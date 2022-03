Galli advierte a presidente Boric: "Sin duda" está contra reloj para legitimar el uso de la fuerza

Hoy deja, simbólicamente, su cargo de Subsecretario del Interior. A las 13.30 horas Juan Francisco Galli saldrá de la Moneda dando inicio al cambio de gobierno que se materializará este 11 de marzo. Si bien desde 1990 era el titular el que llegaba, en esta ocasión será un subrogante quien se quedará en el puesto, a la espera que Manuel Monsalve deje su cargo de diputado.

Galli, el mismo que trabajó en los gobiernos de la Concertación pero que luego se sumó al corazón del Piñerismo, analiza junto a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío los puntos más complejos y álgidos que tuvo que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera.

-¿Está contra reloj el próximo gobierno para legitimar el uso de la fuerza?

Sin duda, y así se lo he transmitido a las autoridades del próximo gobierno, creo que por eso mismo nosotros diseñamos la reforma a Carabineros y si tu miras el logo es hasta el 2027. Este fue un proceso pensado en un cambio de largo plazo o de mediano plazo, por lo tanto hay tiempo para interrumpir eso y refundar como algunos lo dijeron? yo creo que no.

Creo que hay que darle continuidad y quizá profundizar en algunas áreas o cambiar en otras. En segundo lugar, hacer una reflexión respecto de las señales que se van a dar a las instituciones porque la amenaza, la principal amenaza para la seguridad en Chile es el crimen organizado.

Cuando uno ve las experiencias de hoy en México donde las noticias son que una organización criminal es capaz de fusilar a 17 personas y después no solo fusilados sino que ocultar la evidencia de ese fusilamiento. Quiere decir que ahí el Estado, probablemente, retrocedió a tal nivel que son las organizaciones criminales las que usan la fuerza y le garantizan ciertas condiciones de vida a los ciudadanos. Esa es la renuncia total del Estado y eso no puede pasar?

-¿Estamos cerca de eso?

No. Veo que la amenaza principal es el crimen organizado asociado al narcotráfico pero no solo al narcotráfico pero si la amenaza es concreta.

-Empezar con una nueva reforma ¿Es un retroceso en la situación actual?

Espero que el cambio que yo he visto reflejado en los discursos de dejar de hablar de refundación y hablar de reforma sea una señal que lo que se quiere hacer es un proceso continuo de mirada de mediano plazo y que por lo tanto no sea un nuevo inicio cada vez.

-¿Es un cambio cultural? ¿Cuánto tomará?

Ha sido un proceso bien acelerado por el compromiso que ha demostrado el alto mando, por la necesidad de que este no era un ataque con sentido político sino más bien la necesidad que las instituciones se reformen y se adapten a los cambios sociales. ¿Se aprendió la lección de Catrillanca de que todos los Carabineros tienen que andar con imágenes de tal manera de poder acreditar que su procedimiento fue el correcto? Creo que sí. Creo que hoy día Carabineros tiene muchísima más capacidad para demostrar, ante la opinión pública, no sólo ante un tribunal, como operó, cuál fue el procedimiento y cuál es el sentido de ese procedimiento.

Pero además relegitimar el uso de la fuerza por parte del Estado. Si yo tengo derecho a que no me quiten la vida, resulta que quienes tienen la obligación de defenderme o de protegerme para que no me la quiten, no tienen legitimidad para usar la fuerza para evitar que me quiten la vida.

Seguridad Pública y Fiscalía

-¿Cree que hay un cambio en las autoridades entrantes entre campaña versus pre realidad de lo que van a vivir a partir del 11 de marzo?

Hay que hacer una distinción, uno puede tener ideas distintas o formas distintas de aproximarse a los problemas y eso es legítimo en política. Pero uno no puede transformar los instrumentos en diferencias políticas.

El estado de excepción constitucional en nuestro país existe, está en la Constitución y sus causales están. La violencia en La Araucanía y en la Macro Zona Sur existen ¿es el estado de excepción un instrumento válido, legítimo para solucionar ese problema? Yo creo que sí, yo creo que el próximo gobierno también lo va a tener dentro de su abanico de herramientas.

