"Gobierno termina escuchando Twitter": presidente comisión de Defensa de la Cámara y salida de Parga

El diputado por la región de La Araucanía, Andrés Jouannet, quien también preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, conversó con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío a horas de que se confirmara la remoción -por instrucción del Ejecutivo- del jefe de la Defensa en las provincias de Arauco y Bío Bío, almirante Jorge Parga, en el marco del Estado de Emergencia decretado en la Macrozona Sur.

El parlamentario señala que es una mala señal haber removido a Parga, pues sus antiguas declaraciones -en el caso de Manuel Rebolledo- terminaron “teniendo más fuerza que la seguridad en el sur”. También criticó la decisión del gobierno de no querellarse en contra de Héctor Llaitul por sus recientes dichos, las cuales, dice, son “una apología a la violencia”. En reemplazo del almirante asumirá el comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos de la Armada, Juan Pablo Zúñiga.

– ¿Qué señal cree que entrega la salida del almirante Parga?

Primero que todo una desprolijidad del gobierno. Creo que aquí no ha tenido que ver el Ministerio de Defensa, aquí hay una situación del Ministerio del Interior fundamentalmente por cuestiones ideológicas. El problema que tiene el gobierno es que tiene que definirse de una vez por todas: o va a trabajar el tema de la seguridad en serio, y estoy estoy hablando del Ministerio del Interior, no de la subsecretaría de Interior. Si va a estar siempre con el freno de mano respecto al tema de seguridad, la verdad es que no vamos a avanzar, y por tanto en la Macrozona Sur aquellos que andan delinquiendo, aquellos que son unos cuatreros, que son terroristas saben perfectamente que el gobierno tiene mano blanda.

– ¿En qué sentido?

De igual forma, la contradicción que hay permanente en esto último de haber sacado al almirante que estaba a cargo de las fuerzas, en este caso del Bío Bío, pero no olvidemos que también respecto de la querella contra Llaitul. La ministra Vega fue súper clara respecto de que la querella se presentaba, después señala que no, y la verdad es que hay una tremenda contradicción. O cuando la misma ministra del Interior dice: ‘Esperamos que ningún militar le dispare a un comunero’, yo no entiendo qué es lo que está diciendo ella, porque en el fondo si el día de mañana hay enfrentamiento los militares tienen que actuar; los militares no pueden ir a la zona sur con pistolas de agua, sobre todo como está la situación. Ahí hay todos los días hechos de violencia, todos los días hay disparos en las carreteras, todos los días hay disparos en autopistas, allí hay gente que ha salido herida y por tanto el gobierno tiene que entender que es gobierno y que lo primero que tiene que garantizar es la seguridad de las personas.

– Habla de “desprolijidad”. ¿Por dónde pasa?

Creo fundamentalmente que el gobierno termina escuchando a Twitter, termina leyendo demasiado Twitter, y no entendiendo que los militares tienen ciertos códigos respecto de cómo funcionan. Los militares funcionan con órdenes, y si es que en el fondo la señal que se da es que finalmente el gobierno no va a respaldar políticamente cualquier acción que hagan los militares, porque dado a que efectivamente las declaraciones anteriores en un momento… en un contexto además que había hecho el almirante Parga respecto de lo que había ocurrido, que era un atropello donde lamentablemente murió una persona en el contexto del ‘estallido social’, finalmente eso termina teniendo más fuerza que la seguridad en el sur. Y quiero decirle al gobierno que han muerto muchas personas en el sur, y que por tanto también tenemos que garantizar la vida de las personas hoy día en La Araucanía y en la Macrozona Sur.

– ¿Qué le falta al Ejecutivo en materia de seguridad y orden público en su región?

Que al alma que lidera de alguna manera el equipo de la ministra Siches se imponga el alma que lidera el subsecretario Monsalve y la ministra Maya Fernández. A mí me da la impresión que la ministra Maya Fernández, desde el Ministerio de Defensa que ha hablado poco, en el fondo ha trabajado, se ha coordinado con las Fuerzas Armadas, y por otra parte el subsecretario Monsalve ha tratado también de avanzar en materia de seguridad, pero eso siempre se ve frenado con el freno de mano, como digo, por parte de otros sectores de gobierno. O sea, lo que hubo cuando se iba a hacer este estado intermedio que finalmente no se hace porque la verdad además es muy complicado para los militares… Imagínese a los militares ir con una ley, que se iba a tramitar, donde tampoco iba a tener el respaldo de todo el gobierno, una ley nueva con una cosa estado intermedio, que no es ni una ni otra cosa. Finalmente queda el Estado de Excepción, donde también la señal política es un estado intermedio, pero todos sabemos que el Estado de Excepción es Estado de Excepción completo.

– ¿Qué debe hacer el gobierno?

Lo que se le pide, lo que tiene que hacer el gobierno es respaldar a los militares, respaldar a los militares porque los militares cuando van allá van con un mandato constitucional a defender la vida de conciudadanos y de las personas que vivimos en el sur.

– ¿Cómo evalúa las declaraciones de dirigentes mapuches que han emitido últimamente?

