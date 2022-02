Sandoval (UDI) y presidencia del Senado: "Habrá conflictos en la derecha, pero se entiende"

Durante estos días estivales en Chile Podemos Más, ex Chile Vamos, hay un tema que inquieta de cara al próximo periodo legislativo: la conformación de la Mesa del Senado, específicamente la presidencia de ésta.

Y es que desde el próximo 11 de marzo la centroderecha (Chile Podemos Más y el Partido Republicano) tendrá 24 escaños en el Senado, razón por la cual podrá optar a presidir la Mesa de la Cámara Alta.

Pese a lo anterior, la gran duda es cuál de los dos grandes partidos -UDI y RN- iniciará el año legislativo 2022 con un miembro a la cabeza. Las negociaciones ya comenzaron y hay dos nombres que suenan fuerte: Manuel José Ossandón (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI). Este último, apoyado por Evópoli, partido que hace un guiño a la derecha más dura.

Bajo este escenario, el senador por la región de Aysén, David Sandoval (UDI), en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, da luces de las tratativas que se han gestado en las últimas semanas para posicionar a una figura a la cabeza del Senado. “Aquí se requiere un articulador con mucha capacidad de negociación”, reconoce.

– En marzo Chile Podemos Más deberá elegir a un senador para que asuma la presidencia de la Mesa del Senado, ¿cuál es su carta?

Es un tema que analizamos dentro de nuestra bancada… quiénes son los que tenían motivaciones de participar en este tema y Juan Antonio Coloma fue el que lo manifestó. Creo que él para efectos nuestros, como partido, es el que reúne las condiciones para este cargo. Tiene toda la experiencia en lo que ha significado el Senado en los últimos años. Aquí se requiere un articulador con mucha capacidad de negociación, de mucha apertura también, porque estamos hablando de un contexto político-social de demandas y desafíos bastante grandes.

– Se ha hablado de una alianza entre la UDI y Evópoli para que el senador Coloma logre llegar a la lidera la Mesa, ¿qué hay de cierto en ello?

Hay que entender que ni Renovación Nacional ni la UDI, que son los partidos mayoritarios, tienen los votos suficientes para poner en la Mesa a alguno de sus representantes. Por eso, ambos partidos tienen que establecer algunos puntos de encuentro. La UDI conversó, a través de nuestro articulador el senador Claudio Alvarado, con Evópoli para ver hasta qué punto era posible llegar a algún acuerdo político entre los dos partidos, sumar fuerzas y de esa manera tener la opción de poner a uno de nuestro nombres en la testera del Senado. Tanto para la UDI como para Evópoli Juan Antonio representa la opción de dirigir esta testera.

Alianza UDI-Evópoli

– ¿Cómo nace esta alianza?

Fundamentalmente, a consecuencia de que ni RN ni la UDI tienen los votos, la suma fundamental para llegar a este objetivo. Si cada uno de los partidos de la futura oposición no se manifiesta de manera concordada es simplemente un saludo a la bandera. Por ello, la alianza de UDI y RN es fundamental. En este acuerdo global siempre se estimó prudente de que en estos cuatro años de periodos legislativos, dos años deberían de ser para la oposición y dos para el oficialismo. En esos dos años para la oposición futura evidentemente era uno para RN y otro para la UDI.

– RN será el partido con más senadores a partir de marzo, ¿por número no cree que deberían iniciar ellos con la presidencia?

Por eso la alianza UDI-Evópoli nivela esa situación y genera un cuadro distinto. Balancea la cancha y ahí es donde hay que poner sobre la mesa quién es el más conveniente para poner. Ahí tenemos dos candidatos. RN tuvo a tres candidatos para presidir este tema y al final optó por Ossandón. Esta presidencia va a tener un rol articulador muy profundo. El primer año es fundamental en la base de negociación política. Aquí tenemos dos nombres: Juan Antonio Coloma, con toda la experiencia, con toda la historia que está detrás a lo largo de años, ha sido un articulador, ha sido una persona que ha estado en los momentos que se han tenido que concordar acuerdos para llegar adelante en los grandes temas del país.

Entre Juan Antonio y Ossandón hay diferencias de matices, de experiencia, de oportunidad. Tengo harto efecto por ‘Cote’ Ossandón, pero a mí me da la impresión de que los desafíos políticos hay que ponerlos desde la perspectiva de lo que se viene.