Nosotros consideramos e hicimos múltiples intentos, de distintas formas, tuvimos un proceso que llevó adelante el ministro Moreno, tuvimos una intensificación de los medios policiales, tuvimos un decreto con la intención de que las FF.AA simplemente colaboraran. Tuvimos un país entero en estado de excepción de catástrofe como consecuencia del covid y llegamos a que la violencia presente en la Macro Zona Sur, hizo necesario echar mano a un instrumento como el estado de excepción constitucional en la Macro Zona Sur. Renunciar por anticipado a ese instrumento, no parece lógico, sin embargo son decisiones que tendrá que tomar el próximo gobierno.

-¿Cuál es su visión del Ministerio del Interior?

Yo haría una distinción muy clara entre lo que es la fiscalía nacional y la administración de una visión desde el centro a el trabajo abnegado que hacen los fiscales regionales y locales en esta materia.

Nunca me voy a olvidar que el año 2008, si no me equivoco, al fiscal Elgueta lo emboscaron y lo trataron de matar y por lo tanto ese compromiso de los investigadores en la zona, nunca puede ser menos valorado, son persona que hacen su trabajo, que con todas las dificultades que tienen y particularmente, lo que yo he visto por lo menos en el fiscal regional actual en La Araucanía es un compromiso dentro de su ámbito de competencia de llevar adelante este proceso.

-¿Faltaría una reforma?

Quiero ir un paso más arriba. Si esa misma prioridad estuviera también a nivel central en la fiscalía, los dotarían de más medios, de más recursos pero uno ve que cuando ve la distribución de los recursos no nota esa priorización en donde quizá están las investigaciones más complejas y por lo mismo lo que yo esperaría, y quizá eso es parte de la forma en que se organizó el Ministerio Público, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos son autónomos en su investigación y por lo tanto quizá no reflejan de manera correcta la complejidad de esas investigaciones cuando requieren de recursos para poder intensificarlas a la fiscalía nacional que tienen que mirar el país completo pero por lo mismo, tiene que mirar donde están aquellas investigaciones más complejas y por lo tanto donde deberían concentrarse los recursos para llevar adelante esa investigación.

La señal que nosotros deberíamos dar a la ciudadanía es que esas investigaciones, que son las más complejas, son también la prioridad de toda la fiscalía, y no solo de la fiscalía regional de La Araucanía.

-¿Esa autonomía que tiene el Ministerio Público es lo que complicaría a su juicio esa focalización?

Es al revés, es la autonomía que tienen los fiscales adjuntos respecto de su fiscal regional y el regional del fiscal nacional. ¿Por qué? Dado que ellos son autónomos para llevar las investigaciones, quizá no hay tanta información para poder hacer un requerimiento de recursos. Ahora, lo que sí, a nosotros tanto el fiscal de la Araucanía como el del Bío Bío no hicieron solicitudes de recursos, nosotros nos comprometimos e hicimos transferencia de recursos, les contratamos profesionales para que pudieran potenciar sus capacidades. Eso mismo debería ocurrir dentro de la fiscalía. De potenciar a aquellos que tienen esas investigaciones complejas y que son la fiscalía de La Araucanía y de Bío Bío.

-¿Cómo se garantiza el traspaso de información sensible y análisis de lo que pasa en la subsecretaría?

En el traspaso actual el 30% de nuestra reunión fue sobre este tema con el futuro subsecretario. Las capacidades están, hay una división de seguridad pública en la subsecretaría del Interior, probablemente la jefa de la división actual no va a seguir pero hay un equipo ahí que se debería mantener. Hay mucha información en las policías y en la ANI, por lo tanto esa información también va a quedar a disposición de las próximas autoridades pero aún así creo que si uno mira a mediano plazo, ese es el sentido que tiene la creación de un ministerio de Seguridad pública. Es que la seguridad cada vez más requiere de un foco especializado y de cierta continuidad de las políticas públicas. Y no tan asociado a la discusión política o electoral.

Conflicto en La Araucanía

-¿La posición de ustedes es que en el último tiempo se pudo acreditar que habían otras acciones detrás del conflicto?

