es que se haya dicho por voceros del gobierno, que nunca lo vieron venir. Francamente no entiendo como no lo podían haber visto venir si lo dijimos en todos los tonos.

-¿Usted cree que probablemente en un primer momento del Estallido Social el Presidente Piñera minimizó lo que estaba ocurriendo?

Yo creo que había una mala lectura política y una mala lectura social. Por lo que yo definí como un cierto enfoque de endogamia, en el sentido que había gente de la misma condición económica, social y cultural. Entonces había mucha ceguera respecto de lo que estaba sucediendo y además los cargos públicos no tuvieron una evaluación de méritos. En general, eran amigos los que estaban ocupando los cargos o gerentes de un grupo, que en definitiva faltó meritocracia para la designación de las personas en los cargos, y el resultado es que fue un gobierno, en general, bastante mediocre.

-Llevándolo al plano más actual, ¿en qué situación se encuentra la derecha hoy en día?

Está en una situación muy inconfortable, muy arrinconada, con poco crédito, poca credibilidad y menos legitimidad. Creo que tienen un camino cuesta arriba y pienso que así como la Convención Constituyente debiera reconocer que hizo un mal trabajo y que dejó áreas muy complejas, la centro-derecha debiera asumir también que su gobierno fue bastante mediocre y que dejó muchas situaciones muy complejas como herencia al país. Dicho en castellano simple para no andar con rodeos, la autocrítica siempre es muy buena y hasta ahora andamos con hipocresías, y no hemos asumido las responsabilidades que finalmente se van diluyendo y va a pagar Moya simplemente. Nadie va a asumir responsabilidades. Hasta ahora, como podrán haber visto, nadie asume responsabilidades de la catástrofe política que se generó hacia el término del segundo gobierno de Piñera.

-A su juicio, ¿quiénes serían las principales figuras que debieran hacer esta autocrítica?

El entorno del Presidente, sus ministros del Interior, el segundo piso (de La Moneda) y los presidentes de los partidos, sin ninguna duda. Los presidentes de los partidos han tenido un rol muy permisivo, yo los llamo amancebamiento, muy de mancebos. Se requiere una actitud en política que sea mucho más coherente y más consecuente. Se requiere de autocrítica pero hasta ahora, eso cae mal en el sector. Les gusta más la gente obediente, más disciplinada y que cumple las instrucciones sin cuestionamientos. Se requiere de diversidad y pluralismo en la derecha.

-De alguna manera, ¿siente que usted fue una piedra en el zapato para el sector?

Sin ninguna duda. Al final, tener pensamiento crítico y tener sensibilidad social, porque a mí tempranamente me apareció en mis estudios y análisis, que había una tremenda molestia social en la ciudadanía por la falta de coherencia de la política, y por la falta de sintonía fundamentalmente de la fuerzas de gobierno de ese minuto, que era la centro-derecha. Eso genera molestia en algunos sectores a los que no les gusta este enfoque democrático, en donde debe haber mayor horizontalidad y mayor respeto por el pensamiento de aquellos que discrepan.

-¿De qué manera siente que afectó a la derecha la irrupción de partidos como el Republicano y el Partido de la Gente?

De tal magnitud es el impacto que, finalmente, al término del gobierno de Sebastián Piñera, la derecha ni siquiera fue capaz de levantar un candidato presidencial. Y al revés, se fagocitó, es decir, destruyeron los propios a sus candidatos, y finalmente un candidato de fuera de la derecha, y que era de un partido que no tenía vinculación con el gobierno, terminó levantando su opción presidencial. Y eso es lo que ha generado un proceso de polarización en el país. Una derecha más radical, una izquierda más radical y todo el espectro de centro terminó de mayor ponderación, tanto en la izquierda, centro y derecha, terminó bastante marginales en todo el proceso.