– ¿Por qué para el primer año no les parece una buena carta el senador Ossandón?

He articulado muchas cosas con Manuel José y estamos permanentemente concordando materias sobre régimen interno. Estamos impulsando reformas sustantivas a la articulación del Senado en materia de la nueva ley de planta, de las nuevas regulaciones de la estructura interna, etc. No tengo ninguna desconfianza en Manuel José, pero si me pones en una disyuntiva de elegir entre uno y otro creo que el rol de articulador político, dada la relevancia del primer año, creo sinceramente que pondría las fichas, con todo el aprecio que le tengo al ‘Cote’, le pongo las fichas sin duda a Coloma.

– ¿Cree que las diferencias para esta elección puede generar roces dentro de Chile Podemos Más?

Sin duda. Y no me cabe la menor duda que Manuel José quiere ser el que parta con este proceso, precisamente porque se entiende de que el contexto que va a generar esta primera presidencia es de una relevancia enorme y evidentemente que siempre hay conflictos, pero, bueno, la política está llena de conflictos. Conflictos sí van a haber, peleas van a haber, es típico, ¿quién quiere perder una situación de esta naturaleza?

– ¿Estaría dispuesto a dejar de lado la opción del senador Coloma si es que RN logra tener más votos, por ejemplo, incluyendo al voto Republicano?

Confío en que aquí no se trata de votos más, de votos menos, sino que se trata de poner sobre la mesa la relevancia histórica de lo que significa este primer año. Lo que hay que poner aquí sobre la mesa es la prioridad que es de la oportunidad, qué es lo más conveniente para el sector, y en mi opinión ahí hay que poner a una persona articuladora, con experiencia, con conocimiento, y que además articule con todos los sectores, con todos los sectores.

– ¿Eso no lo lograría Ossandón?

Manuel José tiene algunos inconvenientes, te fijas, dentro de su propia bancada, porque actúa con algunas posiciones también bastante personales. La mejor muestra fue para la acusación constitucional contra el Presidente (Piñera). Todo su sector se opuso, pero Manuel José se abstuvo, y eso evidentemente marca estos pequeños matices que son los que hay que poner hoy en la balanza: son la experiencia, es la historia, es la oportunidad que se está viviendo. Esto no es un voto más o un voto menos.

Las dos derechas

– Desde el plebiscito para una Nueva Constitución se ha hablado de las “dos almas de la derecha”. ¿Cree usted que sigue existiendo esta división dentro de la coalición?

Tenemos que entender que como sector existen dos alternativas, aquellos que queremos ver los desafíos que tenemos desde el retrovisor y eso va ser siempre una mirada pequeña, corta y poniendo mucho énfasis en el pasado. Y otra que es mirar por el parabrisas donde tenemos todo los desafíos que nos ofrece el mundo. Yo me inscribo en esta segunda alternativa. Pero creo que en general, entre uno y otro, lo que se va a imponer es poner al país por sobre cualquier cosa. Tiene una gran oportunidad de salir adelante. Las visiones de estas dos derechas sin duda que existen. Hay gente que quiere ver esta cosa de una manera más tradicional, con métodos que hoy día probablemente ya no sirven.

– ¿A qué sector de la derecha representa el senador Coloma?

Creo que hoy día la derecha tiene que empezar a mirar los desafíos del futuro más que seguir anclados en los logros del pasado. Juan Antonio debe representar la urgencia de cambios, de transformaciones y de hacer entender que hay bases y principios que nosotros creemos que son irrenunciables. El tema de la libertad, de los principios básicos respecto a la propiedad. Coloma tiene que representar una derecha renovada.

– Pero el senador Coloma es parte de los líderes de la UDI de los 90. ¿No será mejor una carta más renovada?

Dentro de nuestro sector, de nuestra subcoalición, de la UDI y Evópoli, no hay otra alternativa. Manuel José probablemente va a ser presidente (del Senado) en otro tiempo dentro de los 4 años que hay, y eso tampoco está en ninguna discusión. Pero dada la significación de este primer año, nos parece que debe haber una persona con más experiencia en el manejo y el muñequeo político. Juan Antonio tiene más redes, incluyendo el propio espacio de RN que Ossandón.