Lo que probablemente era evidente para los residentes de La Araucanía, que era que parte de esta violencia estaba vinculada al robo de la madera, al narcotráfico y a la delincuencia, no era evidente para el resto de Chile . Lo que sí se ha logrado en el último tiempo es que la ciudadanía a lo largo de todo Chile es capaz de distinguir lo que son las demandas del pueblo mapuche con este fenómeno y esta escalada de violencia asociada a el narcotráfico, el crimen organizado y el robo de la madera.

-¿Eso se distingue de los llamados sabotajes que hacen algunos grupos? ¿Lo pondría dentro de las demandas de ciertos sectores mapuches en La Araucanía?

Unos toleran a los otros porque les es conveniente. Por ejemplo, aquellos que realizan sabotaje como una forma de exigencia o extorsión hacia ciertas demandas no condenan absolutamente el robo de la madera en determinados lugares pese a que organizaciones como la CAM que son más ideológicas han hecho explícitamente la distinción y reconocen la existencia de lo que ellos llaman “mafias del robo de madera” y se separan de aquellos vinculados con el tráfico de la droga.

Hay que pensar que Emilio Berkhoff vinculado en algún momento, realizó vocerías por algunos grupos que supuestamente empujaban causas mapuches, terminó siendo detenido con 800 kilos de cocaína base.

Lo mismo Jorge Huenchullan hoy día está prófugo en una causa no por sabotaje, no por usurpación, por una causa de narcotráfico. Creo que esa distinción no es lineal, no se puede trazar una frontera tan clara porque para algunos le puede ser útil, especialmente para el narcotráfico y el crimen organizado disfrazar sus actividades ilícitas bajo la causa mapuche.

-¿En qué minuto se desdibuja toda esta situación?

Eso también es algo que se ha logrado muy bien y es un trabajo muy estrecho con la fiscalía regional, particularmente con la fiscalía de la Araucanía. Los fiscales persiguen responsables derechos para el fiscal debería ser irrelevante si ese hecho, incendio, robo de madera o narcotráfico, tiene una causa más profunda o no.

Distinta es la postura que tiene que tener el Ministerio del Interior de entender que detrás de una serie de delitos hay distintos fenómenos, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al robo de madera o delitos que pudieran estar vinculados a demandas de la causa mapuche. Esa distinción la debemos hacer nosotros, de tal manera de trazar esa línea porque yo creo que ese es el desafío que le queda al próximo gobierno.

-¿Por qué es tan complejo a su juicio desbaratar a estos grupos? ¿Qué hay detrás?

En una mirada un poquito más con perspectiva, lo que uno debería decir es que no basta con desarticular ni encarcelar a las bandas criminales porque después hay que seguir que ocurre con esos territorios y que ocurre con esas personas. ¿En los territorios esa banda criminal fue sustituida por otra que hace la misma actividad? En ese caso el resultado es muy poco.

En segundo lugar, las personas cuando son privadas de libertad ¿Siguen ejerciendo el crimen desde dentro de las cárceles? Su familia sigue desarrollando actividades ilícitas.

-¿Qué hizo la subsecretaría del Interior para que la ciudadanía cambiará este pensar y se diera cuenta que el conflicto está compuesto por más fenómenos?

Hay una estrategia de comunicar, de explicitar que aquí hay múltiples fenómenos. Lo que hicimos fue realizar acciones concretas y comunicacionales de tal manera que la ciudadanía entendiera que aquí hay diversos fenómenos pero que además hay algunos que son propiamente delictuales y muy peligrosos.

Ese análisis más sofisticado nos permitía dirigir acciones jurídicas y policiales muchísimo más precisas. El ejemplo es la querella que nosotros presentamos contra 49 personas después del operativo en Temucuicui, donde identificamos a 49 individuos involucrados en distintas fases del narcotráfico en Temucuicui desde la producción, la distribución hasta la venta en Temuco. Claramente ese tipo que nosotros identificamos como vendedor de droga en Temuco, no es parte de la causa, es igual de narcotraficante que en cualquier ciudad de Chile.