Entonces, el impacto de la irrupción no sólo de Kast sino que también de la izquierda más radical, terminaron siendo los que disputaron el poder, y yo espero que en la próxima etapa política no estemos tan polarizados. Por eso es que creo que la Constitución que tiene que surgir es una Constitución de unidad, Por eso es que creo que la polarización entre el rechazo fervoroso y el apruebo odioso no conduce a nada, y lo peor de todo es que va a haber una diferencia muy estrecha entre unos y otros y no cabe sino trabajar en torno a al unidad y escuchar a los que discrepan, a los otros, no a los mismos, para que el país realmente se reencuentre en un camino de proyección. Ojalá que en ese entorno la gente prudente y equilibrada tenga espacio, porque hasta ahora, por ejemplo yo, nunca he tenido espacio, se me ha escuchado pero no se ha puesto ni la más mínima atención en tratar de utilizar esos conceptos en mi propio sector político.

¿Falta una renovación en los liderazgos en la derecha?

Yo creo que lo que falta en la centro-derecha es pensamiento, falta actitud crítica, falta emergencia de nuevos liderazgos, falta hacer política porque hasta ahora se han hecho gerencias, se ha gerenciado el sector. Pero dígame, ¿dónde están los escritores de la derecha? ¿dónde se han publicado libros del pensamiento de la derecha en los últimos 10 años? Yo creo ser de los pocos que está escribiendo cosas de la centro-derecha, entonces lo que hace falta es una refundación de una centro-derecha que fue manipulada y amancebada por el poder económico y que sometió al poder político a los intereses económicos.

Se han perdido alcaldías, diputaciones y senatorías, y ni siquiera fuimos capaces de levantar una opción presidencial. Es el colmo de los colmos, que en política una agrupación tan potente no tenga la capacidad ni siquiera de levantar un candidato presidencial.

-¿Qué piensa de liderazgos como el de Diego Shalper en RN?

Es un dirigente joven de gran potencial pero que ha estado sobreexpuesto y un tanto sobregirado, me parece que no le ayuda mucho a la imagen que requiere hoy la centro-derecha, pareciera ser articulado o un vocero de terceros, y eso no le hace bien, particularmente a una centro-derecha que requiere recuperar legitimidad, credibilidad, confianza en la ciudadanía, sobretodo el sentido social que es la cuestión social en la que la centro-derecha no ha logrado sintonizar con la gente.

-¿Cree que es una buena estrategia que en cierta manera Sebastián Piñera guarde silencio de cara al Plebiscito?

Yo creo que es estrictamente necesario que Piñera se mantenga absolutamente al margen. Él terminó con una imagen extraordinariamente dañada, él tiene hoy día una credibilidad muy escasa y en consecuencia casi tiene la condición de cuando orienta en un sentido, el resultado es absolutamente al revés. Repito, él tiene un problema de credibilidad y hacia donde él se orienta, la situación resulta ser contraria.

-¿La estrategia de la derecha se asemeja a lo que por ejemplo ocurrió en el Plebiscito de 1988?

No, yo creo que es muy distinto porque la centro-derecha en general, y la derecha más radical en particular, saben que tienen un problema de imagen, credibilidad, confianza y legitimidad frente a la ciudadanía. Y es por eso que en realidad los que han articulado prácticamente toda la conceptualización del rechazo, son personas que o son de centro, o incluso son de izquierda que no quieren esta propuesta, de tal manera que a mí me resulta muy positivo que guarde silencio en un momento tan complejo, y me parece además que el país en general tiene que darse cuenta que estamos en una situación de polarización.

Apruebo o Rechazo, cualquiera sea el resultado, el país va a terminar más dañado de lo que está. Se requieren acuerdos, consenso, diálogo, se requiere incorporar a ese 50% de la ciudadanía que no le cree a la política y mucho menos a los políticos. Requerimos de unidad y para eso se tiene que abrir el abanico, se tiene que abrir el espectro, se tiene que dar oportunidad a los distintos sectores y no monopolizar ni polarizar en torno a los partidos políticos.