Lo de Llaitul no entiendo cómo el gobierno todavía no se querella por Ley de Seguridad del Estado, cuando efectivamente todo, hasta el propio el fiscal de La Araucanía, ha señalado que efectivamente ellos no pueden investigar si es que el gobierno se querella. (…) El gobierno tiene que querellarse porque en el fondo lo que está haciendo Llaitul es una apología a la violencia. El presidente Boric ha dicho que ellos no se van a querellar por comentarios, ni por temas de ideas, la verdad es que no son temas de ideas, esto es una amenaza al Estado y a la ciudadanía chilena, por tanto parece vergonzoso también y es penoso lo que ha dicho el presidente Boric. El presidente Boric tiene que ponerse a favor de la ciudadanía, y no tenerle miedo a querellarse contra una persona que la verdad dirige una banda de cuatreros, de ladrones de madera que es la CAM, y que andan incendiando a diestra y siniestra y haciendo un daño tremendo a la ciudadanía, al Estado, por una parte.

-¿Y sobre los dichos de Víctor Queipul?

Queipul no representa, como Llaitul, al pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una serie de representaciones. No olvidemos que en La Araucanía hay más de dos mil quinientas comunidades y por tanto lo ocurre es que estos señores son unos broker, broker de esta causa y la usan para fundamentalmente motivos económicos, y esto todo, ese el fondo. Son broker de la causa mapuche y lo usan para motivos económicos.

– ¿Qué señal da el gobierno al no querellarse contra Llaitul?

Un paso para adelante, dos para atrás. El Estado de Excepción es un paso para adelante, dos para atrás no presentar efectivamente la querella, y la señal que da es una mano que no es justa, es una mano blanda respecto de la seguridad que no les va a pasar nada, que hagan lo que hagan no les va a pasar nada, y eso no puede ser. Y por tanto, en el fondo, como saben que no les va a pasar nada van a seguir haciendo lo que están haciendo, que es en el fondo quemar casas cobardemente, robar madera como los cuatreros, robar animales como los cuatreros, seguir en eso. Ellos van a estar fundamentalmente dañando a la sociedad chilena, a la sociedad mapuche, y van a estar dañando al Estado.

– ¿Cómo evalúa el Estado de Excepción desde lo jurídico?

Del punto de vista jurídico, este es un Estado de Excepción, y no tiene otro nombre, y por tanto los militares pueden actuar en cualquier lugar de la Macrozona Sur. Lo segundo, creo que los militares tienen que desplegarse no solamente en las carreteras y en las autopista, los militares tienen que desplegarse, y en eso se lo vamos a pedir al gobierno. Nosotros hemos invitado a la ministra como comisión de Defensa, yo como presidente de la comisión de Defensa, hemos invitado a la ministra Siches y a la ministra Fernández para la semana subsiguiente que es cuando volvemos de nuestro trabajo distrital, las hemos invitado para que nos expongan respecto del despliegue de la fuerza. Ahí voy a hacer hincapié en que el despliegue de la fuerza tiene que ser sobre todo en los sectores rurales del campo, porque ahí es donde se producen la mayor cantidad de hechos de violencia, delictuales, de tipo terrorista, por tanto los militares tienen que desplegarse. Si no se despliegan los militares con una estrategia nosotros vamos a tener serios problemas y vamos a tener nuevamente ataques.

– ¿Y sobre el respaldo?

Los militares, como dije, tienen que tener todo el respaldo político en este caso del Estado, vale decir, naturalmente del gobierno, pero también de los parlamentarios para poder efectivamente actuar cuando tengan que actuar. Vale decir, si van a usar sus armas que las usen, y usen también otros elementos técnicos para poder efectivamente detener, pillar, encontrar, y parar a esos, como digo, delincuentes, terroristas, cuatreros, llámelo como quiera, pero sobre todo para comenzar a hacerlo retroceder porque creo que el avance de ello le hace mal a la democracia. El avance de la violencia, el avance de todo lo que ocurre en el sur, de la destrucción que hay en La Araucanía y en la zona sur, fundamentalmente le hace mal a la democracia porque debilita nuestra democracia, nuestras instituciones y la gente se siente absolutamente a la indefensión.

– ¿Cómo evalúa en la práctica el Estado de Excepción?

Lo evalúo desde el punto de vista de los militares bien, donde no lo evalúo bien es respecto del gobierno, porque el gobierno lo que fundamentalmente, primero, saca este decreto de Estado de Excepción fundamentalmente porque no tiene el piso político en su sector, pero además porque incluso… yo conociendo el mundo militar, tampoco es cómodo para los militares tener una situación que no sabían lo que iba a ser, una cosa intermedia rara, pero finalmente salió algo bien, que sacan el Estado de Excepción, pero después dos pasos para atrás al sacar al jefe de la fuerza, al almirante Parga, y quitándole el piso a un militar, entonces el resto de los militares como una señal van decir: ‘Mire, no hagan mucho porque sino también nos puede pasar lo mismo que a Parga’.

– ¿Invitará a alguna autoridad a la comisión de Defensa para que explique la ausencia de querellas contra líderes mapuches por sus dichos?

Invitamos a la ministra Siches y a la ministra Fernández. En este caso a la ministra Siches se le preguntará, seguramente, por qué no se siguió con las querellas, toda vez que la ministra Vega había dicho que se iban a presentar. Quiero pensar que la ministra Vega no estaba mintiendo, pero ella lo señaló públicamente, abiertamente y con seguridad, pero finalmente eso no ocurrió.

Cabe señalar que la polémica de la Presidencia de la República con la Armada ocurre a días de las Glorias Navales de este 21 de mayo.