Lo que nosotros hicimos, a través de acciones jurídicas, comunicacionales y policiales, fue tratar de distinguir, por ejemplo, lo que pasó cuando asesinaron a una joven de 16 años e incendiaron la casa. Una de esas personas tenía antecedentes penales por droga en Santiago entonces el objetivo y la estrategia de la subsecretaría de explicarle a la ciudadanía, la distinción entre el crimen organizado y las causas en la macro zona sur

-Y las causas que no tienen que ver con droga, pareciera que hay una sensación de impunidad a quien quema un camión o un galpón. ¿Qué pasa en el otro escenario?

Nosotros determinamos uno de los hechos más dramáticos de fines de 2019, la muerte de dos comuneros mapuches a manos de comuneros mapuches en el camping de Playa Blanca en Contulmo. Un hecho asociado al conflicto ¿Por qué? Porque a esas personas se les tildaba de yanaconas porque administraban o participaban de la administración de un negocio que era un camping en un territorio que era reivindicado. Ese hecho se investigó, se llegó a los culpables del homicidio, se les detuvo, se les juzgó y se les condenó. ¿Pero cuál fue el efecto de eso? la mitad de los hechos de violencia reivindicados hacían mención a los detenidos por estos hechos.

Ojo que aquí también tiene que haber esa conciencia o esa fortaleza institucional, esa señal de fortaleza institucional tiene que ser de todos los actores, no solo del Ministerio del Interior y de la fiscalía.

-¿Otros actores se refiere a los tribunales?

Sí claro. Porque cuando va un ministro de corte y elabora un informe que dice que los jueces en Cañete están atemorizados, cuando dice que la solución para eso es teletrabajar, cuando dice que la solución para eso es contratarles seguros de vida a los funcionarios judiciales.

¿Qué le digo yo a los abogados querellantes del Ministerio del Interior? y sobre todo a las policías, esos Carabineros y PDI que trabajan, investigan y persiguen en Cañete, cuando los jueces están teletrabajando porque temen por sus vidas.

El temor personal de los funcionarios que están a cargo de hacer justicia no puede llevar a dar señales de inhibición del sistema judicial porque o sino esas reivindicaciones que nos trataban de amenazar de que si seguíamos con la persecución iba a seguir la violencia, estarían obteniendo el resultado de inhibir la acción del Estado para perseguir a quienes mataron a otros comuneros mapuches.

-Le tocó ser el heredero de una institución como Carabineros que venía muy vapuleada, no solo del 18 de octubre sino que mucho antes con la operación Huracán y que tiene mucha relación con la temática indígena ¿Cuánto de eso ha afectado a la credibilidad, la moral en el trabajo investigativo en la zona?

Hemos hecho una reflexión bastante más profunda con Carabineros a raíz de la reforma y probablemente después del 18 de octubre. Pero esta reflexión ya venía desde el principio del gobierno, nosotros en parte la propuesta de la modernización de las policías. El primer programa de gobierno quizá de los últimos 5 que no propone un aumento de dotación es el del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque habíamos hecho esa reflexión, había un proceso que había que mirar con sentido crítico y creo que además eso fue muy bien acogido por el alto mando de Carabineros. Mirar el proceso del fraude cometido por algunos miembros de Carabineros en contra de la propia institución, lo que ocurrió en el caso Huracán. Haber confundido por parte de las instituciones la inteligencia de la investigación policial. Hoy día más que nunca está clara la necesidad de establecer un muro chino entre la inteligencia que tiene por fin dotar a la autoridad e información útil para la toma de decisiones de la investigación criminal.

Después vino Catrillanca en noviembre de 2018 (…) y finalmente el 18 de octubre, naturalmente hubo que hacer una reflexión pero incluso ampliamos la mirada. Si tu te fijas aquí hay algo muchísimo más de fondo, aquí hay un tema de legitimidad del uso de las fuerzas por parte del Estado y es una reflexión que no solo se está llevando en Chile, esto es muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos luego de George Floyd.

Narcotráfico desatado

-¿Por qué cree que el narco ha crecido tanto en el país? ¿Fue de la mano del 18 de octubre o de la pandemia?

Yo no le doy un sentido coyuntural al fenómeno del narcotráfico, creo que es un avance que es más o menos sostenido y más o menos global. Es parte de que Chile es un país abierto al mundo y además las comunicaciones hoy día, no solo las redes sociales o medios de comunicación o internet pero también la fluidez del sistema de transporte global. Hoy día yo puedo encargar un pequeño artefacto de cualquier lugar del mundo y te llega en un par de días, en un par de semanas.

Hoy día tú ves dos fenómenos, en primer lugar que el mercado global de la droga se distribuye. Estados Unidos o Norteamérica, heroína o cocaína, en cambio Sudamérica la droga más consumida es la marihuana. Y ahí dos fenómenos de nuevo: un fenómeno en el consumo, es decir la pérdida del sentido del riesgo asociado a la marihuana, en la gran mayoría de los jóvenes -y encuestas del Senda así lo demuestran- que consumen en edad escolar, que están hipotecando su futuro con el consumo de las drogas, creen más riesgoso consumir alcohol o tabaco que consumir marihuana. Lo que claramente es un error y además con esta sensación de que sería medicinal. En segundo lugar, un muy buen estudio del Senda habla de la composición de la marihuana que se consume, hoy día la droga que se vende en Chile es droga que tiene altísimo contenido de thc, del elemento adictivo de la marihuana y por lo tanto es una droga que es muy peligrosa, tanto es así que la marihuana creepy que se importa desde colombia, en su intensidad es equivalente a la cocaína. Entonces no estamos viendo el riesgo, no estamos viendo riesgo porque en latinoamérica saben que hay un mercado de la marihuana hacia el sur y uno de la cocaína hacia el norte. Simplemente es un mercado, oferta y demanda.

-¿Hay una irresponsabilidad de los políticos más jóvenes cuando hablan de algo tan liviano respecto a la marihuana?

Tiendo a pensar que nos hemos alejado de la ciencia. Uno puede tener sus propias opiniones pero esas opiniones tienen que estar basadas en evidencia.

-El poder del narcotráfico no se veía hace 4 años en Chile, fuegos artificiales, el manejo en las poblaciones pero sí a partir del 18 de octubre se hizo notar ¿Fueron los medios de comunicación que le dieron más espacio o adquirieron más fuerza?

Yo lo vinculo a otra cosa, al hacer menos legítimo el uso de la fuerza para el combate de la delincuencia, lo que hace es que tu cedes terreno a aquellos que están dedicados al negocio ilícito. Además cierta narcocultura que ha legitimado socialmente al narco, muchos de los principales artistas que se escuchan en spotify y muchas de las letras y videos están asociados al consumo de droga explícitamente y al uso de armas de fuego.

Una combinación que es muy potente, la sociedad no le teme a la droga porque cree que su consumo no es tan dañino. La sociedad no está dispuesta a usar la fuerza y ahí la relación con el 18 de octubre puede tener un punto de conexión en el sentido de que post 18 de octubre el proceso de des legitimación del uso de la fuerza se profundizó, pero que no tiene nada que ver con la droga pero sí con la legitimación de las policías. Finalmente un fenómeno asociado a la droga que ya no solo es de ausencia de condena social sino que de cierta valoración social. Esa combinación creo que ha ido avanzando en el tiempo pero yo no pondría la frontera en el 18 de octubre. Si uno mira hacia atrás es difícil darle un punto de origen

-Otra de las temática que marcó estos 4 años son las armas, se hicieron distintos esfuerzos como el plan “entrega tu arma”. Sin embargo hay armas y son armas importantes y hay munición para esas armas ¿Qué cree que se esconde detrás de eso? y ¿Cómo detenerlo?

No hay nada muy oculto, el crimen organizado se ataca en todos sus niveles desde el tipo que es una verdadera empresa pero probablemente nunca ha ejercido violencia pero es un empresario del negocio ilícito desde el lavado de activo, el lavado de dinero, el tráfico, el tipo que hace las grandes transacciones de droga que probablemente nunca ha tomado un arma. Después el segundo nivel, que es el nivel de distribución territorial, es el tipo que pasa el cargamento de ingreso de droga por el norte de Chile a la distribución territorial a las redes de distribución en los distintos territorios de consumo. Hasta la micro distribución. En cada una de ellas hay que tener distintas estrategias ¿cuál es el problema? Quizá si hay un problema exacerbado producto de la pandemia. Es que en el nivel más bajo de la distribución la disputa del territorio hoy día, entre las distintas bandas criminales es con mucha violencia.

Aumentó particularmente el año 2020 y 2021 la proporción de homicidios que estaban asociados a ajustes de cuenta. ¿Ajuste de cuentas entre quienes? Entre bandas criminales que se disputan territorios para el desarrollo del negocio ilícito. Esa disputa de territorios conlleva violencia y esa violencia generalmente está asociado al uso de armas de fuego.

Además muchas veces el arma de fuego también la ven como una señal de status en algunos espectros sociales.

-¿La cultura colombiana y mexicana del narcotráfico se instaló en Chile gracias a las redes?

El efecto de las redes y de tener información que se pueda ver casi en vivo lo que están haciendo las bandas criminales y los grandes carteles de la droga en México. La copia de esas conductas también es frecuente. ¿Qué hicimos con armas? Instalar la triada armas, droga, violencia, es decir, las armas y la violencia están asociadas generalmente a las drogas y al crimen organizado.

Inclusión de Gendarmería

-Desde el punto de vista de Interior ¿Hay que hacer una coordinación general porque no es solo trabajo del Ministerio del Interior?

No basta con el trabajo del Ministerio del Interior, no basta con el trabajo de la fiscalía.

-¿Gendarmería debería estar en este ministerio de Seguridad?

Creo que esos son cambios que hay que discutir, sin duda. Ahora nosotros hemos hecho eso. En las unidades de coordinación estratégicas del norte, del centro y del sur está sentado Gendarmería.

Tengo contacto frecuente.

-¿Fue un error antes no haberlos incluido?

Las unidades de coordinación estratégica son de antes de que yo llegara. La incorporación de Gendarmería, el contacto que tenemos con el director de Gendarmería, pero no basta con eso. ¿Es hoy día la privación de libertad una amenaza suficientemente fuerte para inhibir la acción de grandes organizaciones criminales?

-¿A usted le gustaría el modelo italiano?

Hay que mirar los modelos. Si la única herramienta que tiene el Estado como amenaza frente a la criminalidad que es la privación de libertad del ciudadano que es condenado producto de un delito, deja de ser una amenaza potente, el Estado se queda con herramientas muchísimo más débiles para enfrentar un fenómeno muchísimo más complejo en la sociedad actual.

Ley de Migraciones

-Usted logró aprobar la ley de migraciones ¿Fue tarde la aprobación? ¿Es culpa del Parlamento la lentitud en la aprobación?

Yo distinguiría migración de ingreso clandestino. El peak de ingresos fue el año 2017-2018 de la migración. La caída del 2020 y 2021 es total por política sanitaria.

¿Qué produjo el cierre de la frontera? Generó una presión en la frontera pero estamos hablando de una presión que es una décima parte de lo que ocurría en 2017 y 2018.

Dotarnos de mejores herramientas jurídicas hubiera sido una ventaja, por algo nosotros ingresamos ese proyecto de ley en el año 2013. Si en ese sentido claro que frustra que lo que en su momento fue una solicitud al Congreso de avanzar en dotarnos en mejores herramientas jurídicas para enfrentar un futuro fenómeno migratorio, hoy día sea la pregunta si llegamos tarde con ese instrumento.

Estaba disponible hace mucho tiempo y estaba en discusión en el Congreso, no se tramitó durante 4 años.

-¿Siente que la opinión pública ha sido injusta con la gestión que ustedes han hecho en esta materia?

Pensando que los haitianos llegaron con pasaporte por ventanilla al aeropuerto de Santiago.

Creo que más que hacer juicio a la opinión pública, lo que corresponde es validar la acción del Estado y potenciarla. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, espero que la opinión pública con un poquito más de tiempo pueda entender las causas más profundas del fenómeno migratorio, aquí nadie puede ocultar que si el 80% de los ciudadanos extranjeros que migran son venezolanos, si el 75% de ellos realizan remesas al extranjero, la crisis no está en Chile. La crisis es una crisis de derechos humanos, social y económica en Venezuela.